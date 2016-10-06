عبدالغني يخسر التحدي فيدعو لاعبي النصر للعشاء .. وخميس يعتذر!

صحيفة المرصد: خسر قائد فريق النصر حسين عبدالغني التحدي في تدريب الفريق أمس فاضطر الى دعوة إلى زملاءه بالفريق لمأدبة عشاء في منزله عقب الانتهاء من التدريبات .

وشهد التمرين قسم الفريق لقسمين أحدهما بقيادة حسين والآخر بقيادة شايع شراحيلي وفاز فريق شراحيلي ليحظى بدعوة القائد للعشاء.

من جانبه قدم لاعب الفريق عوض خميس اعتذاره لحسين عبدالغني على خلفية الاحتكاك اللفظي الذي وقع بينهما أول أمس (الثلاثاء)، حيث شهد التمرين دخولاً عفوياً من خميس على عبدالغني ما أدى إلى تطور الأمور واشتباك اللاعبين ليضطر مدرب الفريق لإلغاء التمرين.

وبحسب صحيفة “الوطن” أكدت مصادر ادارية أن العلاقة بين اللاعبين جيدة ولا يوجد أي خلافات بين اللاعبين والجهاز الفني، وما حدث كان حماس تدريب فقط وهو أمر طبيعي، وفقاً لما أكده رئيس النادي فيصل بن تركي في وقت سابق.