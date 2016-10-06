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بالفيديو: كاتبة سعودية تحلق شعرها بالكامل وتصور نفسها أثناء عملية القص.. وتكشف السبب!

6 أكتوبر, 2016 , 22:58 م
بالفيديو: كاتبة سعودية تحلق شعرها بالكامل وتصور نفسها أثناء عملية القص.. وتكشف السبب!
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مقطع فيديو للكاتبة الصحفية السعودية مها الوابل أثناء قصها لشعرها دعماً لمرضى سرطان الثدي، الذي كانت مصابة به في وقت سابق.

ووصفت قص شعرها بالشعور “الجميل”، معربة عن فخرها بهذا العمل، وكانت مها الوابل قد عولجت من السرطان دون اللجوء للعلاج الكيماوي أو سقوط شعرها إلا أنها قررت التخلي عن شعرها تضامناً مع المريضات.

وقالت مها إنها تخلت عن شعرها بعد خمس سنوات من الفكرة التي كانت موجودة لديها لصالح مرضى السرطان، خصوصا في هذا الشهر الذي يتزامن مع حملة سرطان الثدي، علماً أن شعرها وصل في هذا الشهر لأبهى حلته بعد اهتمام سنة كاملة بالشعر من قبلها ليصل لتلك المرحلة عقب سلسلة علاجات للشعر، بحسب موقع “العربية.نت”.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 28
    7 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    دعمت مرضى السرطان بأيش لايكون شعرها من ذهب ونحن لا ندري...كأنه مهم عند مرضى السرطان قصت شعرها ام لم تقص (عجبي)
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  2. 27
    7 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    ...

    تم جلد قلم اللا حقيقه 14 بالديسلايكات 😱😂😎 👎
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 26
    7 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    حب الشهرة لا أكثر وتقليد للغرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 25
    7 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    هذا رأيي ووجهة نظري

    كان الأفضل أن تدعم الجمعية بالمال بدل قص الشعر .. الله يعينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  5. 24
    7 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    حرية ولها ان تفعل ماتشاء
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  6. 23
    7 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    كاسرهم

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 22
    7 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    خالد الزهراني

    ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 21
    7 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    يوسف

    اخر الزمان ينتشر ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 20
    7 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص
    عدد التعليقات:1798

    عاشق الجورري

    الحمد لله على نعمة العقل ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 19
    7 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    عبد الله

    الحمد لله على نعمة العقل، وماذا سيستفيد مرضى السرطان من قصها لشعرها ؟!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  11. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    عبد الرحمن

    اللهم احفظ نسائنا ونساء المسلمين من التبرج والسفور والاختلاط .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  12. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    !!!!

    اللي عندهم جمهور ومتابعين تقدرون تفيدونهم بحملة تبرعات او تنسيق انشطة توعوية او حتى دعوة طيبة للتضامن معهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 23:48 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    الله سبحانك ابتلاك وشفاءك وطلوع وجهك وشعرك ليس في الاسلام في شي انما عليك الحمد والشكر لله نسال الله لك الهدايه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    🎀💫

    الله يديم عليك العافية-والله يشفيهم يارب -وانت تحلقين شعرك تذكرت فلم أمريكي-حلقت الأم شعرها كامل -تضامن مع بنتها المريضة بالسرطان -الله يحفظناويشفيهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 23:40 م
    عدد التعليقات:14187

    قلم الحقيقه

    امرأة سعودية شجاعة تتعاطف مع جنسها من النساء السعوديات الأخريات المريضات بسرطان الثدي شافاهم الله وهي التي مرت بتجربة معه لكن الله من عليها بالشفاء.
    لا يعجبني(35) اعجبني(0)
  16. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    شعر المتربعين يصنع منه باروكة لمرضى السرطان لان بسبب كيماوي يفقدون شعرهم - ويفرحون لمن يراعي مشاعرهم ويحس فيهم ،الله يشفيهم ويعجل بشفائهم ولا يبلانا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    سلمان

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإن لكل إمرءٍ ما نوى )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    طيب الحين شو استفادوا المرضى؟شفيتيهم كذا؟عن الهياط واحمدي ربج على الصحة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  19. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    ويلو 511

    كني تذكرت واحد من العيال في الجيش ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  20. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    ااببووححمموودد

    هل الزوج موافق .. أو يكون آخر من يعلم ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  21. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    الهاشمي

    اللهم لا بلاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    قصت ظفايرها .. ودريت البارحه .. جاني خبر .. أدري لبست خاتم عقيق .. وتقرا لها كتاب .. عتيق .. كتاب .. واظنه شعر ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    هدى

    ان حق المنعم سبحانه اذا امتن على عبده بنعمة الشفاءبعدالمرض فالواجب شكرالله واغتنام الصحه والعافيه للعمل فيمايرضي الله عزوجل والدعاءلسائرالمرضى بالشفاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  24. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    الحمدالله على نعمه العقل ميز الانسان عن باقي المخلوقات من الحيوانات والبقر

    عزي لرجلا انتي ربه بيته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    شايف العجائب

    الله يشفيها ويشفي كل مرضى المسلمين ،، بس كان الاولى تحمد الله على العافيه ،، وتترك هالحركات التي اقرب للسفه ،،،، تـ1 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    الحمدالله على نعمه العقل هاذي مسكينه

    شعرك وش يفيد مرضى السرطان بالله سألك بالله انتي بعقلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  27. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    اسألك اللهم ان لاينبت شعرها مرة ثانية .. التضامن بالدعاء لهم وبالدعم المادي وليس بتشويه خلقة الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  28. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    ابو ريان ز

    نسأل الله العافية من السفه لانه اقوى من السرطان
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)

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