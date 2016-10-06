  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد .. كيف تمكَّن مواطن من قتل ثُعبان ضخم في بلجرشي

6 أكتوبر, 2016 , 23:04 م
شاهد .. كيف تمكَّن مواطن من قتل ثُعبان ضخم في بلجرشي
  • 4٬120
  • 28
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن قام بقتل ثعبان ضخم في بلجرشي .

حيث بين الفيديو أثناء تمايل الثعبان ودورانه حول نفسه حتى بالرغم من قطع رأسه .



تعليقات ( 28 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 28
    7 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص
    عدد التعليقات:5384

    المنتصر بالله

    ماذا بعد أليس كذلك ودك ذي الثعابين تطب في غرفة النوم لبعض الناس وإللي على رأسه بطحاء يحسس علاها هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 27
    7 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص
    عدد التعليقات:5384

    المنتصر بالله

    عهود كيف حالك يا حبيبتي 👺
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 26
    7 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص
    عدد التعليقات:1798

    عاشق الجورري

    عجبي هل قتلة بصاروخ مجنح كروز ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 25
    6 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    مسمار

    يفرفر من حلاوة الروح وهي تعلن مغادرتها واللي يقول لماذا قتلها ياخي ماعندنا مراكز للعناية بها واستخلاص فوائد علاجيه منها والباحه بيئه مناسبه جدا لها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 24
    6 أكتوبر, 2016 , 23:50 م

    ااببووححمموودد

    مثل هذه الثعابين تتغذى عل صغار الحيوانات داخل المزارع .. التخلص منها جيد .. لأن الامساك بها حيه قد يكون صعب !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 23
    6 أكتوبر, 2016 , 23:48 م

    !!!!

    اعتقد هاذا الثعبان الضخم قادر انه يبتلع رجل بالغ ما شاء الله ما اعرف كيف قدر الرجال يقص راسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 22
    6 أكتوبر, 2016 , 23:48 م

    شيهانة💤💧

    لايُقاس الحنان "بالأحضان" هناك من يضمك بين أحضانه ويطعنك من الخلف بخنجر "الخيانة" والفرق شااااااااسع ومدفون بين المعلن و المكنون.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 21
    6 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    !!!!

    ياربي لطفك ما توقعت انه فيه عندنا في السعودية ثعابين بهذا الحجم الضخم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 20
    6 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    شيهانة💤💧

    نعم هذه هي فلسفة الحياة !!! تجبرنا أن نلتقي بكل ماهوقبيح وبشع قبل أن نصل إلى "الروعة" الحقيقية حتى نعرف قيمتها جيداً إذا فزنا بها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 19
    6 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    شيهانة💤💧

    لاتندم ع حُسن تعاملك معهم.. فأنت لتتقن العمل مع "الأسد" لابد أن تتدرب قبل ذلك ع مجموعة من الكــ؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 18
    6 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    شيهانة💤💧

    تقول الأفعى : رغم أن البشر يكرهونني إلا أنني أبقى أفضل من الكثير منهم..فأنا عندما ألدغ أحد فإنني ع الأقل لم أبتسم😃 له يوماً من الأيام.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 17
    6 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    عفواً تصحيح / ليت الناس مثل الثعابين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 16
    6 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    ليت الناس من الثعابين .. شرها واضح ويبين .. شرها مرسوم ع الجبين .. لكن البشر كيف نميز .. بين الخاين منهم والأمين .. مين يشرح لي مين ؟ مين مين مين ؟😔
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    لماذا القتل ؟؟ لماذا نقتل كل شي يتحرك هل لو في بلاد شرق اسيا او الهند او الغرب يقتل لماذا لايسلم الى حدائق الحيوان لماذا لايستفاد من سمه بعلاج الى متى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 23:27 م
    عدد التعليقات:14187

    قلم الحقيقه

    كل أخونجي داعشي هذا مصيره قطع رأسه فورآ والقضاء عليه.الأخونج الدواعش مثل هذا الثعبان السام بل وألعن منه في محاربة وطنهم ومجتمعهم وقتلهم واجب وطني.
    لا يعجبني(54) اعجبني(3)
  16. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    صرخة صمت

    ماشاء الله علية قوي قلب وشجاع غيره اذا شافها انحاش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    الزهراني

    الثعابين في الباحة تكون كبيره جداً ورؤؤسها ضخمه تلسع لسع لكن ماتسبب الموت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    ياكثر الحيات في حياتنا ذكرتني هالكوبرا بامراءة عجوز مريضة لازالت شريرة وتدبر مكائد رغم مرضها وهرمها النذل يبقى طول عمره نذل الى ان تقبض روحه 💔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    فارس الزهراني

    فيه اكبر منه بكثير في جبالنا الله يستر منها وخاصة السامه امثال الأسود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    الهاشمي

    اللهم اكفينا شرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    فارس الزهراني

    فيه اكبر منه بكثير في جبالنا الله يستر منها وخاصة السامه امثال الأسود
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    فارس الزهراني

    ياكثر الثعابين وعلى كثر ما تذبح ما تخلص
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    ااببووححمموودد

    هذي تتغذ على دواجن المزرعة وعلى صغار الحيوانات .. لن توفر شيء .. الافضل قتلها .. لأن الامساك بها حيه قد يكون صعب !
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    هدى

    ت3/جانبك الصواب بل امرصلى الله عليه وسلم بقتلهابقوله خمس تقتل بالحل ة والحرم-اي بحال اﻻحرام-وذكرمنهاالحيه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    شيهانة💤💧

    شاهد .. كيف تمكَّن #مواطن من قتل #.....طيب كملوا جميلكم وأشرحوا لنا كيف🤔لأن الڤيديو ما أشتغل.. ولا أقول لكم بلاش تشرحون المهم أنه قتله.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    خالد

    لايجوز الرسول حرم قتلها ما لم توذي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    فالكون

    هذه الكوبرا العربيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    المنضبط

    شيء يفجع مع ان راسه مقطوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم