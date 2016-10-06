3 وزارات تدرس إقرار بدلات للمعلمين خشية تسربهم

صحيفة المرصد:تدرس لجنة من ثلاث وزارات مقترحا يتضمن الإبقاء على نفس الرواتب الحالية لسلم الوظائف التعليمية، مع إضافة بدلات ذات طابع تعليمي تدخل ضمن الراتب، ليتسنى لوزارة التعليم إيقاف البدلات عن ممارسي العمل الإداري، منعا لتسرب شاغلي الوظائف التعليمية إلى أعمال إدارية، وتحفيز ممارسي العمل التدريسي والقيادي داخل المدارس.
ووفقاً لصحيفة “مكة” فإن هذا التصور ما زال أوليا، وتعمل عليه حاليا لجنة فنية مالية وإدارية تجهز لاجتماعات ممثلي الوزارات المعنية،وأن أول هذه الاجتماعات سيكون في منتصف الأسبوع المقبل، وأن ما أعد من تصورات أولية خاضعة للنقاش على طاولة اللجنة الثلاثية، وهذه التصورات ربما تخضع لتغييرات جذرية أو تعديلات طفيفة، مع تأكيد إضافة بدلات تحتسب من الراتب الأساسي لتحفيز وتشجيع المعلمين والمعلمات، ووقف هدر التسرب الوظيفي.
وفيما لم تتضمن المعلومات تصنيف الفئات التي تمنح لها هذه البدلات أو توقف عنها، إلا أنها أكدت أن منح العلاوة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية سيربط بدرجة الأداء الوظيفي التي يقرها الرئيس المباشر للموظف، كما أن بدل التدريس سيقابله بدل آخر يمنح لمديري المدارس ومديري الإدارات والعموم لمنع عودة القيادات التعليمية ومديري ووكلاء المدارس إلى التدريس، والحيلولة دون حدوث أزمة قيادة في ميدان التعليم.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح أنه تقدم بمقترح سابق لتعديل فقرة في لائحة الوظائف التعليمية إلا أن مقترحه لم يحظ بالموافقة.
وتعد رواتب الوظائف التعليمية ضن الرواتب التي لا تتضمن أي بدل آخر، سوى بدل النقل، مما يصعب من مهمة تحقيق العدالة الوظيفية، خاصة للموظفين الذين لا يمارسون عملا تدريسيا داخل الفصول، وهو ما يحتم استحداث بدلات ضمن الرواتب الأساسية تمنح صلاحيات جديدة لمديري المدارس وإدارات التعليم بحجب هذه البدلات عن غير المستحقين لها.
تعليقات ( 29 )
ام عبداللهالمعلم هو من علم الوزير والعسكري والطبيب والمهندس والتاجر فهو صاحب فضل بعد الله افلا يستحق التكريم براتب جيد
سهىماتصرفون بلا كذب الراتب عااااااااااااالي يصل ١٨ أكثر من العسكري احمدي ربك لاتقولين نصرف
>>>>>العسكري احق برواتب زينه من المعلمين
ام عبداللهرد على تعليق رقم 1 عفاف اللحياني //الرازق في السماء والحاسد في الارض دعوا الخلق للخالق مادرسكم ودرس عيالكم الا المعلمين (( كادالمعلم ان يكون رسولا
محبه لمهنتهااحنا نصرف على مستلزمات التدريس من جيوبنا.علشان الطالب رواتبنا ماتصفى لنا الا بالاجازه. هذه بدل تدريس من حقنا بدل مانصرفه من ادوات وسائل تعليميه.
سهىماعاد يشرححون غير على الجوالات
ام عبداللهرد على تعليق رقم 1 عفاف اللحياني //الرازق في السماء والحاسد في الارض دعوا الخلق للخالق مادرسكم ودرس عيالكم الا المعلمين (( كادالمعلم ان يكون رسولا
الغامديانت ياموظف حكومي روح نظف قلبك من الحسد والحقد وبعدها انتقد رواتب المعلمين ياخي انت بالله كيف عايش حياتك!!! انصحك ردد دائما اللهم اني اعوذ بك من الحسد
الكابتن راميالبلاء في التقاعد مع النظام هذا بيصير زي العسكر اذا تقاعدوا
طالبهالمعلمااااااااااااااااااااااااااااات راحه دائمه
طالبهالمعلمات يصرفون على الماركات والعطور والمكياجات وعلى الجوالات ومافي شرح غير الحفلات والشرح الله يخلف على الطالبات
مساواةفعلا لابد من خفض راتب المعلم ولكن لا ننسى انه من غير المعقول ان يتساوى راتب المعلم براتب شخص متوظف بشهادة المتوسط
الكابتن راميلاتتطلي عليكم أيها المعلمين هاذي البدلات عشان التقاعد يصير زي تقاعد العسكر راتب بدون بدلات لا يكفي الحاجه
أم طلالتكثر ناس مظلومين هم موظفين القطاع الخاص رواتبهم جدآ ضعيفه ولبنوك ماتعطيهم قروض شخصيه مثل أخوانهم موظفين القطاع الحكومي . أرجو المساواه بينهم
موظف حكوميتكملة .. غير المدرسين اللي يراقبون وقت الإختبار في فترة العصر وبمقابل نقدي . فليتحمدوا ربهم على النعمة اللي هم فيها . والله يبارك لهم .
موظف حكوميتكملة .. يجي راتبه تقريبا 20000 عشرين ألف ريال سعودي ، غير الاجازات . يتحمدون ربهم على النعمة اللي هم فيها . غير المراقبين المدرسين الذين… تكملة
...نعوذ بالله من الحسد والله لويعطون الحسود مرتب مدرس ﻻطالب براتب وزير ديار الفسق وﻻديار الحسد قاتلهم الله
موظف حكوميتكملة .. يجي راتبه تقريبا 20000 عشرين ألف ريال سعودي ، غير الاجازات . يتحمدون ربهم على النعمة اللي هم ولا يتضجرون .
فطاني بطاحي اندونسيمالي عﻻقه في التدريس ﻻكن تقطع بطني من الضحك ﻻجاك ***مخلص ثانوي بالواسطه وتوظف عسكري ويطالب بخفض راتب المعلم الي درس وتعب 4سنين ودفع مصاريف نقل وسكن
فوفوطيب بالله شوفوا رواتب اعضاء هيئة التدريس بالجامعات كلها بدلات ويوم جاء القرار طارت رواتبهم وصار راتبه راتب إداري ماهو على قد تعبه وراح يصير فيه تسرب
مزاجي رايق ⭐🌟⭐يستاهل المعلمون كل خير لأنهم يعلمون ابناءكم وهم الركيزة الأساسية هل يستطيع أي شخص مشاكل الطلاب وازعاجهم 7 ساعات يوميا لا أجيال يستفاد منها بدون معلم
موظف حكوميتكملة .. غير السلم اللي هم عليه يختلف عن الوظيفة الحكومية أول مايبدأ التدريس يستلم 8000 ثمان الآف ومع العلاة السنوية والقفزة يجي راتبه تقريبا .. تكملة
موظف حكوميتكملة .. لين يجيك الربيع ، اما المدرس علاوته ماشية 20 سنة والعلاوة 500 ريال كل سنة ، غير القفزة اللي يآخذونها كل 5 سنوات وهي 500 خمس مائة ريال.. تكملة
ناصرطيب والعسكري مسكين راتبه مايوصل 7000ريال
موظف حكوميالشهادة لله المدرس آخذ حقه وزيادة والموظف الحكومي ممرمط في هذي الوظيفة والترقية اذا خلص السلم مافي علاوة سنوية واقعد واستنى ***لين .. تكملة
يوسفاسوء مهنه
عليالمدرس وخاصة المدرسة على وجه الخصوص تصرف من راتبها على الفصل وعلى مستلزماته الكثير وخاصة معلمات رياض اطفال هذ من واقع معايشتي لافراد اسرتي من المعلمات
العامريالمدرسين يأخذون بدل تدريس؟؟؟؟؟؟ طيب وضيفتك مدرس كيف تأخذ بدل لوضيفتك؟
عفاف اللحيانيالمعلمين ماخربهم وخلاهم سرداحي مرداحي على تركيا وغيرها من بلدان العالم غير الإجازات الطويله ورواتب العاليه وقروض البنك . تخفيض رواتبهم مطلب شعبي