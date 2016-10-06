10 آلاف يمني يتدربون في لبنان لتشكيل “الجيش الشيعي”.. نقلوا عبر الأردن ودولة خليجية

صحيفة المرصد:كشفت صحيفة محلية عن وجود حوالي 10 آلاف يمني في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، يتم تجهيزهم وتنظيمهم لإلحاقهم بمعسكرات تدريب يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، تم نقلهم عبر الأردن ودولة خليجية، بمساعدة مقيمين في مصر.
ووفقاً لصحيفة”الوطن” قالت مصادر: “أن هذا العدد من اليمنيين نقل من قبل إيران من خلال جوازات سفر مزورة، ليشكل نواة القوة العسكرية، التي أعلنت عنها طهران سابقا، في إطار إنشاء جيش شعبي مواز في العراق وسورية واليمن”.
وأكدت المصادر أنه “تم إرسال نحو 3 آلاف فرد من مدينة صعدة اليمنية تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، وألفين آخرين من صنعاء، و1000 شخص من عمران، و1000 من ذمار، و1000 من تعز، و1000 من عدن، و500 من الضالع، و500 شخص آخرين من الفئة العمرية نفسها، كانوا يوجدون مسبقا في كل من العراق وسوريا ولبنان، وتم تهريبهم عبر دولة خليجية، مرورا بالأردن ثم إلى بيروت”.
وأضافت المصادر “أن الطرق الأخرى التي كان يتم إرسال المقاتلين من خلالها، كانت تتم عبر مطار صنعاء قبل إغلاقه، وعدن وسيئون، وميناء الحديدة والمخا، ثم مرورا بدولة أفريقية وصولا إلى بيروت”.
وأشارت إلى أنه “كان يتم إرسال ما بين 80 إلى 100 شخص في كل رحلة، بواقع رحلتين يوميا، إضافة إلى وجود رحلات مباشرة لطهران الغرض ذاته، فضلا عن إرسال 200 شخص إلى روسيا قبل إغلاق مطار صنعاء، من قبل الجناح العسكري للتدريب العالي التابع للجماعات المتمردة”.
جهاز معلوماتي
وقالت المصادر “إن هناك ما يسمى بالجهاز المعلوماتي في اليمن، يضم 400 شخص، تم إرسالهم إلى الخارج، بقصد التدريب على مختلف التخصصات العلمية والصحفية، من بينهم ضباط في الحرس الجمهوري، ويرتبط الجهاز بأكاديمي متخصص يديره من جامعة صنعاء”.
وأوضحت “أن هذا الجهاز المعلوماتي يمتلك وحدة رصد ونشر في شبكات التواصل الاجتماعي، يزيد عدد أفرادها على 200 شخص، متفرغين للعمل بهذا المجال، ويمتلكون أسماء وهمية وحسابات مستعارة تنشط باللغة الإنجليزية، يقومون بشيطنة التحالف العربي وبث التغريدات لتشويه السعودية وطمس كل الجرائم المرتكبة من قبل الجماعات الانقلابية”.
تأسيس جهاز استخباراتي
وكشفت المصادر أن “هنالك جهازا استخباراتيا تحت التأسيس، حيث الحركة الحوثية ما يربو على 3500 شخص من الرجال، و100 من النساء إلى طهران، بقصد التدريب في أكاديمية تتبع مباشرة للمخابرات الإيرانية، في حين أن الأشخاص المشرفين على هذه التدريبات، ضباط من حزب الله والحرس الجمهوري اليمني، وأغلبهم موجودون بالقاهرة ويديرون العمليات من هناك، وعلى رأسهم النائب البرلماني وعضو المجلس السياسي الأعلى حاليا سلطان السامعي، الذي أشرف بنفسه على اختيار الكوادر”.
ونقلت صحيفة الوطن عن رئيس جهاز الأمن القومي اليمني اللواء أحمد عبدالله ناصر المصعبي تأكيده “صحة كل تلك المعلومات” لافتا إلى أن تلك المجموعات كانت فصيلا تابعا لإيران منذ فترة، مقللا من تأثيرهم مستقبلا.
وأوضح المصعبي أن القيادة السياسية حاليا، تعكف على مخاطبة الجهات المسؤولة في لبنان، مؤكدا “أن إيران تستغل الظروف المعيشية المزرية للأشخاص، للزج بهم في طرق الإرهاب والتخريب والإفساد، وتوفر لهم المأكل والإقامة والسفر، لتمرير مشاريعها في المنطقة”.
تعليقات ( 50 )
اذكار المساءلاحول ولاقوة الابالله
حفراويإيران دولة مثابرة وتعمل بشكل علني ولا تحسب حساب أحد
اذكار المساءلاحول ولاقوة الابالله
عدو داعشمخالف للنشر
حامد كرزايمخالف للنشر
روروروععدولة خليجية هاه؟ لمَ لا يتم ذكر اسمها، على كل حال معروفة الدولة الخليجية الأكثر تعاملًا وحبًا ومساندةً لإيران والفرس!!
🍉زائر المساء✋🍉🕟كل من يدفع لهم فلوس يذهبون معه هذا هم
🍉زائر المساء✋🍉🕟هم يبون فلوووس وبس ضعهم في اي مكان يذهبون فقط لمن يدفع
زائرابوفوازياشعب المملكة العربية السعودية (لاتأمن الدبيان لو ابوها مات
بدرانالطائرات السعوديه تنتظر عودتهم بالسلامة بعد اكمال تدريباتهم وتخرجهم من الدورات العسكرية لي ترحلهم لقبورهم
ضابط ايقاعويمكرون ويمكر الله بهم والله خير الماكرين
عبداللههمسه أخيرة. . من ينظر إلى بلده وعرضه ينتهك. .وهو يجمع الأموال مابين حفر البنشر والمندي لايستحق أن تنظر له بعين الشفقه وسيخونك كما خان وطنه
عاشق سماء نجدمخالف للنشر
عبداللهالأمن القومي للبلد لايقبل المجاملات. .اليمنيين رايحين جايين على اليمن ويحملون الأموال **********
عبداللهلايوجد اي خطر من خارج الحدود فهم أجبن واحرق من مهاجمة السعودية. .الخطر من الزيود في الداخل
عبداللهلاتحاول أن تقنعني بأنه لايوجد منهم يمنيين داخل السعودية الآن. ... الزيود اليمنيين يمولون صالح والحوثي بالأموال من داخل السعودية ننتظر قرار مثل عام 90
خالدمخالف للنشر
يعني ايران تتحرك وحنا نتفرجشوف كيف يتحركون . طيب ليه مانتحرك بنفس الطريقة . اما نجلس نتشكو . او ننقل اخبار ايران داخليا . فهذا لن يفيد احد*****
مسماراتفق مع الاخ المختصر تعليق 8 و 11 يجب ان يكون الجزاء من جنس العمل وان نعد لهم مثل مايعدون لنا فالمرتزقه كثر ومن نفس الجنسيات التي استقطبوها
تركيواحنا عندنا اكثر من اربع ملايين يمني متبطح وتاركين بلدهم للمجوس ومطنشين اطروهم اغلبهم شباب يروح يحرر بلدهم عشرة الاف يدربهم ايران وعندنا اربعة ملايين
سميرالعرب ضد السعوديه و الإمارات و قطر و البحرين هين السلطنة معهم صديقة ايران جمع منع الخليجين من السفر لمصر الاْردن لبنان و دول كثيرة رد الله كيدهم لهم
اخو زنيفرمخالف للنشر
روراذا ثبت الخبر فيجب انتخذ بحق هذه الدول اجراء عاجل وحاسم
الرمنسيمخالف للنشر
وتلك الايام....المشكلة مو بس بالحوثين ....المشكلة في اللي يقول معنا ولا هو معنا ....خنحر في ظهورنا ....
جبال سديرمخالف للنشر
مع الخيللابد من قطع راس الافعى ولابنجلس في دوامة وحروب الى يوم الدين
غرم اللهلابد من تقسيم دولة المجوس النجوس هذا هو الحل سياسة الاخلاق والمثاليات ماتنفع مع المشركين بالله
مع الخيلايران والرافضة عموما شغلهم من تحت لتحت وفي الخفاء لعنهم الله يجب علينا ان لانعطيهم ضهورنا ابدا مهما تمسكنو.. من يوم تعطيه ضهرك سوف يطعنك بلا رحمة
شت يور ماوسداعسينهم داعسينهم بمشيئة الله وفضلة المهم كلابهم والمتعاطفين معهم عندنا المفروض نعزلهم عزل
@@@ المختصر@@@والله لم اخشى على بلدي من العدو بقدر ما اخشى من الصديق الخائن فكم من دولة تظهر الصداقة وهي تغدر بنا من الخلف لابد من الحزم ومعرفة العدو من الصديق
عدد التعليقات:2007
توووووونسيةمن اتباع كسرى المهزوم
ابو فوازبسم الله الرحمن الرحيم يجب ضربهم استباقيا وهم يتدربون بليرة في لبنان يجب تفجيرهم في مراقدهم لاتنتظرون الوقت اليسى بصالحكم
عدد التعليقات:2007
توووووونسيةلماذا كل حروب الشيعة مهزومين فيها لأنهم على باطل الي على حق وسنة نبيه يقول يا الله وليس يا حسين أو يا فاطمة ما اعرف أي خطأ وقعو فيه العرب يوم تزوجو
@@@ المختصر@@@مخالف للنشر
كاسرهممخالف للنشر
@@@ المختصر@@@سياسة الخليج ونظام التهدئة وضبط النفس وعدم الرد بالمثل جعل الكل يفهم موقف الخليج بالخطا ويظن ان الخليج يخاف ويخشى من ايران لابد ان يكون الرد بالمثل
فيصلانتظرو الرد الصاعق سالخير
عدد التعليقات:4283
أنفااس مشتااقاستبعد الضالع و سيئون و كذلك عدن هولاء شوافع سنه و لا يوجد بينهم زيود و يكرهون الزيود ،،،،
@@@ المختصر@@@هذا نتيجة التساهل الخليجي واهمال المقاومة بالاحواز لو عاملت دول الخليج ايران بالمثل ودعمت ومولت ودربت عرب الاحواز والمقاومة الاحوازية لكان افضل
عدد التعليقات:2007
توووووونسيةالتي تامر على العروبة والسنة اكيد هناك دولتان أشك فيهم وحده حتى من شرطة مرورها أجانب والأخرى مذهبهم أو أغلبهم ليس سني
محمد الدوسريمخالف للنشر
عدد التعليقات:2007
توووووونسيةمخالف للنشر
Mohammedوالله الواحد مايدري ماذا يقول خلاص الواحد تفش من العرب ***سواء حكومات او شعوب الله يهلكهم
عبد الله الغامديحتى يرتاح الشرق الأوسط من فوضى الحروب لابد من سقوط نظام الملالي
رحمه****************
*ابوعبداللهالاباتشي موجوده نقنصهم مثل العصافير