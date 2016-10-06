كندا: مبتعث سعودي يعتدي على فتاة داخل غرفتها في سكن الجامعة ويهدد بقتلها بسكين

صحيفة المرصد : يواجه مبتعث سعودي بكندا، تهمًا بالشروع في قتل فتاة، وحمل السلاح داخل السكن الطلابي بجامعة بريتش كولومبيا الكندية.

ووفقا لموقع عاجل نقلا عن موقع Vancouversun، أن المبتعث السعودي (ث. أ _ 18 عامًا) مثل أمام محكمة مقاطعة ريتشموند أمس ، ولا يزال قيد الاحتجاز لدى السلطات.

وأشار الموقع إلى أن الحادث وقع الثلاثاء ، وتم استدعاء الشرطة للجامعة حوالي الساعة الحادية عشر والنصف، بعدما تلقت بلاغات تفيد باحتجاز أحد الأشخاص لآخر تحت تهديد السلاح داخل السكن الطلابي للجامعة، ليتضح بعدها أن المحتجز فتاة.

وذكر الموقع أنه تم ارسال الطالبة إلى المستشفى، بينما ألقت عناصر الشرطة القبض على المشتبه به، الذي اتضح أنه طالب سعودي.

وفى السياق ذاته كشف موقع cbc.ca تفاصيل أخرى عن الحادث. مشيرًا إلى اثنين من الطلاب بالجامعة (آدم كاسي، ولوكا برج) نجحا في تخليص الفتاة من يد المبتعث السعودي الذي هاجمها في غرفة نومها ظهر الثلاثاء.

وقال آدم كاسي (طالب الهندسة بالجامعة)، إنه كان طريقه للحصول على بريده الخاص، عندما وجد فتاتين تركضان وتصرخان؛ لأن هناك شخصًا يحاول الاعتداء على فتاة في المبني السكني.

وأشار إلى أنه صعد إلى مكان الحادث ووجد الشاب يحاول خنق الفتاة وهما منبطحين على الأرض، لافتًا إلى أنه نجح في فك يديه من على رقبتها.

من جانبه، قال لوكا برج أن الجميع كان في ذهول أثناء الحادث ، مشيرًا إلى أن الطلاب نجحوا في احتجاز المشتبه به حتى وصلت الشرطة.

وذكر أنه وقت الحادث لم يكن يري أي سلاح في يد الجاني أثناء الاشتباك، ولكن بعد ذلك وجد سكينًا ملقاة على الأرض.