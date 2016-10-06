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مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بالسخرية من الحوثيين بعد أزمة الرواتب في اليمن

6 أكتوبر, 2016 , 20:47 م
مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بالسخرية من الحوثيين بعد أزمة الرواتب في اليمن
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صحيفة المرصد: اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالكتابات والرسوم الساخرة والانتقادات اللاذعة للانقلابيين في اليمن، إثر أزمة المرتبات التي اندلعت الأسبوع الجاري.

وفي منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال السفير بوزارة الخارجية عبدالوهاب طواف: “على الحوثي أن يصرف مرتبات الموظفين، فالبنك ما زال في صنعاء وأموال البنك باقية بأيديهم وفي خزائنهم وكهوفهم “.

وأضاف: “اصرفوا رواتب الناس على الأقل من المليار دولار المودع من قبل السعودية لدى البنك المركزي، إلا إذا كان ذلك المليار عدو سعودي لا يصلح إلا لكم، فهذا شيء آخر”.

ولم تقتصر تلك المنشورات فقط على مستقلين أو مؤيدين للشرعية في اليمن وإنما صدر بعضها عن موالين لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع صالح حليف الإنقلابيين الحوثيين.

وكتب يحيي نوري، نائب رئيس تحرير صحيفة الميثاق الناطقة بلسان حزب المؤتمر على صفحته في فيسبوك ساخرا: “أعتقد لو أن وزير أمور مالية إيران عرف أن في اليمن أزمة مرتبات لسارع إلى دعم البنك المركزي اليمني بكم مليار!!،، بس المشكلة مش عارف ولا أحد قال له!!”، وذلك في إشارة إلى أن الحوثيين استنجدوا بإيران لإنقاذهم من عجز الموازنة وأزمة الرواتب لكنها لم تستجب لهم.

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تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    بقايا مشاعرا

    الجوع ي.عالم مسكين هذا الشعب الى متى وهو من طاغيه الى طاغيه وكانه متزواج مع الفقر والقهر زواج ابدي هذا البلدبه امكانيات سياحيه هايله لكن للاسف طغاته
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  2. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    محمد

    هؤلاء الحوثيين قرود جبال صعدة
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  3. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    تركي

    السعودية كريمة من زمان امس تبرعت مئة مليون دولار لافغانستان ومئة مليون لجزر المالديف
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  4. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    خالد

    مليار دولار مودعتها السعودية في اليمن البن المركزي واستوا عليها الحوثيين والله قهر زي المليلرين الي بلبنان والمليارن الي بمصر بالمنوك المركزيه
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  5. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    ههههههه

    مانبي حرب السخرية للحوثي نبي حرب الابادة هؤلاء ليس لهم الا القتل
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  6. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    بقايا مشاعرا

    ليش الشماته الدنيا دواره
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  7. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 21:12 م

    غربال الله اكبر

    احرق.. احرق.. احرق
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  8. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    احمد

    سرقو المليار دولار التي اودعتها السعوديه. ويقولون العدو السعودي. عليكم من الله ماتستحقون ياحوثه جايين من كهوف صعده واصبحتم تعيثون في صنعا الفساد
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  9. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    مسمار

    يمني مكروه يقول اشتي النقاه ماشتي زلط ومصلفح يقول يااااذاك اشتي الهروب الهروب ماشتي قراطيس خخخخخخخخ
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