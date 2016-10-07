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بالفيديو .. طالب مصري يسحق إسرائيلياً في مصارعة الذراعين ببلغاريا والجماهير تصرخ الله أكبر

7 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص
بالفيديو .. طالب مصري يسحق إسرائيلياً في مصارعة الذراعين ببلغاريا والجماهير تصرخ الله أكبر
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صحيفة المرصد:حقق الطالب علاء الدين أيمن محمد، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، الفوز على منافسه الإسرائيلي خلال مشاركته في بطولة العالم في مصارعة الذراعين والمقامة حاليا في بلغاريا.

وحصل الطالب على المركز الخامس في البطولة محققاً فوزاً ساحقاً على نظيره الإسرائيلي .

ووعد رئيس الجامعة بدعم الطالب وتعويضه عن تأخره في الدراسة، بالإضافة إلى تكفل الجامعة بكافة التدريبات والرعاية الرياضية الخاصة به، مؤكدًا أنه إذا أراد السفر للتدريب بالخراج ستدعمه الجامعة.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 2:09 ص

    ذا بيست

    وحش .. ماشاء الله ..
    لا يعجبني(3) اعجبني(9)
  2. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 1:40 ص

    الشريف

    فوائد البصل والثوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 1:31 ص

    ..سعودي..

    قول:الله أكبر بصوت عالي ترعب وتخيف الكفار والمشركين وتغيض المنافقين.الله أكبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 1:30 ص

    شنب الأسد

    حرر القدس !
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  5. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 1:30 ص

    جنوبي

    اللي يشوفه يحسب انه صانع طياره ... اقول على هوينك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص

    قاهر اللبراليه

    تحيا مصر
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