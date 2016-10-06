كندا: مبتعث سعودي يعتدي على فتاة داخل غرفتها في سكن الجامعة ويهدد بقتلها بسكين

صحيفة المرصد : يواجه مبتعث سعودي بكندا، تهمًا بالشروع في قتل فتاة، وحمل السلاح داخل السكن الطلابي بجامعة بريتش كولومبيا الكندية.
ووفقا لموقع عاجل نقلا عن موقع Vancouversun، أن المبتعث السعودي (ث. أ _ 18 عامًا) مثل أمام محكمة مقاطعة ريتشموند أمس ، ولا يزال قيد الاحتجاز لدى السلطات.
وأشار الموقع إلى أن الحادث وقع الثلاثاء ، وتم استدعاء الشرطة للجامعة حوالي الساعة الحادية عشر والنصف، بعدما تلقت بلاغات تفيد باحتجاز أحد الأشخاص لآخر تحت تهديد السلاح داخل السكن الطلابي للجامعة، ليتضح بعدها أن المحتجز فتاة.
وذكر الموقع أنه تم ارسال الطالبة إلى المستشفى، بينما ألقت عناصر الشرطة القبض على المشتبه به، الذي اتضح أنه طالب سعودي.
وفى السياق ذاته كشف موقع cbc.ca تفاصيل أخرى عن الحادث. مشيرًا إلى اثنين من الطلاب بالجامعة (آدم كاسي، ولوكا برج) نجحا في تخليص الفتاة من يد المبتعث السعودي الذي هاجمها في غرفة نومها ظهر الثلاثاء.
وقال آدم كاسي (طالب الهندسة بالجامعة)، إنه كان طريقه للحصول على بريده الخاص، عندما وجد فتاتين تركضان وتصرخان؛ لأن هناك شخصًا يحاول الاعتداء على فتاة في المبني السكني.
وأشار إلى أنه صعد إلى مكان الحادث ووجد الشاب يحاول خنق الفتاة وهما منبطحين على الأرض، لافتًا إلى أنه نجح في فك يديه من على رقبتها.
من جانبه، قال لوكا برج أن الجميع كان في ذهول أثناء الحادث ، مشيرًا إلى أن الطلاب نجحوا في احتجاز المشتبه به حتى وصلت الشرطة.
وذكر أنه وقت الحادث لم يكن يري أي سلاح في يد الجاني أثناء الاشتباك، ولكن بعد ذلك وجد سكينًا ملقاة على الأرض.
تعليقات ( 28 )
ناقدالمفروض من شروط الابتعاث ان يكون المبتعث متزوج ويصطحب زوجته معه والا اوقفوا الابتعاث وامنعوا سفر العزاب نهائيا لانهم فشلونا في كل بلد حسبي الله
مبارككنت مخدوع فيك وف توجهاتك طلعتي كذابه وجاهله ولسانك متبري منك وهذي حقيقتكم الحقائق تزعجكم ماجبنا شي من عندنا هذا واقعكم المزري عباره عن متفرنسين
عدد التعليقات:5393
بسمهالشاعر/الاختلاط هو الاختلاط في كل مكان ..بس ثقافة الشعب تجاهه هي اللي تحددالفساد في كل مكان والشيطان مايقصر وشغال تمام..بدون تزلف مع احترامي لتونسيه🤓
عدد التعليقات:1998
توووووونسيةلا يضر السحااااب نبح ....... كمليها يا مسكين ههههه اللهم عليك بإعدادنا أعداء الدين والعروبة عملاء بني قم
مباركالمسؤل اللي يرسل مراهق عمره 18 سنه لقلب الفتنه الجريمه تحصل من كل الجنسيات ويمكن شارب شي لكن وش رايكم باللي تسوي البلاوي وهي محجبه وف بلدها المحافظ
(ريما Rima)🍎السبب هو متع الاختلاط بين الجنسين في السعوديه.لذلك تجد المبتعث مشفووح على النساء ولا يستطيع كبح جماح نفسه..بينما الاجانب عندهم عادي لذلك لامشاكل عندهم
عفاف اللحيانيالدول تبتعث شباب أعمارهم فوق الثلاثين علشان يدرسون في تخصصات علميه تستفيد منها الدوله بعد مايرجع الطالب . وأحنا نرسل الطلاب علشان يدرسون سياحه وفندقه!
الشاعرصدقت يا تعليق 12 العفة والطهارة تفوح من أرض تونس الخضراء لأن الملائكة ترعاهم من كل جانب وتحفظهم من نزوات الشياطين....) اللهم زدهم استقامة
الصقارالمشكله انك تطلعه من شارع ابى الأسود بالنسيم الى كندا هنا الخلل
زائر المرصدفضحونا في كل مكان وشوهو سمعة البلد حتى في السوشال ميديا فضحونا بسوء اخلاقهم وحركاتهم والفاظهم الي كلها سب وشتم وقذف وسخرية "من امن العقوبة اساء الادب"
ابوسجىعاهات شوهت سمعت وطن
عدد التعليقات:5379
المنتصر باللهدام كاسي هو إللي فكها رح ناظر وجهك في المرايه يا خبل سجن 25 سنه قليله في حقك...?
عدد التعليقات:648
كاشفهم وكافشهممبتعث سعودي بتمويل سعودي .. فرصة للخبث الامركي لتفعيل جاستا على المبتعثين..
عدد التعليقات:5379
المنتصر باللههذه مشكلة السعودي إذا طب في بلاد الغرب يحسب أنه سهل ي***
مباركانتم ياتونسيه اختلاطكم غير كله احترامات وانضباط ومحيدين الغريزه ومسيطرين ع شياطينكم ونزواتكم ومضرب المثل بالعفه والطهاره والاستقامه ينضر لك كأخ
ابوسجىاعيدوا مثل هذه العاهات التي شوهت وطن بأكمله
Nouraيبيها بالقوة تعطيه وجه ، هيا مو مجنونه تترك الجمال اللي فوق وتناظر فيكك ، انت مثل الأثيوبي بالنسبه لها 😂😂😂😂
عبدالله حموديجب إيقاف هولاء المرهقون صغار وكبار السن الذين شوه اسم غالي علينا وعليكم وهو المملكة العربية السعودية
رايقة وفايقةسمعنا منهم بس ماسمعنا منه !! ليش نحكم عليه يمكن مظلوم
زائرقال مبتعث ماذا تنتظر من *** ولكن قدامة القضاء الكندي سايحكم بحكم رادع لمثل هولاء واقلها المؤبد ليكون رادع حقيقي لامثالة
عدد التعليقات:1998
توووووونسيةعلى الاختلاط فكرها وليمة سهلة وحصل ما حصل لكن مستحيل يكون ذهب بنفسه لغرفتها وتهجم عليها لأنه أظن يعرف قانونهم قبل قدومه للدراسة
عدد التعليقات:1998
توووووونسيةلاحول ولاقوة إلا بالله يعني عملتو فيها أبطال لإيذاء المبتعث قد تكون الحقيقة غير وهيا من دعته لغرفتها للمراجعة لكن الشيطان شاطر ولأن المبتعث لم يتعود
عدد التعليقات:5393
بسمهالله يهديه ..فرق بين المبتعثة العامله والمبتعث العابث 👌🏻
شت يور ماوسعلية العوض ومنه العوض راح فيه ولد الناس على باله بالسعودية حب خشوم وشغل التعويضات الله يرحمه ويرفع عنه هو طب بيد الامريكان كان انسان طيب بتوحشنا
عدد التعليقات:665
عاشق وطنهالناس يصنعون طائرات وصواريخ وحنا ننشر جرايمنا في دول العالم حتى الدول الاجنبيه ما تخلصت من بلاوينا