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بأمر المحكمة .. الخصم من راتب موظف صلى الظهر أثناء العمل في أبوظبي

6 أكتوبر, 2016 , 16:45 م
بأمر المحكمة .. الخصم من راتب موظف صلى الظهر أثناء العمل في أبوظبي
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صحيفة المرصد : أيدت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكماً بالخصم من راتب موظف لأنه يؤدي صلاة الظهر كل يوم بمسجد مجاور لمقر عمله دون الحصول على إذن رسمي.

ورفضت المحكمة دعوى الموظف التي اختصم فيها المؤسسة التي يعمل لديها بعد خصم جزء من راتبه بحجة قيامه بأداء صلاة الظهر بالمسجد المجاور دون إذن رسمي، وقررت المحكمة نقض الحكم مع إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى بهيئة قضائية مغايرة.

 

وتعود تفاصيل القضية الى تقدم الموظف بدعوى قضائية يطلب فيها الحكم ببطلان كافة العقوبات بالخصم من الراتب الإجمالي، وإعادة كافة المبالغ التي تم خصمها، وبطلان كافة الإنذارات وهو ما رفضته المحكمة  العليا.



تعليقات ( 44 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 44
    6 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    حسن

    مخالف للنشر
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  2. 43
    6 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اتوقع مو لازم يصلي بالمسجد إذا هو موظف يصلي بالعمل معه عذر □إلا الجمعه مايغيب عنها 3 جمعات وراء بعض□ماشاء الله محافظ ع الصلاةيصلي بالمسجد
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  3. 42
    6 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    ا

    عاد كل شي الا الصلاه لان وعد ربي واضح ربي اقم الساعه
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  4. 41
    6 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    محمد الزهراني

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف اهله عند سماع الاذان فما بالكم بالذهاب اليها
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  5. 40
    6 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    ترامب

    تأجلت قضايا الفساد والتخلف والتنمية والحكم الرشيد لأننا إلى اليوم مازلنا مشغولين بقضايا من لا يصلي ومن يفطر برمضان ومن يرتد عن دينه ومن يفكر
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  6. 39
    6 أكتوبر, 2016 , 18:02 م

    ترامب

    مجتمعاتنا العربية اليوم لا تهتم بناهبي المال العام والفساد وتخلف التنمية بقدر اهتمامها بشكل المرأة ومعتقدات الأفراد والاختلاط وسماع الموسيقى
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  7. 38
    6 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    إلى التوووونسية

    رجاء لا تتكلمي عن الأمارات ولو مقدار ذره إنتبهي فاالخليجين لُحمه واحده فالامارتي سعودي والسعودي اماراتي ربما الموظف افتعل شيء ثأني ولم يوضح في العلن
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  8. 37
    6 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    hima

    حفظ الله الامارات العربيه المتحده حكومة وشعبا.
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  9. 36
    6 أكتوبر, 2016 , 17:48 م

    ابو بدر

    سؤال لك ياقلم, انت تصلي؟
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  10. 35
    6 أكتوبر, 2016 , 17:48 م

    ابوعلي ال علي

    [ان الله لايغيرمابقوم حتى يغيروما بانفسهم ]لوالى غير الصلاة لم يحسم ولكن انصار الباطل كثر
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  11. 34
    6 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    المملكة العربيه السعوديه غير الإمارات ولن تكون مثلها
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  12. 33
    6 أكتوبر, 2016 , 17:45 م

    الشاعر

    اللهم أرفع عن بعض الموظفين ما ابتلوا به من بلاء فتجد بعضهم وقبيل أذان الظهر يتصل بعامل القهوة ليجهز له الشيشة وبراد الشاهي فينسى نفسه ومسؤولياته....)
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  13. 32
    6 أكتوبر, 2016 , 17:42 م

    مخالف للنشر
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  14. 31
    6 أكتوبر, 2016 , 17:36 م

    شت يور ماوس

    ياقلم الحقيقة شققت صدره واطلعت على مافي قلبة
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  15. 30
    6 أكتوبر, 2016 , 17:36 م

    لا حول ولا قوة الا بالله

    لا حول ولا قوة الا بالله وش فيها اذا صلى في الدوام لذلك قال عليه الصلاة والسلام ( قاض في الجنةوقاضٍ في النار ) حسبي الله
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  16. 29
    6 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    الشاعر

    للأمانة نحتاج لسن قرار من الدولة حفظها الله تمنع بموجبه خروج الموظف من مقر عمله بحجة أداء الصلاة وما يترتب على ذلك من تأخير مفتعل يضر بالمراجعين....)
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  17. 28
    6 أكتوبر, 2016 , 17:31 م
    عدد التعليقات:14178

    قلم الحقيقه

    ويمنعها من نيل كامل حقوقها المشروعة لها داخل وطنها كل شيء لافتته يكتب عليها ممنوع ويرفعها في وجهها.يريدها خادمة شغالة فقط له لخدمته ومن ثم يسرق راتبها
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  18. 27
    6 أكتوبر, 2016 , 17:28 م

    اخوانجي كان يصلي الظهر خلف امام قرائته جميله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 26
    6 أكتوبر, 2016 , 17:27 م
    عدد التعليقات:14178

    قلم الحقيقه

    ويعادي حكومة بلاده ويلتحق مع الجماعات التكفيرية الارهابية دواعش وغيرهم والبعض الآخر توجهاته أخوانية تركية عميل لها خائن معها.وغيرهم يهاجمون نساء الوطن
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  20. 25
    6 أكتوبر, 2016 , 17:27 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 24
    6 أكتوبر, 2016 , 17:23 م
    عدد التعليقات:14178

    قلم الحقيقه

    الأخونجي ومعه الأخواني تشوفه يصلي ويروكع ويسجد ويدعي ويطيل في صلاته ويدخل المسجد ولايخرج الا بعد ساعة.لكن تعال شاهده في الواقع في الحياة. يخون وطنه.
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  22. 23
    6 أكتوبر, 2016 , 17:21 م

    المستغرب

    المفروض الى مايصلي يخصم عليه.
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  23. 22
    6 أكتوبر, 2016 , 17:19 م

    ندى

    الدين يسر وليس عسر اهم شيء خروجه مايضر احد انا كنت بالمستشفى بصلح عمليه وتأخر الدكتور وسالت عنه قالت المرضه نزل تحت يصلي العشاء والساعه 10باليل!!
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  24. 21
    6 أكتوبر, 2016 , 17:18 م

    شت يور ماوس

    قلم الله يشفيك ويرفع عنك ولا يوري مسلم مما ابتلاك ربك ياخي اصبحت اضحوكة المرصد ارتقي بالطرح الرجل صلى وأجره على الله مالك ومال الدخول بالنيات
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  25. 20
    6 أكتوبر, 2016 , 17:18 م
    عدد التعليقات:14178

    قلم الحقيقه

    مثل مايفعل الأخونجية والأخوان في بلادنا يزعم ذهابه للصلاة ثم غادر مقر مكتبه وعمله ولاتشوفه ألا بعد أسبوع كامل. بحجة ذهابه للصلاة وهو لايصلي كذاب.
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  26. 19
    6 أكتوبر, 2016 , 17:14 م
    عدد التعليقات:14178

    قلم الحقيقه

    الاعيب الأخواني واستغلاله للدين ماتمشي عند دولة مثل الامارات العربية المتحدة.
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  27. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    REALITY

    تعال شوف ربعنا يطلع من الدوام بحجة انه يصلي و لا نشوفه الا من الغد. و لو يطبق هذا النظام بالسعودية كان اكثر الموظفين ما يستلمون 1\2 الراتب
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  28. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    الخبر الصحيح

    هذا من ثمرات تحكيم الأحكام الوضعيه و ترك الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ومن الخسران العظيم ترك شرع الله ومحاسبة موظف يؤدي صلاة ربه في إمارة ابوظبي
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  29. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 17:09 م
    عدد التعليقات:14178

    قلم الحقيقه

    يجب الخصم من ربع راتب هذا الأخواني في المرة الأولى والنصف في المرة الثانية ثم كاملآ في المرة الأخيرة واذا تكرر منه خروجه وهروبه يفصل من عمله دون حقوق.
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  30. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 17:05 م

    مسمار

    تعليق 3 قلم الحقد اقلك ان بعض الضن اثم كيف تقذف الرجل بوصفه كذاب وارهابي هل شققت عن قلبه قاتل الله البغض واهله اتقي الله في نفسك فعليك حسيب ورقيب
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  31. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 17:04 م

    رحمه

    لا والله لايكون يصلي النسجد اللي بجانب بيته
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  32. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 17:04 م

    سعد1

    ﻻيخفى ان فضل الصﻻة بمسجد دائم تقام فيه جميع الصلوات ليس كفضلها بمصلى ﻻتقام فيه الفروض الخمس يوميا..فللرجل حجته الشرعيه لو استند الى فتوى اهل العلم ...
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  33. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 17:02 م

    مواطن محب

    الصلاة واجبة لاجدال فيهاولكن ماطبيعةالعمل اذا كان رجل امن قدتقع كوارث خصوصامع الارهاب اثناءخروجه فيستغل ذلك اذا كان تاديت الصلاة لاضررعلى عمله المكلف
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  34. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    مشــعل

    يمكن امام مسجد ويبي ياخذ راتبين مثل بعض الربع هنا هههههههه
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  35. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 17:00 م
    عدد التعليقات:14178

    قلم الحقيقه

    صل في مكتبك في مكان عملك ليس من الضروري المسجد فالضرورة لها أحكام *********
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  36. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 17:00 م

    سعد

    3/ خنبوقه كل اناءبمافيه ينضح..ويقال كلن يرى الناس بعين طبعه!؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 16:59 م

    *ابوعبدالله

    لايكون القاضي ***
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  38. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    أم بي سي امل الحياة

    يا كثرهم عندنا يتحججون بالصلاة وبدل ما تكون 5 دقائق تصير ساعه ونصف
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  39. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 16:53 م
    عدد التعليقات:5394

    بسمه

    😳ليش كذا !!!ماعند الله خير وابقى الله المستعان !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    مشــعل

    اذا كان مقر عمله فيه مسجد يستحق الخصم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 16:51 م
    عدد التعليقات:2007

    توووووونسية

    اي ضمير للقاضي الذي حكم ضده بالخصم الله يالإمارات عودي لحضن عروبتك وإسلامك عودي اذا في الغرب يسمح لهم بأداء الصلاة وانتم تمنعوه! !!
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  42. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 16:50 م
    عدد التعليقات:14178

    قلم الحقيقه

    مؤكدأنه أخونجي أخواني كذاب مستهتر بعمله وجعل من الدين حجة له للهروب منه بداعي الصلاة وهو لايصلي بقدر ماله نشاطات حزبية ارهابية ويجب التحقق من نشاطاته.
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  43. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 16:49 م
    عدد التعليقات:34

    مفقود

    ليتهم يحاكمون موظفينا الذين يقضون ساعتين بحجة الصلاة التي لا تستغرق اكثر من 10 دقائق
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  44. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    فنزولي

    لايضر تصلي محلك الدين يسر والتعنت شيطان
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