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دراسة أسباب هجرة مليون مواطن إلى الخارج على طاولة الشورى

7 أكتوبر, 2016 , 1:24 ص
دراسة أسباب هجرة مليون مواطن إلى الخارج على طاولة الشورى
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صحيفة المرصد:يناقش مجلس الشورى الأسبوع ما بعد المقبل، أسباب هجرة نحو مليون مواطن سعودي عن المملكة، وهي التوصية التي تقدم بها عضو المجلس صدقة فاضل على تقرير وزارة الخارجية، التي حذّر فيها من تزايد أعداد السعوديين المقيمين بصورة دائمة في الخارج.

ودعا عضو الشورى وزارة الخارجية إلى درس الظاهرة وأسبابها، قبل أن تشكل تهديداً أمنياً أو معضلة اجتماعية، إذ تمثل نسبة المهاجرين خمسة في المئة من السكان وفقا لصحيفة الحياة.

وسيناقش المجلس في نفس الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-85 وتاريخ 26-10-1428هـ، بإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من النظام تنص على أن «تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته»، الذي قدمه الأعضاء الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق، استناداً للمادة الـ23 من نظام المجلس.

بدوره، اقترح عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة في توصية إضافية فرض رسوم على الوحدات السكنية المعدة للإيجار إذا شغرت مدة ستة أشهر فأكثر للإسهام في خفض إيجار العقارات.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 2:36 ص

    كلمة حق

    قلم الخنبقه مريض افاق منافق فاحذروه له أهداف ويكتب بمعرفات كثيره واحيانا يمدح نفسه بمعرفات وجب الحذر والتنبيه
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  2. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 2:28 ص

    المواطن يجب ان لايضغط عليه فمشاكله من كل حدب وصوب مصاريف والتزامات وخوف من بكره يحتاج الاستقرار النفسي والامان الوظيفي ماعتقد انها كثيره
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  3. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 2:27 ص

    فارس الزهراني

    ضاهره تحتاج الى مراجعه ودراسة اسباب الهجره الى الخارج والحقيقه تفاجأت بمليون مواطن مهاجرين عدد ليس بالسهل اللهم ارزقنا الجنه
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  4. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 2:25 ص

    محيسن

    د/فهد يبدو ان دراسته في الرسوم وخجلان يقول الظريبه
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  5. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 1:54 ص

    .لن .

    ي.يااخي ليست المخالفة او الاتفزاز يؤدي الى الهدف المنشود ترى فيه ناس تجاوز على رب العباد سفها وحمقا وجهلا لذلك لا تخلي استفزاز الصالح والطالح هو هدفك
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  6. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 1:50 ص

    .لن .

    ي.ترى ينقلب لجانب سلبي لا يخدم حتى الهدف الذي تشن عليه حرب وهو شلقة المتشددين والمتنطعين من السفهاء واصحاب الموروث الاعوج الذي لقنه بعضهم لبعض ...
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  7. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 1:47 ص

    .لن .

    ت٢ قلم الحقيفة شوف يا اخي قد تكون لك سياية في اسلوبك الاحتمالات جميعها واردة ولكن كونك تسهب وتكرر بدون ملل ذكر جانب سلبي انا بنفسي اكرهه وهو التشدد !!
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  8. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 1:42 ص

    عُـــــــمـــــــر

    بيلحقهم مليون ثاني وثالث بعد اذا استمرت الاوضاع في تدني
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  9. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 1:40 ص

    ابو شنب

    يا ليتك ما تعلق يا قلم
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  10. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 1:39 ص

    بدون مجاملات

    اللي اعرفه مبتعثين فقط للتعليم على نفقة الدولة - اما بالنسبة لمواطنين يعملون بالخارج - لايوجد الا قلة بدول الخليج ونحن وهم اخوة وطن واحد
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  11. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 1:39 ص

    مصمم

    مايحتاج دراااااااااسة الاعمى شايفها
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  12. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 1:36 ص

    قلم الحقيقة الناس وين وانت وين انت كل شي عندك اخوان

    ياخي والله العالم تدعي عليك بجوف اليل ان الله يفضحك ونعلق على خبر انت فيه منذل ومهان بسك عداوه ضد وطنا ومجتمعنا بلا بشكلك
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  13. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    فرض رسوم على الشقق المعده الايجار في حاله استحارها لمده 6 قرار صايب

    اتمنا يطبق هاذا المقترح حتى يخفض الايجار
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  14. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    عشان نبي نعيش على طبيعتنا طبعاً .. إحنا مُشوّهين ..
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  15. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    سعيد

    هجرة المواطنين .. وكثرة الوافدين..عجبي !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  16. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص
    عدد التعليقات:14194

    قلم الحقيقه

    المتشددين الأخونج وسياساتهم الممنهجة والعدائية ضد المجتمع السعودي وأفراده.
    لا يعجبني(395) اعجبني(2)
  17. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    اكثرهم يرجع لموطنه الاصلي موطن الجد والخال اعرف ناس كثيرين من تجنسو اقامو في بلدانهم الاصليه اما ابن هذه الصحراء ابا عن جد والله لو عرضو الدنيا ماراح
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