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“وزارة المالية”تستعد لإطلاق برنامج لتقديم الدعم النقدي للموظف الذي يقل راتبه عن 13 ألف ريال

6 أكتوبر, 2016 , 14:41 م
“وزارة المالية”تستعد لإطلاق برنامج لتقديم الدعم النقدي للموظف الذي يقل راتبه عن 13 ألف ريال
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صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن مصادر مطلعة، أن وزارة المالية تدرس حاليًا الترتيبات المقترحة استعدادًا لإطلاق برنامج حكومي للدعم النقدي المباشر للمواطنين قبل رفع رسوم الخدمات. وتأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف عبء خفض الدعم الحكومي على المواطنين خصوصًا ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وبحسب صحيفة الجزيرة أكدت المصادر،بإن وزارة المالية تعمل في الوقت الراهن على إكمال البرنامج الإلكتروني المخصص لإضافة بيانات فئات مستحقي الدعم النقدي المباشر مقابل إلغاء الدعم، كاشفة أن تحديد قيمة المبلغ المالي الشهري الذي سيمنح لمستحقي الدعم سيتم بحسب راتب الشخص وعدد أفراد عائلته. كما أبانت المصادر، أن وزارة المالية ستعمل على ربط البرنامج الإلكتروني مع عدة أنظمة للتأكَّد من بياناتهم ومطابقتهم للضوابط ولمعرفة الدخل الحقيقي للمستفيد، مفيدة أن البرنامج الحكومي بحسب البيانات الأولية حدد فئات المستحقين للإعانة لتشمل مستفيدي الضمان الاجتماعي، والشخص الذي يقل راتبه من 13 ألف ريال أو من دخله السنوي أقل من 130 ألف ريال.



تعليقات ( 76 )

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  1. 76
    6 أكتوبر, 2016 , 16:19 م

    888

    يعني هات من هنا وخذ من هنا.
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  2. 75
    6 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    متنح

    ابشركم سمعت ان الدراسه بحلول2029سوف تنغنغون وتفلونها الله يلحقن خير
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  3. 74
    6 أكتوبر, 2016 , 16:16 م

    جاسم

    مخالف للنشر
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  4. 73
    6 أكتوبر, 2016 , 16:09 م

    بن ملجم

    قال صلى الله عليه وسلم (لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر) هذا سبب زيارة القبور الزائده هاليومين
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  5. 72
    6 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    يوسف

    واحد اسمه مسمار مشكلته مايفهم الا بالمطرقة
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  6. 71
    6 أكتوبر, 2016 , 16:00 م

    بن ملجم

    مسمار اذا قارنا نفسنا مع دول الجوار ستجدون اننا في خير ونعمه((من دول الجوار حدد)) ان كنت صادق
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  7. 70
    6 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    العنزي

    على كذا بيشمل جميع المواطنين وقسم نكته طيب كانك ماسويت شي رجعت للدعم بس بطريقه ثانيه هههههه تخبط
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  8. 69
    6 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    الله يستر

    اللي يقول بتنزل الاسعار ابغاه يفكر فيها بالعقل كيف راح ينزل التاجر السعر وجميع الخدمات والرسوم زادت عليه من كل مكان وهذا الشي سوف ينعكس على الفقراء
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  9. 68
    6 أكتوبر, 2016 , 15:56 م

    بن ملجم

    مسمار اذا قارنا نفسنا مع دول الجوار ستجدون اننا في خير ونعمه((انت تعرف من دول الجوار /قطر الامارات الكويت عمان البحرين //او تقصد اليمن//؟؟؟؟))
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  10. 67
    6 أكتوبر, 2016 , 15:56 م

    بسااام

    الدوله بترفع الدعم عن رسوم خدمات المرور ولجوازات ولمواني لأن الدعم بداء من عام 1435 وينتهي1438 يعني تجديد الرخصه 10 سنوات 400 ريال راح يكون 800 ريال
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  11. 66
    6 أكتوبر, 2016 , 15:53 م

    شت يور ماوس

    الدنيا بالنازل كل شي بينزل عن اولا انت استعد ونظم مصاريفك شغل التمشيات اليومية والاسبوعية تخف السفر بكل إجازة يتوقف محاربة المنتوجات المبالغ بسعرها
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  12. 65
    6 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    مسمار

    اذا قارنا نفسنا مع دول الجوار ستجدون اننا في خير ونعمه من الله اسال الله ان يديم نعمه علينا وعلى بلاد المسلمين كاافه فاشكرو الله فبشكره تدوم النعم
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  13. 64
    6 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    الله يستر

    عز الله اللي ناوي يفتح له محل ويترزق الله ان معاد يبقى معه اللي يشتري فيه بظاعه لان الرسوم عليه ارتفعت من كل مكان واللي عنده محل بيعلن افلاسه
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  14. 63
    6 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    بن ملجم

    اتوقع انهم بيخفضون قيمة الريال فاللي عنده فلوس يقبع
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  15. 62
    6 أكتوبر, 2016 , 15:50 م

    888

    دراسة×دراسة=دراسة
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  16. 61
    6 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    شت يور ماوس

    نصيحة لكم اشتروا من النت ملابس اجهزة تلفزيونية اكسسوارات والله ثم والله انها اقل من أسواقنا 100% اسمع النصيحة خاصة اللي عنده اطفال كثر ومصاريف عالية
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  17. 60
    6 أكتوبر, 2016 , 15:47 م

    الله يستر من القادم

    طيب الكهرب تم رفعه قبل حوالي سته اشهر وباقي الخدمات تم رفعها مثل البنزين ما ادري انتو تتكلمون عن رفع جديد غير الاول
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  18. 59
    6 أكتوبر, 2016 , 15:47 م

    بن ملجم

    ابن الوطن تصدقون ان التجار يفرحون اكثر من المواطن حتى يرفعون الاسعار((التاجر مسكين تراه مواطن بالنهاية المستفيد غير التاجر))
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  19. 58
    6 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    الفقير إلى الله

    دام فيها دراسه بعد عام 2030 تجيكم النتيجه 😥
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  20. 57
    6 أكتوبر, 2016 , 15:45 م

    شت يور ماوس

    سهوم الاسعار بتنزل غصب عن اي تاجر او شركة استيراد لانها منذا اكثر من سنتين والاسعار المواد الغذائية والطبية ومواد البناء والسيارات والاكسسورات نزلت
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  21. 56
    6 أكتوبر, 2016 , 15:45 م

    عندليب

    يعين الله بس
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  22. 55
    6 أكتوبر, 2016 , 15:44 م
    عدد التعليقات:2813

    ابن الوطن

    طول عمرك شد عفش على ظهرك يا الزيدي يا حمال العفش
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  23. 54
    6 أكتوبر, 2016 , 15:44 م

    الله يستر من القادم

    طيب واللي 15000ريال وكلها قروض ويبقى من الراتب 5000 ريال تتوزع اجار فواتير . فتحديد 1300 الف لشخص للذي يملك منزل ومعليه اللتزامات صحيحه بس غير كذا لا
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  24. 53
    6 أكتوبر, 2016 , 15:44 م

    بسطويزي

    مخالف للنشر
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  25. 52
    6 أكتوبر, 2016 , 15:44 م

    قل خيرا او اصمت

    ببساطه يبغون يعلمونكم انهم رايح يلغون الدعم عن المواد الغذائية ويفرضون ضريبه على كافه المشتريات يعني كل شي رايح يزيد سعره
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  26. 51
    6 أكتوبر, 2016 , 15:43 م

    ابو ١٣ وضعه جيد بعضهم يتمنى نصف او ربع هذا المبلغ الوضع بشكل عام معقد وحظ اللي راتبه ووضيفته زينه والتاجر واللي ياخذ ببلاش لان اسمه من الفلان
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  27. 50
    6 أكتوبر, 2016 , 15:42 م
    عدد التعليقات:2813

    ابن الوطن

    تصدقون ان التجار يفرحون اكثر من المواطن حتى يرفعون الاسعار
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  28. 49
    6 أكتوبر, 2016 , 15:42 م

    بن ملجم

    هذا ماهو شد حزام شد عفش وقبع
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  29. 48
    6 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    شنب07

    يعني سيتم رفع الدعم الحكومي عن البنزين والغاز والكهرباء والسلع ... وسيتم تعويضك ياصاحب الدخل الضعيف ويؤخذ كامل على من تزيد دخولهم عن 13الف او 130الف
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  30. 47
    6 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    بن ملجم

    عفاف اللحياني كل واحد يعتمد على الله ثم على نفسه ولا تنتظرو الرزق من أحد البلد فيها خير كثير(((والدليل؟)))
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  31. 46
    6 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    سهوم الدوسري

    الهدف من هذا كله رفع الأسعار يقولك قبل رفع الأسعار دراسة
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  32. 45
    6 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    شنب07

    محمد بن سلمان شنب وراح يعوضنا بعد الله بكل ما لهفوه التجار من المواطنين بالاحتكار ورفع الاسعار الغير مبررة وتأكدوا كلنا بنسكن وكلنا بنعيش حياة كريمه😘
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  33. 44
    6 أكتوبر, 2016 , 15:38 م
    عدد التعليقات:2813

    ابن الوطن

    الشعب مئيس من شيء اسمه دراسه
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  34. 43
    6 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    زهراني

    قبل رفع رسوم الخدمات !!!!! ياويل قلبي هو فيه رفع بعد
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  35. 42
    6 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    بن ملجم

    اصحاب التكاسي كيف بتعرفون دخلهم والعاطلين بعدين قابلوني
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  36. 41
    6 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    المع السيف

    ما نبغ تعطونا خلو الي عندنا وكثر خيركم
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  37. 40
    6 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    يالطيف

    يشاب مفهمت شي ابي احد يفهمني الي فهمه هو كلام وتطمين ولا ايييييش الحكايه بالضبط
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  38. 39
    6 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    مع الخيل

    والمتاقعدين ولا حنا عيال البطة السوداء
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  39. 38
    6 أكتوبر, 2016 , 15:34 م
    عدد التعليقات:2813

    ابن الوطن

    هههههاي يمكن الدعم كيس رز و كيس بصل من الجمعيه الخيريه
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  40. 37
    6 أكتوبر, 2016 , 15:33 م

    يالطيف

    طيب ولي معندة ضمان ولاوظيفه وش الحل
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  41. 36
    6 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    ابو خالد

    خميس مالي خلق ازعل كل الشعب رواتبه متدنيه الا من رحم ربي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  42. 35
    6 أكتوبر, 2016 , 15:31 م
    عدد التعليقات:665

    عاشق وطنه

    ما فهمنا شي بعدين كيف يعطون وهم يبون يا خذون وهل عندهم ما يعطونه
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  43. 34
    6 أكتوبر, 2016 , 15:30 م
    عدد التعليقات:2813

    ابن الوطن

    لايكون التجار و رجال الاعمال اللي محتل شوارع 35'سنه هم من يدعمون المواطنين
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  44. 33
    6 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    الفارس الشجاع

    يكفي استهزاء بعقول الناس
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  45. 32
    6 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    عبدالرحمن

    شكلها 13 بتصير 5 وخمسة بتصير تحت الصفر
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  46. 31
    6 أكتوبر, 2016 , 15:26 م

    الرأي العام

    دعموا صندوق التنمية العقاري واعملوا في فرض سوم الاراضي البيضاء تخفيض اسعار السلع هذا ما يحتاج اليه المواطن
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  47. 30
    6 أكتوبر, 2016 , 15:26 م

    عدو داعش

    زي حافز
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  48. 29
    6 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    عبدالسلام

    المفترض يشمل الدعم ربات البيوت والمتقاعد الذي يقل راتبه عن ثلاثة عشر الف ريال والموظفين الذين يقل دخلهم عن13000ريال والعازب الذي يزيد عمره عن 40عام
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  49. 28
    6 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    عبدالرحمن

    قبل رفع الخدمات
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  50. 27
    6 أكتوبر, 2016 , 15:24 م

    عبدالرحمن

    الله يستر من هذا الرفع كل الي ارتفع وفي خدمات أيضاً من كلام وزارة المالية الوضع ليس مطمئن
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  51. 26
    6 أكتوبر, 2016 , 15:22 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    هههههه بعد اشوي يطلع المتحدث بالماليه و ينفي الخبر
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  52. 25
    6 أكتوبر, 2016 , 15:22 م

    عفاف اللحياني

    كل واحد يعتمد على الله ثم على نفسه ولا تنتظرو الرزق من أحد البلد فيها خير كثير بس فين الناس الي تبحث عنه . وأسئلو الأجانب عن هذا الخير الوفير
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  53. 24
    6 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    عبد الرزاق

    الرازق الله نسأل الله من فضله. من كبر الكذبه اللي راتبه اقل من 13 . لوقلتلو 5 الالف كان نصدق .
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  54. 23
    6 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    حزين

    ودي اصدق بس قويه قويه هههههههه رددو معي ياليل ماطولك فيه فلوس للمواطن ابشرو بتعقيد من شفت الاسكان طالب مرضي الفشل الكلوي وانا ماملت خير
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  55. 22
    6 أكتوبر, 2016 , 15:20 م

    عبدالسلام

    انا اقترح ان يتم دفع هذا الدعم لربات البيوت فهم من يقمن بشأن الأسره من نفقات سلع ومواد غذائيه والمفترض ان يتجه هذا الدعم لربات البيوت مباشرة
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  56. 21
    6 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    الدعم مع عدم رفع الاسعار و فتح الباب امام المنافسين و خفض السلع المستوردة
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  57. 20
    6 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    سعود

    الحمد لله. اسكان و منحة شيء جميل جدا
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  58. 19
    6 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    ليش ؟؟؟

    13 الف ليش ماتكون 6 آلاف ،، والله شي ينزفز يعني مساوين بين واحد راتبه 13 الف وبين واحد راتبه اقل من 6 آلاف ،، وين العدل .. واحد راتبه 13 الف ليس ادعمه
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  59. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    مسمار

    اول مره اتفق مع تعليق 2 قلم الخمبقه واول مرره يقول شي مفيدكيف تجي دعم وبنفس الوقت نمر بمرحلة تقشف لكن نعمة الامن تكفي والله يديمها تغنينا عن كل شي
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  60. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 15:11 م

    الله الكريم ولا غيره احد
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  61. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 15:11 م

    عبدالله

    والافضل من هذا كله فتح المجال للموظفين للعمل في النشاط التجاري وطبعاً صدور قرارت بتوطين قطاع التجزئه بالكامل على غرار قطاع الا تصالات
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  62. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    صعفق

    الخبر صدق سبق وعدونا الاسكان ببيت واستلمنا ليش مانصدق
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  63. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  64. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 15:06 م

    لكم الله يا عاطلين يا فقراء وطن لا يعطيك لا يستحق العيش فيه !

    كلام جميل ،لاكن ايش وضع المواطن العاطل الذي لا يملك دخل و عايش في هذا الوطن اليس له حق في هذا المقترح ! اليس يدفع ويعيش كما غيره على سطح هذا الوطن !!!
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  65. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    يارب صحيح بيطلع نص الشعب راتبه أقل من 13 الف وقتها بيحطون نقاط مثل الإسكان وبتتعطل الاقتراحات وبتطير في مهب الريح
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  66. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    ارز 👊 نجد

    ههههههههه
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  67. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    سوداني صررررررررريح

    بعض المقيمين هداهم الله يتزاحمون على التعليقات المقيته و السخيفة والحاقدة يا اخوان هذا شأن سعودي ١٠٠٪‏ لماذا نزج بأنفسنا فيه (الحسد يقتل صاحبه) .
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  68. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    ابو ردن

    أشآطر تعليق ( 2 ) الرأي .
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  69. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعود

    تذكرت وزارة الاسكان اول ماطلعت
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  70. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    جداويه

    هذه الاوامر تؤكد بأن بلدنا بخير وقويه وترد على اصحاب النفوس المريضه
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  71. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    ا

    حطو مكرمه راتبين كل سنه وتنتهي الازمه
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  72. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    خطير يابو سلمان

    يعني الان فعلا الدعم يصل لمستحقه. والعقبى رفع سعر البنزين .واعطاء المواطنين دعم اخر السنه. فيه زيادة موارد ضبط الحركة المرورية للمراهقين خصوصية الدعم
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  73. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    اسماء

    لاتطيرون بالعجه هذا زي حافز بيكون عليه زحمه وبيتعطل
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  74. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    يوسف

    يوجد فرق بين تستعد او تدرس يجيب الله مطر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  75. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 14:48 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    من قراءة الخبر والجهة المانحة والشروط والاجراءآت المتبعة والوقت التي خرجب به في هذا لظروف الدقيقة يصاب المرء من خلالها باحباط شديد ويعلم حينها أن سراب
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  76. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    سعيد

    الاهم انتكون اعانه مجزية وليست فتات ..وان لاتكون الشروط تعجزيه مثل شروط القرض المعجل ... ومراقبة الاسعار لان هناك من يستغل هذة الاخبار لرفع قيمة السلع
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