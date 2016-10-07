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فيديو: شاهد ماذا قال “أبو سن” بعد خروجه من السجن ؟!

7 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص
فيديو: شاهد ماذا قال “أبو سن” بعد خروجه من السجن ؟!
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صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو للشاب السعودي “أبو سن” وهو يعلق على حبسه في أول تصريح له بعد خروجه من قسم الشرطة حيث كان محبوساً على ذمة التحقيقات لأكثر من أسبوع.

وقال أبو سن في الفيديو: “خلاص توبة.. ما عاد في فَلّة خلاااااص”، وذلك في سؤال لصديق له عما حدث له داخل قسم الشرطة.

وكان أبو سن البالغ من العمر 19 عاماً قد اكتسب شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار مقاطع فيديو له أثناء محادثته على تطبيق “يو ناو” مع فتيات عربيات وأخريات أجنبيات رغم أنه لا يتحدث اللغة الإنجليزية، وأطاحت الشرطة به قبل أكثر من أسبوع ثم خرج بكفالة، وقد يتعرض للسجن مدة قد تصل لـ 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو أي من العقوبتين.



تعليقات ( 28 )

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  1. 28
    7 أكتوبر, 2016 , 2:33 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    وعنده اُسلوب طريف وخفة دم - رغم أن عنده سقطات كثيرة - لكن مثله مثل أبوسن عنده اخطاء لكن ابو سن طلع بكفالة وماجد اليتيم لأ ليش التفرقة ؟ 😔
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  2. 27
    7 أكتوبر, 2016 , 2:32 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    المطاوعة والنَّاس بشكل عام ماتكلموا عن القبض عليه لأنه دميم وماعنده أسلوب وعارفين ان البنات يضحكون ويستهزؤون به لكن ماجد عشان كيتي معجبة فعلاً به
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  3. 26
    7 أكتوبر, 2016 , 2:31 ص

    والله اتمنى نصحه

    او سجنه لمدة معينة واطلاقة .اما يدفع أبو سن 3 مليون .يمكن لو مع أبو سن 1000 ريال كان صلح سنه وافتك منه. اذا أبو سن مسوي شي غير البث فيستأهل مايجيه
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  4. 25
    7 أكتوبر, 2016 , 2:20 ص

    ودي يمسكون ***اللي تستخف دمها معه
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  5. 24
    7 أكتوبر, 2016 , 2:18 ص

    ابن بالبلد

    اللهم في هذه الساعه سلط على قلم****
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  6. 23
    7 أكتوبر, 2016 , 2:17 ص

    عوافي

    حتى لو رجعة تبث يابو سن نصيحه لك ابتعد عن الأمور اللي كنت تسويها اول . انا شفت على اليوتيوب بعض البثوث لك مخجله وغير مقبولة في مجتمعنا .
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  7. 22
    7 أكتوبر, 2016 , 2:03 ص

    صالح

    وماالذي يضيرك من التوبة والمسجد ياقلم السوء
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  8. 21
    7 أكتوبر, 2016 , 1:56 ص

    مصمم

    مخالف
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  9. 20
    7 أكتوبر, 2016 , 1:42 ص

    بدون مجاملات

    البلا مو من البنات اللي يكلمونه مو من مراهق مثل هذا ابو سن- احجبو البرنامج وخلاص - والله ان فيه بنات يبلهم جلد واخذ جوالهم
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  10. 19
    7 أكتوبر, 2016 , 1:39 ص

    زائر

    ت 10/اضحك الله سنك يابدور..ابوسن صار ابوسنووووووون؟؟ هههههههههههه
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  11. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 1:36 ص

    سعد1

    عقبال قلم الخنبقه..ونشوفه يقول توبه خﻻص
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  12. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 1:34 ص

    وأطاحت الشرطة به ... ههههه
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  13. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    2 // ماجد طلع وربّى لحيته وواضح عليه الهم والغم #ماجد_العنزي
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  14. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 1:28 ص

    جبال سدير

    تكاثرو كاالبكتيرياء اذلم يتم القضاء عليها في حينة تتكاثر ولايمكن السيطرة عليها الله يهدي جميع ابناء المسلمين كذلك الذين يشوهون سمعة المملكة في الخارج
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  15. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 1:26 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    الحمدلله على سلامتك يا بوسن ، الله يخلّي لك أبوك ويحنّن قلبه عليك أكثر وأكثر ..
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  16. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص
    عدد التعليقات:3991

    العنيد

    طيب ومطلوب طلع وبعدين نسويله ترته وحفله مكبرين موضوع ع غير فايده
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  17. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 1:23 ص

    الحياة دروس والدنيا تجارب

    أهم شيء أنه أعترف بالخطاء الذي ارتكبه، وأعلن التوبة عن هذه التصرفات الصبيانة التي تسيء لسمعة البلد وأهله ولعله درس يتعلم منه الادب والاخلاق الاسلامية
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  18. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 1:22 ص

    سؤال ؟؟

    مع أحترامي لكن ماذا قدم هذا وأمثاله للوطن والمواطن ؟؟ أتمنىٰ أحد يجاوبني
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  19. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 1:22 ص
    عدد التعليقات:4131

    بدور

    مين ابو سنون ذَا !!اللي يحكون عنه
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  20. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    حتى بديرتنا مانقدر نوسّع صدورنا ، وبعدين الولد قاعد في مكانه ماطق باب أحد وقال تابعوني !!
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  21. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص
    عدد التعليقات:14194

    قلم الحقيقه

    غريبة الأخونج مانعقو عليه مثا مانعقو على محمد عبده وقالو له الزم مسجدك واعلن توبتك.يمكن بحكم صغر سنه أو أنهم ينتظرون ماسيصدر عليه من أحكام ثم ينبحون.
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  22. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    07

    برضك ما تبت مالك كسر الله سنك
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  23. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    اصيل

    واضح ان ابو سن بقلب طيب ويحتاج فقط توجيه ويبعد عن رفقاء السوء واعتقد انه راح ينجح بحياته اذا ابتعد عنهم ،،
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  24. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    مراقب

    الف مبروك ،
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  25. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص
    عدد التعليقات:39

    حسين الحارثي ابوامجد

    خلاص كفايه دلع ههههههه
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  26. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    زائر

    توبه خﻻص ..احتسب توبتك بصدق لله ياابوسن ولعلها خيرة لك..اللهم اقبل توبته واجعله صالحامصلحا.. بارابوالديه ونافعا لدينه ووطنه.
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  27. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    اهم شي انهم حلقو شعره بس وش معنى طلع بكفالة وماجد لأ ؟؟؟
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  28. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 1:00 ص

    اسمرعبر

    شكله تسطر صح
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