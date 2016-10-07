«التعليم» تسحب كتاباً من مدارس أهلية يستعرض ثقافة «إسرائيلية»

صحيفة المرصد: سحبت وزارة التعليم مجدداً كتاباً حوى استعراضاً للدراسة في مدارس إسرائيلية وتضمن صوراً لأطفال يرتدون القبعة اليهودية مع تعليق بأن «هؤلاء الأطفال يتعلمون ثقافتهم».

يأتي ذلك في وقت شدد فيه المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، على أن المدارس الأهلية تحصل على الكتب من دور النشر وأن «التعليم» تتابع الكتب عندمــا تدخــل ضمن المـــواد وتتخــذ اللازم في شأنها إن كان هناك تجاوزات، ووفقا لصحيفة الحياة قال في معرض تعقيبه على نفي وزارة الثقافة والإعلام مسؤوليتها عن فسح الكتب التعليمية للمدارس التربوية : «هذه السلاسل تحصل عليها المدارس من دور نشر وتتابع وزارة التعليم تلك الكتب باهتمام كامل عندما تدخل ضمن المواد الدراسية، وحين تكتشف فيها الوزارة تجاوزات تتخذ اللازم في شأنها وفق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك».

جاء ذلك بعد أقل من أسبوع على سحب كتاب من مدارس أهلية “عالمية” لاتهامه الفلسطينيين بالإرهاب.