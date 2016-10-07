بالفيديو :شاهد ردة فعل شيخ أزهري على متصلة اعترفت بخيانة زوجها مع أخيه وحملها منه!

صحيفة المرصد:هاجم الشيخ الأزهري محمود عاشور ، إحدى المتابعات لبرنامجه “فتاوى” منتقداً إياها بعد أن أرسلت له سؤالاً عن نسب طفلها الذي تحمله وهي خائنة لزوجها مع أخيه فلمن تنسب الطفل؟.

وقال الداعية الإسلامي خلال تقديمه برنامج “فتاوى”، المذاع عبر فضائية “الحياة 2″، إنها امرأة سترها الله بستره، ففضحت نفسها، وأعلنت فجورها، وأكدت أنها خائنة ومجرمة وساقطة، ولا ينبغي لها أن تكون إنسانة، إنما هي إلى الحيوانات أقرب”.

كما أكد أن جميع الفقهاء وعلماء الدين يستنكرون مثل هذا السؤال بشدة ويرفضون الإجابة عنه؛ لأنه ينم عن فجور وفسق وفساد لا يراعي دينًا ولا خلقًا ولا إنسانية ولا أي قيمة في الحياة معلقًا: “أنتِ فاجرة”.