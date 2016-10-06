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كندا: مبتعث سعودي يعتدي على فتاة داخل غرفتها في سكن الجامعة ويهدد بقتلها بسكين

6 أكتوبر, 2016 , 15:39 م
كندا: مبتعث سعودي يعتدي على فتاة داخل غرفتها في سكن الجامعة ويهدد بقتلها بسكين
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صحيفة المرصد : يواجه مبتعث سعودي بكندا، تهمًا بالشروع في قتل فتاة، وحمل السلاح داخل السكن الطلابي بجامعة بريتش كولومبيا الكندية.

ووفقا لموقع عاجل نقلا عن موقع Vancouversun، أن المبتعث السعودي (ث. أ _ 18 عامًا) مثل أمام محكمة مقاطعة ريتشموند أمس ، ولا يزال قيد الاحتجاز لدى السلطات.

 

وأشار الموقع إلى أن الحادث وقع الثلاثاء ، وتم استدعاء الشرطة للجامعة حوالي الساعة الحادية عشر والنصف، بعدما تلقت بلاغات تفيد باحتجاز أحد الأشخاص لآخر تحت تهديد السلاح داخل السكن الطلابي للجامعة، ليتضح بعدها أن المحتجز فتاة.

وذكر الموقع أنه تم ارسال الطالبة إلى المستشفى، بينما ألقت عناصر الشرطة القبض على المشتبه به، الذي اتضح أنه طالب سعودي.

وفى السياق ذاته كشف موقع cbc.ca تفاصيل أخرى عن الحادث. مشيرًا إلى اثنين من الطلاب بالجامعة (آدم كاسي، ولوكا برج) نجحا في تخليص الفتاة من يد المبتعث السعودي الذي هاجمها في غرفة نومها ظهر الثلاثاء.

وقال آدم كاسي (طالب الهندسة بالجامعة)، إنه كان طريقه للحصول على بريده الخاص، عندما وجد فتاتين تركضان وتصرخان؛ لأن هناك شخصًا يحاول الاعتداء على فتاة في المبني السكني.

وأشار إلى أنه صعد إلى مكان الحادث ووجد الشاب يحاول خنق الفتاة وهما منبطحين على الأرض، لافتًا إلى أنه نجح في فك يديه من على رقبتها.

من جانبه، قال لوكا برج أن الجميع كان في ذهول أثناء الحادث ، مشيرًا إلى أن الطلاب نجحوا في احتجاز المشتبه به حتى وصلت الشرطة.

وذكر أنه وقت الحادث لم يكن يري أي سلاح في يد الجاني أثناء الاشتباك، ولكن بعد ذلك وجد سكينًا ملقاة على الأرض.

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تعليقات ( 28 )

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  1. 28
    6 أكتوبر, 2016 , 16:34 م

    ناقد

    المفروض من شروط الابتعاث ان يكون المبتعث متزوج ويصطحب زوجته معه والا اوقفوا الابتعاث وامنعوا سفر العزاب نهائيا لانهم فشلونا في كل بلد حسبي الله
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  2. 27
    6 أكتوبر, 2016 , 16:34 م

    مبارك

    كنت مخدوع فيك وف توجهاتك طلعتي كذابه وجاهله ولسانك متبري منك وهذي حقيقتكم الحقائق تزعجكم ماجبنا شي من عندنا هذا واقعكم المزري عباره عن متفرنسين
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  3. 26
    6 أكتوبر, 2016 , 16:32 م
    عدد التعليقات:5393

    بسمه

    الشاعر/الاختلاط هو الاختلاط في كل مكان ..بس ثقافة الشعب تجاهه هي اللي تحددالفساد في كل مكان والشيطان مايقصر وشغال تمام..بدون تزلف مع احترامي لتونسيه🤓
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  4. 25
    6 أكتوبر, 2016 , 16:26 م
    عدد التعليقات:1998

    توووووونسية

    لا يضر السحااااب نبح ....... كمليها يا مسكين ههههه اللهم عليك بإعدادنا أعداء الدين والعروبة عملاء بني قم
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  5. 24
    6 أكتوبر, 2016 , 16:25 م

    مبارك

    المسؤل اللي يرسل مراهق عمره 18 سنه لقلب الفتنه الجريمه تحصل من كل الجنسيات ويمكن شارب شي لكن وش رايكم باللي تسوي البلاوي وهي محجبه وف بلدها المحافظ
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  6. 23
    6 أكتوبر, 2016 , 16:24 م

    (ريما Rima)🍎

    السبب هو متع الاختلاط بين الجنسين في السعوديه.لذلك تجد المبتعث مشفووح على النساء ولا يستطيع كبح جماح نفسه..بينما الاجانب عندهم عادي لذلك لامشاكل عندهم
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  7. 22
    6 أكتوبر, 2016 , 16:23 م

    عفاف اللحياني

    الدول تبتعث شباب أعمارهم فوق الثلاثين علشان يدرسون في تخصصات علميه تستفيد منها الدوله بعد مايرجع الطالب . وأحنا نرسل الطلاب علشان يدرسون سياحه وفندقه!
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  8. 21
    6 أكتوبر, 2016 , 16:21 م

    الشاعر

    صدقت يا تعليق 12 العفة والطهارة تفوح من أرض تونس الخضراء لأن الملائكة ترعاهم من كل جانب وتحفظهم من نزوات الشياطين....) اللهم زدهم استقامة
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  9. 20
    6 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    الصقار

    المشكله انك تطلعه من شارع ابى الأسود بالنسيم الى كندا هنا الخلل
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  10. 19
    6 أكتوبر, 2016 , 16:15 م

    زائر المرصد

    فضحونا في كل مكان وشوهو سمعة البلد حتى في السوشال ميديا فضحونا بسوء اخلاقهم وحركاتهم والفاظهم الي كلها سب وشتم وقذف وسخرية "من امن العقوبة اساء الادب"
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  11. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 16:15 م

    ابوسجى

    عاهات شوهت سمعت وطن
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  12. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 16:14 م

    جنت على نفسها براقش حبيبي انت في أمريكا وقعت ومحد سمى عليك على بالك بالسعودية تعهد وتطلع لا يابويا خذها بالميت 6 سنين في أبو زعبل فضحتونا سرنا منبوذين
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  13. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:5379

    المنتصر بالله

    دام كاسي هو إللي فكها رح ناظر وجهك في المرايه يا خبل سجن 25 سنه قليله في حقك...?
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  14. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 16:06 م
    عدد التعليقات:648

    كاشفهم وكافشهم

    مبتعث سعودي بتمويل سعودي .. فرصة للخبث الامركي لتفعيل جاستا على المبتعثين..
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  15. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 16:04 م
    عدد التعليقات:5379

    المنتصر بالله

    هذه مشكلة السعودي إذا طب في بلاد الغرب يحسب أنه سهل ي***
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  16. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    المفروض الدولة لاتتدخل او تسعي للخروجه خلوه يعفن باالسجن ؟؟؟
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  17. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    مبارك

    انتم ياتونسيه اختلاطكم غير كله احترامات وانضباط ومحيدين الغريزه ومسيطرين ع شياطينكم ونزواتكم ومضرب المثل بالعفه والطهاره والاستقامه ينضر لك كأخ
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  18. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 15:56 م

    ابوسجى

    اعيدوا مثل هذه العاهات التي شوهت وطن بأكمله
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  19. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 15:56 م

    Noura

    يبيها بالقوة تعطيه وجه ، هيا مو مجنونه تترك الجمال اللي فوق وتناظر فيكك ، انت مثل الأثيوبي بالنسبه لها 😂😂😂😂
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  20. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    عبدالله حمود

    يجب إيقاف هولاء المرهقون صغار وكبار السن الذين شوه اسم غالي علينا وعليكم وهو المملكة العربية السعودية
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  21. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 15:53 م

    رايقة وفايقة

    سمعنا منهم بس ماسمعنا منه !! ليش نحكم عليه يمكن مظلوم
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  22. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 15:53 م

    زائر

    قال مبتعث ماذا تنتظر من *** ولكن قدامة القضاء الكندي سايحكم بحكم رادع لمثل هولاء واقلها المؤبد ليكون رادع حقيقي لامثالة
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  23. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 15:52 م
    عدد التعليقات:1998

    توووووونسية

    على الاختلاط فكرها وليمة سهلة وحصل ما حصل لكن مستحيل يكون ذهب بنفسه لغرفتها وتهجم عليها لأنه أظن يعرف قانونهم قبل قدومه للدراسة
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  24. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 15:50 م
    عدد التعليقات:1998

    توووووونسية

    لاحول ولاقوة إلا بالله يعني عملتو فيها أبطال لإيذاء المبتعث قد تكون الحقيقة غير وهيا من دعته لغرفتها للمراجعة لكن الشيطان شاطر ولأن المبتعث لم يتعود
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  25. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 15:48 م

    شوفو الأنثى بس تسافر لبرا شو تسوي..تدرس وتنجح وتتخرج من جامعة اكسفورد وتتطمح لإدارة فنادق عالمية وأشباه الرجال فاضحينا في كل مكان..الله لا يوفقك
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  26. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 15:45 م
    عدد التعليقات:5393

    بسمه

    الله يهديه ..فرق بين المبتعثة العامله والمبتعث العابث 👌🏻
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  27. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 15:43 م

    شت يور ماوس

    علية العوض ومنه العوض راح فيه ولد الناس على باله بالسعودية حب خشوم وشغل التعويضات الله يرحمه ويرفع عنه هو طب بيد الامريكان كان انسان طيب بتوحشنا
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  28. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 15:40 م
    عدد التعليقات:665

    عاشق وطنه

    الناس يصنعون طائرات وصواريخ وحنا ننشر جرايمنا في دول العالم حتى الدول الاجنبيه ما تخلصت من بلاوينا
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