مكة: شاب يهاجم أسرته بسكين ويقتل والده وشقيقته ويصيب والدته

صحيفة المرصد : هاجم شاب أسرته بسكين مما نتج عنه مقتل والده وشقيقته وإصابة والدته بإصابة بالغة . هذا وباشرت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة جريمة القتل وتمكنت من إلقاء القبض على الجاني.
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تعليقات ( 27 )
محمدالجعيدلاحول الناس وشفيها معاد تفكر في عواقب الامور
عدد التعليقات:34
مفقودان لم نتعايش مع الاخرين ونتقبلهم شيعتهم ومسيحييهم وبوذيهم ويهودهم ونكون مثل باقي الشعوب فسوف تستمر هذه الافات
يعقوبصدق من قال كل بيت عندنا فيه داعشي كل واحد يخلي سلاحه في جيبه حتى وهو ناائم
أمانيياليل مااطولك سوى كان مريض نفسي أو مخدرات يجزون رقبته مانبغى أعذار
عدد التعليقات:34
مفقود*** سبب رئيس لما يحدث
النادرانا لله وانا اليه راجعون الله يكفينا الشر
عدد التعليقات:5381
المنتصر باللهسمعت من أحد الشيوخ يروي عن أبوه قبل 100 سنه يقول يجي زمان عليكم يتعاهدون أهل البيت في الليل إن مااحد يقتل أحد حتى الصباح وهكذا كل ليله عهد جديد أنه?
سعد الدوسريتابع...أقبل ايديكما،،،ورجلكما،،،رحمكما الله وجعل الجنه مثواكما،،،ورحم الله تعالى،،،جميع موتى المسلمين والمسلمات،،،اللهم آمين يارب العالمين...
عدد التعليقات:34
مفقودلم تعد المخدرات هي السبب الوحيد, ولكن ابحث عن*****
عدو داعشﻻبد من اﻻسراع بجز رقبته
سعد الدوسريلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم...أين انتما يا والدي الغاليين،،،اتمنى لو تعودان إلى الدنيا،،،لحظات،،،اعتذر لكما،إن قصرت معكما. أقبل رأسيكما،،،
عدد التعليقات:5381
المنتصر باللهياساتر نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأمراض النفسية منتشره في البلد والسبب المخدرات والمسكرات لكن السؤؤاااال من جلب المخدرات والمسكرات إلى البلد سؤال
زمن الذكرياتيارب اصلح لنا اولادنا وبناتنا لاحول ولاقوه الابالله
Nouraالله يرحمهم ويغفر لهم ، ويشفي الأم ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، الولد داعشي واضح ، على كذا مافي ثقه ، نبي نتقلد أسلحتنا 24 ساعه لدرء أي هجوم مباغت 💔
عدد التعليقات:1
الرحااالعندما يذكر احد الاشخاص انه في معركه ما يقتل الولد والده ﻷنه مشرك..يعشعش داخل اي شخص سواءا كان صاحيا او غير ذلك..ان مايفعله امر ليس عظيما..
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
.لن .نسال الله العافية لا حول ولا قوة الا بالله.
العبدللهأستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه عدد مافي السموات والارض
متابع عن بعدنسأل الله العفو والعافية ..
شقرانياااااااااساتر انا لله وانا اليه راجعون
ضابط ايقاعلاحول ولاقوة الا بالله .. انا لله وانا اليه راجعون .. ربنا لاتزغ قلوبنا بعد ان هديتنا .
العبدللهنعوذبالله
ثامرالمخدرات
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
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