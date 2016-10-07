مبارك ينفجر غاضباً : “يا أولاد الإيه هو أنا كنت بحارب في بلد ثانية”

صحيفة المرصد:انفجر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك غضباً جراء تجاهل ذكر اسمه وتكريمه في ذكرى حرب أكتوبر وعدم ذكر دوره كقائد القوات الجوية في حرب 73.

وبحسب مصدر مقرب من أسرة حسنى مبارك فإن المخلوع قال لبعض المتواجدين معه: “هو أنا كنت بحارب فى بلد تانية، أنا عملت محطات مترو الأنفاق بأسماء كل رؤساء الجمهورية، ولم أتعمد إنكار أو محو تاريخ أحد قبلي وذلك وفقاً لموقع “اليوم السابع”.

وأضاف المصدر أن المخلوع، كان ينتظر ذكر اسمه ونشر صورته في احتفالات الذكرى الـ43 لانتصارات أكتوبر، وحزن لعدم الإشارة لدوره كقائد للقوات الجوية.