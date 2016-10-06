بالفيديو: “العودة” يحسم الجدل حول زواجه من فتاة تركية الجنسية بقصيدة لـ “نزار قباني” !

صحيفة المرصد: حسم الداعية، سلمان العودة، اليوم الخميس، الجدل الذي يدور حول زواجه من فتاة تركية الجنسية، بقصيدة غزلية لقيت تداولاً لافتاً بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونفى العودة في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر” زواجه من فتاة تركية، مشيراً إلى أن الأنباء المتداولة عن ذلك غير صحيحة، وأنها مجرد “شائعات مغرضة وكاذبة”.
وانتشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما “تويتر” هاشتاق تحت اسم #سلمان_العوده_يتزوج_تركية.
وأثارت تلك الشائعة جدلا كبيراً حول الداعية سلمان العودة فيما دافع عنه مغردون وانتقده البعض الآخر دون أن يكون لأي من الطرفين دليل على زواج العودة من الفتاة التركية المزعومة.
وألقى العودة قصيدة للشاعر نزار قباني، ليرد بها على شائعة زواجه، حيث بدت القصيدة في مطلعها كما لو أنه تزوج بالفعل قبل أن ينهيها مبتسماً ونافياً صحة زواجه بقوله:
أقول أمام الناس لست حبيبتي
وأعرف في الأعماق كم كنت كاذبا
وأزعم أن لا شيء يجمع بيننا
لأبعد عن نفسي وعنك المتاعبا
وأنفي إشاعات الهوى وهي حلوة
وأجعل تاريخي الجميل خرائبا
وأعلن في شكل غبي برائتي
وأذبح شهواتي وأصبح راهبا
وأقتل عطري عامدا متعمدا
وأخرح من جنات عينيك هاربا
أقوم بدور مضحك يا حبيبتي
وأرجع من تمثيل دوري خائبا
فلا الليل يخفي لو أراد نجومه
ولا البحر يخفي لو أراد المراكبا
تعليقات ( 25 )
مشببودي اتجوز مره مغربيه
Ymni mahbobلله درك ي قلم الحقيقه حتى في غيابك أرعبتهم.......كلهم يقول موجود ههههه الذيب لما يرجع شفت الغنم تبعبع باع واع عاع......
مشببتعليق 16 لو سمحت لا تسرق معرفي انا مسامحك ذا المره
دروجباانا ابغى اتزوج خالده متعدد
غربال الله اكبرالله اكبر ... الله اكبر ... ترتيب قصيده في الحب بعنوان احرق .. احرق .. احرق قلوب المحبين
Ymni mahbob*****
خالدت 14 استح و جهك و لا تنتحل معرفي
مشببصراحة القصيدة ماهي لائقة ع شيخ مثلك حب وحبيبتي و خرابيط آيس هزا كلام
زائراعوذ بالله من الشياطين
جاسملعن الله خالده الحوثي
دروجبازيدي محبوب احترم نفسك و لا تغلط على الشيخ
خالداشم رائحة قلم البهتان والكذب لاكن ننتظر ونشوف
Ymni mahbobاصلن من اللي بيقبله.،.،.،.،.،..
محمداقول يالعودة ما عليك منهم اقول ماعندك سلف 200 ريال لاخر الشهر
غربال الله اكبر(( عــــــــاجل ...مجزرة _مروعة...لمقاتلاتنا _الكواسر ...تقتل و تحرق عشرات العناصر من المليشيات...في المتون وتصطاد عددا اخر في صرواح )) احرق..احرق
في الصميمالسعوديين يمدحون بنت بلدهم بعبارة "الدرة المصونة"… ويركضون وراء شـهو.تهم بالزواج باجنبية!!
بندرهذا ماخذ الدين مطيه
مخالف للنشرتعليق غير لايق
فاهم اللعبةسبحان الله ناس تكبر وتثبت عقل وهذا يطارد الاعلام
غربال الله اكبراحرق..احرق..احرق
غربال الله اكبراحرق... احرق... احرق
noorاصلا ممنوع التعدد في تركيا يعني المتزوج مايزوجونه قانونيا
بقايا مشاعرامصدق نفسه تراك جد وشايب .والكلام ذا للشباب فقط