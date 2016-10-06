بعد حصر “أوبر” على السعوديين.. هاشتاق معاً لمقاطعة أوبر وكريم يجتاح تويتر

صحيفة المرصد:أعلنت وزارة النقل ، عن توطين قطاع الأجرة، أي ستُقصر العمل في تطبيقي نقل الركاب “أوبر” و”كريم” على السعوديين فقط.
وبحسب صحيفة الجزيرة، أوضح المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل تركي الطعيمي، أن القرار يمنع عمل الأجانب في تطبيق أوبر وكريم على سياراتهم الخاصة، بينما سيسمح لهم بالعمل تحت رعاية منشأة تكفلهم.
وأثار إعلان توطين قطاع الأجرة جدلاً واسعاً في الشبكات الإجتماعية ، إذ دشن المغردون هاشتاق #معا_لمقاطعة_اوبر_وكريم “، وتباينت الأراء بين مؤيد ومعارض ، إذ اعترضت بعض السعوديات على تخصيص القيادة للسعوديين فقط، لأن الشاب السعودي غير مؤهل للعمل كسائق.
بينما تقف أخريات ضد المقاطعة، حيث يعتبرن بأن الشاب السعودي يستحق الدعم عوضاً عن الأجنبي، كما رفض آخرون الهاشتاغ؛ لأنه يمنع توطين مهنة قيادة التاكسي.
#معا_لمقاطعه_اوبر_وكريم. 👇🏻👇🏻 لا تكوني جزء من سرقة واستغلال جيب المواطنة pic.twitter.com/z1pHwWCLLq
— Sinner (@SuppressedWomen) October 4, 2016
#معا_لمقاطعه_اوبر_وكريم مقاطعه #وعي كفايه استنزاف لاموالنا
— #اسقطوها smantha (@blank01_1) October 4, 2016
ليس لدي عنصرية ولكن لا استطيع الركوب مع سعودي فهو غير مؤهل تدريباً ولا لديه اتكيت للممارسة مهنة سائق .!
#معا_لمقاطعه_اوبر_وكريم
— نورة شنار (@Norashanar) October 4, 2016
انا ضد المقاطعه والله ولد بلدي اولى بالرزق الحلال ومحترم اكثر نادر جدا سعودي موب محترم الله يوفقهم 👍🏻 #معا_لمقاطعه_اوبر_وكريم
— #عاطله Mem (@m0o0o_1) October 4, 2016
تعليقات ( 51 )
شريفهانا عني بصراحه م احب اركب مع السعودين لانه وكما يعرف الجميع ( كلامهم كثير جداااااا)
ت😢ولد البلد أولى فيها وباذن الله انهم ع خير
جنوبيههذه الحمله شكله الي قائم بهم اجانب او انسانة لها طرق ملتفه
عايش على ذكرراهاواللة نفسي اشووف كل المهن لولد البلد ربي يوفقهم وينصرهم على من عادائهم
مواطنالاجانب اللي في وطننا اشد عدواة وحسد لنا اللهم اكفنا واكف بلدنا وشبابنا شر كل خبيث وحاسد اللهم آمين
مواطنالاجانب اللي في وطننا اشد عدواة وحسد لنا اللهم اكفنا واكف بلدنا وشبابنا شر كل خبيث وحاسد اللهم آمين
يالطيفالان بعد سعودة اوبر الكل بيطالب بقيادة المرآه حتى المعتىرضين
مباركف وحده تقول تربيتي ماتسمحلي اشارك بحساب بس تربيتها تسمح تحش فيه وتسمح بالركوب مع غ المحرم وبالكشف وبمخالطه الذكور واطلاق البصر ع المحرمات وبالتحرر
مباركانا تربيتي ماتسمح لي 😌 وديني اركب حريم ماهم محارم لي واتعود عليهن ونتبادل الارقام هذا باب شر ومدخل للشيطان وحصل من وراه مصايب وماحد ينكر
عادلقبل اوبر : الشاب السعودي ذئب يجب منع النساء عنه . مع اوبر : السعودي محترم وغيور ومرّة طيوب 🤔😂
مباركمنع القياده بسبب مفاسد متخوف منها ومتوقعه طيب ال حاصل الان وشو نفس الشي واشد يعني النتيجه وحده
عدد التعليقات:5399
بسمهالتاق كان بالبداية ضد السعوديين لكن المغردين قلبوه راساً على عقب وصار مع تشغيل السعوديين ..كفووو واللي مو عاجبة اقرب جدار ...وشكراً 🤓
مباركتعودو ع الاجنبي وتمشيه ع هواها وتاخذ راحتها معه وتتحسس م السعودي ماتبيه يعرف عنها شي وبعضهن تبي سعودي تغيير تحن
خليجييابلادي سر الى الامام نحن رجالك
سمسمابن الوطن أجل من يعرف يخرف التمر من النخل ياذكي
عفواودي اركب ضرس جسر دلوني على مسفر طيب
عجايب اخر الزمانيمنعون المراه من قياده السياره خوفا عليها من السعوديين،،ولا يمانعون بركوبها مع السعودي في سياره واحده !! قيادتها للسيارة حرام وركوبها مع غير محرم حلال
ابن الوطناذا لم نكن مع ابن الوطن فى هذا الاوقات متى نكون معه نحكم على الجميع بخطى فردى . انظروا الى التجاره ومحاربه الاجانب للسعوديين هل هذا يرضى اى عاقل
ريم**صار ثقه بقدرة قادر
منالعقول راقية
كاسرهمبكيفهم يغردون ينهقون ينبحون الامر ساري واذكركم وهذول من الي تركو بلادهم واراضيهم تغتصب وهنا متبطحين حكوتنا الله يعزها بدت للتخطيط السليم⚅⚂⚁♾
عدد التعليقات:5399
بسمه😂😂😂😂😂لا اله الا الله .
ابن الوطنهل تعلمون ما فعل بعض سائقى اللموزين فى الوطن من مضار ومفاسد لايعلمها الله لا تصبحون مثل النعام هذه حقيقه الا ماشاء الله . حسبنا الله ونعم الوكيل
مجرد تعليقالاجانب يضايقون المواطن السعودي في رزقه حتى في سيارته الاجانب الل من رحم الله يحقدون ويحسدون هذا البلد الكريم عليهم وعلى اهلهم وعوائلهم في بلدانهم
مباركلو كنت محلهم اخاف من وحدة تركب مع الغرباء ع طول اخاف تتبلاني بشي خص بعد ماشفنا بعض المقاطع وبعد ماتابعنا حساباتهن وبعض القضايا لهن اركب الفتنه جنبي ؟!
خليجيالسعودي يخاف على سمعته وسمعة اسرته انا الأجنبي يرتكب جريمة الاغتصاب ومااكثرها وبعدها اذا أتمسك سجن وترحيل عليكم بالسعودي فهو فخر البلد
بوعليقرار وشأن سعودى بحت الرجاء الاجانب لايدخلون هنا وتعليقاتهم عنصريه وحقد ضد السعودى علق وانتقد اوضاع بلدك الى بعته وماعليك فى قرارتنا تخصنا
يالطيفومن قال ان اوبر تتصل وياتيك سعودي كلهم وافدة حتى الان لم يتم شي وتصل وسوف ياتي اليك وافد بسيارته الخاصه واغلبهم مدرسين اهليه او صنايعيه او عماله
ابن الوطننحن نويد هذا القرار وبشده ولن نسمح للاجانب بان يسيطروا علينا واقول للاسف للبنات التى لم تويد اذهبوا وزاحموا الاجنبيات فى التجاره ونافسهم او امنعوهم
مسلم وكفىالحل الوسط هو وضع حاجز بين السائق والراكب زي تكاسي لندن ونيويورك وخلو اخوانكم في الوطن يعملون ويعيشون ويصرفون على اسرهم والي رافضة ..لا تطلب وبس
خليجيايعقل إنسان محترم يقبل بركوب أسرته مع سائق كالباكستاني حيث ان غالبيتهم يتعاطون المخدرات فاحذروهم واحفظو بناتكم من جرائم الاغتصاب
عدد التعليقات:186
الصميلوعقبال توطين محلات بيع الكومبيوتر وملحقاته عصابات مافيا مستوليه على السوق يدر عليها المليارات سنويا تذهب للخارج وابن البلد اولى بخير بلده
بوعليابو احمد صدقت والله وهنا بعد معرفات كثيره يتنكر فيها وهو معروف اصلا اذا كان فى حفرة الزيت يتنكر من الفضاوه عنده ماعنده حياء ومريض نفسى
خليجييجب تحويل جميع سائقي التاكسي سعوديين فهم واجهة البلد كم جريمة ارتكبها السائق الأجنبي وتم الكتمان خوف من الفضيحة اغلب السائقين الأجانب يتعاطون المخدرات
ابن الوطنحسبى الله عليكم ابناء الوطن هم انا اجزم ان الاغلبيه منهن ليسوا سعوديات او مشكوك فى وطنيتهم او اشياء اخرى . فالواجب عليكم تشجيع مثل القرار لانه للوطن
بوعليافصل قرار والله السعودى افضل من الاجنبى بس التعليقات الى مو عاجبها القرار يشرب من مويه البحر وبرد على حسدك ولاتتنكر بمعرفات نسائيه امرك مكشوف للجميع
مباركمخالف للنشر
عدد التعليقات:5399
بسمهمؤكد اللي يرفعون التاق اجانب ..طبعاً طبعاً طبعاً مع توطينها وموفقين شبابنا .
أحمدلو سافرنا لأي دولة غربية لوجدنا - الغالبية العظمى - من سواقين التكاسي من أهل البلد ، إذن ما الفرق من تطبيق هذا هنا في بلدنا؟!
الحزينهتابع أي أحد يعارض يكون فى النفس شى
متابع عن بعديا سلام بدينا نفكر 2030 إن شاء الله كل المهن سعودي 100%.وسمننا في دقيقنا.وكل من يعارض ذلك فهو عدو للوطن . لا فرق بينه وبين الإرهابي ..
بوعليولد البلد اولى وعقبال توطين الصيدليات فى القريب العاجل والى موعجبه القرار يشرب من مويه البحر
ابو احمد500 الف حساب في تويتر ومواقع التواصل تكتب من الخارج وبأسماء سعوديه او يدعون انهم سعوديين . انتبهوا يا اخوان وياخوات .
عدد التعليقات:186
الصميلوين الغلط في توطين أوبر وكريم والله أتمنى ماأشوف أجنبي يسوق سيارة أجرة
الحزينهفوقوا ياجماعة مقاطعه الاتصالات والحين مقاطعه كريم وابر ايش إلى يحصل ليه الاعتراضات السخيفة بالعكس أفضل إجراءت اشوفها الحين ليه ماندعم السعودي ابن بلدى
غادهكل يوم سالفه عن مبتعث سعودي متحرش بفتاة بالله كيف تبون نثق فيه الاجنبي افضل
ابو محمدالسلام عليكم طبعا الي رافض سعوده أوبرا وكريم أجانب الان الأجانب ما يبون السعوده في اي مجال الله يعيننا عليهم وعلي حسدهم
زائرهالسعودي لو زوجته تبغى السوق او مشوار قال ماني سواق عندك
@@@ المختصر@@@وهل تويتر معيار للتقيم واخذ الاراء ؟؟ اغلبية الحسابات هي مسيسة وضد السعودية والاسماء والجنسيات منتحلة فتويتر ليس محل ثقة ما ادراني ان الحساب لسعودية
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦انا مع ✋🏼 قرار توطين السعوديين ابناء البلد دعوهم يترزقون وكل النساء الي ضد القرار ماسونيات