بالفيديو: كاتبة سعودية تحلق شعرها بالكامل وتصور نفسها أثناء عملية القص.. وتكشف السبب!

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مقطع فيديو للكاتبة الصحفية السعودية مها الوابل أثناء قصها لشعرها دعماً لمرضى سرطان الثدي، الذي كانت مصابة به في وقت سابق.
ووصفت قص شعرها بالشعور “الجميل”، معربة عن فخرها بهذا العمل، وكانت مها الوابل قد عولجت من السرطان دون اللجوء للعلاج الكيماوي أو سقوط شعرها إلا أنها قررت التخلي عن شعرها تضامناً مع المريضات.
وقالت مها إنها تخلت عن شعرها بعد خمس سنوات من الفكرة التي كانت موجودة لديها لصالح مرضى السرطان، خصوصا في هذا الشهر الذي يتزامن مع حملة سرطان الثدي، علماً أن شعرها وصل في هذا الشهر لأبهى حلته بعد اهتمام سنة كاملة بالشعر من قبلها ليصل لتلك المرحلة عقب سلسلة علاجات للشعر، بحسب موقع “العربية.نت”.
تعليقات ( 28 )
...تم جلد قلم اللا حقيقه 14 بالديسلايكات 😱😂😎 👎
هذا رأيي ووجهة نظريكان الأفضل أن تدعم الجمعية بالمال بدل قص الشعر .. الله يعينا
محمد الفقراوي يعني مُعدمحرية ولها ان تفعل ماتشاء
كاسرهممخالف
خالد الزهراني******
يوسفاخر الزمان ينتشر ****
عدد التعليقات:1798
عاشق الجورريالحمد لله على نعمة العقل ؟
عبد اللهالحمد لله على نعمة العقل، وماذا سيستفيد مرضى السرطان من قصها لشعرها ؟!!!
عبد الرحمناللهم احفظ نسائنا ونساء المسلمين من التبرج والسفور والاختلاط .
!!!!اللي عندهم جمهور ومتابعين تقدرون تفيدونهم بحملة تبرعات او تنسيق انشطة توعوية او حتى دعوة طيبة للتضامن معهم
حسبنا الله ونعم الوكيلالله سبحانك ابتلاك وشفاءك وطلوع وجهك وشعرك ليس في الاسلام في شي انما عليك الحمد والشكر لله نسال الله لك الهدايه
🎀💫الله يديم عليك العافية-والله يشفيهم يارب -وانت تحلقين شعرك تذكرت فلم أمريكي-حلقت الأم شعرها كامل -تضامن مع بنتها المريضة بالسرطان -الله يحفظناويشفيهم
عدد التعليقات:14187
قلم الحقيقهامرأة سعودية شجاعة تتعاطف مع جنسها من النساء السعوديات الأخريات المريضات بسرطان الثدي شافاهم الله وهي التي مرت بتجربة معه لكن الله من عليها بالشفاء.
سلمانقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإن لكل إمرءٍ ما نوى )
ويلو 511كني تذكرت واحد من العيال في الجيش ههههه
ااببووححممووددهل الزوج موافق .. أو يكون آخر من يعلم ؟
الهاشمياللهم لا بلاء
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرقصت ظفايرها .. ودريت البارحه .. جاني خبر .. أدري لبست خاتم عقيق .. وتقرا لها كتاب .. عتيق .. كتاب .. واظنه شعر ..
هدىان حق المنعم سبحانه اذا امتن على عبده بنعمة الشفاءبعدالمرض فالواجب شكرالله واغتنام الصحه والعافيه للعمل فيمايرضي الله عزوجل والدعاءلسائرالمرضى بالشفاء
الحمدالله على نعمه العقل ميز الانسان عن باقي المخلوقات من الحيوانات والبقرعزي لرجلا انتي ربه بيته
شايف العجائبالله يشفيها ويشفي كل مرضى المسلمين ،، بس كان الاولى تحمد الله على العافيه ،، وتترك هالحركات التي اقرب للسفه ،،،، تـ1 😂
الحمدالله على نعمه العقل هاذي مسكينهشعرك وش يفيد مرضى السرطان بالله سألك بالله انتي بعقلك
ابو ريان زنسأل الله العافية من السفه لانه اقوى من السرطان