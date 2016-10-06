بالفيديو .. أسلوب جديد للترويج للحجاب في جامعة كاليفورنيا

صحيفة المرصد: في محاولة منهن للترويج للحجاب دعت طالبات مسلمات غيرهن من الطالبات الى تجربة ارتداء الحجاب داخل الجامعة.
المناسبة التي تم تسميتها تحدي الحجاب تم تنفيذها بمعرفة رابطة الطلبة المسلمين في جامعة كاليفورنيا (فرسنو)، ولاقت اقبالا شديدا وتجاوبا من الطالبات الأمريكيات.
وعرضت الطالبات طرقًا عديدة على زميلاتهن الأمريكيات لكيفية ارتداء الحجاب، حيث تختلف بعض الطرف حسب البلد الإسلامي.
تعليقات ( 16 )
أحــــذروا قلــــم التقيـــــــــه والبهتــــــــانالحجــــاب نزلـــة بــه_ أيـــة بالقـــران الكـــريم ياأعــداء الـــــدين والشــــــرف ؟؟!!
عدد التعليقات:29
مفقوداغاية الدين ان تحفوا شواربكم يا امة ضحكت من جهلها الامم
عدد التعليقات:5393
بسمهتجربة اتوقعها ممتعه بالنسبه لهم !
عدد التعليقات:29
مفقودمن الغباء ان تحاول نقل موروثك الى امريكا بينما غالبية المسلمات لا يضعن الحجاب, فلنترك النفاق الديني
عدد التعليقات:29
مفقودثقافتنا لا تنقل من خلال حجاب او شماغ, ثقافتنا تنقل بفنونا ومسرحنا واغانينا
عدد التعليقات:1998
توووووونسيةخطوة جميلة الله يهدينا جميع
خالد ابو تالااستغفر الله
خالد ابو تالامفقود الخسيس تقارن ملابس البحر بالحجاب تعرف ليه لانك ****اجعل ****يخلعوا الحجاب ويمشوا بملابس البحر
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
عدد التعليقات:2813
ابن الوطنالحجاب غير مهم لدي الغرب /// ولكن نقاب الدواعش لا و الف لا
عدد التعليقات:29
مفقودلا ادري ماهو شعورنا, لو اتت امريكية الى بلادنا وروجت للبس البحر هنا؟
عدد التعليقات:29
مفقودليس من الجيد نقل التخلف الى امريكا