شاهد .. كيف تمكَّن مواطن من قتل ثُعبان ضخم في بلجرشي

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن قام بقتل ثعبان ضخم في بلجرشي .

حيث بين الفيديو أثناء تمايل الثعبان ودورانه حول نفسه حتى بالرغم من قطع رأسه .