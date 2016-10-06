موستافي : اعتناق الإسلام سبب تألقي بالملاعب .. ولكن أواجه مشكلة مع الصلاة!

صحيفة المرصد: أكد المدافع الألماني شكوردان موستافي لاعب ارسنال الإنجليزي أن اعتناقه الإسلام سبب تألقه في الملاعب الأوروبية لافتا الى تعرضه لصعوبات كبيرة بشأن تطبيق تعالم الإسلام.

وعبر موستاف في تصريحات لجريدة بيلد الألمانية عن سعادته بدخوله الإسلام إلا أنه اعترف أن السفر باستمرار مع ناديه ومنتخب بلاده يحول دون أن يؤدي الصلوات في موعدها مستشهداً بالصعوبة الكبيرة التي عانى منها خلال كأس الأمم الأوروبية الأخيرة التي أقيمت في فرنسا وتزامنت مع شهر رمضان والصيام.

وشدد اللاعب الألماني على أنه يقرأ القرآن الكريم باستمرار ويحاول دراسته بشكل مكثف لافتا إلى أنه يطلع على تعاليم الأديان الأخرى ويحاول الاقتداء بجميع الأنبياء المذكورة في القرآن الكريم مؤكداً أنه مثل أي شخص في العالم يسعى للعمل الصالح من أجل دخول الجنة.

وأوضح أن اعتناقه الإسلام يعني له الكثير وتعاليمه ساعدته كثيراً في حياته وطوال مشواره الكروي مستعيداً ذكريات سابقة حين رفض وضع مشروبات كحولية خلال إحدى المؤتمرات الصحفية عندما كان لاعباَ ضمن صفوف فالنسيا الإسباني مؤكدا أن النادي والشركة تفهما الأمر.