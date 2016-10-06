بالفيديو: السعودية تتعادل 2-2 مع أستراليا وتتقاسم صدارة المجموعة

صحيفة المرصد-رويترز :تعادلت السعودية مع ضيفتها أستراليا 2-2 في مباراة قمة بالمجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم اليوم الخميس.
وتتصدر أستراليا المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق الأهداف عن السعودية.
ويتفوق المنتخبان المتصدران بنقطة واحدة على اليابان والإمارات بينما يقبع العراق وتايلاند في المركزين الخامس والسادس بدون نقاط.
وانتظر تيسير الجاسم خمس دقائق ليتقدم بهدف للسعودية بعدما تلقى تمريرة عرضية من يحيى الشهري تجاوزت المهاجم نايف هزازي لتجد قائد الأهلي المندفع من الخلف ليضعها في الشباك من مدى قريب.
تعليقات ( 44 )
عدد التعليقات:1798
عاشق الجورريكذلك ثقتهم بأنفسهم مهزوزة ،،، أستراليا أضعف من منتخبات آسيوية لكن لعبهم الكرة الجماعية البريطانية هي التي تحفزهم و ينتصرووون دائماً ،،،،
عدد التعليقات:1798
عاشق الجورريالعرب بطبعهم إنهزاميين و محبطين يضخمون أي شئ أمام أعينهم حتى لو هو أقل منهم إمكانيات ؟ لماذا !!!!!
محمدكفوووو الف مبروك ماقصرتو
عدد التعليقات:1798
عاشق الجورريتعادل بطعم الهزيمه على أرضنا ؟
اسمرعبرالف مبروك للهلال نقطة من الاستراليين تعطي أمل لتكملة المشوار والمنافسة على التأهل .. والله وطلع لك عين يا منتخبات اسيا بعد اعتزال الجابر ..
سوداني صررررررررريحروح قتالية وإصرار من اللاعبين و مستوى أكثر من رائع ويبشر بعودة المنتخب العربي السعودي 🇸🇦 وبالتوفيق في المباريات القادمة إن شاء الله
سعودي وافتخرالمنتخب قدم مباراة قوية ومشكورين اللاعبين على هالروح وبالنسبة الي يتمنى فوز استراليا انت ما هو بسعودي ولاعزاء للحاقدين
ااببووححممووددبسومة .. أنا جالس أمدح الزلزال .. وين روحك الرياضية !!
شايف العجائب25 بسمه ،، لماذا هل جربتيني ?
تعليق 11 و 16حاول تخرج من الحالة الانهزامية اللي انت فيها ... المنتخب قدم مستوا جيد جدا وان شاء الله يتقدم ويتأهل .
عدد التعليقات:37
حسين الحارثي ابوامجداليوم ٢/٢ طيب لكن الله يستر من هناك
عدد التعليقات:5407
بسمهتفله) كررها ابو حمود بتعليقين وماحذفتها مشرفنا وانا على طوووول
عدد التعليقات:14150
عمر السميريتصبحون ع خير جميعا
عدد التعليقات:14150
عمر السميريخروووج
هاهالمسيليخ متعود علی حكام احمد عيد
زائرهرجاءً نايف برا افضل مكان له احتياط الملعب يحتاج ناصروالمولد وبقيه التشكليةالموجوده اذا الواحد مايعرف يقدم شي الأفضل له يكون احتياط وراكم شعب يبي يفرح
عدد التعليقات:5407
بسمهيابو حموود والله ****ان ناصر يجي بدال عاهتكم عشان ينقذ المنتخب 😂 !!!
فتى الجبل 1برافوا منتخبنا وبرافوا يا ناصر يا شمراني ياقاهر الاستراليين ولك معهم علوم وعلوم ههههه بالتوفيق لمنتخبنا والى الامام دائما وابدا !
زائرهرجاءً نايف برا افضل مكان له احتياط الملعب يحتاج ناصروالمولد وبقيه التشكليةالموجوده اذا الواحد مايعرف يقدم شي الأفضل له يكون احتياط وراكم شعب يبي يفرح
عدد التعليقات:5407
بسمهشايف العجائب بسمه ،، متأكده انك بنت///مثل ما انا متأكده انك مورجال 🤓
عدد التعليقات:14150
عمر السميريهاااردلك التعادل لمحبي المنتخب ولا عزاء للحاقدين
عدد التعليقات:5407
بسمهيتبع البحر// دااائماً تعبير الشمراني ببالفوز بهذا الشكل ..اترك الفلسفه التعبانه ،
ااببووححمموودبرافو ناصر .. هدف للأخضر .. وتفله للأزرق !
عدد التعليقات:14150
عمر السميريفيه ناس حاقدين ع المنتخب الظاهر السبب طائفي بحت
شايف العجائببسمه ،، متأكده انك بنت 😲
شيهانة💤💧ا ل ز ل ز ا ل15👏👍
بنت الجنوبياسر المسلم...كان شو مهزووم....اتمنى إعطاء العويس فرصة
عدد التعليقات:14150
عمر السميريالمباراه القادمه امام منتخب الامارات مهمه جدا لابد من الفوز فيها كي نضمن التأهل
على ارضنا وبين جمهورنا فرحنا بالتعادل المنتخب لايحمس والطيحه قريبهللاسف علامنا يتغنى بالتعادل وهاذا سبب اخفاق المنتخب زرعو بذهن الاعب الهزيمه
عدد التعليقات:14150
عمر السميريان شاء الله يتأهل منتخبنا لكأس العالم
شيهانة💤💧💚💚❤️😘🌹
عدد التعليقات:5407
بسمه3//الدب... الاماني على قد العقول .....والاسماء في رواية اخرى😂
صراحة مستوى المتخب افضل بمراحل من الاوقات الماضيةينقصهم بعض التركيز وبعض التكتك ... وبعدين لاعب استراليا رقم 15 المفروض ينطرد جالس يالعب في حلبة مصارعة مش كورة .
على ارضنا وبين جمهورنا فرحنا بالتعادل المنتخب لايحمس والطيحه قريبهبدون مجامله المنتخب لايطمئن ولن يذهب بعيد
عدد التعليقات:5407
بسمهتعادل ولاهزيمة الحمدلله ..موفقين يارب في القادم 💚💚
على ارضنا وبين جمهورنا فرحنا بالتعادل المنتخب لايحمس والطيحه قريبهمنتخبنا لايشرف ضعيف
ينبع البحراللي يشوف احتفال الشمراني بالهدف يفكر انه 6دف الفوز في نهائي كاس العالم ،،،،، ثقافة رياضية صفر
ااببووححمموودبرفو ناصر .. مع المحلي تفله .. ومع المنتخب هدف !!
عدد التعليقات:14150
عمر السميريادى منتخبنا مباراه راااائعه ولكن النتيجه كانت التعادل
عامرالمولد ما غير يدربي راسه ولا يدري وين هي ملقيه
شايف العجائبشيء ثاني ،، ما ابي بنت تعلق هنا ،، الكوره عيب للبنت 😡 يلا
الدب العاقلتمنيت فوز استراليا لأنهم لعبوا بشكل أفضل ولأنها بلد منظم
شايف العجائبقصدي سبب الابداع والتعادل
شايف العجائببدع الاخضر ،، وضيع هدف ،، لاعبي الزعيم سبب الفوز