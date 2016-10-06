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بالفيديو: السعودية تتعادل 2-2 مع أستراليا وتتقاسم صدارة المجموعة

6 أكتوبر, 2016 , 22:43 م
بالفيديو: السعودية تتعادل 2-2 مع أستراليا وتتقاسم صدارة المجموعة
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صحيفة المرصد-رويترز :تعادلت السعودية مع ضيفتها أستراليا 2-2 في مباراة قمة بالمجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم اليوم الخميس.

وتتصدر أستراليا المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق الأهداف عن السعودية.

ويتفوق المنتخبان المتصدران بنقطة واحدة على اليابان والإمارات بينما يقبع العراق وتايلاند في المركزين الخامس والسادس بدون نقاط.

وانتظر تيسير الجاسم خمس دقائق ليتقدم بهدف للسعودية بعدما تلقى تمريرة عرضية من يحيى الشهري تجاوزت المهاجم نايف هزازي لتجد قائد الأهلي المندفع من الخلف ليضعها في الشباك من مدى قريب.



تعليقات ( 44 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 44
    7 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص
    عدد التعليقات:1798

    عاشق الجورري

    كذلك ثقتهم بأنفسهم مهزوزة ،،، أستراليا أضعف من منتخبات آسيوية لكن لعبهم الكرة الجماعية البريطانية هي التي تحفزهم و ينتصرووون دائماً ،،،،
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  2. 43
    7 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص
    عدد التعليقات:1798

    عاشق الجورري

    العرب بطبعهم إنهزاميين و محبطين يضخمون أي شئ أمام أعينهم حتى لو هو أقل منهم إمكانيات ؟ لماذا !!!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  3. 42
    7 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    محمد

    كفوووو الف مبروك ماقصرتو
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  4. 41
    7 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص
    عدد التعليقات:1798

    عاشق الجورري

    تعادل بطعم الهزيمه على أرضنا ؟
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  5. 40
    6 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    اسمرعبر

    الف مبروك للهلال نقطة من الاستراليين تعطي أمل لتكملة المشوار والمنافسة على التأهل .. والله وطلع لك عين يا منتخبات اسيا بعد اعتزال الجابر ..
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  6. 39
    6 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    سوداني صررررررررريح

    روح قتالية وإصرار من اللاعبين و مستوى أكثر من رائع ويبشر بعودة المنتخب العربي السعودي 🇸🇦 وبالتوفيق في المباريات القادمة إن شاء الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  7. 38
    6 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    سعودي وافتخر

    المنتخب قدم مباراة قوية ومشكورين اللاعبين على هالروح وبالنسبة الي يتمنى فوز استراليا انت ما هو بسعودي ولاعزاء للحاقدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  8. 37
    6 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    ااببووححمموودد

    بسومة .. أنا جالس أمدح الزلزال .. وين روحك الرياضية !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 36
    6 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    شايف العجائب

    25 بسمه ،، لماذا هل جربتيني ?
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 35
    6 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    تعليق 11 و 16

    حاول تخرج من الحالة الانهزامية اللي انت فيها ... المنتخب قدم مستوا جيد جدا وان شاء الله يتقدم ويتأهل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 34
    6 أكتوبر, 2016 , 23:14 م
    عدد التعليقات:37

    حسين الحارثي ابوامجد

    اليوم ٢/٢ طيب لكن الله يستر من هناك
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  12. 33
    6 أكتوبر, 2016 , 23:11 م
    عدد التعليقات:5407

    بسمه

    تفله) كررها ابو حمود بتعليقين وماحذفتها مشرفنا وانا على طوووول
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  13. 32
    6 أكتوبر, 2016 , 23:10 م
    عدد التعليقات:14150

    عمر السميري

    تصبحون ع خير جميعا
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  14. 31
    6 أكتوبر, 2016 , 23:10 م
    عدد التعليقات:14150

    عمر السميري

    خروووج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 30
    6 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    هاه

    المسيليخ متعود علی حكام احمد عيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 29
    6 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    زائره

    رجاءً نايف برا افضل مكان له احتياط الملعب يحتاج ناصروالمولد وبقيه التشكليةالموجوده اذا الواحد مايعرف يقدم شي الأفضل له يكون احتياط وراكم شعب يبي يفرح
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  17. 28
    6 أكتوبر, 2016 , 23:07 م
    عدد التعليقات:5407

    بسمه

    يابو حموود والله ****ان ناصر يجي بدال عاهتكم عشان ينقذ المنتخب 😂 !!!
    لا يعجبني(11) اعجبني(1)
  18. 27
    6 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    فتى الجبل 1

    برافوا منتخبنا وبرافوا يا ناصر يا شمراني ياقاهر الاستراليين ولك معهم علوم وعلوم ههههه بالتوفيق لمنتخبنا والى الامام دائما وابدا !
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 26
    6 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    زائره

    رجاءً نايف برا افضل مكان له احتياط الملعب يحتاج ناصروالمولد وبقيه التشكليةالموجوده اذا الواحد مايعرف يقدم شي الأفضل له يكون احتياط وراكم شعب يبي يفرح
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 25
    6 أكتوبر, 2016 , 23:06 م
    عدد التعليقات:5407

    بسمه

    شايف العجائب بسمه ،، متأكده انك بنت///مثل ما انا متأكده انك مورجال 🤓
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 24
    6 أكتوبر, 2016 , 23:06 م
    عدد التعليقات:14150

    عمر السميري

    هاااردلك التعادل لمحبي المنتخب ولا عزاء للحاقدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 23
    6 أكتوبر, 2016 , 23:03 م
    عدد التعليقات:5407

    بسمه

    يتبع البحر// دااائماً تعبير الشمراني ببالفوز بهذا الشكل ..اترك الفلسفه التعبانه ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 22
    6 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    ااببووححمموود

    برافو ناصر .. هدف للأخضر .. وتفله للأزرق !
    لا يعجبني(4) اعجبني(12)
  24. 21
    6 أكتوبر, 2016 , 23:02 م
    عدد التعليقات:14150

    عمر السميري

    فيه ناس حاقدين ع المنتخب الظاهر السبب طائفي بحت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 20
    6 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    شايف العجائب

    بسمه ،، متأكده انك بنت 😲
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 19
    6 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    شيهانة💤💧

    ا ل ز ل ز ا ل15👏👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    بنت الجنوب

    ياسر المسلم...كان شو مهزووم....اتمنى إعطاء العويس فرصة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 22:58 م
    عدد التعليقات:14150

    عمر السميري

    المباراه القادمه امام منتخب الامارات مهمه جدا لابد من الفوز فيها كي نضمن التأهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    على ارضنا وبين جمهورنا فرحنا بالتعادل المنتخب لايحمس والطيحه قريبه

    للاسف علامنا يتغنى بالتعادل وهاذا سبب اخفاق المنتخب زرعو بذهن الاعب الهزيمه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  30. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 22:57 م
    عدد التعليقات:14150

    عمر السميري

    ان شاء الله يتأهل منتخبنا لكأس العالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    شيهانة💤💧

    💚💚❤️😘🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 22:56 م
    عدد التعليقات:5407

    بسمه

    3//الدب... الاماني على قد العقول .....والاسماء في رواية اخرى😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    صراحة مستوى المتخب افضل بمراحل من الاوقات الماضية

    ينقصهم بعض التركيز وبعض التكتك ... وبعدين لاعب استراليا رقم 15 المفروض ينطرد جالس يالعب في حلبة مصارعة مش كورة .
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  34. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    على ارضنا وبين جمهورنا فرحنا بالتعادل المنتخب لايحمس والطيحه قريبه

    بدون مجامله المنتخب لايطمئن ولن يذهب بعيد
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  35. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 22:55 م
    عدد التعليقات:5407

    بسمه

    تعادل ولاهزيمة الحمدلله ..موفقين يارب في القادم 💚💚
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    على ارضنا وبين جمهورنا فرحنا بالتعادل المنتخب لايحمس والطيحه قريبه

    منتخبنا لايشرف ضعيف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    ينبع البحر

    اللي يشوف احتفال الشمراني بالهدف يفكر انه 6دف الفوز في نهائي كاس العالم ،،،،، ثقافة رياضية صفر
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  38. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    ااببووححمموود

    برفو ناصر .. مع المحلي تفله .. ومع المنتخب هدف !!
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  39. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 22:52 م
    عدد التعليقات:14150

    عمر السميري

    ادى منتخبنا مباراه راااائعه ولكن النتيجه كانت التعادل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    عامر

    المولد ما غير يدربي راسه ولا يدري وين هي ملقيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    شايف العجائب

    شيء ثاني ،، ما ابي بنت تعلق هنا ،، الكوره عيب للبنت 😡 يلا
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  42. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    الدب العاقل

    تمنيت فوز استراليا لأنهم لعبوا بشكل أفضل ولأنها بلد منظم
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  43. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    شايف العجائب

    قصدي سبب الابداع والتعادل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    شايف العجائب

    بدع الاخضر ،، وضيع هدف ،، لاعبي الزعيم سبب الفوز
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)

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