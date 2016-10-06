تعرَّف على التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي في مواجهة استراليا

صحيفة المرصد:أعلنت التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي، اليوم الخميس، وذلك لمواجهة منتخب استراليا والتي ستقام في مدينة الملك عبدالله “الجوهرة”، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
وسوف يمثل المنتخب (ياسر المسيليم، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، منصور الحربي، حسن معاذ، سلمان الفرج، عبدالملك الخيبري، نواف العابد، تيسير الجاسم، يحيى الشهري، نايف هزازي).
تعليقات ( 14 )
عدد التعليقات:14132
عمر السميريووجهك ابيض ي متابع عن بعد
متابع عن بعدبيض الله وجهك يا عمر السميري وكل محب لوطنه...وأنا متابع ولكن فعلا عن بعد ..
تنويييهالي يبي يتابع المباره يكتب بقوقل يالا شوت وتجد رابط المباره مباشر وشكرا
عدد التعليقات:14132
عمر السميريمتابع عن بعد يا سميري هل ستنقل على القنوات السعودية ؟؟؟؟؟؟؟؟ ليس لديه إشتراك في الجزيرة... // انا اوافيك بالنتيجه اول باول
سعد السعيدمادام فيها هزازي الله يعين
متابع عن بعديا سميري هل ستنقل على القنوات السعودية ؟؟؟؟؟؟؟؟ ليس لديه إشتراك في الجزيرة...
سعد السعيدتشكيله ماش ماتريح مادام فيها هزازي
عدد التعليقات:14132
عمر السميريفوز منتخبنا لو تم هذه الليله فانه يعني صدارة المجموعه وضمان التأهل باذن الله
عدد التعليقات:14132
عمر السميريمباراه صعبه جدا جدا. لكن منتخبنا قدها وقدود ان شاء الله
عدد التعليقات:14132
عمر السميريبالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا
متابع عن بعدمهما كان عدم رضانا بهذا المنتخب يجب الوقفة معه ودعمه ولو بالكلام؛لأنه يلعب وهو يرتدي شعار الوطن ..
عدد التعليقات:14132
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
عدد التعليقات:5399
بسمهآآآآخ قلبببببي 💔😭
الصقيري نايفمنتخب فاشل ومهزوم