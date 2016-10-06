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بالفيديو .. أسلوب جديد للترويج للحجاب في جامعة كاليفورنيا

6 أكتوبر, 2016 , 15:58 م
بالفيديو .. أسلوب جديد للترويج للحجاب في جامعة كاليفورنيا
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صحيفة المرصد: في محاولة منهن للترويج للحجاب دعت طالبات مسلمات غيرهن من الطالبات الى تجربة ارتداء الحجاب داخل الجامعة.

المناسبة التي تم تسميتها تحدي الحجاب تم تنفيذها بمعرفة رابطة الطلبة المسلمين في جامعة كاليفورنيا (فرسنو)، ولاقت اقبالا شديدا وتجاوبا من الطالبات الأمريكيات.

وعرضت الطالبات طرقًا عديدة على زميلاتهن الأمريكيات لكيفية ارتداء الحجاب، حيث تختلف بعض الطرف حسب البلد الإسلامي.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    أحــــذروا قلــــم التقيـــــــــه والبهتــــــــان

    الحجــــاب نزلـــة بــه_ أيـــة بالقـــران الكـــريم ياأعــداء الـــــدين والشــــــرف ؟؟!!
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  2. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 16:27 م
    عدد التعليقات:29

    مفقود

    اغاية الدين ان تحفوا شواربكم يا امة ضحكت من جهلها الامم
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  3. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 16:27 م
    عدد التعليقات:5393

    بسمه

    تجربة اتوقعها ممتعه بالنسبه لهم !
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  4. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 16:23 م

    الحجاب الشرعي هو غطاء الوجه وكشف الشعر هو السفور جمال المرأة في وجهها :( ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساءالمؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ......
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  5. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 16:23 م
    عدد التعليقات:29

    مفقود

    من الغباء ان تحاول نقل موروثك الى امريكا بينما غالبية المسلمات لا يضعن الحجاب, فلنترك النفاق الديني
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  6. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    مفقود/ لو جوا وروجوا للباس البحر كان شفناك أول من يلبسه
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  7. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 16:19 م
    عدد التعليقات:29

    مفقود

    ثقافتنا لا تنقل من خلال حجاب او شماغ, ثقافتنا تنقل بفنونا ومسرحنا واغانينا
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  8. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 16:18 م
    عدد التعليقات:1998

    توووووونسية

    خطوة جميلة الله يهدينا جميع
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  9. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    خالد ابو تالا

    استغفر الله
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  10. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 16:16 م

    خالد ابو تالا

    مفقود الخسيس تقارن ملابس البحر بالحجاب تعرف ليه لانك ****اجعل ****يخلعوا الحجاب ويمشوا بملابس البحر
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  11. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 16:14 م

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
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  12. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 16:14 م
    عدد التعليقات:2813

    ابن الوطن

    الحجاب غير مهم لدي الغرب /// ولكن نقاب الدواعش لا و الف لا
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  13. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 16:14 م

    الحجاب تخلف يااا مفقود جعلك الله مفقود في الدنيا لا تعرف وجهتك وبالاخرة موجود الى حيث تنتمي
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  14. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:29

    مفقود

    لا ادري ماهو شعورنا, لو اتت امريكية الى بلادنا وروجت للبس البحر هنا؟
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  15. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    شفتوا البنات في بلاد برا شو يسوون؟؟وشوفوا بالمقابل أشباه الرجال الي راكضين ورا الشهوات والفواحش وقلة الحيا ويضعون أسماء بلدانهم في الأرض..
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  16. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 16:07 م
    عدد التعليقات:29

    مفقود

    ليس من الجيد نقل التخلف الى امريكا
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