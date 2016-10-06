داعش يعدم 15 رجلاً بتهمة السرقة في شمالي سوريا

صحيفة المرصد : أعدم تنظيم داعش خلال اليومين الماضيين 15 رجلاً وشاباً بتهمة السرقة غربي محافظة دير الزور الواقعة شمال شرقي سوريا، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن الأشخاص الـ15 ينتمون إلى قبيلة من الجزء الغربي من دير الزور، وكان قد تم إلقاء القبض عليهم منذ فترة.
ونفذ التنظيم الإرهابي الإعدام، بطريقة لم يشر إليها المرصد، بتهم “قطع الطرق وسرقة أموال المسلمين”. ويقع الجزء الأكبر من محافظة دير الزور تحت سيطرة داعش باستثناء بعض أحياء عاصمتها التي تحمل نفس الاسم والمطار العسكري في أراضيها.
وكان تنظيم داعش قد أعلن في يونيو (حزيران) 2014، إقامة “خلافة” في الأراضي التي يسيطر في كلا من سوريا والعراق المجاورة. ويطبق داعش في الأراضي التي يسيطر عليها فهماَ متطرفاَ للشريعة ويفرض عقوبات صارمة على من يخالف تعاليمها، ما يشمل الإعدام رمياً بالرصاص وقطع الرؤوس والصلب والرجم.
تعليقات ( 10 )
عدد التعليقات:1
الرحااالمخالف للنشر
ناصر البدرانياوكيه صدقناكم
أبو فلانتراب ونعال في وجيهكم يا كفرة داعش المجوس
حنا عايشين في وهممخالف للنشر
ابراهيمالله يلعنهم عيال الكلب اذناب ايران المجوس
مسمارقاتلهم الله يقومون بعملية تصفية اكبر عدد ممكن من المسلمين السنه قبل رحيلهم وانتهاء مهمتهم التي بداو يروجون لها باختفاء البغدادي بمرضه او مقتله
وحيدعملاء المجوس المجوس سيعلقون هنا كثير وسنرى اللعن والشتم هذا ماتعلموه في الحسينيات
اذكار المساءاللهم صل على محمد وعلى ال محمد
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
عدد التعليقات:34
مفقودداعش لم تأت بجديد, كل ماتفعله موجود في كتب التراث العفنة, التي يجب جمعها وحرقها