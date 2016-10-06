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مكة: شاب يهاجم أسرته بسكين ويقتل والده وشقيقته ويصيب والدته

6 أكتوبر, 2016 , 18:12 م
مكة: شاب يهاجم أسرته بسكين ويقتل والده وشقيقته ويصيب والدته
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صحيفة المرصد : هاجم شاب أسرته بسكين مما نتج عنه مقتل والده وشقيقته وإصابة والدته بإصابة بالغة . هذا وباشرت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة جريمة القتل وتمكنت من إلقاء القبض على الجاني.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    6 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    محمدالجعيد

    لاحول الناس وشفيها معاد تفكر في عواقب الامور
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  2. 26
    6 أكتوبر, 2016 , 18:34 م
    عدد التعليقات:34

    مفقود

    ان لم نتعايش مع الاخرين ونتقبلهم شيعتهم ومسيحييهم وبوذيهم ويهودهم ونكون مثل باقي الشعوب فسوف تستمر هذه الافات
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  3. 25
    6 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    يعقوب

    صدق من قال كل بيت عندنا فيه داعشي كل واحد يخلي سلاحه في جيبه حتى وهو ناائم
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  4. 24
    6 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    أماني

    ياليل مااطولك سوى كان مريض نفسي أو مخدرات يجزون رقبته مانبغى أعذار
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  5. 23
    6 أكتوبر, 2016 , 18:30 م
    عدد التعليقات:34

    مفقود

    *** سبب رئيس لما يحدث
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  6. 22
    6 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    النادر

    انا لله وانا اليه راجعون الله يكفينا الشر
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  7. 21
    6 أكتوبر, 2016 , 18:27 م
    عدد التعليقات:5381

    المنتصر بالله

    سمعت من أحد الشيوخ يروي عن أبوه قبل 100 سنه يقول يجي زمان عليكم يتعاهدون أهل البيت في الليل إن مااحد يقتل أحد حتى الصباح وهكذا كل ليله عهد جديد أنه?
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  8. 20
    6 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    سعد الدوسري

    تابع...أقبل ايديكما،،،ورجلكما،،،رحمكما الله وجعل الجنه مثواكما،،،ورحم الله تعالى،،،جميع موتى المسلمين والمسلمات،،،اللهم آمين يارب العالمين...
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  9. 19
    6 أكتوبر, 2016 , 18:26 م
    عدد التعليقات:34

    مفقود

    لم تعد المخدرات هي السبب الوحيد, ولكن ابحث عن*****
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  10. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    عدو داعش

    ﻻبد من اﻻسراع بجز رقبته
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  11. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    سعد الدوسري

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم...أين انتما يا والدي الغاليين،،،اتمنى لو تعودان إلى الدنيا،،،لحظات،،،اعتذر لكما،إن قصرت معكما. أقبل رأسيكما،،،
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  12. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 18:22 م
    عدد التعليقات:5381

    المنتصر بالله

    ياساتر نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأمراض النفسية منتشره في البلد والسبب المخدرات والمسكرات لكن السؤؤاااال من جلب المخدرات والمسكرات إلى البلد سؤال
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  13. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    زمن الذكريات

    يارب اصلح لنا اولادنا وبناتنا لاحول ولاقوه الابالله
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  14. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    Noura

    الله يرحمهم ويغفر لهم ، ويشفي الأم ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، الولد داعشي واضح ، على كذا مافي ثقه ، نبي نتقلد أسلحتنا 24 ساعه لدرء أي هجوم مباغت 💔
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  15. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 18:21 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    عندما يذكر احد الاشخاص انه في معركه ما يقتل الولد والده ﻷنه مشرك..يعشعش داخل اي شخص سواءا كان صاحيا او غير ذلك..ان مايفعله امر ليس عظيما..
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  16. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    قربت الساعة
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  17. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  18. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    .لن .

    نسال الله العافية لا حول ولا قوة الا بالله.
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  19. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    اللـه يرحمهمـ جميعا ):
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  20. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    العبدلله

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه عدد مافي السموات والارض
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  21. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    متابع عن بعد

    نسأل الله العفو والعافية ..
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  22. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    شقران

    ياااااااااساتر انا لله وانا اليه راجعون
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  23. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    ضابط ايقاع

    لاحول ولاقوة الا بالله .. انا لله وانا اليه راجعون .. ربنا لاتزغ قلوبنا بعد ان هديتنا .
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  24. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    العبدلله

    نعوذبالله
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  25. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    ثامر

    المخدرات
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  26. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
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  27. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    عُـــــــمـــــــر

    مخالف للنشر
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