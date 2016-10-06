شاهد .. كيف تمكَّن مواطن من قتل ثُعبان ضخم في بلجرشي 6 أكتوبر, 2016 , 23:04 م 4٬120 28 حجم الخط صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن قام بقتل ثعبان ضخم في بلجرشي . حيث بين الفيديو أثناء تمايل الثعبان ودورانه حول نفسه حتى بالرغم من قطع رأسه .
تعليقات ( 28 )
عدد التعليقات:5384
المنتصر باللهماذا بعد أليس كذلك ودك ذي الثعابين تطب في غرفة النوم لبعض الناس وإللي على رأسه بطحاء يحسس علاها هههههههه
عدد التعليقات:5384
المنتصر باللهعهود كيف حالك يا حبيبتي 👺
عدد التعليقات:1798
عاشق الجورريعجبي هل قتلة بصاروخ مجنح كروز ،،
مسماريفرفر من حلاوة الروح وهي تعلن مغادرتها واللي يقول لماذا قتلها ياخي ماعندنا مراكز للعناية بها واستخلاص فوائد علاجيه منها والباحه بيئه مناسبه جدا لها
ااببووححممووددمثل هذه الثعابين تتغذى عل صغار الحيوانات داخل المزارع .. التخلص منها جيد .. لأن الامساك بها حيه قد يكون صعب !!
!!!!اعتقد هاذا الثعبان الضخم قادر انه يبتلع رجل بالغ ما شاء الله ما اعرف كيف قدر الرجال يقص راسه
شيهانة💤💧لايُقاس الحنان "بالأحضان" هناك من يضمك بين أحضانه ويطعنك من الخلف بخنجر "الخيانة" والفرق شااااااااسع ومدفون بين المعلن و المكنون.
!!!!ياربي لطفك ما توقعت انه فيه عندنا في السعودية ثعابين بهذا الحجم الضخم
شيهانة💤💧نعم هذه هي فلسفة الحياة !!! تجبرنا أن نلتقي بكل ماهوقبيح وبشع قبل أن نصل إلى "الروعة" الحقيقية حتى نعرف قيمتها جيداً إذا فزنا بها.
شيهانة💤💧لاتندم ع حُسن تعاملك معهم.. فأنت لتتقن العمل مع "الأسد" لابد أن تتدرب قبل ذلك ع مجموعة من الكــ؟؟؟؟
شيهانة💤💧تقول الأفعى : رغم أن البشر يكرهونني إلا أنني أبقى أفضل من الكثير منهم..فأنا عندما ألدغ أحد فإنني ع الأقل لم أبتسم😃 له يوماً من الأيام.
💎⭐️عهود⭐️💎عفواً تصحيح / ليت الناس مثل الثعابين
💎⭐️عهود⭐️💎ليت الناس من الثعابين .. شرها واضح ويبين .. شرها مرسوم ع الجبين .. لكن البشر كيف نميز .. بين الخاين منهم والأمين .. مين يشرح لي مين ؟ مين مين مين ؟😔
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرلماذا القتل ؟؟ لماذا نقتل كل شي يتحرك هل لو في بلاد شرق اسيا او الهند او الغرب يقتل لماذا لايسلم الى حدائق الحيوان لماذا لايستفاد من سمه بعلاج الى متى
عدد التعليقات:14187
قلم الحقيقهكل أخونجي داعشي هذا مصيره قطع رأسه فورآ والقضاء عليه.الأخونج الدواعش مثل هذا الثعبان السام بل وألعن منه في محاربة وطنهم ومجتمعهم وقتلهم واجب وطني.
صرخة صمتماشاء الله علية قوي قلب وشجاع غيره اذا شافها انحاش
الزهرانيالثعابين في الباحة تكون كبيره جداً ورؤؤسها ضخمه تلسع لسع لكن ماتسبب الموت
💎⭐️عهود⭐️💎ياكثر الحيات في حياتنا ذكرتني هالكوبرا بامراءة عجوز مريضة لازالت شريرة وتدبر مكائد رغم مرضها وهرمها النذل يبقى طول عمره نذل الى ان تقبض روحه 💔
فارس الزهرانيفيه اكبر منه بكثير في جبالنا الله يستر منها وخاصة السامه امثال الأسود
الهاشمياللهم اكفينا شرها
فارس الزهرانيفيه اكبر منه بكثير في جبالنا الله يستر منها وخاصة السامه امثال الأسود
فارس الزهرانيياكثر الثعابين وعلى كثر ما تذبح ما تخلص
ااببووححممووددهذي تتغذ على دواجن المزرعة وعلى صغار الحيوانات .. لن توفر شيء .. الافضل قتلها .. لأن الامساك بها حيه قد يكون صعب !
هدىت3/جانبك الصواب بل امرصلى الله عليه وسلم بقتلهابقوله خمس تقتل بالحل ة والحرم-اي بحال اﻻحرام-وذكرمنهاالحيه.
شيهانة💤💧شاهد .. كيف تمكَّن #مواطن من قتل #.....طيب كملوا جميلكم وأشرحوا لنا كيف🤔لأن الڤيديو ما أشتغل.. ولا أقول لكم بلاش تشرحون المهم أنه قتله.
خالدلايجوز الرسول حرم قتلها ما لم توذي
فالكونهذه الكوبرا العربيه
المنضبطشيء يفجع مع ان راسه مقطوع