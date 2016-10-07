بالفيديو .. لحظة القبض على أخطر زعيم مافيا هارب بإيطاليا وكشف مخبأه السري

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته قوات الشرطة الإيطالية لعملية القبض على أخطر زعيم مافيا بعد هروبه، في 2011، من المستشفى، حيث عثر عليه في قبو بين المرحاض وغرفة نوم نجله بمنزله.

وزعيم العصابة المعتقل هو أنطونيو بيلي (54 عاما)، الذي تضعه وزارة الداخلية الإيطالية في قائمة أخطر المجرمين الهاربين.

وكان بيلي يقضي عقوبة السجن لعشرين عاما بعد إدانته بالارتباط بالمافيا والإتجار بالأسلحة والمخدرات، عندما فر من مستشفى لوكري في العام 2011.

ويعتبر بيلي زعيم عصابة “بيلي – فوتاري” التي تنشط في بلدة سان لوكا بإقليم كالابريا، وتقاتل عصابة أخرى يطلق عليها “نيرتا – سترانغيو”.