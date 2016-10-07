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الجفري : الصهاينة لا يخشون إلا الجيش المصري في المنطقة

7 أكتوبر, 2016 , 3:09 ص
الجفري : الصهاينة لا يخشون إلا الجيش المصري في المنطقة
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صحيفة المرصد:رد الداعية الحبيب على الجفري على سؤال وجهه له الإعلامي المصري خيري رمضان عن سر مدحه الدائم للجيش المصري قائلاً، «يكفي أن الصهاينة لا يخشون إلا الجيش المصري على مستوى المنطقة».

وقال الداعية الإسلامى خلال حواره ببرنامج «ممكن» المذاع على فضائية «cbc»، إن عقيدة الجيش المصري هي الدفاع عن الوطن وأراضيه بعكس دول أخرى قام جيشها على أساس طائفي ما أدى لتفككها الآن.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 4:24 ص

    فارس الزهراني

    مخالف
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  2. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 4:19 ص

    ابوسجى

    هذ يدغدغ عواطف إخواننا المصريين ، إحذروا هذا الرجل إنه يدس السم في العسل.
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  3. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 3:59 ص

    مبارك

    ****
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  4. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 3:58 ص

    مبارك

    الجفري ال مايعرف توجهاته مصيبه وموقفه منا ومبتدع وضال .
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  5. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 3:56 ص

    راعي الثانيه

    اقول فرش اسنانك ورقد وتلحف زين الجو بدا يبرد وخل السياسه لهلها اذاانت تفهم فيها افأنا جنرال متقاعد. دام الكذب ابلاش ليش لا
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  6. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 3:52 ص

    مبارك

    مخالف
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  7. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 3:51 ص

    مقاطع STC

    يسوق لنفسه يبغى ينشهر عند المصريين
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  8. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 3:50 ص

    اخو زنيفر

    وتصديق لكلامك ان اول المعزين في وفاة الصهيوني شمعون بيريز وزير خارجية مصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 3:45 ص

    اخو زنيفر

    ********
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  10. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 3:45 ص

    ابو جلمبو للدراسات

    ناموا ؛ ناموا
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  11. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 3:37 ص

    ابو جلمبو للدراسات

    صدق من قال ( الحمد لله على نعمه العقل ) من هذا!
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  12. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    مخالف للنشر 1

    جاينا الان تمدح وتثني على الجيش المصري ترغب في كسب شعبيه من مصر
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  13. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 3:32 ص

    مخالف للنشر 1

    الحمد لله على نعمة العقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 3:25 ص

    التاريخ

    قل اعوذ برب الفلق . من اكثر البشر بغضاً لدي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(15)
  15. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 3:22 ص

    محلك فى المسجد واترك عنك الأمور الكبيرة

    سؤال/لماذا ظهر علينا فى العصر الحالي ممن يسمون انفسهم واعظ او داعية يتكلمون فى امور السياسة المعروف عن الداعيه الجلوس فى المسجد وحث الناس على الخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 3:22 ص

    ونحن لانخشى امثالكم وامثال اذناب طهران الخونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 3:21 ص

    عزالله يستهلون اجناد الارض الجيش العربي المصري ؟؟؟
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  18. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 3:15 ص

    شر البلية مايضحك. هذا الي قدرت عليه وانت مصدق انك عالم ارجع عن معتقداتك واستغفر الله. تذكر قول الله لاتزر وازرة وزر اخري.
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