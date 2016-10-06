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قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخ «بالستي» أطلق من اليمن باتجاه جازان

6 أكتوبر, 2016 , 18:51 م
قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخ «بالستي» أطلق من اليمن باتجاه جازان
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صحيفة المرصد : اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مساء اليوم صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان واعترضته القوات الجوية قبالة حدود جازان ودمرته بدون أي أضرار ولله الحمد، وقد استهدفت قوات التحالف الجوية موقع الإطلاق.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 20:06 م
    عدد التعليقات:10900

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=J3mGNkwDHnI
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  2. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 20:04 م
    عدد التعليقات:10900

    برق الحرم

    ((((((عــــــــاجل...... (((3))) غارات_ قوية ...... لمقاتلاتنا الكواسر ....على اهداف قرب مطار صنعاء...... وسماع دوي انفجارات _عنيفة )))))))
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  3. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 19:46 م
    عدد التعليقات:10900

    برق الحرم

    ((((( عـــــــــــاجل ....... الان ..... تحليق كثيف ...لمقاتلاتنا _الكواسر في سماء صنعاء .... وغارة _متقنة ....على بيت الجاكي في ســـنحان))))
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  4. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 19:42 م
    عدد التعليقات:10900

    برق الحرم

    (((((((( شموسنا ...............لابد منها .........ياعبيد الملالي ))))))
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  5. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 19:41 م
    عدد التعليقات:10900

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=ijOFnRxcYrY
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  6. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 19:40 م
    عدد التعليقات:10900

    برق الحرم

    ((((((((( بوركت الايادي ......بوركت الايادي ...... بوركت الايادي ))))))))
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  7. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    أبو محمد

    حان الوقت للرفع لمجلس الامن والامم المتحده و اثبات للعالم ان الصواريخ الاستراتيجيه محرمه في القانون الدولي ولا يسمح لأي دوله في العالم باستخدامها
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  8. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 19:09 م
    عدد التعليقات:14181

    قلم الحقيقه

    حماك الله ياوطن من شر أعدائك خارج الحدود ومن داخلها.
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  9. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    الرأي العام

    الله يحفظ البلد
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  10. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    وطني افديك بدمي

    كفو ياابطال القوات السعودية
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  11. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 19:01 م
    عدد التعليقات:38

    مفقود

    مخالف للنشر
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  12. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 18:56 م
    عدد التعليقات:4285

    أنفااس مشتااق

    اللهم لك الحمد على نعمه التي لا تحصى ،،،،، مملكتي محبوبتي محمية من الله جل شأنه في علاااه ،،،
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