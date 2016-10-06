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بالفيديو: “العودة” يحسم الجدل حول زواجه من فتاة تركية الجنسية بقصيدة لـ “نزار قباني” !

6 أكتوبر, 2016 , 21:12 م
بالفيديو: “العودة” يحسم الجدل حول زواجه من فتاة تركية الجنسية بقصيدة لـ “نزار قباني” !
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صحيفة المرصد: حسم الداعية، سلمان العودة، اليوم الخميس، الجدل الذي يدور حول زواجه من فتاة تركية الجنسية، بقصيدة غزلية لقيت تداولاً لافتاً بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى العودة في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر” زواجه من فتاة تركية، مشيراً إلى أن الأنباء المتداولة عن ذلك غير صحيحة، وأنها مجرد “شائعات مغرضة وكاذبة”.

وانتشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما “تويتر” هاشتاق تحت اسم #سلمان_العوده_يتزوج_تركية.

وأثارت تلك الشائعة جدلا كبيراً حول الداعية سلمان العودة فيما دافع عنه مغردون وانتقده البعض الآخر دون أن يكون لأي من الطرفين دليل على زواج العودة من الفتاة التركية المزعومة.

وألقى العودة قصيدة للشاعر نزار قباني، ليرد بها على شائعة زواجه، حيث بدت القصيدة في مطلعها كما لو أنه تزوج بالفعل قبل أن ينهيها مبتسماً ونافياً صحة زواجه بقوله:

أقول أمام الناس لست حبيبتي
وأعرف في الأعماق كم كنت كاذبا

وأزعم أن لا شيء يجمع بيننا
لأبعد عن نفسي وعنك المتاعبا

وأنفي إشاعات الهوى وهي حلوة
وأجعل تاريخي الجميل خرائبا

وأعلن في شكل غبي برائتي
وأذبح شهواتي وأصبح راهبا

وأقتل عطري عامدا متعمدا
وأخرح من جنات عينيك هاربا

أقوم بدور مضحك يا حبيبتي
وأرجع من تمثيل دوري خائبا

فلا الليل يخفي لو أراد نجومه
ولا البحر يخفي لو أراد المراكبا



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    6 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    مشبب

    ودي اتجوز مره مغربيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 24
    6 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    Ymni mahbob

    لله درك ي قلم الحقيقه حتى في غيابك أرعبتهم.......كلهم يقول موجود ههههه الذيب لما يرجع شفت الغنم تبعبع باع واع عاع......
    لا يعجبني(16) اعجبني(0)
  3. 23
    6 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    مشبب

    تعليق 16 لو سمحت لا تسرق معرفي انا مسامحك ذا المره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 22
    6 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    دروجبا

    انا ابغى اتزوج خالده متعدد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 21
    6 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    غربال الله اكبر

    الله اكبر ... الله اكبر ... ترتيب قصيده في الحب بعنوان احرق .. احرق .. احرق قلوب المحبين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 20
    6 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    Ymni mahbob

    *****
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  7. 19
    6 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    خالد

    ت 14 استح و جهك و لا تنتحل معرفي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    مشبب

    صراحة القصيدة ماهي لائقة ع شيخ مثلك حب وحبيبتي و خرابيط آيس هزا كلام
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  9. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    زائر

    اعوذ بالله من الشياطين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    جاسم

    لعن الله خالده الحوثي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    دروجبا

    زيدي محبوب احترم نفسك و لا تغلط على الشيخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    خالد

    اشم رائحة قلم البهتان والكذب لاكن ننتظر ونشوف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    من حقه يتزوج ومن حقه يقول ابيات غزليه وش المشكله ولوتزوج من تركيا اوغيرها اتركوا الناس في حالهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    Ymni mahbob

    اصلن من اللي بيقبله.،.،.،.،.،..
    لا يعجبني(16) اعجبني(3)
  15. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    محمد

    اقول يالعودة ما عليك منهم اقول ماعندك سلف 200 ريال لاخر الشهر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    غربال الله اكبر

    (( عــــــــاجل ...مجزرة _مروعة...لمقاتلاتنا _الكواسر ...تقتل و تحرق عشرات العناصر من المليشيات...في المتون وتصطاد عددا اخر في صرواح )) احرق..احرق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    لن تسلم ياشيخ سلمان من المنافقين والمرجفين ممن يشيعون الشائعة ويصدقونها ويصدقها من على شاكلتهم ممن يكرهون أهل الصلاح .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    في الصميم

    السعوديين يمدحون بنت بلدهم بعبارة "الدرة المصونة"… ويركضون وراء شـهو.تهم بالزواج باجنبية!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    بندر

    هذا ماخذ الدين مطيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  20. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    مخالف للنشر

    تعليق غير لايق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    فاهم اللعبة

    سبحان الله ناس تكبر وتثبت عقل وهذا يطارد الاعلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  22. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    غربال الله اكبر

    احرق..احرق..احرق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    غربال الله اكبر

    احرق... احرق... احرق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    noor

    اصلا ممنوع التعدد في تركيا يعني المتزوج مايزوجونه قانونيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    بقايا مشاعرا

    مصدق نفسه تراك جد وشايب .والكلام ذا للشباب فقط
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)

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