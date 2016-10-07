بالفيديو : من هو الطفل المعجزة الذي سيزيح ميسي ورونالدو من عرش الكرة العالمية؟

صحيفة المرصد -وكالات : آثار الطفل ذو الأصول الإيفوارية كاراموكو ديمبلي صاحب 13 سنة، دهشة الجميع، وتنبأ له كثيرون بمسيرة حافلة في عالم كرة القدم، بعد مشاركته في مباراة لفريقه سلتيك، تحت 20 سنة.

واتخذت فئة من الجماهير بعدا أكبر في تنبؤاتها، إذ تتوقع أن يزيح ديمبلي مستقبلا، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو من عرش الكرة العالمية، حيث يتبادل الثنائي فيما بينهما منذ عام 2008، الجائزة التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم.

وخطف ديمبلي الأضواء مؤخرا، بعد مشاركته مع فريق سلتيك، تحت 20 سنة، وعمره لا يتجاوز 13.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها ديمبلي الجميع، فقد كان محل متابعة كبيرة السنة الماضية، عندما غزت مقاطع الفيديو الخاصة به مواقع التواصل الاجتماعي، حين واجه فريقه سيلتيك أشبال برشلونة.