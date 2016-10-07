روسيا تهدد بإسقاط الطائرات الأمريكية في حال استهدفت المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد

صحيفة المرصد: حذرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، من أن توجيه أي ضربات صاروخية أو جوية تستهدف للمناطق الواقعة تحت سيطرة نظام بشار الأسد سيشكل خطرا مباشرا على العسكريين الروس.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحفي، إنه “بعد استهداف القوات السورية في دير الزور، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتخذنا التدابير اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الأخطاء ضد العسكريين الروس”، وفق ما نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية الرسمية.
وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أقر بتنفيذ هجوم دير الزور لكنه أكد أنه كان يستهدف عناصر “داعش”، وقالت الولايات المتحدة إن الهجوم وقع الخطأ وإنها أوقفت الهجوم عندما علمت بوجود القوات السورية في تلك المنطقة.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الروسي: “اليوم يعمل أغلب ضباط المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة على الأرض، ويوصلون المساعدات الإنسانية، ويجرون المفاوضات مع وجهاء البلدات وقادة المجموعات المسلحة في أغلب المحافظات السورية. وسيكونون معرضين للتهديد من أي صواريخ أو غارات تستهدف المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية”.
وحذر كوناشينكوف من أن “المدى القتالي لصواريخ إس-300 وإس-400، التي نشرتها روسيا في قاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتين، قد يفاجأ أي جسم طائر مجهول الهوية”. وقال: “العاملون على النظام الدفاعي الصاروخي الروسي لن يكون لديهم الوقت الكافي لتحديد هوية الطائرات أو مصدر الغارات والرد سيكون فوريا، أي أوهام عن الطائرات الخفية ستتحطم بحقيقة تخيب الآمال”.
CNN
تعليقات ( 8 )
قصيمي معتقلن تتدخل القوات الامريكية حتى لو روسيا وصلت للاراضي الامريكية ,,, امريكا انتهت وباتت ضعيفه وسوف تنقسم الولايات مثل الاتحاد السوفيتي
شيهانة💤💧"!😂ق ل قســم😂!"
دحوم1العالم كاشفين الا عيبكم يالروس والامريكان كلكم يهود المسرحيات والتمثيل من خمس سنوات انكشف للناس انتم تريدون تبيدون اهل السنه حسبنا الله عليكم
بوزهراء القطيفيكما تعودنا على كتباتك العقيمه الفاشلة الغير مرغوب فيها من قبل القراء قلم ***** في أشياء لا يفقه فيها شيء
عدد التعليقات:2014
توووووونسيةولعت بين الامريكا وروسيا الخاسر الاكبر شعب سوريا الاعزل ستطال شرارة الحرب بلدان عربية اخرى الوحيدة التي سوف تكون بامان اسرائيل ويل للعرب لازالو نيام!!
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرتمثيليات بينهم ويضحكون على العرب لاجل يستمر الصراع وتقسم الدول العربيه الى دويلات وتذهب الجولان لاسرائيل
عدد التعليقات:14194
قلم الحقيقهروسيا تحارب الارهاب والارهابيين أعداء وطني المملكة وعلى رأسهم جبهة النصرة المنبثقة من القاعدة الارهابية.
مزاجي رايق ⭐🌟⭐انتم جبناء الزعيم الإسلامي التركي أسقط طائرتكم وهددتم وتوعدتم ولكنكم رجعتم وصالحتم التحالف الأمريكي قصف جيش بشار ولم تحركوا ساكنا انتم مثل إيران جبناء