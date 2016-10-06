بالفيديو: “العودة” يحسم الجدل حول زواجه من فتاة تركية الجنسية بقصيدة لـ “نزار قباني” !

صحيفة المرصد: حسم الداعية، سلمان العودة، اليوم الخميس، الجدل الذي يدور حول زواجه من فتاة تركية الجنسية، بقصيدة غزلية لقيت تداولاً لافتاً بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى العودة في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر” زواجه من فتاة تركية، مشيراً إلى أن الأنباء المتداولة عن ذلك غير صحيحة، وأنها مجرد “شائعات مغرضة وكاذبة”.

وانتشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما “تويتر” هاشتاق تحت اسم #سلمان_العوده_يتزوج_تركية.

وأثارت تلك الشائعة جدلا كبيراً حول الداعية سلمان العودة فيما دافع عنه مغردون وانتقده البعض الآخر دون أن يكون لأي من الطرفين دليل على زواج العودة من الفتاة التركية المزعومة.

وألقى العودة قصيدة للشاعر نزار قباني، ليرد بها على شائعة زواجه، حيث بدت القصيدة في مطلعها كما لو أنه تزوج بالفعل قبل أن ينهيها مبتسماً ونافياً صحة زواجه بقوله:

أقول أمام الناس لست حبيبتي

وأعرف في الأعماق كم كنت كاذبا

وأزعم أن لا شيء يجمع بيننا

لأبعد عن نفسي وعنك المتاعبا

وأنفي إشاعات الهوى وهي حلوة

وأجعل تاريخي الجميل خرائبا

وأعلن في شكل غبي برائتي

وأذبح شهواتي وأصبح راهبا

وأقتل عطري عامدا متعمدا

وأخرح من جنات عينيك هاربا

أقوم بدور مضحك يا حبيبتي

وأرجع من تمثيل دوري خائبا

فلا الليل يخفي لو أراد نجومه

ولا البحر يخفي لو أراد المراكبا