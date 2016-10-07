بالفيديو :شاهد ردة فعل شيخ أزهري على متصلة اعترفت بخيانة زوجها مع أخيه وحملها منه!

صحيفة المرصد:هاجم الشيخ الأزهري محمود عاشور ، إحدى المتابعات لبرنامجه “فتاوى” منتقداً إياها بعد أن أرسلت له سؤالاً عن نسب طفلها الذي تحمله وهي خائنة لزوجها مع أخيه فلمن تنسب الطفل؟.
وقال الداعية الإسلامي خلال تقديمه برنامج “فتاوى”، المذاع عبر فضائية “الحياة 2″، إنها امرأة سترها الله بستره، ففضحت نفسها، وأعلنت فجورها، وأكدت أنها خائنة ومجرمة وساقطة، ولا ينبغي لها أن تكون إنسانة، إنما هي إلى الحيوانات أقرب”.
كما أكد أن جميع الفقهاء وعلماء الدين يستنكرون مثل هذا السؤال بشدة ويرفضون الإجابة عنه؛ لأنه ينم عن فجور وفسق وفساد لا يراعي دينًا ولا خلقًا ولا إنسانية ولا أي قيمة في الحياة معلقًا: “أنتِ فاجرة”.
تعليقات ( 19 )
قلم الحقيقة انت مسكين وخبلبالله عليك انت تعاني من شي حاصل لك شي هدم كرامتك وحقدت على المجتمع ياخي وش سالفتك
مباركمخالف
عدد التعليقات:2014
توووووونسيةاعوذ بالله من عضب الله ولا حول ولاقوة الا بالله الله يعفينا يارب تستحق الموت هذه الساقطة فعلا
شيهانة💤💧الموت أرحم ولاتخونه مع أخيه .. اسأل الله أن يجيره ف "مصيبته" ويثبته.
مباركمخالف
عدد التعليقات:14194
قلم الحقيقهرجل واحد يقال له قلم الحقيقه بمداد قلمه وحقائقه هز عروشكم الأخونجية الكرتونية .فالكلمة الصادقة التي تخدم وطني وقيادته ونحاربكم بها هي سر انتصارنا.
🌸 الملح و القبلة 🌸ليش تتهمها بالمُبادرة .. ترى فيه إخوان يحبون يطعنون إخوانهم عن طريق اللعب بأعراضهم ، خصوصاً إذا كان الزوج يحب اخووه الخاين ..
انا وبسلماذا الشيخ عند ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه وعندما ذكر عمر رضي الله عنه صلى وسلم عليه؟؟؟
سيؤولسؤالها الإستفزازي كوجود خنبق فتش هنا ، تضرب يميناً وشمالا كمن به صرع ، فالأولى ممن تلقى السؤال ومن المتواجدين هنا عدم الرد.
🌸 الملح و القبلة 🌸الحمدلله الذي عافانا ..
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرإذا الإيمان ضاع ،،، فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرليس كل مسلم مؤمن الايمان في القلب والعمل وتعبد الله كانك تراه وان لم تكن تراه فإنه يراك وسترى عملها حاضراً يوم القيامه امام الاشهاد
عدد التعليقات:14194
قلم الحقيقهنحن هنا نخدم بلادنا المملكة العربية السعودية في اظهار الأخوان والدواعش من جحورهم وكهوفهم المظلمة دون عناء يذكر سوى بسبب كلمة حق يخشونها ويحاربونها.
عدد التعليقات:14194
قلم الحقيقههذه ادانة لهم وكشف مباشر صريح لكذبهم ليتضح من خلالها مدى تغلغل الأخوان الأشرار في المجتمع السعودي رغم زعمهم أنه لايوجد أخوان في المملكة.
قلم الحقيقة 300 معلق ردو كلامك عليك اعوذ بالله من السقوطالانسان اهم ماعليه كرامته لكن البعض لايعرف طريق الكرامه
.لن .ما دام اعترفت بلسانها فقد حكمت على نفسها بتطبيق الحد .. ولكن ما اظنها الا مستهترة وترغب في استفزاز لا اكثر !!
غييييووووررررفيه برامج في بعض القنوات تروج لثقافة الخيانه الزوجيه وتصوغها تحت المسامح والتسامخ
العسيريكاذبه وتستفزك
عدد التعليقات:14194
قلم الحقيقههذه امرأة أخوانية وفعلآ ياشيخ مثل ماذكرت عنها انها فاجرة ولكن نزيد عليك ونقول أنها كاذبة وانما تريد من سؤآلها الخبيث استفزازك وربما أنها نجحت في ذلك.