بأمر المحكمة .. الخصم من راتب موظف صلى الظهر أثناء العمل في أبوظبي

صحيفة المرصد : أيدت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكماً بالخصم من راتب موظف لأنه يؤدي صلاة الظهر كل يوم بمسجد مجاور لمقر عمله دون الحصول على إذن رسمي.
ورفضت المحكمة دعوى الموظف التي اختصم فيها المؤسسة التي يعمل لديها بعد خصم جزء من راتبه بحجة قيامه بأداء صلاة الظهر بالمسجد المجاور دون إذن رسمي، وقررت المحكمة نقض الحكم مع إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى بهيئة قضائية مغايرة.
وتعود تفاصيل القضية الى تقدم الموظف بدعوى قضائية يطلب فيها الحكم ببطلان كافة العقوبات بالخصم من الراتب الإجمالي، وإعادة كافة المبالغ التي تم خصمها، وبطلان كافة الإنذارات وهو ما رفضته المحكمة العليا.
تعليقات ( 44 )
حسنمخالف للنشر
↩🌟ريما Rima 🌟↩اتوقع مو لازم يصلي بالمسجد إذا هو موظف يصلي بالعمل معه عذر □إلا الجمعه مايغيب عنها 3 جمعات وراء بعض□ماشاء الله محافظ ع الصلاةيصلي بالمسجد
اعاد كل شي الا الصلاه لان وعد ربي واضح ربي اقم الساعه
محمد الزهرانيلاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف اهله عند سماع الاذان فما بالكم بالذهاب اليها
ترامبتأجلت قضايا الفساد والتخلف والتنمية والحكم الرشيد لأننا إلى اليوم مازلنا مشغولين بقضايا من لا يصلي ومن يفطر برمضان ومن يرتد عن دينه ومن يفكر
ترامبمجتمعاتنا العربية اليوم لا تهتم بناهبي المال العام والفساد وتخلف التنمية بقدر اهتمامها بشكل المرأة ومعتقدات الأفراد والاختلاط وسماع الموسيقى
إلى التوووونسيةرجاء لا تتكلمي عن الأمارات ولو مقدار ذره إنتبهي فاالخليجين لُحمه واحده فالامارتي سعودي والسعودي اماراتي ربما الموظف افتعل شيء ثأني ولم يوضح في العلن
himaحفظ الله الامارات العربيه المتحده حكومة وشعبا.
ابو بدرسؤال لك ياقلم, انت تصلي؟
ابوعلي ال علي[ان الله لايغيرمابقوم حتى يغيروما بانفسهم ]لوالى غير الصلاة لم يحسم ولكن انصار الباطل كثر
الشاعراللهم أرفع عن بعض الموظفين ما ابتلوا به من بلاء فتجد بعضهم وقبيل أذان الظهر يتصل بعامل القهوة ليجهز له الشيشة وبراد الشاهي فينسى نفسه ومسؤولياته....)
شت يور ماوسياقلم الحقيقة شققت صدره واطلعت على مافي قلبة
لا حول ولا قوة الا باللهلا حول ولا قوة الا بالله وش فيها اذا صلى في الدوام لذلك قال عليه الصلاة والسلام ( قاض في الجنةوقاضٍ في النار ) حسبي الله
الشاعرللأمانة نحتاج لسن قرار من الدولة حفظها الله تمنع بموجبه خروج الموظف من مقر عمله بحجة أداء الصلاة وما يترتب على ذلك من تأخير مفتعل يضر بالمراجعين....)
عدد التعليقات:14178
قلم الحقيقهويمنعها من نيل كامل حقوقها المشروعة لها داخل وطنها كل شيء لافتته يكتب عليها ممنوع ويرفعها في وجهها.يريدها خادمة شغالة فقط له لخدمته ومن ثم يسرق راتبها
عدد التعليقات:14178
قلم الحقيقهويعادي حكومة بلاده ويلتحق مع الجماعات التكفيرية الارهابية دواعش وغيرهم والبعض الآخر توجهاته أخوانية تركية عميل لها خائن معها.وغيرهم يهاجمون نساء الوطن
عدد التعليقات:14178
قلم الحقيقهالأخونجي ومعه الأخواني تشوفه يصلي ويروكع ويسجد ويدعي ويطيل في صلاته ويدخل المسجد ولايخرج الا بعد ساعة.لكن تعال شاهده في الواقع في الحياة. يخون وطنه.
المستغربالمفروض الى مايصلي يخصم عليه.
ندىالدين يسر وليس عسر اهم شيء خروجه مايضر احد انا كنت بالمستشفى بصلح عمليه وتأخر الدكتور وسالت عنه قالت المرضه نزل تحت يصلي العشاء والساعه 10باليل!!
شت يور ماوسقلم الله يشفيك ويرفع عنك ولا يوري مسلم مما ابتلاك ربك ياخي اصبحت اضحوكة المرصد ارتقي بالطرح الرجل صلى وأجره على الله مالك ومال الدخول بالنيات
عدد التعليقات:14178
قلم الحقيقهمثل مايفعل الأخونجية والأخوان في بلادنا يزعم ذهابه للصلاة ثم غادر مقر مكتبه وعمله ولاتشوفه ألا بعد أسبوع كامل. بحجة ذهابه للصلاة وهو لايصلي كذاب.
عدد التعليقات:14178
قلم الحقيقهالاعيب الأخواني واستغلاله للدين ماتمشي عند دولة مثل الامارات العربية المتحدة.
REALITYتعال شوف ربعنا يطلع من الدوام بحجة انه يصلي و لا نشوفه الا من الغد. و لو يطبق هذا النظام بالسعودية كان اكثر الموظفين ما يستلمون 1\2 الراتب
الخبر الصحيحهذا من ثمرات تحكيم الأحكام الوضعيه و ترك الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ومن الخسران العظيم ترك شرع الله ومحاسبة موظف يؤدي صلاة ربه في إمارة ابوظبي
عدد التعليقات:14178
قلم الحقيقهيجب الخصم من ربع راتب هذا الأخواني في المرة الأولى والنصف في المرة الثانية ثم كاملآ في المرة الأخيرة واذا تكرر منه خروجه وهروبه يفصل من عمله دون حقوق.
مسمارتعليق 3 قلم الحقد اقلك ان بعض الضن اثم كيف تقذف الرجل بوصفه كذاب وارهابي هل شققت عن قلبه قاتل الله البغض واهله اتقي الله في نفسك فعليك حسيب ورقيب
رحمهلا والله لايكون يصلي النسجد اللي بجانب بيته
سعد1ﻻيخفى ان فضل الصﻻة بمسجد دائم تقام فيه جميع الصلوات ليس كفضلها بمصلى ﻻتقام فيه الفروض الخمس يوميا..فللرجل حجته الشرعيه لو استند الى فتوى اهل العلم ...
مواطن محبالصلاة واجبة لاجدال فيهاولكن ماطبيعةالعمل اذا كان رجل امن قدتقع كوارث خصوصامع الارهاب اثناءخروجه فيستغل ذلك اذا كان تاديت الصلاة لاضررعلى عمله المكلف
مشــعليمكن امام مسجد ويبي ياخذ راتبين مثل بعض الربع هنا هههههههه
عدد التعليقات:14178
قلم الحقيقهصل في مكتبك في مكان عملك ليس من الضروري المسجد فالضرورة لها أحكام *********
سعد3/ خنبوقه كل اناءبمافيه ينضح..ويقال كلن يرى الناس بعين طبعه!؟
*ابوعبداللهلايكون القاضي ***
أم بي سي امل الحياةيا كثرهم عندنا يتحججون بالصلاة وبدل ما تكون 5 دقائق تصير ساعه ونصف
عدد التعليقات:5394
بسمه😳ليش كذا !!!ماعند الله خير وابقى الله المستعان !!!
مشــعلاذا كان مقر عمله فيه مسجد يستحق الخصم
عدد التعليقات:2007
توووووونسيةاي ضمير للقاضي الذي حكم ضده بالخصم الله يالإمارات عودي لحضن عروبتك وإسلامك عودي اذا في الغرب يسمح لهم بأداء الصلاة وانتم تمنعوه! !!
عدد التعليقات:14178
قلم الحقيقهمؤكدأنه أخونجي أخواني كذاب مستهتر بعمله وجعل من الدين حجة له للهروب منه بداعي الصلاة وهو لايصلي بقدر ماله نشاطات حزبية ارهابية ويجب التحقق من نشاطاته.
عدد التعليقات:34
مفقودليتهم يحاكمون موظفينا الذين يقضون ساعتين بحجة الصلاة التي لا تستغرق اكثر من 10 دقائق
فنزوليلايضر تصلي محلك الدين يسر والتعنت شيطان