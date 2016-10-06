“وزارة المالية”تستعد لإطلاق برنامج لتقديم الدعم النقدي للموظف الذي يقل راتبه عن 13 ألف ريال

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن مصادر مطلعة، أن وزارة المالية تدرس حاليًا الترتيبات المقترحة استعدادًا لإطلاق برنامج حكومي للدعم النقدي المباشر للمواطنين قبل رفع رسوم الخدمات. وتأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف عبء خفض الدعم الحكومي على المواطنين خصوصًا ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وبحسب صحيفة الجزيرة أكدت المصادر،بإن وزارة المالية تعمل في الوقت الراهن على إكمال البرنامج الإلكتروني المخصص لإضافة بيانات فئات مستحقي الدعم النقدي المباشر مقابل إلغاء الدعم، كاشفة أن تحديد قيمة المبلغ المالي الشهري الذي سيمنح لمستحقي الدعم سيتم بحسب راتب الشخص وعدد أفراد عائلته. كما أبانت المصادر، أن وزارة المالية ستعمل على ربط البرنامج الإلكتروني مع عدة أنظمة للتأكَّد من بياناتهم ومطابقتهم للضوابط ولمعرفة الدخل الحقيقي للمستفيد، مفيدة أن البرنامج الحكومي بحسب البيانات الأولية حدد فئات المستحقين للإعانة لتشمل مستفيدي الضمان الاجتماعي، والشخص الذي يقل راتبه من 13 ألف ريال أو من دخله السنوي أقل من 130 ألف ريال.