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بعد حصر “أوبر” على السعوديين.. هاشتاق معاً لمقاطعة أوبر وكريم يجتاح تويتر

6 أكتوبر, 2016 , 19:31 م
بعد حصر “أوبر” على السعوديين.. هاشتاق معاً لمقاطعة أوبر وكريم يجتاح تويتر
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صحيفة المرصد:أعلنت وزارة النقل ، عن توطين قطاع الأجرة، أي ستُقصر العمل في تطبيقي نقل الركاب “أوبر” و”كريم” على السعوديين فقط.

وبحسب صحيفة الجزيرة، أوضح المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل تركي الطعيمي، أن القرار يمنع عمل الأجانب في تطبيق أوبر وكريم على سياراتهم الخاصة، بينما سيسمح لهم بالعمل تحت رعاية منشأة تكفلهم.

وأثار إعلان توطين قطاع الأجرة جدلاً واسعاً في الشبكات الإجتماعية ، إذ دشن المغردون هاشتاق #معا_لمقاطعة_اوبر_وكريم “، وتباينت الأراء بين مؤيد ومعارض ، إذ اعترضت بعض السعوديات على تخصيص القيادة للسعوديين فقط، لأن الشاب السعودي غير مؤهل للعمل كسائق.

بينما تقف أخريات ضد المقاطعة، حيث يعتبرن بأن الشاب السعودي يستحق الدعم عوضاً عن الأجنبي، كما رفض آخرون الهاشتاغ؛ لأنه يمنع توطين مهنة قيادة التاكسي.



تعليقات ( 51 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 51
    6 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    شريفه

    انا عني بصراحه م احب اركب مع السعودين لانه وكما يعرف الجميع ( كلامهم كثير جداااااا)
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  2. 50
    6 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    ت😢

    ولد البلد أولى فيها وباذن الله انهم ع خير
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  3. 49
    6 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    جنوبيه

    هذه الحمله شكله الي قائم بهم اجانب او انسانة لها طرق ملتفه
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  4. 48
    6 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    عايش على ذكرراها

    واللة نفسي اشووف كل المهن لولد البلد ربي يوفقهم وينصرهم على من عادائهم
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  5. 47
    6 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    مواطن

    الاجانب اللي في وطننا اشد عدواة وحسد لنا اللهم اكفنا واكف بلدنا وشبابنا شر كل خبيث وحاسد اللهم آمين
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  6. 46
    6 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    مواطن

    الاجانب اللي في وطننا اشد عدواة وحسد لنا اللهم اكفنا واكف بلدنا وشبابنا شر كل خبيث وحاسد اللهم آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 45
    6 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    يالطيف

    الان بعد سعودة اوبر الكل بيطالب بقيادة المرآه حتى المعتىرضين
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  8. 44
    6 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    مبارك

    ف وحده تقول تربيتي ماتسمحلي اشارك بحساب بس تربيتها تسمح تحش فيه وتسمح بالركوب مع غ المحرم وبالكشف وبمخالطه الذكور واطلاق البصر ع المحرمات وبالتحرر
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  9. 43
    6 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    مبارك

    انا تربيتي ماتسمح لي 😌 وديني اركب حريم ماهم محارم لي واتعود عليهن ونتبادل الارقام هذا باب شر ومدخل للشيطان وحصل من وراه مصايب وماحد ينكر
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  10. 42
    6 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    عادل

    قبل اوبر : الشاب السعودي ذئب يجب منع النساء عنه . مع اوبر : السعودي محترم وغيور ومرّة طيوب 🤔😂
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  11. 41
    6 أكتوبر, 2016 , 20:06 م

    مبارك

    منع القياده بسبب مفاسد متخوف منها ومتوقعه طيب ال حاصل الان وشو نفس الشي واشد يعني النتيجه وحده
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  12. 40
    6 أكتوبر, 2016 , 20:05 م
    عدد التعليقات:5399

    بسمه

    التاق كان بالبداية ضد السعوديين لكن المغردين قلبوه راساً على عقب وصار مع تشغيل السعوديين ..كفووو واللي مو عاجبة اقرب جدار ...وشكراً 🤓
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  13. 39
    6 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    مبارك

    تعودو ع الاجنبي وتمشيه ع هواها وتاخذ راحتها معه وتتحسس م السعودي ماتبيه يعرف عنها شي وبعضهن تبي سعودي تغيير تحن
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  14. 38
    6 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    خليجي

    يابلادي سر الى الامام نحن رجالك
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  15. 37
    6 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    سمسم

    ابن الوطن أجل من يعرف يخرف التمر من النخل ياذكي
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  16. 36
    6 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    عفوا

    ودي اركب ضرس جسر دلوني على مسفر طيب
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  17. 35
    6 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    عجايب اخر الزمان

    يمنعون المراه من قياده السياره خوفا عليها من السعوديين،،ولا يمانعون بركوبها مع السعودي في سياره واحده !! قيادتها للسيارة حرام وركوبها مع غير محرم حلال
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  18. 34
    6 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    ابن الوطن

    اذا لم نكن مع ابن الوطن فى هذا الاوقات متى نكون معه نحكم على الجميع بخطى فردى . انظروا الى التجاره ومحاربه الاجانب للسعوديين هل هذا يرضى اى عاقل
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  19. 33
    6 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    ريم

    **صار ثقه بقدرة قادر
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  20. 32
    6 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    منال

    عقول راقية
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  21. 31
    6 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    كاسرهم

    بكيفهم يغردون ينهقون ينبحون الامر ساري واذكركم وهذول من الي تركو بلادهم واراضيهم تغتصب وهنا متبطحين حكوتنا الله يعزها بدت للتخطيط السليم⚅⚂⚁♾
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  22. 30
    6 أكتوبر, 2016 , 19:54 م
    عدد التعليقات:5399

    بسمه

    😂😂😂😂😂لا اله الا الله .
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  23. 29
    6 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    ابن الوطن

    هل تعلمون ما فعل بعض سائقى اللموزين فى الوطن من مضار ومفاسد لايعلمها الله لا تصبحون مثل النعام هذه حقيقه الا ماشاء الله . حسبنا الله ونعم الوكيل
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  24. 28
    6 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    مجرد تعليق

    الاجانب يضايقون المواطن السعودي في رزقه حتى في سيارته الاجانب الل من رحم الله يحقدون ويحسدون هذا البلد الكريم عليهم وعلى اهلهم وعوائلهم في بلدانهم
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  25. 27
    6 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    مبارك

    لو كنت محلهم اخاف من وحدة تركب مع الغرباء ع طول اخاف تتبلاني بشي خص بعد ماشفنا بعض المقاطع وبعد ماتابعنا حساباتهن وبعض القضايا لهن اركب الفتنه جنبي ؟!
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  26. 26
    6 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    خليجي

    السعودي يخاف على سمعته وسمعة اسرته انا الأجنبي يرتكب جريمة الاغتصاب ومااكثرها وبعدها اذا أتمسك سجن وترحيل عليكم بالسعودي فهو فخر البلد
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  27. 25
    6 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    بوعلي

    قرار وشأن سعودى بحت الرجاء الاجانب لايدخلون هنا وتعليقاتهم عنصريه وحقد ضد السعودى علق وانتقد اوضاع بلدك الى بعته وماعليك فى قرارتنا تخصنا
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  28. 24
    6 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    يالطيف

    ومن قال ان اوبر تتصل وياتيك سعودي كلهم وافدة حتى الان لم يتم شي وتصل وسوف ياتي اليك وافد بسيارته الخاصه واغلبهم مدرسين اهليه او صنايعيه او عماله
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  29. 23
    6 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    ابن الوطن

    نحن نويد هذا القرار وبشده ولن نسمح للاجانب بان يسيطروا علينا واقول للاسف للبنات التى لم تويد اذهبوا وزاحموا الاجنبيات فى التجاره ونافسهم او امنعوهم
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  30. 22
    6 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    مسلم وكفى

    الحل الوسط هو وضع حاجز بين السائق والراكب زي تكاسي لندن ونيويورك وخلو اخوانكم في الوطن يعملون ويعيشون ويصرفون على اسرهم والي رافضة ..لا تطلب وبس
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  31. 21
    6 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    خليجي

    ايعقل إنسان محترم يقبل بركوب أسرته مع سائق كالباكستاني حيث ان غالبيتهم يتعاطون المخدرات فاحذروهم واحفظو بناتكم من جرائم الاغتصاب
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  32. 20
    6 أكتوبر, 2016 , 19:50 م
    عدد التعليقات:186

    الصميل

    وعقبال توطين محلات بيع الكومبيوتر وملحقاته عصابات مافيا مستوليه على السوق يدر عليها المليارات سنويا تذهب للخارج وابن البلد اولى بخير بلده
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  33. 19
    6 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    بوعلي

    ابو احمد صدقت والله وهنا بعد معرفات كثيره يتنكر فيها وهو معروف اصلا اذا كان فى حفرة الزيت يتنكر من الفضاوه عنده ماعنده حياء ومريض نفسى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    خليجي

    يجب تحويل جميع سائقي التاكسي سعوديين فهم واجهة البلد كم جريمة ارتكبها السائق الأجنبي وتم الكتمان خوف من الفضيحة اغلب السائقين الأجانب يتعاطون المخدرات
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  35. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    ابن الوطن

    حسبى الله عليكم ابناء الوطن هم انا اجزم ان الاغلبيه منهن ليسوا سعوديات او مشكوك فى وطنيتهم او اشياء اخرى . فالواجب عليكم تشجيع مثل القرار لانه للوطن
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  36. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    بوعلي

    افصل قرار والله السعودى افضل من الاجنبى بس التعليقات الى مو عاجبها القرار يشرب من مويه البحر وبرد على حسدك ولاتتنكر بمعرفات نسائيه امرك مكشوف للجميع
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  37. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    مبارك

    مخالف للنشر
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  38. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 19:45 م
    عدد التعليقات:5399

    بسمه

    مؤكد اللي يرفعون التاق اجانب ..طبعاً طبعاً طبعاً مع توطينها وموفقين شبابنا .
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  39. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    أحمد

    لو سافرنا لأي دولة غربية لوجدنا - الغالبية العظمى - من سواقين التكاسي من أهل البلد ، إذن ما الفرق من تطبيق هذا هنا في بلدنا؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    الحزينه

    تابع أي أحد يعارض يكون فى النفس شى
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  41. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    متابع عن بعد

    يا سلام بدينا نفكر 2030 إن شاء الله كل المهن سعودي 100%.وسمننا في دقيقنا.وكل من يعارض ذلك فهو عدو للوطن . لا فرق بينه وبين الإرهابي ..
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  42. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 19:42 م

    بوعلي

    ولد البلد اولى وعقبال توطين الصيدليات فى القريب العاجل والى موعجبه القرار يشرب من مويه البحر
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  43. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 19:42 م

    ابو احمد

    500 الف حساب في تويتر ومواقع التواصل تكتب من الخارج وبأسماء سعوديه او يدعون انهم سعوديين . انتبهوا يا اخوان وياخوات .
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  44. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 19:41 م
    عدد التعليقات:186

    الصميل

    وين الغلط في توطين أوبر وكريم والله أتمنى ماأشوف أجنبي يسوق سيارة أجرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    الحزينه

    فوقوا ياجماعة مقاطعه الاتصالات والحين مقاطعه كريم وابر ايش إلى يحصل ليه الاعتراضات السخيفة بالعكس أفضل إجراءت اشوفها الحين ليه ماندعم السعودي ابن بلدى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    غاده

    كل يوم سالفه عن مبتعث سعودي متحرش بفتاة بالله كيف تبون نثق فيه الاجنبي افضل
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  47. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    ليه يابنات بلادي والله هو أفضل بكثير من الأجنبي راعي الابتزاز ؟؟؟
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  48. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    ابو محمد

    السلام عليكم طبعا الي رافض سعوده أوبرا وكريم أجانب الان الأجانب ما يبون السعوده في اي مجال الله يعيننا عليهم وعلي حسدهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  49. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    زائره

    السعودي لو زوجته تبغى السوق او مشوار قال ماني سواق عندك
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  50. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    @@@ المختصر@@@

    وهل تويتر معيار للتقيم واخذ الاراء ؟؟ اغلبية الحسابات هي مسيسة وضد السعودية والاسماء والجنسيات منتحلة فتويتر ليس محل ثقة ما ادراني ان الحساب لسعودية
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  51. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    انا مع ✋🏼 قرار توطين السعوديين ابناء البلد دعوهم يترزقون وكل النساء الي ضد القرار ماسونيات
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