بالفيديو :شاهد.. الملاكم الأمريكي ”مايك تايسون” داخل البرلمان الروماني

صحيفة المرصد – د ب أ : أثارت زيارة الملاكم الأمريكي السابق مايك تايسون للبرلمان الروماني أمس الأربعاء، في إطار حملة ترويجية يقوم بها صاحب الخمسين عاما لأحد مشروبات الطاقة، جدلا واسعا بين السياسين في البلاد، حسبما أعلنت وكالة “انترفاكس” للأنباء.

ورغم إعتراض رئيس البرلمان الروماني، كالين بوبيسكو تاريسيانو، طاف البطل العالمي السابق بأرجاء القصر مقر البرلمان في صحبة أحد المرشدين.

وقال تاريسيانو: “هذه الزيارة لا تعد شيئا مشرفا نظرا لتاريخ تايسون”.

وعلى النقيض يرى بعض النواب الأخرين في البرلمان الروماني، مثل لاعب التنس السابق إيلي ناستاسي، أن الملاكم الأمريكي يعد نموذجا في “القدرة على الاندماج والتأقلم من جديد”.

وعوقب الملاكم الأمريكي بالسجن ست سنوات بتهمة الاغتصاب عام 1992، قضى منها ثلاثة أعوام فقط، كما زج به في السجن مرة أخرى عام 1999 لمدة سنة واحد بتهمة الاعتداء على أحد الأشخاص.