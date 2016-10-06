بأمر المحكمة .. الخصم من راتب موظف صلى الظهر أثناء العمل في أبوظبي

صحيفة المرصد : أيدت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكماً بالخصم من راتب موظف لأنه يؤدي صلاة الظهر كل يوم بمسجد مجاور لمقر عمله دون الحصول على إذن رسمي.

ورفضت المحكمة دعوى الموظف التي اختصم فيها المؤسسة التي يعمل لديها بعد خصم جزء من راتبه بحجة قيامه بأداء صلاة الظهر بالمسجد المجاور دون إذن رسمي، وقررت المحكمة نقض الحكم مع إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى بهيئة قضائية مغايرة.

وتعود تفاصيل القضية الى تقدم الموظف بدعوى قضائية يطلب فيها الحكم ببطلان كافة العقوبات بالخصم من الراتب الإجمالي، وإعادة كافة المبالغ التي تم خصمها، وبطلان كافة الإنذارات وهو ما رفضته المحكمة العليا.