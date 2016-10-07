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بالفيديو : من هو الطفل المعجزة الذي سيزيح ميسي ورونالدو من عرش الكرة العالمية؟

7 أكتوبر, 2016 , 3:01 ص
بالفيديو : من هو الطفل المعجزة الذي سيزيح ميسي ورونالدو من عرش الكرة العالمية؟
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صحيفة المرصد -وكالات : آثار الطفل ذو الأصول الإيفوارية كاراموكو ديمبلي صاحب 13 سنة، دهشة الجميع، وتنبأ له كثيرون بمسيرة حافلة في عالم كرة القدم، بعد مشاركته في مباراة لفريقه سلتيك، تحت 20 سنة.

واتخذت فئة من الجماهير بعدا أكبر في تنبؤاتها، إذ تتوقع أن يزيح ديمبلي مستقبلا، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو من عرش الكرة العالمية، حيث يتبادل الثنائي فيما بينهما منذ عام 2008، الجائزة التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم.

وخطف ديمبلي الأضواء مؤخرا، بعد مشاركته مع فريق سلتيك، تحت 20 سنة، وعمره لا يتجاوز 13.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها ديمبلي الجميع، فقد كان محل متابعة كبيرة السنة الماضية، عندما غزت مقاطع الفيديو الخاصة به مواقع التواصل الاجتماعي، حين واجه فريقه سيلتيك أشبال برشلونة.



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 4:27 ص

    شرقاويه🇸🇦❤️

    يشبه بيليه يجنن لعبه وربي عندنا مواهب بس فلوس كثير بس مافيه تخطيط 😏
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  2. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 4:23 ص

    الابداع انتهى مع مارادونا
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  3. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 3:45 ص
    عدد التعليقات:44

    حسين الحارثي ابوامجد

    اقولها وبكل ثقه عندنا احسن منه لكن هنا ماعندك احد الاشبال ليس لهم اهتمام موجدين بكثره بس وين الاهتمام بهم
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  4. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 3:39 ص

    ابو جلمبو للدراسات

    بعد الثنيان وماردونا لا يوجد عرش كروي ؛ يوجد لعب حواري وفن حواري ( مش حالك )
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  5. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 3:29 ص

    ابوسسن

    ماشاء الله غطى على الزلزال وجحفلي
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  6. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 3:24 ص

    ابو وسمي

    هنا المواهب يوصل عمرة 16 وهو يلعب حافي
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  7. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 3:22 ص
    عدد التعليقات:7126

    الحرمان

    👌
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  8. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 3:21 ص

    معاليش ممكن كريستيانو. بس ميسي لا. هذا وعمره ١٣ ميسي وهو ١٠ سنوات واصغر سن وكان حدا فارق.
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  9. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 3:11 ص

    عادي

    لو اقلكم ما راح تصدقوا ولاني ادري انكم ماراح تصدقوا ماراح اقلكم لاني متأكد مابتصدقوني
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  10. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 3:11 ص

    نوري

    ذكرني في بويعقوب يوسف الثنيان
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