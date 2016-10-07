صحيفة المرصد: انكر الداعية المصري “محمود عابدين ” أحد مشايخ الأهر ما يقوم به البعض من تشغيل صوت القرآن في الراديو ويذهب الى عمله أو يسافر لأسبوع أو أسبوعين بحجة طرد الشياطين وتعميم البركة بالمنزل. وأشار الى ان ذلك اعتقاد خاطئ تماما بل على العكس فهو يجذب الجن المؤمن للاستماع للقرآن. وأضاف خلال برنامج “المسلمون يتساءلون ” ان هذا الأمر شائع بكثرة في بيوت مصر وهنا انصح الجميع بعدم الإقبال على هذا العمل لأن القرآن خلق ليتدبر ويسمع لقوله تعالى ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون).وأوضح عابدين ان إحلال البركة بالمنزل لن تأتي الا بتدين العبد وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقوى الله في كل امور الحياة وأداء الصلاة في وقتها.
بالفيديو..داعية مصري: تشغيل “القرآن” بالمنزل يجلب الجن!
صحيفة المرصد: انكر الداعية المصري “محمود عابدين ” أحد مشايخ الأهر ما يقوم به البعض من تشغيل صوت القرآن في الراديو ويذهب الى عمله أو يسافر لأسبوع أو أسبوعين بحجة طرد الشياطين وتعميم البركة بالمنزل. وأشار الى ان ذلك اعتقاد خاطئ تماما بل على العكس فهو يجذب الجن المؤمن للاستماع للقرآن. وأضاف خلال برنامج “المسلمون يتساءلون ” ان هذا الأمر شائع بكثرة في بيوت مصر وهنا انصح الجميع بعدم الإقبال على هذا العمل لأن القرآن خلق ليتدبر ويسمع لقوله تعالى ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون).وأوضح عابدين ان إحلال البركة بالمنزل لن تأتي الا بتدين العبد وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقوى الله في كل امور الحياة وأداء الصلاة في وقتها.
تعليقات ( 19 )
رؤية وتحولياجماعة من اللي قاعد يسلط علينا هذه *** وهؤلاء المعاقين دينياً وأخلاقياً ويحذفهم علينا بين الحين والأخر ؟؟؟
مسماريا تعليق 5 للتصحيح الايه قرانا عجبا وليس قرانا عربيا (( قالو انا سمعنا قرانا عجبا ))
مخالف للنشر 1والله انك صادق تعليق 16 التاريخ
التاريخعسي الجن يركبك هالشامة على جبهتك اجدادنا واباءنا طول عمرهم يسجدون على الرمضاء الحارقة وماصارت لهم علامة كل من لدية هذة العلامة المزيفة لاتأخذون كلامة
مخالف للنشر 1اقول شف الختم اللى على جبهته مايل اشوى والله غاسل ايدي من مشايخ الازهر في النهار فتاوي وفي الليل **** وادعيلي
عدد التعليقات:44
حسين الحارثي ابوامجدشكلك انت من *** اللذي يتاثرون من سماع القران
متعبفتاوي مصرية
تركيالجن مخلوقين قبل الانس واكثر عدد وهم متواجدون في كل مكان وفي اي وقت والقران بالبيت فيه بركة وهدوء النفس وافضل من اي حاجة ثانية في البيت كلامك غير صحيح
راعي الثانيهالشيوخ الازهر ماخذين الفتوى مثل البوم الاغاني لازم يتنوعون بالفتاوى ويجددون! وين المشكله لاتجمعو الجن المسلمين ازين من تطفيته ويتجمعون جن كفار /؟!
فارس الزهرانييامن يقولون عليك داعيه ..أين اقتدائك بسنة النبي في اعفاء لحيتك ام ان حديثك لا يتعدى حنجرتك ... على الشخص اصلاح نفسه اولا قبل موعظة الاخرين ويكون قدوه
فارس الزهرانيلا اله الا الله وحده لا شريك له
فارس الزهرانياكثروا يوم الجمعه من الصلاة والسلام على نبينا محمد
فارس الزهرانيداعيه***..... ماتلاحظون شطحات علماء الازهر خلال السنتين الاخيره .. لا يكون احمد قاسم الغامدي خريج الازهر
راصدالمهم ما يكون جني مصري
راصدقل اوحي الي انه استمع نفرامن الجن فقالوا انا سمعنا قرأنا عربيا يهدي الى الرشد فامنا به
فارس الزهرانيالمسلمون من الجن موجودين بيننا وفي منازلنا وقراءة القران للكفار من الجن الذين يأذون المسلمين ولهذا فتشغيل القرأن الكريم في منازلنا ضروري
فارس الزهرانياذا كان القرأن لا تطرد الشياطين فمن يطردها غناء عدويه .. هؤلاء شيوخ السلطان بمصر وننتظر منكم الكثير فكل يوم يطلع لنا ازهري *****بجديد
الدروب سالكةكلام معقول
شيهانة💤💧أقول ي الشيخ عادي إذا الجن مؤمن وين المشكلة؟ ي مرحبــا به ــ هذا القرآن شغال ف بيتي ع مدار الساعة وأسمعه وأكمل الآية ولاعمري شفت جني😎