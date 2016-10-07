إعلامية كويتية تثير غضب السعوديات بعد إبداء رأيها في قيادة المرأة للسيارة!-صور

صحيفة المرصد:لقيت تغريدات الإعلامية الكويتية روان بن حسين، التي اشتهرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، استياء كبيرًا وسط السعوديين، بعد أن رفضت في تغريداتها قيادة المرأة السعودية للسيارة.
وعلقت روان في تغريدات باللغة الإنجليزية، بأنّ “المرأة لا يمكنها القيادة، لأنه يجب حمايتها ومعاملتها كأميرة”. كما أكدت في تعليقات أخرى رفضها فكرة قيادة المرأة السعودية للسيارة.
وأدت هذه التغريدات إلى إطلاق هاشتاغ #روان_بن_حسين_ماتبينا_نسوق على موقع “تويتر”، استهجن فيه كثير من السعوديين تدخل روان، وهي غير سعودية، بشأن لا يعنيها، حيث علقت “هيفاء المالكي”: “تبي تشتهر عحساب السعودية”.
وقالت “راء المطيري”: “لاتعطونها أكبر من حجمها نسوق مانسوق شدخلها”.
وأيدت “ميمي” بقولها: “افففففف لحد يتكلم ف حقوقنا الا احنا فكل مكان يقطو”.
واستنكرت “ريما” بقولها: “مو فاهمة ليش تسوون لها هاشتاق على أساس بيدها القرار”.
تعليقات ( 17 )
عدد التعليقات:14187
قلم الحقيقهقيادة المرأة السعودية حق مشروع لها وهو أقل حقوقها والمفروض أن تم تحقيقه لها منذ سنين طويلة خصوصآ أنها أثبتت جدارتها في كل المجالات التي تم اعطائها لها
....لايعجبني الوجه الطويل.
عدد التعليقات:25
Hawaiاويلاااااااااااااااااااااااااااااه
...آهاا ..عرفت من انتي ؟
!!!!سبحان الله الشعب السعودي ماخلى شي في العالم ما اتدخلو فيه سياسة وفن ودين واقتصاد ومايبغون احد يتكلم عن اي شي يخصهم حتى لو بالتلميح ههههههههه
^^^اول مره اتوقع تنطق كلمة حق
عدد التعليقات:14187
قلم الحقيقهاللي مايطول العنب حامض عنه يقول. تريد الشهرة وطرق أبوابها هذه الكويتية على حساب السعوديات وهي التي لم يعلم عنها ولم يرد لها ذكر وكأنها من الأموات.
صرخة صمتماشاءالله تبارك الرحمن جميلة جدآ 😍 تشبه الممثلة الامريكية بروك شيلدز كربون يعني انتي تسوقي حلال والسعوديات حرام عجيب ، هذا شأن داخلي خلصنا من احلام
الهمدانيالبنت تنبلع بجلدها
دوشيمن هيا علشان تتكلم وحدة عايشة متحررة بي لندن ايش دخلها بشأن سعوديات
شايف العجائباقوووول سبحان من سواكِ فعدلك .
معيضبصراحه البنت حلوة
محمد 266طيب هي صادقة انتي اميرة ولابد من حمايتكي.. ماقالت الى الصحيح .. وهي عارفه القيادة ومشاكلها لانها تقود بمفردها.. اشكركِ جزيلاً
ابو يعقوبهذه النوعية ودك تناظر فيها بس يكفي
جونيمولو البنت طخما سكر زيادة بس ما تصلح زوجة
عدد التعليقات:1798
عاشق الجورريتريد من يسوقها بواحد فل ابشن ،،،، لكن السيارة عقير ارضي و إلا تلاقي ؟