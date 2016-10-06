فيصل القاسم يُعنِّف المعارضة السورية: “تعيشوا وتاكلوا غيرها”!

صحيفة المرصد:قال الدكتور فيصل القاسم السياسي والإعلامي السوري ، إن المعارضة السورية انخدعت بأكاذيب حاول الإعلام الغربي تسويقها مثل تصوير أمريكا وإسرائيل على أنهما أعداء لنظام الأسد ويمكن أن يساعدوا المعارضة للمصلحة المشتركة.

وقال “القاسم” في “بوست” نشره عبر نافذته الخاصة بموقع التواصل الشهير “فيس بوك”: “أكبر كذبتين صدقتهما المعارضة السورية وبنت سياساتها عليهما هي كذبة أن أمريكا وإسرائيل عدوتان لنظام الأسد ويمكن أن تساعدا المعارضة في إسقاطه.”

وتابع “والكذبة الأخرى أن أمريكا وإسرائيل عدوتان لإيران وحزب الله، ويمكن أن تساعدا المعارضة في التصدي لهما إذا ما حاولتا إنقاذ النظام، فتبين أن كل ذلك خرافات سياسية انطلت على المعارضين الذين اكتشفوا متأخرين أن علاقة النظام وإيران بأمريكا وإسرائيل أقوى من علاقة المعارضين.تعيشوا وتاكلوا غيرها.” كما ورد بنص منشوره.