تعرَّف على التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي في مواجهة استراليا

صحيفة المرصد:أعلنت التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي، اليوم الخميس، وذلك لمواجهة منتخب استراليا والتي ستقام في مدينة الملك عبدالله “الجوهرة”، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وسوف يمثل المنتخب (ياسر المسيليم، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، منصور الحربي، حسن معاذ، سلمان الفرج، عبدالملك الخيبري، نواف العابد، تيسير الجاسم، يحيى الشهري، نايف هزازي).