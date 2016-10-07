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إعلامية كويتية تثير غضب السعوديات بعد إبداء رأيها في قيادة المرأة للسيارة!-صور

7 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص
إعلامية كويتية تثير غضب السعوديات بعد إبداء رأيها في قيادة المرأة للسيارة!-صور
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صحيفة المرصد:لقيت تغريدات الإعلامية الكويتية روان بن حسين، التي اشتهرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، استياء كبيرًا وسط السعوديين، بعد أن رفضت في تغريداتها قيادة المرأة السعودية للسيارة.

وعلقت روان في تغريدات باللغة الإنجليزية، بأنّ “المرأة لا يمكنها القيادة، لأنه يجب حمايتها ومعاملتها كأميرة”. كما أكدت في تعليقات أخرى رفضها فكرة قيادة المرأة السعودية للسيارة.

وأدت هذه التغريدات إلى إطلاق هاشتاغ #روان_بن_حسين_ماتبينا_نسوق على موقع “تويتر”، استهجن فيه كثير من السعوديين تدخل روان، وهي غير سعودية، بشأن لا يعنيها، حيث علقت “هيفاء المالكي”: “تبي تشتهر عحساب السعودية”.

وقالت “راء المطيري”: “لاتعطونها أكبر من حجمها نسوق مانسوق شدخلها”.

وأيدت “ميمي” بقولها: “افففففف لحد يتكلم ف حقوقنا الا احنا فكل مكان يقطو”.

واستنكرت “ريما” بقولها: “مو فاهمة ليش تسوون لها هاشتاق على أساس بيدها القرار”.

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تعليقات ( 17 )

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  1. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص
    عدد التعليقات:14187

    قلم الحقيقه

    قيادة المرأة السعودية حق مشروع لها وهو أقل حقوقها والمفروض أن تم تحقيقه لها منذ سنين طويلة خصوصآ أنها أثبتت جدارتها في كل المجالات التي تم اعطائها لها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    ....

    لايعجبني الوجه الطويل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص
    عدد التعليقات:25

    Hawai

    اويلاااااااااااااااااااااااااااااه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    ...

    آهاا ..عرفت من انتي ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    !!!!

    سبحان الله الشعب السعودي ماخلى شي في العالم ما اتدخلو فيه سياسة وفن ودين واقتصاد ومايبغون احد يتكلم عن اي شي يخصهم حتى لو بالتلميح ههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  6. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    ^^^

    اول مره اتوقع تنطق كلمة حق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    هكذايكون الجمال والملاحه الذى يتزوج مثلها يكون قد وافق ساعة استجابه من ليل اونهار وبالتالى ينسا الهم والغم ويجعل حياته الم نشرح سبحان من خلقها وزينها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص
    عدد التعليقات:14187

    قلم الحقيقه

    اللي مايطول العنب حامض عنه يقول. تريد الشهرة وطرق أبوابها هذه الكويتية على حساب السعوديات وهي التي لم يعلم عنها ولم يرد لها ذكر وكأنها من الأموات.
    لا يعجبني(95) اعجبني(2)
  9. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    صرخة صمت

    ماشاءالله تبارك الرحمن جميلة جدآ 😍 تشبه الممثلة الامريكية بروك شيلدز كربون يعني انتي تسوقي حلال والسعوديات حرام عجيب ، هذا شأن داخلي خلصنا من احلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    الهمداني

    البنت تنبلع بجلدها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    دوشي

    من هيا علشان تتكلم وحدة عايشة متحررة بي لندن ايش دخلها بشأن سعوديات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    شايف العجائب

    اقوووول سبحان من سواكِ فعدلك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    معيض

    بصراحه البنت حلوة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    محمد 266

    طيب هي صادقة انتي اميرة ولابد من حمايتكي.. ماقالت الى الصحيح .. وهي عارفه القيادة ومشاكلها لانها تقود بمفردها.. اشكركِ جزيلاً
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  15. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    ابو يعقوب

    هذه النوعية ودك تناظر فيها بس يكفي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    جونيم

    ولو البنت طخما سكر زيادة بس ما تصلح زوجة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص
    عدد التعليقات:1798

    عاشق الجورري

    تريد من يسوقها بواحد فل ابشن ،،،، لكن السيارة عقير ارضي و إلا تلاقي ؟
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