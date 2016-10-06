بالصور ..شاهد كيف تضررت السفينة الإماراتية “سويفت” من قصف ميليشيا الحوثي

صحيفة المرصد: نشرت وكالة الانباء الإماراتية “وام” صورا جديدة عبر حسابها على “تويتر” يظهر حجم الأضرار التي تعرضت لها سفينة “سويفت” التي استهدفها الحوثيون قرب مضيق باب المندب في اليمن.
وأعلنت شركة ” الجرافات البحرية الوطنية ” أن سفينة المساعدات ” سويفت ” المملوكة للشركة والتي تعرضت لحادث يوم الأول من شهر أكتوبر عام 2016 تتمتع بغطاء تأميني.
وأوضحت الشركة في بيان لها ” إنها لا تتوقع أي أثر سلبي على الأداء المالي للشركة “.
وكانت مليشيات الحوثي استهدفت السفينة المدنية ” سويفت ” التابعة لشركة الجرافات البحرية الإماراتية في إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى مدينة عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إضافة إلى إخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن
تعليقات ( 13 )
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهسفينة مدنية للمساعدات الانسانية وليس عسكرية والا لأصبحت زوراق الحوثيين على مرمى قصفها ونيرانها في الحال.لكن هؤلاء الجبناء الأوغاد هذه شطارتهم فقط.
عدد التعليقات:2813
ابن الوطنضاحي خلفان رئيسك القادم
عدد التعليقات:2813
ابن الوطنضاحي خلفان رايح يفتح نفق بوجه زعيمك الحوثي عن قريب
زائر****والاسوى من ذالك بان هناك مواني تحت سيطرة الحوث المخلوع ورعاية امريكا
الهاشمياوغاد لاعقل لهم مثل 🐏
سعيدشت يور ماوس اذا كان شعوب هذة البلدان التي ذكرت خونه ويرضون ان يكونو مطايا للفرس ماهو المطلوب من الخليج ..وشت يور ماوس
شت يور ماوساحنا ندفع ثمن سبات ونوم منذ عقود أو أكثر من التسعينات والثمانينات تركنا الفرس يعيثون فسادا بلبنان واليمن وساحل افريقيا المطل على البحر الأحمر نتفرج
عدد التعليقات:1998
توووووونسيةحسبنا الله في إيران عرفت كيف تضحك على العرب الشيعة كما قال الشيعي البناني أخطأتو البوصلة فلقدس بفلسطين وليس باليمن أو سوريا يا اغبياء
سعودالله يزيدة خراب في صحتهم و عقولهم اساِِساٍ عقولهم خربانه من القات.
سعيدهذة هي اخلاق الحوثيين ونذالتهم ..مستحيل ان يواجهون قوات عسكرية بل يبحثون عن الاهداف المدنية السهله ويقصفونها ..ويصورونها لباقي المخزنين انها نصر عسكري