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داعش يعدم 15 رجلاً بتهمة السرقة في شمالي سوريا

6 أكتوبر, 2016 , 17:23 م
داعش يعدم 15 رجلاً بتهمة السرقة في شمالي سوريا
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صحيفة المرصد : أعدم تنظيم داعش خلال اليومين الماضيين 15 رجلاً وشاباً بتهمة السرقة غربي محافظة دير الزور الواقعة شمال شرقي سوريا، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن الأشخاص الـ15 ينتمون إلى قبيلة من الجزء الغربي من دير الزور، وكان قد تم إلقاء القبض عليهم منذ فترة.

ونفذ التنظيم الإرهابي الإعدام، بطريقة لم يشر إليها المرصد، بتهم “قطع الطرق وسرقة أموال المسلمين”. ويقع الجزء الأكبر من محافظة دير الزور تحت سيطرة داعش باستثناء بعض أحياء عاصمتها التي تحمل نفس الاسم والمطار العسكري في أراضيها.

وكان تنظيم داعش قد أعلن في يونيو (حزيران) 2014، إقامة “خلافة” في الأراضي التي يسيطر في كلا من سوريا والعراق المجاورة. ويطبق داعش في الأراضي التي يسيطر عليها فهماَ متطرفاَ للشريعة ويفرض عقوبات صارمة على من يخالف تعاليمها، ما يشمل الإعدام رمياً بالرصاص وقطع الرؤوس والصلب والرجم.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 18:25 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    مخالف للنشر
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  2. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    ناصر البدراني

    اوكيه صدقناكم
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  3. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 18:11 م

    أبو فلان

    تراب ونعال في وجيهكم يا كفرة داعش المجوس
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  4. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    حنا عايشين في وهم

    مخالف للنشر
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  5. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    ابراهيم

    الله يلعنهم عيال الكلب اذناب ايران المجوس
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  6. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    مسمار

    قاتلهم الله يقومون بعملية تصفية اكبر عدد ممكن من المسلمين السنه قبل رحيلهم وانتهاء مهمتهم التي بداو يروجون لها باختفاء البغدادي بمرضه او مقتله
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  7. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 17:39 م

    وحيد

    عملاء المجوس المجوس سيعلقون هنا كثير وسنرى اللعن والشتم هذا ماتعلموه في الحسينيات
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  8. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 17:35 م

    اذكار المساء

    اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  9. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 17:34 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  10. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 17:32 م
    عدد التعليقات:34

    مفقود

    داعش لم تأت بجديد, كل ماتفعله موجود في كتب التراث العفنة, التي يجب جمعها وحرقها
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