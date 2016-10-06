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فيصل القاسم يُعنِّف المعارضة السورية: “تعيشوا وتاكلوا غيرها”!

6 أكتوبر, 2016 , 20:45 م
فيصل القاسم يُعنِّف المعارضة السورية: “تعيشوا وتاكلوا غيرها”!
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صحيفة المرصد:قال الدكتور فيصل القاسم السياسي والإعلامي السوري ، إن المعارضة السورية انخدعت بأكاذيب حاول الإعلام الغربي تسويقها مثل تصوير أمريكا وإسرائيل على أنهما أعداء لنظام الأسد ويمكن أن يساعدوا المعارضة للمصلحة المشتركة.

وقال “القاسم” في “بوست” نشره عبر نافذته الخاصة بموقع التواصل الشهير “فيس بوك”: “أكبر كذبتين صدقتهما المعارضة السورية وبنت سياساتها عليهما هي كذبة أن أمريكا وإسرائيل عدوتان لنظام الأسد ويمكن أن تساعدا المعارضة في إسقاطه.”

وتابع “والكذبة الأخرى أن أمريكا وإسرائيل عدوتان لإيران وحزب الله، ويمكن أن تساعدا المعارضة في التصدي لهما إذا ما حاولتا إنقاذ النظام، فتبين أن كل ذلك خرافات سياسية انطلت على المعارضين الذين اكتشفوا متأخرين أن علاقة النظام وإيران بأمريكا وإسرائيل أقوى من علاقة المعارضين.تعيشوا وتاكلوا غيرها.” كما ورد بنص منشوره.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    بندر

    التهديد من قبل امريكا وحلفائها بأرسال اسراب طائرات النوتو لدك معاقل وجيش بشار ماهو الا بهرجة اعلامية والدليل اعلان كيري استئناف المحادثات مع الروس.
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  2. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    بندر

    التهديد من قبل امريكا وحلفائها بأرسال اسراب طائرات النوتو لدك معاقل وجيش بشار ماهو الا بهرجة اعلامية والدليل اعلان كيري استئناف المحادثات مع الروس.
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  3. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    بندر

    حرب سوريا يا فيصل لا تحتاج لعبقري ليفهم لعبة الدول العظمي القذرة فهناك اتفاق امريكي روسي في الخفاء لا ستمرار الحرب حتي يخلك احد الطرفين .
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  4. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات ومنها انوس
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  5. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    بقايا مشاعرا

    صرخت صمت ...القاسم شجاع خلف الشاشات لكن هل كسر له ظفر اوجرح له ابن اوابنه هل قدم قطرت دم دفاعا عن بلده القاسم شجاع في تقسيم الشعوب واثارت الفتن وتحريض
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  6. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 21:36 م

    انوس

    دمرتم الدول بقناتكم الخنزيرة حسبي اللة ونعمة الوكيل فيكم
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  7. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 21:18 م

    بقايا مشاعرا

    لايزاال القاسم والعرعور يزعقون من خارج حدود بلدهم وين الشجاعه انظمو للثوار في الميدان جربو فقد طفل جوع عجوز مريض ذل ارمله ام ايتام لاتجد لهم م.يسد رمق
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  8. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    غربال الله اكبر

    احرق.. احرق.. احرق حطب
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  9. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    صرخة صمت

    فيصل القاسم اشجع اعلامي شخص حر وشخصية قوية تستحق الاحترام وقف بوجه النظام السوري
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  10. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 21:08 م

    !!!!

    فيصل القاسم هوه نفسه اللي يقول اكتشفت اننا على خطأ عندما هاجمنا المملكة ودافعنا عن حزب الله في حرب لبنان
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  11. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    مسمار

    المعارضه طبيعي يتابعو اخبار وطبيعي الاعلام ظللهم بتواتر وتتابع التصريحات بين الروس والامريكان ويبقى السؤال اعلامنا العربي ومحليلنا السياسين ماهو دورهم
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  12. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    شابورة

    فيصل القاسم . سابق عصرة
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