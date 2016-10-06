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عبدالغني يخسر التحدي فيدعو لاعبي النصر للعشاء .. وخميس يعتذر!

6 أكتوبر, 2016 , 14:58 م
عبدالغني يخسر التحدي فيدعو لاعبي النصر للعشاء .. وخميس يعتذر!
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صحيفة المرصد: خسر قائد فريق النصر حسين عبدالغني التحدي في تدريب الفريق أمس فاضطر الى  دعوة إلى زملاءه بالفريق لمأدبة عشاء في منزله عقب الانتهاء من التدريبات .

وشهد التمرين قسم الفريق لقسمين أحدهما بقيادة حسين والآخر بقيادة شايع شراحيلي وفاز فريق شراحيلي ليحظى بدعوة القائد للعشاء.

من جانبه  قدم لاعب الفريق عوض خميس اعتذاره لحسين عبدالغني على خلفية الاحتكاك اللفظي الذي وقع بينهما أول أمس (الثلاثاء)، حيث شهد التمرين دخولاً عفوياً من خميس على عبدالغني ما أدى إلى تطور الأمور واشتباك اللاعبين ليضطر مدرب الفريق لإلغاء التمرين.

وبحسب صحيفة “الوطن” أكدت مصادر ادارية أن العلاقة بين اللاعبين جيدة ولا يوجد أي خلافات بين اللاعبين والجهاز الفني، وما حدث كان حماس تدريب فقط وهو أمر طبيعي، وفقاً لما أكده رئيس النادي فيصل بن تركي في وقت سابق.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 16:37 م

    متى يبي يعقل
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  2. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    ابوسجى

    اخرجوا هذا **** من ملاعبنا كل يوم وهو محتك مع واحد واخلاقه لاتشرفنا
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  3. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 16:19 م

    ت 7 شف عبدالغني
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  4. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 15:59 م

    ااببووححمموودد

    **** عن عبدالغني .. كبير يا ابو عمر !!
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  5. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 15:51 م

    بسمه تتزوجيني والله اني صادق
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  6. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    محلل سياسي

    اللهم إنا نسألك حسن الخاتمه
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  7. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 15:33 م

    سعيد

    ياعبد الغني ربك اذا حب عبد اغناه ............ وهداه وحماه من الذنوب وستر عيبه .....هني من يطيع الله تعالى ولايعصاه....هو اكبر غني لو ما مع قرش في جيبه
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  8. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 15:26 م
    عدد التعليقات:5393

    بسمه

    عبدالغني صح وكلامه صح وتصرفاته صح ..صح يانصراويين حتى بعشاء يهدي الوضع هههههههه وكمان المسكين اعتذر لاحول له ولاقوة 😂بيطلع اميرهم يشكره ع العشوه 😜
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  9. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    محميد

    النصر فريق فاشل و البيئه حقته غير صالحه لضهور و تطور اللعبين. الاداره ضعيفه و واضح انه مبداء النادي اصبح مثل الغابه الكبير ياكل الصغير.
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  10. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    قوطي عالمي

    حسين لاعب عالمي عنده ثروه طائله لكن اللي يحسده ما يستحي على وجهه يبي يشيل الكبتنيه منه عشان يبعدونه عن النادي بالتدريج الرازق بالسماء والحاسد بالارض
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  11. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    حنشل

    دعاهم للعشاء او لم يدعوهم يجب على حسين ان يريح ويستريح لقد كفى ووفى السن له احكام اصبح نقطة ضعف في الدفاع النصراوي المهزوز اساسا اذا المنافسه
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