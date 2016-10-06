بالصور ..شاهد كيف تضررت السفينة الإماراتية “سويفت” من قصف ميليشيا الحوثي

صحيفة المرصد: نشرت وكالة الانباء الإماراتية “وام” صورا جديدة عبر حسابها على “تويتر” يظهر حجم الأضرار التي تعرضت لها سفينة “سويفت” التي استهدفها الحوثيون قرب مضيق باب المندب في اليمن.

وأعلنت شركة ” الجرافات البحرية الوطنية ” أن سفينة المساعدات ” سويفت ” المملوكة للشركة والتي تعرضت لحادث يوم الأول من شهر أكتوبر عام 2016 تتمتع بغطاء تأميني.

وأوضحت الشركة في بيان لها ” إنها لا تتوقع أي أثر سلبي على الأداء المالي للشركة “.

وكانت مليشيات الحوثي استهدفت السفينة المدنية ” سويفت ” التابعة لشركة الجرافات البحرية الإماراتية في إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى مدينة عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إضافة إلى إخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن