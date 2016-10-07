  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

مبارك ينفجر غاضباً : “يا أولاد الإيه هو أنا كنت بحارب في بلد ثانية”

7 أكتوبر, 2016 , 0:58 ص
مبارك ينفجر غاضباً : “يا أولاد الإيه هو أنا كنت بحارب في بلد ثانية”
  • 3٬200
  • 14
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:انفجر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك غضباً جراء تجاهل ذكر اسمه وتكريمه في ذكرى حرب أكتوبر وعدم ذكر دوره كقائد القوات الجوية في حرب 73.

وبحسب مصدر مقرب من أسرة حسنى مبارك فإن المخلوع قال لبعض المتواجدين معه: “هو أنا كنت بحارب فى بلد تانية، أنا عملت محطات مترو الأنفاق بأسماء كل رؤساء الجمهورية، ولم أتعمد إنكار أو محو تاريخ أحد قبلي وذلك وفقاً لموقع “اليوم السابع”.

وأضاف المصدر أن المخلوع، كان ينتظر ذكر اسمه ونشر صورته في احتفالات الذكرى الـ43 لانتصارات أكتوبر، وحزن لعدم الإشارة لدوره كقائد للقوات الجوية.



تعليقات ( 14 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 2:41 ص

    مبارك

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 2:35 ص

    الشايب

    حاربت ولكن دمرت البلد بعدها بتسلميه ****...؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 1:37 ص

    سعيد

    التاريخ يشهد بأن ..هذا الرجل كان بطل الضربة الجوية في حرب اكتوبر ..وكانت مصر تعيش في عهده استقرار سياسي واقتصادي وأمني ...
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  4. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 1:35 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    هذا طبع البشر يابو جمال عمي زوج امي ههههه هذا لو كنت في الغرب او الشرق كان كرموك كما انتم يولى عليكم ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  5. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 1:34 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    محمد حسني مبارك كان قاطع علاقته بإيران المجوسية_____حتى لو ماذكرو اسمك فاسمك مخلد بالتاريخ ولم تحارب اهل السنة أيضا
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  6. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص
    عدد التعليقات:2014

    توووووونسية

    رغم اني لا احب مبارك لاسباب عديدة اهمها حماية اسرائيل لكن الحق يقال كانت اقلها مصر في امان بعهده
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  7. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 1:26 ص

    اخو زنيفر

    امسحها بوجهي يابو علاء ربعك مثل القطط ياكلوا وينسوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 1:26 ص

    ابو امتنان

    هذا رد الدين لك مثل ماهمشت انت والسادات دور القائد الحقيقي للحرب الفريق سعد الدين الشاذلي جاك الرد قبل الممات والله سبحانه يمهل ولا يهمل سبحانك يارب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 1:24 ص

    حربي المدينة

    حلوه يا اولاد ال ايييببيه والله يابو علا كانت الدنيا على وقتكم بخير بس شكلك اصبحت كرت محروق فرموك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 1:22 ص

    اس اس

    لو دامت لغيرك ماوصلت لك وهذه سنه الحياه حبه فوق وحبه تحت
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 1:22 ص

    مراقب

    حسبي الله ونعم الوكيل، شي يقهر ،!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  12. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 1:13 ص

    اخو زنيفر

    الله يهديك يابو علاء يعني منت عارف ان ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 1:10 ص

    اخو زنيفر

    الله يهديك يابو علاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص

    خالد

    راحت عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم