صحيفة المرصد: خرج الشاب السعودي المشهور بـ «أبوسن» الذي تصدر خبر سجنه عناوين الأخبار الأسبوع الماضي، بكفالة بعد أكثر من 10أيام على سجنه.
وكان المتحدث الأمني لشرطة منطقة الرياض العقيد «فواز الميمان» قال في وقت سابق إنه «تم سجن أبو سن بعد انتهاكه للمادة السادسة من الجرائم المعلوماتية، التي تنص على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، والآداب العامة، و القيم الدينية، و حرمة الحياة الخاصة» وفقا لموقع العربية نت.
وقد يواجه «أبو سن» الذي أصبحت قضيته على طاولة هيئة التحقيق والادعاء العام عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ٥ سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.يذكر أن الشاب البالغ من العمر 19 عاماً، كان استعمل برنامج البث المباشر «يو ناو» بشكل مسيء، بحسب ما أعلنت الشرطة في 25 سبتمبر/آيلول.
إطلاق سراح “أبو سن” بكفالة .. ما العقوبة التي يمكن أن يواجهها ؟
صحيفة المرصد: خرج الشاب السعودي المشهور بـ «أبوسن» الذي تصدر خبر سجنه عناوين الأخبار الأسبوع الماضي، بكفالة بعد أكثر من 10أيام على سجنه.
تعليقات ( 35 )
عدد التعليقات:5384
المنتصر باللهماذا عن قنوات روتانا والأم بي سي وخواتها ماذا تنشر لو عملنا مقارنه مع يونانو أبو سن يطلع أبو سن محافظ وعنده غلو بعد..........?
...سخافة ورعنه طعسه ومطعسه تفشل؟وأحترامنا للشباب والبنات السعوديين المحترمين
ااابوعبداللهابوسن على نياته من الأفضل أن يقدمون له النصح والتوجيه الصحيح سجن وغرامة في مثل هذا العمرقد تصيبه بأحباط واذا خرج من السجن ممكن تنقلب حياته الى الأسواء
هذا رأيي ووجهة نظريأتمنى أغلاق برنامج اليو ناو لأنه بصراحه أصبح مرتع لبعض السفهاء وأهل الأمور الشينه
سعد1الواجب ان الدعاة واهل الخيريكسبونه وينمون موهبته ليكون من دعاة اﻻسﻻم عبرقنوات التواصل ويبدل اخطاءه الى فعل الخيروهداية الضال الى نورالطاعه واﻻسﻻم.
خالدان شاء الله يطبقو هاذي المادةالمساس بالنظام العام، والآداب العامة، و القيم والاخلاق والسفور والدعوة للانحطاط فبى قلم الكذب والبهتان والكذب
خالي الدسموالله مسكين ما يملك 3 الاف ريال . من وين يدفع هذا المراهق 3 ملاين ريال
يوسفالعقوبة ينزعون سنة ويحنطون سنة للذكرى
خالدبعد انتهاكه للمادة السادسة من الجرائم المعلوماتية، التي تنص على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، والآداب العامة، و القيم الدينية، و حرمة الحياة
د ماجدارجو ان يتم حجب اليو ناو كل يوم واحد ولا وحدة جايبه طعه - احجبوه وفكونا - ربعنا مو كفو كاميرات تفتح قدام الخلق
عدد التعليقات:1798
عاشق الجورريت ١٧ ههههه الأنجليزية ! الأمريكان يتحدثون الأنجليزية
جاسموين ابو سن خله يجي انا أزوجه بنتي على سنة الله و رسوله
عدد التعليقات:1798
عاشق الجورريليته لم يخرج من السجن ! هذا مفسد و ألحقو بالبقية على عجل ،، ؟
خالدوي ليه كم جلد ترى ما هو مجرم يا هذه حربه شخصيه
قلم الحقيقة هو صقر العرررررررووووووبهالله درك يا قلم الحقيقة قسمآ بن من أحل القسم آنه لايوجد احد مخلص للوطن مثلك ربنا يحفظك
ااببووححمموودديا ليت أعرف أزغرط .. كان زغرطت .. كم زغروطة !!
الو عنادمسكين شجعوه من كل دوله وشكله ينحب يعني له قبول اتمنى ان يخرج من هذه المشكله
خلك بعيد حبك يزيد 😊فيه كثير غير أبو سن ليه مختارين بو سن بالذات ؟
د ماجدان ماافسده التواصل الاجتماعي عندنا هو بناتنا وشبابنا اللي خلتهم يسوون اي شيء عشان شهرة ومتابعين - انتبهو لبناتكم وفتشو جوالاتهم وحافظو عليهم
-ابو سنين مايملك حق ماء صحة بنصف ريال فكيف يدفع غرامة 3 مليون عموما الله يهديه ويهدينا ويهدي جميع شباب المسلمين
عبدالعزيز العقيلي الهذليهذا حقه كم جلده ثم الباب
السلميابو سن واجه فضاء مفتوح ولديه الرغبه في الشهره وشخصيته بسيطه وتعليمه متواضع وتفاعل معه ناس واجد مما جعله يشعر بتميز
اسمرعبربيطلع مع العفو .. هذا اذا انسجن
عدد التعليقات:14187
قلم الحقيقهواجب مراقبته والاهتمام به من قبل أهله حتى لايلتقطه الأخونج الدواعش ويستغلون خروجه من السجن ويصبح من أتباعهم وطلابهم فيصبح بدلآ من أبو سن أبو حزام.
دروجبالابد هشتاق لدعم ابو سن الحمد الله حمدآ فضيلآ
دروجبامبروك لك الحريه كلنا ابو سن قلبآ و قالبآ
سعدياليت 5 سنين و3 مﻻيين..وقلع سنه بعد..عشان يتادب مع ربه ومع الناس!
خالديالبي سنك يا أبا سن