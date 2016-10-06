بالفيديو: كاتبة سعودية تحلق شعرها بالكامل وتصور نفسها أثناء عملية القص.. وتكشف السبب!

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مقطع فيديو للكاتبة الصحفية السعودية مها الوابل أثناء قصها لشعرها دعماً لمرضى سرطان الثدي، الذي كانت مصابة به في وقت سابق.

ووصفت قص شعرها بالشعور “الجميل”، معربة عن فخرها بهذا العمل، وكانت مها الوابل قد عولجت من السرطان دون اللجوء للعلاج الكيماوي أو سقوط شعرها إلا أنها قررت التخلي عن شعرها تضامناً مع المريضات.

وقالت مها إنها تخلت عن شعرها بعد خمس سنوات من الفكرة التي كانت موجودة لديها لصالح مرضى السرطان، خصوصا في هذا الشهر الذي يتزامن مع حملة سرطان الثدي، علماً أن شعرها وصل في هذا الشهر لأبهى حلته بعد اهتمام سنة كاملة بالشعر من قبلها ليصل لتلك المرحلة عقب سلسلة علاجات للشعر، بحسب موقع “العربية.نت”.