مبارك ينفجر غاضباً : “يا أولاد الإيه هو أنا كنت بحارب في بلد ثانية”

صحيفة المرصد:انفجر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك غضباً جراء تجاهل ذكر اسمه وتكريمه في ذكرى حرب أكتوبر وعدم ذكر دوره كقائد القوات الجوية في حرب 73.
وبحسب مصدر مقرب من أسرة حسنى مبارك فإن المخلوع قال لبعض المتواجدين معه: “هو أنا كنت بحارب فى بلد تانية، أنا عملت محطات مترو الأنفاق بأسماء كل رؤساء الجمهورية، ولم أتعمد إنكار أو محو تاريخ أحد قبلي وذلك وفقاً لموقع “اليوم السابع”.
وأضاف المصدر أن المخلوع، كان ينتظر ذكر اسمه ونشر صورته في احتفالات الذكرى الـ43 لانتصارات أكتوبر، وحزن لعدم الإشارة لدوره كقائد للقوات الجوية.
تعليقات ( 14 )
مباركمخالف
الشايبحاربت ولكن دمرت البلد بعدها بتسلميه ****...؟؟
سعيدالتاريخ يشهد بأن ..هذا الرجل كان بطل الضربة الجوية في حرب اكتوبر ..وكانت مصر تعيش في عهده استقرار سياسي واقتصادي وأمني ...
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرهذا طبع البشر يابو جمال عمي زوج امي ههههه هذا لو كنت في الغرب او الشرق كان كرموك كما انتم يولى عليكم ههههه
↩🌟ريما Rima 🌟↩محمد حسني مبارك كان قاطع علاقته بإيران المجوسية_____حتى لو ماذكرو اسمك فاسمك مخلد بالتاريخ ولم تحارب اهل السنة أيضا
عدد التعليقات:2014
توووووونسيةرغم اني لا احب مبارك لاسباب عديدة اهمها حماية اسرائيل لكن الحق يقال كانت اقلها مصر في امان بعهده
اخو زنيفرامسحها بوجهي يابو علاء ربعك مثل القطط ياكلوا وينسوا
ابو امتنانهذا رد الدين لك مثل ماهمشت انت والسادات دور القائد الحقيقي للحرب الفريق سعد الدين الشاذلي جاك الرد قبل الممات والله سبحانه يمهل ولا يهمل سبحانك يارب
حربي المدينةحلوه يا اولاد ال ايييببيه والله يابو علا كانت الدنيا على وقتكم بخير بس شكلك اصبحت كرت محروق فرموك
اس اسلو دامت لغيرك ماوصلت لك وهذه سنه الحياه حبه فوق وحبه تحت
مراقبحسبي الله ونعم الوكيل، شي يقهر ،!!!
اخو زنيفرالله يهديك يابو علاء يعني منت عارف ان ******
اخو زنيفرالله يهديك يابو علاء
خالدراحت عليك