  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور ..شاهد كيف تضررت السفينة الإماراتية “سويفت” من قصف ميليشيا الحوثي

6 أكتوبر, 2016 , 15:10 م
بالصور ..شاهد كيف تضررت السفينة الإماراتية “سويفت” من قصف ميليشيا الحوثي
  • 2٬008
  • 13
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: نشرت وكالة الانباء الإماراتية “وام” صورا جديدة عبر حسابها على “تويتر” يظهر حجم الأضرار التي تعرضت لها سفينة “سويفت” التي استهدفها الحوثيون قرب مضيق باب المندب في اليمن.

وأعلنت شركة ” الجرافات البحرية الوطنية ” أن سفينة المساعدات ” سويفت ” المملوكة للشركة والتي تعرضت لحادث يوم الأول من شهر أكتوبر عام 2016 تتمتع بغطاء تأميني.

وأوضحت الشركة في بيان لها ” إنها لا تتوقع أي أثر سلبي على الأداء المالي للشركة “.

وكانت مليشيات الحوثي استهدفت السفينة المدنية ” سويفت ” التابعة لشركة الجرافات البحرية الإماراتية في إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى مدينة عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إضافة إلى إخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن

1111

1

1

2

4



تعليقات ( 13 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 16:33 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    سفينة مدنية للمساعدات الانسانية وليس عسكرية والا لأصبحت زوراق الحوثيين على مرمى قصفها ونيرانها في الحال.لكن هؤلاء الجبناء الأوغاد هذه شطارتهم فقط.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 16:07 م
    عدد التعليقات:2813

    ابن الوطن

    ضاحي خلفان رئيسك القادم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 16:00 م
    عدد التعليقات:2813

    ابن الوطن

    ضاحي خلفان رايح يفتح نفق بوجه زعيمك الحوثي عن قريب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    زائر

    ****والاسوى من ذالك بان هناك مواني تحت سيطرة الحوث المخلوع ورعاية امريكا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    أهل الشمال كلهم شيعي سني زيدي كلهم يقفون رجل واحد ضد الغزاة
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  6. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    اشتي ضاحي خلفان يناظر هذي المشاهد الموت للجبناء هذي ارضنا من دخلها دمرناه
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  7. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    الهاشمي

    اوغاد لاعقل لهم مثل 🐏
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    سعيد

    شت يور ماوس اذا كان شعوب هذة البلدان التي ذكرت خونه ويرضون ان يكونو مطايا للفرس ماهو المطلوب من الخليج ..وشت يور ماوس
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 15:37 م

    من غزانا غزيناه ودمرناه و الموت لأمريكا والموت لاسرائيل ولعنه على اليهود
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  10. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    شت يور ماوس

    احنا ندفع ثمن سبات ونوم منذ عقود أو أكثر من التسعينات والثمانينات تركنا الفرس يعيثون فسادا بلبنان واليمن وساحل افريقيا المطل على البحر الأحمر نتفرج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 15:27 م
    عدد التعليقات:1998

    توووووونسية

    حسبنا الله في إيران عرفت كيف تضحك على العرب الشيعة كما قال الشيعي البناني أخطأتو البوصلة فلقدس بفلسطين وليس باليمن أو سوريا يا اغبياء
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  12. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    سعود

    الله يزيدة خراب في صحتهم و عقولهم اساِِساٍ عقولهم خربانه من القات.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 15:17 م

    سعيد

    هذة هي اخلاق الحوثيين ونذالتهم ..مستحيل ان يواجهون قوات عسكرية بل يبحثون عن الاهداف المدنية السهله ويقصفونها ..ويصورونها لباقي المخزنين انها نصر عسكري
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم