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شاهد فيديو : شجار بين مصلين داخل مسجد في بريطانيا!

7 أكتوبر, 2016 , 2:24 ص
شاهد فيديو : شجار بين مصلين داخل مسجد في بريطانيا!
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صحيفة المرصد:اقتحمت الشرطة البريطانية مسجدًا في مدينة تشستر شمال غرب بريطانيا، لوضع حد لشجار نشب بين مجموعة من المصلين فيه، خلال صلاة الجمعة الماضية.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة “ديلي ميل” والتقطه أحد المصلين داخل المسجد، مجموعة من المصلين يتدافعون ويتشاجرون فيما بينهم، ما اضطر الشرطة البريطانية إلى اقتحامه وتهدئة الموقف.

وقال أحد المصلين، عبدون نور، إنّ الشجار بدأ عندما دعا إلى عقد اجتماع من أجل تشكيل لجنة جديدة للمسجد، نافيًا أن يكون ماحدث شجارًا، وأكد أنه مجرد جدل حدث بعد موافقة بعض المصلين على اقتراحه فيما اعترض فريق آخر.

وأضاف أنّ شخصًا قام بالاتصال بالشرطة، نظرًا لعدد الأشخاص الكبير داخل المسجد، مؤكدًا أنّ هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر، وعلق على تدخل الشرطة بأنه “أمر محزن جدًا”.

لكن شخصًا آخر، رفض ذكر اسمه، صرّح قائلا: إن “نور” يريد أن يدير المسجد، وهو ما رفضه بعض المصلين، ومن هنا بدأت المشكلة، إلا أنّ نور أنكر هذه الاتهامات تمامًا.

فيما صرح متحدث باسم الشرطة البريطانية بأن الشرطة نجحت في السيطرة على الشجار الذى وقع داخل المسجد، وأن الخلاف انتهى سريعًا.

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