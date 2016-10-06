كشف تفاصيل الإطاحة بقاتل أخته وأبيه بمكة.. ومصادر تفشي أسرار عن حياته

صحيفة المرصد: تكشّفت تفاصيل الإطاحة بمنفذ جريمة طعن أبيه وأخته وأمه، والتي وقعت مساء اليوم بمخطط الشوقية وراح ضحيتها الأب وابنته، بينما لا تزال الأم ترقد في غرفة العناية المركزة بمستشفى النور برفقة الابن الجاني.
وقد قالت مصادر إن الجاني يعمل معلماً دخل المنزل بالشوقية وكان في حالة غير طبيعية حيث يعاني من اعتلالات نفسية وحمل في يده سكيناً وهو في حالة هيجان نفسي ليسدد عدة طعنات لوالده الذي سقط في بحر من دمائه.
وأضاف المصدر بحسب موقع “سبق” أن الأم وابنتها تدخلا أثناء سماع صوت العراك في محاولة لإنقاذ الوالد إلا أن الجاني سدد طعنة نافذة لأخته في رقبتها أسقطتها أرضاً وألحقها بعدة طعنات، ثم طعن أمه طعنات أخرى إلا أنها تمكنت من الهروب من الشقة برفقة الخادمة وصعدتا إلى شقة أخرى في نفس العمارة.
وذكر المصدر أن جار الأم استقبلها هي والخادمة وقام بإبلاغ الجهات الأمنية على الرقم الموحد 911، وتمكنت الدوريات من التواجد في مدة زمنية سريعة في الموقع وتولت اقتحام المنزل.
وتابع المصدر: استطاع رجال دوريات الأمن من الدخول وتواجهوا مع الجاني الذي هاجمهم وهو يحمل السكين والدماء تتقاطر منها، فما كان من رجال الأمن إلا استدراجه خارج المنزل وإطلاق عدة طلقات تحذيرية إلا أنه واصل هجومه عليهم، وتمكنوا بالقوة الجبرية من إسقاطه عن طريق رذاذ الفلفل بعد الاشتباك معه.
وقال المصدر: باشرت الجهات ذات العلاقة الحادث وتولت نقل الأم على وجه السرعة إلى المستشفى، والتي لا زالت تتلقى العلاج، فيما لقي الأب مصرعه وابنته في الحال نتيجة للطعنات النافذة التي تلقيانها.
وقالت مصادر إن الجاني قد تعدى على أحد الطلاب في نفس يوم الجريمة، وتلقت إدارة التعليم شكوى بذلك الاعتداء، كما أن الجاني يبلغ من العمر36 عاماً ووالده المتوفى دكتور في الجامعة في 73 من عمره بينما شقيقته في 22 من عمرها.
تعليقات ( 15 )
زائرمصاب باعتلال داعشي وليس نفسي كيف مدرس مصاب بمرض ووالدة دكتور في الجامعة هذا يجب بان يشنق فورا كل كلب يقدم على قتل والدية بطلع لنا بمرض نفسي الى متى
ابو عمر***الله يرحمهم جميعاً ولكن "وتمكنت الدوريات من التواجد في مدة زمنية سريعة في الموقع وتولت اقتحام المنزل." كثروا منها
سميرالايه ان من أزواجكم و اولادكم عد لكم فحضروهم ......و المشكله معلم لديه كم طفل اكبر غلط انه معلم الم يلاحظوا سلوكةو تصرفاته قد يكون للمخدرات تأثير عليه
لا حول ولا قوة الا باللهالمفروض من الأب ان يعالج مشكلة ولده سوى كان يتعاطى المخدرات او مريض نفسي خوفا على فرد في الاسرة ضاعت أسرة كاملة بسبب شخص واحد الحمد لله ما قتل الطلاب
جبتهاالمخدرات موجودة من زمن جدي ولا كان يحصل مثل هذا الجرم الموضوع فيه سحر انتهى .
خالدبعض الابوان يجيبلك الضغط
سحر سحر سحرقلنا لكم ياجماعه الخير السحر منتشر هالأيام
حامد كرزاياتزوج و اربي واجيب ولد يقتلني.. 🔫🔫 زمن بؤس الله يرحمهم..
يالطيفليس الجهل وقلت العلم والفقر هو الدافع للجريمه ان الجريمه لاتعرف فقر او غناء هي لسلوكيات السخص ونحرافه عن جه التفكير والتميز
ولد زهرانالله لايبلنا ويصلح مااعطنا ويا الله سمعنا خير والله العظيم ان اليوم الذى ما اتصل على أمى الغاليه يضيق صدرى أدعو معى ان يطول فى عمرها يارب العالمين
الشايبالله يلعن المخدرات
بقايا مشاعراويلمون المدير انه ركب كاميرات بالفصول شوف عينه من بعض المعلمين الله يلطف ويهون على الام المسكينه لازم من فحص للمعلمين نفسي وفحص المخدرات
بقايا مشاعراويلمون المدير انه ركب كاميرات بالفصول شوف عينه من بعض المعلمين الله يلطف ويهون على الام المسكينه لازم من فحص للمعلمين نفسي وفحص المخدرات