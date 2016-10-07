فيديو: شاهد ماذا قال “أبو سن” بعد خروجه من السجن ؟!

صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو للشاب السعودي “أبو سن” وهو يعلق على حبسه في أول تصريح له بعد خروجه من قسم الشرطة حيث كان محبوساً على ذمة التحقيقات لأكثر من أسبوع.
وقال أبو سن في الفيديو: “خلاص توبة.. ما عاد في فَلّة خلاااااص”، وذلك في سؤال لصديق له عما حدث له داخل قسم الشرطة.
وكان أبو سن البالغ من العمر 19 عاماً قد اكتسب شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار مقاطع فيديو له أثناء محادثته على تطبيق “يو ناو” مع فتيات عربيات وأخريات أجنبيات رغم أنه لا يتحدث اللغة الإنجليزية، وأطاحت الشرطة به قبل أكثر من أسبوع ثم خرج بكفالة، وقد يتعرض للسجن مدة قد تصل لـ 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو أي من العقوبتين.
تعليقات ( 28 )
💎⭐️عهود⭐️💎وعنده اُسلوب طريف وخفة دم - رغم أن عنده سقطات كثيرة - لكن مثله مثل أبوسن عنده اخطاء لكن ابو سن طلع بكفالة وماجد اليتيم لأ ليش التفرقة ؟ 😔
💎⭐️عهود⭐️💎المطاوعة والنَّاس بشكل عام ماتكلموا عن القبض عليه لأنه دميم وماعنده أسلوب وعارفين ان البنات يضحكون ويستهزؤون به لكن ماجد عشان كيتي معجبة فعلاً به
والله اتمنى نصحهاو سجنه لمدة معينة واطلاقة .اما يدفع أبو سن 3 مليون .يمكن لو مع أبو سن 1000 ريال كان صلح سنه وافتك منه. اذا أبو سن مسوي شي غير البث فيستأهل مايجيه
ابن بالبلداللهم في هذه الساعه سلط على قلم****
عوافيحتى لو رجعة تبث يابو سن نصيحه لك ابتعد عن الأمور اللي كنت تسويها اول . انا شفت على اليوتيوب بعض البثوث لك مخجله وغير مقبولة في مجتمعنا .
صالحوماالذي يضيرك من التوبة والمسجد ياقلم السوء
مصمممخالف
بدون مجاملاتالبلا مو من البنات اللي يكلمونه مو من مراهق مثل هذا ابو سن- احجبو البرنامج وخلاص - والله ان فيه بنات يبلهم جلد واخذ جوالهم
زائرت 10/اضحك الله سنك يابدور..ابوسن صار ابوسنووووووون؟؟ هههههههههههه
سعد1عقبال قلم الخنبقه..ونشوفه يقول توبه خﻻص
🌸 الملح و القبلة 🌸2 // ماجد طلع وربّى لحيته وواضح عليه الهم والغم #ماجد_العنزي
جبال سديرتكاثرو كاالبكتيرياء اذلم يتم القضاء عليها في حينة تتكاثر ولايمكن السيطرة عليها الله يهدي جميع ابناء المسلمين كذلك الذين يشوهون سمعة المملكة في الخارج
🌸 الملح و القبلة 🌸الحمدلله على سلامتك يا بوسن ، الله يخلّي لك أبوك ويحنّن قلبه عليك أكثر وأكثر ..
عدد التعليقات:3991
العنيدطيب ومطلوب طلع وبعدين نسويله ترته وحفله مكبرين موضوع ع غير فايده
الحياة دروس والدنيا تجاربأهم شيء أنه أعترف بالخطاء الذي ارتكبه، وأعلن التوبة عن هذه التصرفات الصبيانة التي تسيء لسمعة البلد وأهله ولعله درس يتعلم منه الادب والاخلاق الاسلامية
سؤال ؟؟مع أحترامي لكن ماذا قدم هذا وأمثاله للوطن والمواطن ؟؟ أتمنىٰ أحد يجاوبني
عدد التعليقات:4131
بدورمين ابو سنون ذَا !!اللي يحكون عنه
🌸 الملح و القبلة 🌸حتى بديرتنا مانقدر نوسّع صدورنا ، وبعدين الولد قاعد في مكانه ماطق باب أحد وقال تابعوني !!
عدد التعليقات:14194
قلم الحقيقهغريبة الأخونج مانعقو عليه مثا مانعقو على محمد عبده وقالو له الزم مسجدك واعلن توبتك.يمكن بحكم صغر سنه أو أنهم ينتظرون ماسيصدر عليه من أحكام ثم ينبحون.
07برضك ما تبت مالك كسر الله سنك
اصيلواضح ان ابو سن بقلب طيب ويحتاج فقط توجيه ويبعد عن رفقاء السوء واعتقد انه راح ينجح بحياته اذا ابتعد عنهم ،،
مراقبالف مبروك ،
عدد التعليقات:39
حسين الحارثي ابوامجدخلاص كفايه دلع ههههههه
زائرتوبه خﻻص ..احتسب توبتك بصدق لله ياابوسن ولعلها خيرة لك..اللهم اقبل توبته واجعله صالحامصلحا.. بارابوالديه ونافعا لدينه ووطنه.
💎⭐️عهود⭐️💎اهم شي انهم حلقو شعره بس وش معنى طلع بكفالة وماجد لأ ؟؟؟
اسمرعبرشكله تسطر صح