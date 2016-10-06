بعد حصر “أوبر” على السعوديين.. هاشتاق معاً لمقاطعة أوبر وكريم يجتاح تويتر

صحيفة المرصد:أعلنت وزارة النقل ، عن توطين قطاع الأجرة، أي ستُقصر العمل في تطبيقي نقل الركاب “أوبر” و”كريم” على السعوديين فقط.

وبحسب صحيفة الجزيرة، أوضح المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل تركي الطعيمي، أن القرار يمنع عمل الأجانب في تطبيق أوبر وكريم على سياراتهم الخاصة، بينما سيسمح لهم بالعمل تحت رعاية منشأة تكفلهم.

وأثار إعلان توطين قطاع الأجرة جدلاً واسعاً في الشبكات الإجتماعية ، إذ دشن المغردون هاشتاق #معا_لمقاطعة_اوبر_وكريم “، وتباينت الأراء بين مؤيد ومعارض ، إذ اعترضت بعض السعوديات على تخصيص القيادة للسعوديين فقط، لأن الشاب السعودي غير مؤهل للعمل كسائق.

بينما تقف أخريات ضد المقاطعة، حيث يعتبرن بأن الشاب السعودي يستحق الدعم عوضاً عن الأجنبي، كما رفض آخرون الهاشتاغ؛ لأنه يمنع توطين مهنة قيادة التاكسي.

#معا_لمقاطعه_اوبر_وكريم. 👇🏻👇🏻 لا تكوني جزء من سرقة واستغلال جيب المواطنة pic.twitter.com/z1pHwWCLLq — Sinner (@SuppressedWomen) October 4, 2016

ليس لدي عنصرية ولكن لا استطيع الركوب مع سعودي فهو غير مؤهل تدريباً ولا لديه اتكيت للممارسة مهنة سائق .!

#معا_لمقاطعه_اوبر_وكريم — نورة شنار (@Norashanar) October 4, 2016