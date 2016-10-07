فيديو: شاهد ماذا قال “أبو سن” بعد خروجه من السجن ؟!

صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو للشاب السعودي “أبو سن” وهو يعلق على حبسه في أول تصريح له بعد خروجه من قسم الشرطة حيث كان محبوساً على ذمة التحقيقات لأكثر من أسبوع.

وقال أبو سن في الفيديو: “خلاص توبة.. ما عاد في فَلّة خلاااااص”، وذلك في سؤال لصديق له عما حدث له داخل قسم الشرطة.

وكان أبو سن البالغ من العمر 19 عاماً قد اكتسب شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار مقاطع فيديو له أثناء محادثته على تطبيق “يو ناو” مع فتيات عربيات وأخريات أجنبيات رغم أنه لا يتحدث اللغة الإنجليزية، وأطاحت الشرطة به قبل أكثر من أسبوع ثم خرج بكفالة، وقد يتعرض للسجن مدة قد تصل لـ 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو أي من العقوبتين.