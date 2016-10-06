بالفيديو: السعودية تتعادل 2-2 مع أستراليا وتتقاسم صدارة المجموعة

صحيفة المرصد-رويترز :تعادلت السعودية مع ضيفتها أستراليا 2-2 في مباراة قمة بالمجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم اليوم الخميس.

وتتصدر أستراليا المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق الأهداف عن السعودية.

ويتفوق المنتخبان المتصدران بنقطة واحدة على اليابان والإمارات بينما يقبع العراق وتايلاند في المركزين الخامس والسادس بدون نقاط.

وانتظر تيسير الجاسم خمس دقائق ليتقدم بهدف للسعودية بعدما تلقى تمريرة عرضية من يحيى الشهري تجاوزت المهاجم نايف هزازي لتجد قائد الأهلي المندفع من الخلف ليضعها في الشباك من مدى قريب.