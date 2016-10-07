دراسة أسباب هجرة مليون مواطن إلى الخارج على طاولة الشورى

صحيفة المرصد:يناقش مجلس الشورى الأسبوع ما بعد المقبل، أسباب هجرة نحو مليون مواطن سعودي عن المملكة، وهي التوصية التي تقدم بها عضو المجلس صدقة فاضل على تقرير وزارة الخارجية، التي حذّر فيها من تزايد أعداد السعوديين المقيمين بصورة دائمة في الخارج.

ودعا عضو الشورى وزارة الخارجية إلى درس الظاهرة وأسبابها، قبل أن تشكل تهديداً أمنياً أو معضلة اجتماعية، إذ تمثل نسبة المهاجرين خمسة في المئة من السكان وفقا لصحيفة الحياة.

وسيناقش المجلس في نفس الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-85 وتاريخ 26-10-1428هـ، بإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من النظام تنص على أن «تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته»، الذي قدمه الأعضاء الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق، استناداً للمادة الـ23 من نظام المجلس.

بدوره، اقترح عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة في توصية إضافية فرض رسوم على الوحدات السكنية المعدة للإيجار إذا شغرت مدة ستة أشهر فأكثر للإسهام في خفض إيجار العقارات.