قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخ «بالستي» أطلق من اليمن باتجاه جازان

صحيفة المرصد : اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مساء اليوم صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان واعترضته القوات الجوية قبالة حدود جازان ودمرته بدون أي أضرار ولله الحمد، وقد استهدفت قوات التحالف الجوية موقع الإطلاق.