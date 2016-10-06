مكة: شاب يهاجم أسرته بسكين ويقتل والده وشقيقته ويصيب والدته

صحيفة المرصد : هاجم شاب أسرته بسكين مما نتج عنه مقتل والده وشقيقته وإصابة والدته بإصابة بالغة . هذا وباشرت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة جريمة القتل وتمكنت من إلقاء القبض على الجاني.