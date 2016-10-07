«التعليم» تسحب كتاباً من مدارس أهلية يستعرض ثقافة «إسرائيلية»

صحيفة المرصد: سحبت وزارة التعليم مجدداً كتاباً حوى استعراضاً للدراسة في مدارس إسرائيلية وتضمن صوراً لأطفال يرتدون القبعة اليهودية مع تعليق بأن «هؤلاء الأطفال يتعلمون ثقافتهم».
يأتي ذلك في وقت شدد فيه المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، على أن المدارس الأهلية تحصل على الكتب من دور النشر وأن «التعليم» تتابع الكتب عندمــا تدخــل ضمن المـــواد وتتخــذ اللازم في شأنها إن كان هناك تجاوزات، ووفقا لصحيفة الحياة قال في معرض تعقيبه على نفي وزارة الثقافة والإعلام مسؤوليتها عن فسح الكتب التعليمية للمدارس التربوية : «هذه السلاسل تحصل عليها المدارس من دور نشر وتتابع وزارة التعليم تلك الكتب باهتمام كامل عندما تدخل ضمن المواد الدراسية، وحين تكتشف فيها الوزارة تجاوزات تتخذ اللازم في شأنها وفق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك».
جاء ذلك بعد أقل من أسبوع على سحب كتاب من مدارس أهلية “عالمية” لاتهامه الفلسطينيين بالإرهاب.
تعليقات ( 5 )
محمدعبيدالكلام الصحيح، كيف دخلت هذه الكتب إلى المملكة، أين وزارة الثقافة والإعلام عنها؟.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناليوم الجمعة اكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناليوم الجمعة اكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابو نورهصباح. الخير
محلل سياسياقترح عليكم تسجيل كل المعرفات وربط ذلك برقم الجوال او بحسابات التواصل كالفيس بوك وغيرها ولا يسمح لاي معلق باكثر من ثلاثة تعليقات على الخبر الواحد