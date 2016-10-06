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إطلاق سراح “أبو سن” بكفالة .. ما العقوبة التي يمكن أن يواجهها ؟

6 أكتوبر, 2016 , 23:36 م
إطلاق سراح “أبو سن” بكفالة .. ما العقوبة التي يمكن أن يواجهها ؟
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صحيفة المرصد: خرج الشاب السعودي المشهور بـ «أبوسن» الذي تصدر خبر سجنه عناوين الأخبار الأسبوع الماضي، بكفالة بعد أكثر من 10أيام على سجنه.
وكان المتحدث الأمني لشرطة منطقة الرياض العقيد «فواز الميمان» قال في وقت سابق إنه «تم سجن أبو سن بعد انتهاكه للمادة السادسة من الجرائم المعلوماتية، التي تنص على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، والآداب العامة، و القيم الدينية، و حرمة الحياة الخاصة» وفقا لموقع العربية نت.
وقد يواجه «أبو سن» الذي أصبحت قضيته على طاولة هيئة التحقيق والادعاء العام عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ٥ سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.يذكر أن الشاب البالغ من العمر 19 عاماً، كان استعمل برنامج البث المباشر «يو ناو» بشكل مسيء، بحسب ما أعلنت الشرطة في 25 سبتمبر/آيلول.



تعليقات ( 35 )

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  1. 35
    7 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص
    عدد التعليقات:5384

    المنتصر بالله

    ماذا عن قنوات روتانا والأم بي سي وخواتها ماذا تنشر لو عملنا مقارنه مع يونانو أبو سن يطلع أبو سن محافظ وعنده غلو بعد..........?
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  2. 34
    7 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    ...

    سخافة ورعنه طعسه ومطعسه تفشل؟وأحترامنا للشباب والبنات السعوديين المحترمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 33
    7 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    ااابوعبدالله

    ابوسن على نياته من الأفضل أن يقدمون له النصح والتوجيه الصحيح سجن وغرامة في مثل هذا العمرقد تصيبه بأحباط واذا خرج من السجن ممكن تنقلب حياته الى الأسواء
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  4. 32
    7 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    31 هذا واحد مهرج سخيف > فشيله
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  5. 31
    7 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    احمدو ربكم ضحكم ببلاش وفرفشكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 30
    7 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    هذا رأيي ووجهة نظري

    أتمنى أغلاق برنامج اليو ناو لأنه بصراحه أصبح مرتع لبعض السفهاء وأهل الأمور الشينه
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  7. 29
    7 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    سعد1

    الواجب ان الدعاة واهل الخيريكسبونه وينمون موهبته ليكون من دعاة اﻻسﻻم عبرقنوات التواصل ويبدل اخطاءه الى فعل الخيروهداية الضال الى نورالطاعه واﻻسﻻم.
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  8. 28
    7 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    خالد

    ان شاء الله يطبقو هاذي المادةالمساس بالنظام العام، والآداب العامة، و القيم والاخلاق والسفور والدعوة للانحطاط فبى قلم الكذب والبهتان والكذب
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  9. 27
    7 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    خالي الدسم

    والله مسكين ما يملك 3 الاف ريال . من وين يدفع هذا المراهق 3 ملاين ريال
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  10. 26
    7 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    يوسف

    العقوبة ينزعون سنة ويحنطون سنة للذكرى
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  11. 25
    7 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    خالد

    بعد انتهاكه للمادة السادسة من الجرائم المعلوماتية، التي تنص على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، والآداب العامة، و القيم الدينية، و حرمة الحياة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  12. 24
    7 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    الشكر لمن اوقفه عند حده
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  13. 23
    7 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    د ماجد

    ارجو ان يتم حجب اليو ناو كل يوم واحد ولا وحدة جايبه طعه - احجبوه وفكونا - ربعنا مو كفو كاميرات تفتح قدام الخلق
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  14. 22
    7 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص
    عدد التعليقات:1798

    عاشق الجورري

    ت ١٧ ههههه الأنجليزية ! الأمريكان يتحدثون الأنجليزية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 21
    7 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    جاسم

    وين ابو سن خله يجي انا أزوجه بنتي على سنة الله و رسوله
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  16. 20
    7 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص
    عدد التعليقات:1798

    عاشق الجورري

    ليته لم يخرج من السجن ! هذا مفسد و ألحقو بالبقية على عجل ،، ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 19
    7 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    خالد

    وي ليه كم جلد ترى ما هو مجرم يا هذه حربه شخصيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    زوجوه كريستينا وريحونا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    مسكين ابو سن لقد اطلعت على بعض فيديوهاته ولم أرى إلا انسان بسيط لا يعرف يتحدث الإنجليزية والأمريكية لا تعرف العربية فاصبحت العلاقة مثل حوار الطرشان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    قلم الحقيقة هو صقر العرررررررووووووبه

    الله درك يا قلم الحقيقة قسمآ بن من أحل القسم آنه لايوجد احد مخلص للوطن مثلك ربنا يحفظك
    لا يعجبني(6) اعجبني(6)
  21. 15
    6 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    ااببووححمموودد

    يا ليت أعرف أزغرط .. كان زغرطت .. كم زغروطة !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  22. 14
    6 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    الو عناد

    مسكين شجعوه من كل دوله وشكله ينحب يعني له قبول اتمنى ان يخرج من هذه المشكله
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  23. 13
    6 أكتوبر, 2016 , 23:55 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    فيه كثير غير أبو سن ليه مختارين بو سن بالذات ؟
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  24. 12
    6 أكتوبر, 2016 , 23:55 م

    د ماجد

    ان ماافسده التواصل الاجتماعي عندنا هو بناتنا وشبابنا اللي خلتهم يسوون اي شيء عشان شهرة ومتابعين - انتبهو لبناتكم وفتشو جوالاتهم وحافظو عليهم
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  25. 11
    6 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    -

    ابو سنين مايملك حق ماء صحة بنصف ريال فكيف يدفع غرامة 3 مليون عموما الله يهديه ويهدينا ويهدي جميع شباب المسلمين
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  26. 10
    6 أكتوبر, 2016 , 23:51 م

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    هذا حقه كم جلده ثم الباب
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  27. 9
    6 أكتوبر, 2016 , 23:51 م

    السلمي

    ابو سن واجه فضاء مفتوح ولديه الرغبه في الشهره وشخصيته بسيطه وتعليمه متواضع وتفاعل معه ناس واجد مما جعله يشعر بتميز
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  28. 8
    6 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    شفيكم الحين حسيتوا بقيمته
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  29. 7
    6 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    اسمرعبر

    بيطلع مع العفو .. هذا اذا انسجن
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  30. 6
    6 أكتوبر, 2016 , 23:45 م
    عدد التعليقات:14187

    قلم الحقيقه

    واجب مراقبته والاهتمام به من قبل أهله حتى لايلتقطه الأخونج الدواعش ويستغلون خروجه من السجن ويصبح من أتباعهم وطلابهم فيصبح بدلآ من أبو سن أبو حزام.
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  31. 5
    6 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    دروجبا

    لابد هشتاق لدعم ابو سن الحمد الله حمدآ فضيلآ
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  32. 4
    6 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    دروجبا

    مبروك لك الحريه كلنا ابو سن قلبآ و قالبآ
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  33. 3
    6 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    مين ابو سن عالم ذره ولا عالم فيزيا ولا مكتشف او مخترع حتى تتابعوا اخباره عيب عليكم
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  34. 2
    6 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    سعد

    ياليت 5 سنين و3 مﻻيين..وقلع سنه بعد..عشان يتادب مع ربه ومع الناس!
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  35. 1
    6 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    خالد

    يالبي سنك يا أبا سن
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