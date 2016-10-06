إطلاق سراح “أبو سن” بكفالة .. ما العقوبة التي يمكن أن يواجهها ؟

صحيفة المرصد: خرج الشاب السعودي المشهور بـ «أبوسن» الذي تصدر خبر سجنه عناوين الأخبار الأسبوع الماضي، بكفالة بعد أكثر من 10أيام على سجنه.

وكان المتحدث الأمني لشرطة منطقة الرياض العقيد «فواز الميمان» قال في وقت سابق إنه «تم سجن أبو سن بعد انتهاكه للمادة السادسة من الجرائم المعلوماتية، التي تنص على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، والآداب العامة، و القيم الدينية، و حرمة الحياة الخاصة» وفقا لموقع العربية نت.

وقد يواجه «أبو سن» الذي أصبحت قضيته على طاولة هيئة التحقيق والادعاء العام عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ٥ سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.يذكر أن الشاب البالغ من العمر 19 عاماً، كان استعمل برنامج البث المباشر «يو ناو» بشكل مسيء، بحسب ما أعلنت الشرطة في 25 سبتمبر/آيلول.