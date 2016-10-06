قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخ «بالستي» أطلق من اليمن باتجاه جازان

صحيفة المرصد : اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مساء اليوم صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان واعترضته القوات الجوية قبالة حدود جازان ودمرته بدون أي أضرار ولله الحمد، وقد استهدفت قوات التحالف الجوية موقع الإطلاق.
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تعليقات ( 12 )
عدد التعليقات:10900
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=J3mGNkwDHnI
عدد التعليقات:10900
برق الحرم((((((عــــــــاجل...... (((3))) غارات_ قوية ...... لمقاتلاتنا الكواسر ....على اهداف قرب مطار صنعاء...... وسماع دوي انفجارات _عنيفة )))))))
عدد التعليقات:10900
برق الحرم((((( عـــــــــــاجل ....... الان ..... تحليق كثيف ...لمقاتلاتنا _الكواسر في سماء صنعاء .... وغارة _متقنة ....على بيت الجاكي في ســـنحان))))
عدد التعليقات:10900
برق الحرم(((((((( شموسنا ...............لابد منها .........ياعبيد الملالي ))))))
عدد التعليقات:10900
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=ijOFnRxcYrY
عدد التعليقات:10900
برق الحرم((((((((( بوركت الايادي ......بوركت الايادي ...... بوركت الايادي ))))))))
أبو محمدحان الوقت للرفع لمجلس الامن والامم المتحده و اثبات للعالم ان الصواريخ الاستراتيجيه محرمه في القانون الدولي ولا يسمح لأي دوله في العالم باستخدامها
عدد التعليقات:14181
قلم الحقيقهحماك الله ياوطن من شر أعدائك خارج الحدود ومن داخلها.
الرأي العامالله يحفظ البلد
وطني افديك بدميكفو ياابطال القوات السعودية
عدد التعليقات:38
مفقودمخالف للنشر
عدد التعليقات:4285
أنفااس مشتااقاللهم لك الحمد على نعمه التي لا تحصى ،،،،، مملكتي محبوبتي محمية من الله جل شأنه في علاااه ،،،