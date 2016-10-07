بالفيديو .. طالب مصري يسحق إسرائيلياً في مصارعة الذراعين ببلغاريا والجماهير تصرخ الله أكبر

صحيفة المرصد:حقق الطالب علاء الدين أيمن محمد، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، الفوز على منافسه الإسرائيلي خلال مشاركته في بطولة العالم في مصارعة الذراعين والمقامة حاليا في بلغاريا.
وحصل الطالب على المركز الخامس في البطولة محققاً فوزاً ساحقاً على نظيره الإسرائيلي .
ووعد رئيس الجامعة بدعم الطالب وتعويضه عن تأخره في الدراسة، بالإضافة إلى تكفل الجامعة بكافة التدريبات والرعاية الرياضية الخاصة به، مؤكدًا أنه إذا أراد السفر للتدريب بالخراج ستدعمه الجامعة.
تعليقات ( 7 )
ذا بيستوحش .. ماشاء الله ..
الشريففوائد البصل والثوم
..سعودي..قول:الله أكبر بصوت عالي ترعب وتخيف الكفار والمشركين وتغيض المنافقين.الله أكبر
شنب الأسدحرر القدس !
جنوبياللي يشوفه يحسب انه صانع طياره ... اقول على هوينك.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
قاهر اللبراليهتحيا مصر