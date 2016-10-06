بالصور: ما هي الأسلحة السعودية الفتاكة التي يجب أن تخشاها إيران؟

صحيفة المرصد : تحرص المملكة العربية السعودية على التطوير المستمر لمنظومة الدفاع حيث بلغ حجم الإنفاق العسكري في الاعوام الثلاثة الماضية مايزيد عن 240 مليار دولار (900 مليار ريال) وهو ما يساوي 12%من حجم الناتج القومي تقريباً.

و من أهم أسلحة مستخدمة في الجيش السعودي:

1 – مقاتلة بوينغ F-15 إيغل:

لدى السعودية 86 منها من طرازF-15C/D الخاصة بالمعارك الجوية “جو- جو”، بالإضافة إلى 70 مقاتلة من طراز F-15S متعددة المهام والمعروفة بـ”النسر الضارب”، حيث تبلغ هذه الطائرة درجة من التطور تمكنها من استهداف العمق الإيراني دون أن يستطيع الطيران الحربي الإيراني أن يشكل عائقا أمامها.

وأضاف التقرير، أن السعودية ستنتهي قريبا من تحديث “النسور الضاربة” إلى طراز “F-15SA” المتقدمة قياسيا والمزودة برادار “APG-63 (V) 3” المخصص للمسح الإلكتروني وأنظمة الحرب الإلكترونية الجديدة وأجهزة استشعار متطورة أخرى، حيث سيضاف إلى سلاح الجو الملكي 84 من هذه الطائرات المعدلة.

كما يذكر أن إيران تحاول التعويض عن الخلل في توازن القوى في السماء عبر الاتكال على أنظمة صواريخ محلية الصنع لنسخ صينية وكورية.

2- المقاتلة الأوروبية “تايفون” (الإعصار) :

وجاء في التقرير أيضا أن المقاتلة “تايفون” ثاني أكثر الأسلحة السعودية فتكا، وذلك مقارنة بسلاح الجو الإيراني المهترئ، والذي يعود لسبعينيات القرن الماضي. وهذه المقاتلة الأوروبية قد زودت المملكة العربية السعودية سلاح الجو الملكي بـ72 منها، لأنها مقاتلة مميزة للغاية في معارك الـ”جو-جو” والـ”جو-أرض”.

وليس من الواضح عدد مقاتلات “تايفون” التي استلمتها السعودية حسب التقرير، إلا أن التقديرات تشير إلى احتمالية دخول أكثر من نصف المقاتلات المتعاقد عليها الخدمة، وأنه خلافاً لمعظم العقود السابقة فإن هذه الصفقة ليست على غرار سابقاتها التي تم بموجبها تجميع غالبية المقاتلات محلياً في السعودية، أي أنها جاهزة للالتحاق بأي معركة احتمالية.

3- المروحية المقاتلة بوينغ إيه إتش 64 أباتشي :

ومن خلال التقرير يمكن الاستنتاج أن المملكة العربية السعودية لم تبخل في الاهتمام بقواتها البرية، وذلك من خلال تجهيزها بأحدث الأسلحة في العالم، كما هو الحال بالنسبة للقوات الجوية، وواحدة من أقوى الأسلحة على هذا الصعيد هي مروحية بوينغ “AH-64D” أباتشي حيث تمتلك السعودية 82 منها.

وكانت هذه المروحية صممت خصيصا للجيش الأميركي في سبعينيات القرن الماضي، من أجل التصدي لأي هجوم سوفييتي محتمل في وسط أوروبا أثناء الحرب الباردة، واستخدمها الجيش الأميركي خلال غزو العراق عام 2003 ، وكانت أداة لا تقدر بثمن حينها وحتى بعد سقوط بغداد تواصلت أميركا في استخدامها لضرب معاقل داعش، لو استخدم هذا السلاح بشكل جيد سوف يلعب دورا محوريا في ضرب قوات العدو البرية.

4- دبابات إم1 إيه2 أبرامز :

وقد تم تجهيز القوات البرية السعودية أيضا بإحدى أقوى الدبابات في العالم وهي “M1A2S” أبرامز، وبما أن القوات البرية السعودية تمتلك 442 دبابة من هذا الطراز بذلك تشكل العمود الفقري في الجيش السعودي، وتصبح دبابته القتالية الرئيسية.

والفرق بين أبرامز السعودية وتلك الأميركية، أن الأخيرة مجهزة باليورانيوم المنضب ولكن العدد الهائل من هذه الدبابات التي تستخدمها السعودية هي في الواقع مشابهة جدا لـ” M1A2 SEP” في خدمة الجيش الأميركي مما يعني أنها مزودة بنظم معلومات وشبكات متطورة وعلى أي حال فهي أقوى من أي دبابة تمتلكها إيران على الإطلاق.

5- الفرقاطة فئة “الرياض” :

ومقابل القوة البحرية السعودية المتطورة تلجأ إيران وبسبب ضعف سلاحها البحري القديم، والذي يعود معظمه إلى سبعينيات القرن المنصرم تلجأ إلى استخدام القوارب السريعة، التي يمكن وصفها بالنسخة البحرية لحرب الأمواج البشرية البرية. وأبرز ما لدى السعودية هو فرقاطة من فئة “الرياض” المضادة للطائرات وهي أكبر من نظيرتها الفرنسية الأصلية “لا فاييت” بحوالي 25% .

الفرقاطة تحمل أنظمة صواريخ للإطلاق الرأسي وتستوعب 15 صاروخاً من طراز أستر، وهي صواريخ أرض-جو بإمكانها تهاجم الطائرات المغيرة في نطاق يبلغ حوالي 20 ميلا وعلى ارتفاع يصل إلى 50.000 قدم.

كما تحمل “الرياض” ثمانية صواريخ مضادة للسفن من طراز” MBDA Exocet MM40 Block II “.

وحسب صفحة تهتم بشؤون “القوات البحرية الملكية السعودية” على موقع “ويكيبيديا” أن السعودية تمتلك 3 فرقاطات من هذا الطراز، وهي فرنسية الصنع ونسخة معدلة من النوع الفرنسي ” La Fayette F-3000″ التي جميعها مزودة بحزمة تسليحيه وتقنيات حرب إلكترونية، وتستوعب مهبط طائرات مروحية متوسطة الحجم، مثل يوروكوبتر دوفين ويوروكوبتر بانثر وطائرة إن إتش 90 .

ويذكر تقرير صحيفة “ذا ناشونال إنترست” أن القدرات التي تمتلكها الفرقاطة “الرياض” تشمل السلاح المضاد للغواصات، وهو عبارة عن طوربيد من طراز “DCNS F17”.

6- طائرة سوبر هورنت :

طائرة سوبر هورنت هي طائرة مقاتلة متعددة المهام أمريكية الصنع ثنائية المحرك من الجيل الرابع، يمكنها الإقلاع من على متن حاملات الطائرات، للسوبر هورنت مدفع دوار إم-61 داخلي عيار 20 ملم، وتحمل صواريخ جو- جو، جو- أرض

7- مروحية ليتل بيرد :

طائرة بوينغ إيه إتش-6 طائرة مروحية حربية خفيفة والتي تم تطويرها من قبل شركة بوينغ لأنظمة الطائرات وهي طائرة سريعة وخفيفة يمكنها نقل البعثات وتنفيذ عمليات انقاذ لأشخاص خلف خطوط العدو.

8- دبابة ليوبارد الألمانية :

وهي دبابة قتال رئيسية تستخدم في ألمانيا والعديد من لدول وتم انتاج ما يزيد عن 6000 ألاف دبابة منها حتى الأن ومازالت تطور.

9– صاروخ ستورم شادو :

صاروخ جوال بريطاني، فرنسي، إيطالي، طويل المدى، من فئة صواريخ كروز التي تطلق من الجو.

10- دبابة T90 :

دبابة T90 هي دبابة قتال رئيسية روسية الصنع من الجيل الثالث دخلت خط الإنتاج عام 1995 وقد استمد تصميم الدبابة من الدبابة السوفيتية تي-72 وهي الدبابة الأكثر حداثة في التصنيع الروسي، يبلغ وزن الدبابة 46.5 طن وهي مزودة بمدفع عيار 125 مم ومحرك ديزل ذو 12 إسطوانة بقوة 1,100 حصان