الجفري : الصهاينة لا يخشون إلا الجيش المصري في المنطقة

صحيفة المرصد:رد الداعية الحبيب على الجفري على سؤال وجهه له الإعلامي المصري خيري رمضان عن سر مدحه الدائم للجيش المصري قائلاً، «يكفي أن الصهاينة لا يخشون إلا الجيش المصري على مستوى المنطقة».

وقال الداعية الإسلامى خلال حواره ببرنامج «ممكن» المذاع على فضائية «cbc»، إن عقيدة الجيش المصري هي الدفاع عن الوطن وأراضيه بعكس دول أخرى قام جيشها على أساس طائفي ما أدى لتفككها الآن.