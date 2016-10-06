“وزارة المالية”تستعد لإطلاق برنامج لتقديم الدعم النقدي للموظف الذي يقل راتبه عن 13 ألف ريال

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن مصادر مطلعة، أن وزارة المالية تدرس حاليًا الترتيبات المقترحة استعدادًا لإطلاق برنامج حكومي للدعم النقدي المباشر للمواطنين قبل رفع رسوم الخدمات. وتأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف عبء خفض الدعم الحكومي على المواطنين خصوصًا ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وبحسب صحيفة الجزيرة أكدت المصادر،بإن وزارة المالية تعمل في الوقت الراهن على إكمال البرنامج الإلكتروني المخصص لإضافة بيانات فئات مستحقي الدعم النقدي المباشر مقابل إلغاء الدعم، كاشفة أن تحديد قيمة المبلغ المالي الشهري الذي سيمنح لمستحقي الدعم سيتم بحسب راتب الشخص وعدد أفراد عائلته. كما أبانت المصادر، أن وزارة المالية ستعمل على ربط البرنامج الإلكتروني مع عدة أنظمة للتأكَّد من بياناتهم ومطابقتهم للضوابط ولمعرفة الدخل الحقيقي للمستفيد، مفيدة أن البرنامج الحكومي بحسب البيانات الأولية حدد فئات المستحقين للإعانة لتشمل مستفيدي الضمان الاجتماعي، والشخص الذي يقل راتبه من 13 ألف ريال أو من دخله السنوي أقل من 130 ألف ريال.
تعليقات ( 76 )
888يعني هات من هنا وخذ من هنا.
متنحابشركم سمعت ان الدراسه بحلول2029سوف تنغنغون وتفلونها الله يلحقن خير
جاسممخالف للنشر
بن ملجمقال صلى الله عليه وسلم (لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر) هذا سبب زيارة القبور الزائده هاليومين
يوسفواحد اسمه مسمار مشكلته مايفهم الا بالمطرقة
بن ملجممسمار اذا قارنا نفسنا مع دول الجوار ستجدون اننا في خير ونعمه((من دول الجوار حدد)) ان كنت صادق
العنزيعلى كذا بيشمل جميع المواطنين وقسم نكته طيب كانك ماسويت شي رجعت للدعم بس بطريقه ثانيه هههههه تخبط
الله يستراللي يقول بتنزل الاسعار ابغاه يفكر فيها بالعقل كيف راح ينزل التاجر السعر وجميع الخدمات والرسوم زادت عليه من كل مكان وهذا الشي سوف ينعكس على الفقراء
بن ملجممسمار اذا قارنا نفسنا مع دول الجوار ستجدون اننا في خير ونعمه((انت تعرف من دول الجوار /قطر الامارات الكويت عمان البحرين //او تقصد اليمن//؟؟؟؟))
بسااامالدوله بترفع الدعم عن رسوم خدمات المرور ولجوازات ولمواني لأن الدعم بداء من عام 1435 وينتهي1438 يعني تجديد الرخصه 10 سنوات 400 ريال راح يكون 800 ريال
شت يور ماوسالدنيا بالنازل كل شي بينزل عن اولا انت استعد ونظم مصاريفك شغل التمشيات اليومية والاسبوعية تخف السفر بكل إجازة يتوقف محاربة المنتوجات المبالغ بسعرها
مسماراذا قارنا نفسنا مع دول الجوار ستجدون اننا في خير ونعمه من الله اسال الله ان يديم نعمه علينا وعلى بلاد المسلمين كاافه فاشكرو الله فبشكره تدوم النعم
الله يسترعز الله اللي ناوي يفتح له محل ويترزق الله ان معاد يبقى معه اللي يشتري فيه بظاعه لان الرسوم عليه ارتفعت من كل مكان واللي عنده محل بيعلن افلاسه
بن ملجماتوقع انهم بيخفضون قيمة الريال فاللي عنده فلوس يقبع
888دراسة×دراسة=دراسة
شت يور ماوسنصيحة لكم اشتروا من النت ملابس اجهزة تلفزيونية اكسسوارات والله ثم والله انها اقل من أسواقنا 100% اسمع النصيحة خاصة اللي عنده اطفال كثر ومصاريف عالية
الله يستر من القادمطيب الكهرب تم رفعه قبل حوالي سته اشهر وباقي الخدمات تم رفعها مثل البنزين ما ادري انتو تتكلمون عن رفع جديد غير الاول
بن ملجمابن الوطن تصدقون ان التجار يفرحون اكثر من المواطن حتى يرفعون الاسعار((التاجر مسكين تراه مواطن بالنهاية المستفيد غير التاجر))
الفقير إلى اللهدام فيها دراسه بعد عام 2030 تجيكم النتيجه 😥
شت يور ماوسسهوم الاسعار بتنزل غصب عن اي تاجر او شركة استيراد لانها منذا اكثر من سنتين والاسعار المواد الغذائية والطبية ومواد البناء والسيارات والاكسسورات نزلت
عندليبيعين الله بس
عدد التعليقات:2813
ابن الوطنطول عمرك شد عفش على ظهرك يا الزيدي يا حمال العفش
الله يستر من القادمطيب واللي 15000ريال وكلها قروض ويبقى من الراتب 5000 ريال تتوزع اجار فواتير . فتحديد 1300 الف لشخص للذي يملك منزل ومعليه اللتزامات صحيحه بس غير كذا لا
بسطويزيمخالف للنشر
قل خيرا او اصمتببساطه يبغون يعلمونكم انهم رايح يلغون الدعم عن المواد الغذائية ويفرضون ضريبه على كافه المشتريات يعني كل شي رايح يزيد سعره
عدد التعليقات:2813
ابن الوطنتصدقون ان التجار يفرحون اكثر من المواطن حتى يرفعون الاسعار
بن ملجمهذا ماهو شد حزام شد عفش وقبع
شنب07يعني سيتم رفع الدعم الحكومي عن البنزين والغاز والكهرباء والسلع ... وسيتم تعويضك ياصاحب الدخل الضعيف ويؤخذ كامل على من تزيد دخولهم عن 13الف او 130الف
بن ملجمعفاف اللحياني كل واحد يعتمد على الله ثم على نفسه ولا تنتظرو الرزق من أحد البلد فيها خير كثير(((والدليل؟)))
سهوم الدوسريالهدف من هذا كله رفع الأسعار يقولك قبل رفع الأسعار دراسة
شنب07محمد بن سلمان شنب وراح يعوضنا بعد الله بكل ما لهفوه التجار من المواطنين بالاحتكار ورفع الاسعار الغير مبررة وتأكدوا كلنا بنسكن وكلنا بنعيش حياة كريمه😘
عدد التعليقات:2813
ابن الوطنالشعب مئيس من شيء اسمه دراسه
زهرانيقبل رفع رسوم الخدمات !!!!! ياويل قلبي هو فيه رفع بعد
بن ملجماصحاب التكاسي كيف بتعرفون دخلهم والعاطلين بعدين قابلوني
المع السيفما نبغ تعطونا خلو الي عندنا وكثر خيركم
يالطيفيشاب مفهمت شي ابي احد يفهمني الي فهمه هو كلام وتطمين ولا ايييييش الحكايه بالضبط
مع الخيلوالمتاقعدين ولا حنا عيال البطة السوداء
عدد التعليقات:2813
ابن الوطنهههههاي يمكن الدعم كيس رز و كيس بصل من الجمعيه الخيريه
يالطيفطيب ولي معندة ضمان ولاوظيفه وش الحل
ابو خالدخميس مالي خلق ازعل كل الشعب رواتبه متدنيه الا من رحم ربي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
عدد التعليقات:665
عاشق وطنهما فهمنا شي بعدين كيف يعطون وهم يبون يا خذون وهل عندهم ما يعطونه
عدد التعليقات:2813
ابن الوطنلايكون التجار و رجال الاعمال اللي محتل شوارع 35'سنه هم من يدعمون المواطنين
الفارس الشجاعيكفي استهزاء بعقول الناس
عبدالرحمنشكلها 13 بتصير 5 وخمسة بتصير تحت الصفر
الرأي العامدعموا صندوق التنمية العقاري واعملوا في فرض سوم الاراضي البيضاء تخفيض اسعار السلع هذا ما يحتاج اليه المواطن
عدو داعشزي حافز
عبدالسلامالمفترض يشمل الدعم ربات البيوت والمتقاعد الذي يقل راتبه عن ثلاثة عشر الف ريال والموظفين الذين يقل دخلهم عن13000ريال والعازب الذي يزيد عمره عن 40عام
عبدالرحمنقبل رفع الخدمات
عبدالرحمنالله يستر من هذا الرفع كل الي ارتفع وفي خدمات أيضاً من كلام وزارة المالية الوضع ليس مطمئن
داعس رقبة الزيدي الحوثيهههههه بعد اشوي يطلع المتحدث بالماليه و ينفي الخبر
عفاف اللحيانيكل واحد يعتمد على الله ثم على نفسه ولا تنتظرو الرزق من أحد البلد فيها خير كثير بس فين الناس الي تبحث عنه . وأسئلو الأجانب عن هذا الخير الوفير
عبد الرزاقالرازق الله نسأل الله من فضله. من كبر الكذبه اللي راتبه اقل من 13 . لوقلتلو 5 الالف كان نصدق .
حزينودي اصدق بس قويه قويه هههههههه رددو معي ياليل ماطولك فيه فلوس للمواطن ابشرو بتعقيد من شفت الاسكان طالب مرضي الفشل الكلوي وانا ماملت خير
عبدالسلامانا اقترح ان يتم دفع هذا الدعم لربات البيوت فهم من يقمن بشأن الأسره من نفقات سلع ومواد غذائيه والمفترض ان يتجه هذا الدعم لربات البيوت مباشرة
داعس رقبة الزيدي الحوثيالدعم مع عدم رفع الاسعار و فتح الباب امام المنافسين و خفض السلع المستوردة
سعودالحمد لله. اسكان و منحة شيء جميل جدا
ليش ؟؟؟13 الف ليش ماتكون 6 آلاف ،، والله شي ينزفز يعني مساوين بين واحد راتبه 13 الف وبين واحد راتبه اقل من 6 آلاف ،، وين العدل .. واحد راتبه 13 الف ليس ادعمه
مسماراول مره اتفق مع تعليق 2 قلم الخمبقه واول مرره يقول شي مفيدكيف تجي دعم وبنفس الوقت نمر بمرحلة تقشف لكن نعمة الامن تكفي والله يديمها تغنينا عن كل شي
عبداللهوالافضل من هذا كله فتح المجال للموظفين للعمل في النشاط التجاري وطبعاً صدور قرارت بتوطين قطاع التجزئه بالكامل على غرار قطاع الا تصالات
صعفقالخبر صدق سبق وعدونا الاسكان ببيت واستلمنا ليش مانصدق
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
لكم الله يا عاطلين يا فقراء وطن لا يعطيك لا يستحق العيش فيه !كلام جميل ،لاكن ايش وضع المواطن العاطل الذي لا يملك دخل و عايش في هذا الوطن اليس له حق في هذا المقترح ! اليس يدفع ويعيش كما غيره على سطح هذا الوطن !!!
ارز 👊 نجدههههههههه
سوداني صررررررررريحبعض المقيمين هداهم الله يتزاحمون على التعليقات المقيته و السخيفة والحاقدة يا اخوان هذا شأن سعودي ١٠٠٪ لماذا نزج بأنفسنا فيه (الحسد يقتل صاحبه) .
ابو ردنأشآطر تعليق ( 2 ) الرأي .
كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعودتذكرت وزارة الاسكان اول ماطلعت
جداويههذه الاوامر تؤكد بأن بلدنا بخير وقويه وترد على اصحاب النفوس المريضه
احطو مكرمه راتبين كل سنه وتنتهي الازمه
خطير يابو سلمانيعني الان فعلا الدعم يصل لمستحقه. والعقبى رفع سعر البنزين .واعطاء المواطنين دعم اخر السنه. فيه زيادة موارد ضبط الحركة المرورية للمراهقين خصوصية الدعم
اسماءلاتطيرون بالعجه هذا زي حافز بيكون عليه زحمه وبيتعطل
يوسفيوجد فرق بين تستعد او تدرس يجيب الله مطر
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهمن قراءة الخبر والجهة المانحة والشروط والاجراءآت المتبعة والوقت التي خرجب به في هذا لظروف الدقيقة يصاب المرء من خلالها باحباط شديد ويعلم حينها أن سراب
سعيدالاهم انتكون اعانه مجزية وليست فتات ..وان لاتكون الشروط تعجزيه مثل شروط القرض المعجل ... ومراقبة الاسعار لان هناك من يستغل هذة الاخبار لرفع قيمة السلع