  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

10 آلاف يمني يتدربون في لبنان لتشكيل “الجيش الشيعي”.. نقلوا عبر الأردن ودولة خليجية

6 أكتوبر, 2016 , 16:59 م
10 آلاف يمني يتدربون في لبنان لتشكيل “الجيش الشيعي”.. نقلوا عبر الأردن ودولة خليجية
  • 2٬730
  • 50
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:كشفت صحيفة محلية عن وجود حوالي 10 آلاف يمني في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، يتم تجهيزهم وتنظيمهم لإلحاقهم بمعسكرات تدريب يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، تم نقلهم عبر الأردن ودولة خليجية، بمساعدة مقيمين في مصر.

ووفقاً لصحيفة”الوطن” قالت مصادر: “أن هذا العدد من اليمنيين نقل من قبل إيران من خلال جوازات سفر مزورة، ليشكل نواة القوة العسكرية، التي أعلنت عنها طهران سابقا، في إطار إنشاء جيش شعبي مواز في العراق وسورية واليمن”.

وأكدت المصادر أنه “تم إرسال نحو 3 آلاف فرد من مدينة صعدة اليمنية تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، وألفين آخرين من صنعاء، و1000 شخص من عمران، و1000 من ذمار، و1000 من تعز، و1000 من عدن، و500 من الضالع، و500 شخص آخرين من الفئة العمرية نفسها، كانوا يوجدون مسبقا في كل من العراق وسوريا ولبنان، وتم تهريبهم عبر دولة خليجية، مرورا بالأردن ثم إلى بيروت”.

وأضافت المصادر “أن الطرق الأخرى التي كان يتم إرسال المقاتلين من خلالها، كانت تتم عبر مطار صنعاء قبل إغلاقه، وعدن وسيئون، وميناء الحديدة والمخا، ثم مرورا بدولة أفريقية وصولا إلى بيروت”.

وأشارت إلى أنه “كان يتم إرسال ما بين 80 إلى 100 شخص في كل رحلة، بواقع رحلتين يوميا، إضافة إلى وجود رحلات مباشرة لطهران الغرض ذاته، فضلا عن إرسال 200 شخص إلى روسيا قبل إغلاق مطار صنعاء، من قبل الجناح العسكري للتدريب العالي التابع للجماعات المتمردة”.

جهاز معلوماتي

وقالت المصادر “إن هناك ما يسمى بالجهاز المعلوماتي في اليمن، يضم 400 شخص، تم إرسالهم إلى الخارج، بقصد التدريب على مختلف التخصصات العلمية والصحفية، من بينهم ضباط في الحرس الجمهوري، ويرتبط الجهاز بأكاديمي متخصص يديره من جامعة صنعاء”.

وأوضحت “أن هذا الجهاز المعلوماتي يمتلك وحدة رصد ونشر في شبكات التواصل الاجتماعي، يزيد عدد أفرادها على 200 شخص، متفرغين للعمل بهذا المجال، ويمتلكون أسماء وهمية وحسابات مستعارة تنشط باللغة الإنجليزية، يقومون بشيطنة التحالف العربي وبث التغريدات لتشويه السعودية وطمس كل الجرائم المرتكبة من قبل الجماعات الانقلابية”.

تأسيس جهاز استخباراتي

وكشفت المصادر أن “هنالك جهازا استخباراتيا تحت التأسيس، حيث الحركة الحوثية ما يربو على 3500 شخص من الرجال، و100 من النساء إلى طهران، بقصد التدريب في أكاديمية تتبع مباشرة للمخابرات الإيرانية، في حين أن الأشخاص المشرفين على هذه التدريبات، ضباط من حزب الله والحرس الجمهوري اليمني، وأغلبهم موجودون بالقاهرة ويديرون العمليات من هناك، وعلى رأسهم النائب البرلماني وعضو المجلس السياسي الأعلى حاليا سلطان السامعي، الذي أشرف بنفسه على اختيار الكوادر”.

ونقلت صحيفة الوطن عن رئيس جهاز الأمن القومي اليمني اللواء أحمد عبدالله ناصر المصعبي تأكيده “صحة كل تلك المعلومات” لافتا إلى أن تلك المجموعات كانت فصيلا تابعا لإيران منذ فترة، مقللا من تأثيرهم مستقبلا.

وأوضح المصعبي أن القيادة السياسية حاليا، تعكف على مخاطبة الجهات المسؤولة في لبنان، مؤكدا “أن إيران تستغل الظروف المعيشية المزرية للأشخاص، للزج بهم في طرق الإرهاب والتخريب والإفساد، وتوفر لهم المأكل والإقامة والسفر، لتمرير مشاريعها في المنطقة”.



تعليقات ( 50 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 50
    6 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    اذكار المساء

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 49
    6 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    حفراوي

    إيران دولة مثابرة وتعمل بشكل علني ولا تحسب حساب أحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 48
    6 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    اذكار المساء

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 47
    6 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    عدو داعش

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 46
    6 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    حامد كرزاي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 45
    6 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    منذ مئات السنين خرج العرب من اليمن الى بلدان اخرى وبقي القليل من العرب ********
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 44
    6 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    تعليق يقول ننتظر عودتهم بالسلامة اذا عادوا بالسلامة فهذا لانهم عاثوا فسادا تعليق ***ت38
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 43
    6 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    روروروعع

    دولة خليجية هاه؟ لمَ لا يتم ذكر اسمها، على كل حال معروفة الدولة الخليجية الأكثر تعاملًا وحبًا ومساندةً لإيران والفرس!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 42
    6 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    كل من يدفع لهم فلوس يذهبون معه هذا هم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 41
    6 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    هم يبون فلوووس وبس ضعهم في اي مكان يذهبون فقط لمن يدفع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 40
    6 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    زائرابوفواز

    ياشعب المملكة العربية السعودية (لاتأمن الدبيان لو ابوها مات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 39
    6 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    لبنان مافيها قات غريبه الجرذان تروح بدون قات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 38
    6 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    بدران

    الطائرات السعوديه تنتظر عودتهم بالسلامة بعد اكمال تدريباتهم وتخرجهم من الدورات العسكرية لي ترحلهم لقبورهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  14. 37
    6 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    ضابط ايقاع

    ويمكرون ويمكر الله بهم والله خير الماكرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 36
    6 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    عبدالله

    همسه أخيرة. . من ينظر إلى بلده وعرضه ينتهك. .وهو يجمع الأموال مابين حفر البنشر والمندي لايستحق أن تنظر له بعين الشفقه وسيخونك كما خان وطنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 35
    6 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    عاشق سماء نجد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 34
    6 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    عبدالله

    الأمن القومي للبلد لايقبل المجاملات. .اليمنيين رايحين جايين على اليمن ويحملون الأموال **********
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 33
    6 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    عبدالله

    لايوجد اي خطر من خارج الحدود فهم أجبن واحرق من مهاجمة السعودية. .الخطر من الزيود في الداخل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 32
    6 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    عبدالله

    لاتحاول أن تقنعني بأنه لايوجد منهم يمنيين داخل السعودية الآن. ... الزيود اليمنيين يمولون صالح والحوثي بالأموال من داخل السعودية ننتظر قرار مثل عام 90
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 31
    6 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    خالد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 30
    6 أكتوبر, 2016 , 18:11 م

    يعني ايران تتحرك وحنا نتفرج

    شوف كيف يتحركون . طيب ليه مانتحرك بنفس الطريقة . اما نجلس نتشكو . او ننقل اخبار ايران داخليا . فهذا لن يفيد احد*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 29
    6 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    مسمار

    اتفق مع الاخ المختصر تعليق 8 و 11 يجب ان يكون الجزاء من جنس العمل وان نعد لهم مثل مايعدون لنا فالمرتزقه كثر ومن نفس الجنسيات التي استقطبوها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 28
    6 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    تركي

    واحنا عندنا اكثر من اربع ملايين يمني متبطح وتاركين بلدهم للمجوس ومطنشين اطروهم اغلبهم شباب يروح يحرر بلدهم عشرة الاف يدربهم ايران وعندنا اربعة ملايين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 27
    6 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    سمير

    العرب ضد السعوديه و الإمارات و قطر و البحرين هين السلطنة معهم صديقة ايران جمع منع الخليجين من السفر لمصر الاْردن لبنان و دول كثيرة رد الله كيدهم لهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 26
    6 أكتوبر, 2016 , 18:01 م

    اخو زنيفر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 25
    6 أكتوبر, 2016 , 17:56 م

    رور

    اذا ثبت الخبر فيجب انتخذ بحق هذه الدول اجراء عاجل وحاسم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 24
    6 أكتوبر, 2016 , 17:35 م

    الرمنسي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 23
    6 أكتوبر, 2016 , 17:35 م

    وتلك الايام....

    المشكلة مو بس بالحوثين ....المشكلة في اللي يقول معنا ولا هو معنا ....خنحر في ظهورنا ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  29. 22
    6 أكتوبر, 2016 , 17:29 م

    جبال سدير

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 21
    6 أكتوبر, 2016 , 17:25 م

    مع الخيل

    لابد من قطع راس الافعى ولابنجلس في دوامة وحروب الى يوم الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 20
    6 أكتوبر, 2016 , 17:25 م

    غرم الله

    لابد من تقسيم دولة المجوس النجوس هذا هو الحل سياسة الاخلاق والمثاليات ماتنفع مع المشركين بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  32. 19
    6 أكتوبر, 2016 , 17:23 م

    مع الخيل

    ايران والرافضة عموما شغلهم من تحت لتحت وفي الخفاء لعنهم الله يجب علينا ان لانعطيهم ضهورنا ابدا مهما تمسكنو.. من يوم تعطيه ضهرك سوف يطعنك بلا رحمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    شت يور ماوس

    داعسينهم داعسينهم بمشيئة الله وفضلة المهم كلابهم والمتعاطفين معهم عندنا المفروض نعزلهم عزل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 17:19 م

    @@@ المختصر@@@

    والله لم اخشى على بلدي من العدو بقدر ما اخشى من الصديق الخائن فكم من دولة تظهر الصداقة وهي تغدر بنا من الخلف لابد من الحزم ومعرفة العدو من الصديق
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  35. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 17:19 م
    عدد التعليقات:2007

    توووووونسية

    من اتباع كسرى المهزوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 17:18 م

    ابو فواز

    بسم الله الرحمن الرحيم يجب ضربهم استباقيا وهم يتدربون بليرة في لبنان يجب تفجيرهم في مراقدهم لاتنتظرون الوقت اليسى بصالحكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 17:18 م
    عدد التعليقات:2007

    توووووونسية

    لماذا كل حروب الشيعة مهزومين فيها لأنهم على باطل الي على حق وسنة نبيه يقول يا الله وليس يا حسين أو يا فاطمة ما اعرف أي خطأ وقعو فيه العرب يوم تزوجو
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  38. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    @@@ المختصر@@@

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 17:14 م

    كاسرهم

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    @@@ المختصر@@@

    سياسة الخليج ونظام التهدئة وضبط النفس وعدم الرد بالمثل جعل الكل يفهم موقف الخليج بالخطا ويظن ان الخليج يخاف ويخشى من ايران لابد ان يكون الرد بالمثل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 17:09 م

    فيصل

    انتظرو الرد الصاعق سالخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 17:09 م
    عدد التعليقات:4283

    أنفااس مشتااق

    استبعد الضالع و سيئون و كذلك عدن هولاء شوافع سنه و لا يوجد بينهم زيود و يكرهون الزيود ،،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  43. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 17:08 م

    @@@ المختصر@@@

    هذا نتيجة التساهل الخليجي واهمال المقاومة بالاحواز لو عاملت دول الخليج ايران بالمثل ودعمت ومولت ودربت عرب الاحواز والمقاومة الاحوازية لكان افضل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 17:08 م
    عدد التعليقات:2007

    توووووونسية

    التي تامر على العروبة والسنة اكيد هناك دولتان أشك فيهم وحده حتى من شرطة مرورها أجانب والأخرى مذهبهم أو أغلبهم ليس سني
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  45. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 17:07 م

    محمد الدوسري

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 17:05 م
    عدد التعليقات:2007

    توووووونسية

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 17:03 م

    Mohammed

    والله الواحد مايدري ماذا يقول خلاص الواحد تفش من العرب ***سواء حكومات او شعوب الله يهلكهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    عبد الله الغامدي

    حتى يرتاح الشرق الأوسط من فوضى الحروب لابد من سقوط نظام الملالي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    رحمه

    ****************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    *ابوعبدالله

    الاباتشي موجوده نقنصهم مثل العصافير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم