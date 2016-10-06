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تعرَّف على التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي في مواجهة استراليا

6 أكتوبر, 2016 , 20:01 م
تعرَّف على التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي في مواجهة استراليا
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صحيفة المرصد:أعلنت التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي، اليوم الخميس، وذلك لمواجهة منتخب استراليا والتي ستقام في مدينة الملك عبدالله “الجوهرة”، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وسوف يمثل المنتخب (ياسر المسيليم، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، منصور الحربي، حسن معاذ، سلمان الفرج، عبدالملك الخيبري، نواف العابد، تيسير الجاسم، يحيى الشهري، نايف هزازي).

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تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 20:35 م
    عدد التعليقات:14132

    عمر السميري

    ووجهك ابيض ي متابع عن بعد
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  2. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    متابع عن بعد

    بيض الله وجهك يا عمر السميري وكل محب لوطنه...وأنا متابع ولكن فعلا عن بعد ..
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  3. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    تنويييه

    الي يبي يتابع المباره يكتب بقوقل يالا شوت وتجد رابط المباره مباشر وشكرا
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  4. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 20:26 م
    عدد التعليقات:14132

    عمر السميري

    متابع عن بعد يا سميري هل ستنقل على القنوات السعودية ؟؟؟؟؟؟؟؟ ليس لديه إشتراك في الجزيرة... // انا اوافيك بالنتيجه اول باول
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  5. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    سعد السعيد

    مادام فيها هزازي الله يعين
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  6. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    متابع عن بعد

    يا سميري هل ستنقل على القنوات السعودية ؟؟؟؟؟؟؟؟ ليس لديه إشتراك في الجزيرة...
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  7. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    سعد السعيد

    تشكيله ماش ماتريح مادام فيها هزازي
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  8. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 20:19 م
    عدد التعليقات:14132

    عمر السميري

    فوز منتخبنا لو تم هذه الليله فانه يعني صدارة المجموعه وضمان التأهل باذن الله
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  9. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 20:18 م
    عدد التعليقات:14132

    عمر السميري

    مباراه صعبه جدا جدا. لكن منتخبنا قدها وقدود ان شاء الله
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  10. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 20:17 م
    عدد التعليقات:14132

    عمر السميري

    بالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا
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  11. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    متابع عن بعد

    مهما كان عدم رضانا بهذا المنتخب يجب الوقفة معه ودعمه ولو بالكلام؛لأنه يلعب وهو يرتدي شعار الوطن ..
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  12. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 20:15 م
    عدد التعليقات:14132

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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  13. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 20:07 م
    عدد التعليقات:5399

    بسمه

    آآآآخ قلبببببي 💔😭
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  14. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    الصقيري نايف

    منتخب فاشل ومهزوم
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