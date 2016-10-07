الجفري : الصهاينة لا يخشون إلا الجيش المصري في المنطقة

صحيفة المرصد:رد الداعية الحبيب على الجفري على سؤال وجهه له الإعلامي المصري خيري رمضان عن سر مدحه الدائم للجيش المصري قائلاً، «يكفي أن الصهاينة لا يخشون إلا الجيش المصري على مستوى المنطقة».
وقال الداعية الإسلامى خلال حواره ببرنامج «ممكن» المذاع على فضائية «cbc»، إن عقيدة الجيش المصري هي الدفاع عن الوطن وأراضيه بعكس دول أخرى قام جيشها على أساس طائفي ما أدى لتفككها الآن.
تعليقات ( 18 )
فارس الزهرانيمخالف
ابوسجىهذ يدغدغ عواطف إخواننا المصريين ، إحذروا هذا الرجل إنه يدس السم في العسل.
مبارك****
مباركالجفري ال مايعرف توجهاته مصيبه وموقفه منا ومبتدع وضال .
راعي الثانيهاقول فرش اسنانك ورقد وتلحف زين الجو بدا يبرد وخل السياسه لهلها اذاانت تفهم فيها افأنا جنرال متقاعد. دام الكذب ابلاش ليش لا
مباركمخالف
مقاطع STCيسوق لنفسه يبغى ينشهر عند المصريين
اخو زنيفروتصديق لكلامك ان اول المعزين في وفاة الصهيوني شمعون بيريز وزير خارجية مصر
اخو زنيفر********
ابو جلمبو للدراساتناموا ؛ ناموا
ابو جلمبو للدراساتصدق من قال ( الحمد لله على نعمه العقل ) من هذا!
مخالف للنشر 1جاينا الان تمدح وتثني على الجيش المصري ترغب في كسب شعبيه من مصر
مخالف للنشر 1الحمد لله على نعمة العقل
التاريخقل اعوذ برب الفلق . من اكثر البشر بغضاً لدي .
محلك فى المسجد واترك عنك الأمور الكبيرةسؤال/لماذا ظهر علينا فى العصر الحالي ممن يسمون انفسهم واعظ او داعية يتكلمون فى امور السياسة المعروف عن الداعيه الجلوس فى المسجد وحث الناس على الخير