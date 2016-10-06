بالفيديو .. أسلوب جديد للترويج للحجاب في جامعة كاليفورنيا

صحيفة المرصد: في محاولة منهن للترويج للحجاب دعت طالبات مسلمات غيرهن من الطالبات الى تجربة ارتداء الحجاب داخل الجامعة.

المناسبة التي تم تسميتها تحدي الحجاب تم تنفيذها بمعرفة رابطة الطلبة المسلمين في جامعة كاليفورنيا (فرسنو)، ولاقت اقبالا شديدا وتجاوبا من الطالبات الأمريكيات.

وعرضت الطالبات طرقًا عديدة على زميلاتهن الأمريكيات لكيفية ارتداء الحجاب، حيث تختلف بعض الطرف حسب البلد الإسلامي.