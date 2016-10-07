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بالفيديو..داعية مصري: تشغيل “القرآن” بالمنزل يجلب الجن!

7 أكتوبر, 2016 , 3:48 ص
بالفيديو..داعية مصري: تشغيل “القرآن” بالمنزل يجلب الجن!
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صحيفة المرصد: انكر الداعية المصري “محمود عابدين ” أحد مشايخ الأهر ما يقوم به البعض من تشغيل صوت القرآن في الراديو ويذهب الى عمله أو يسافر لأسبوع أو أسبوعين بحجة طرد الشياطين وتعميم البركة بالمنزل. وأشار الى ان ذلك اعتقاد خاطئ تماما بل على العكس فهو يجذب الجن المؤمن للاستماع للقرآن. وأضاف خلال برنامج “المسلمون يتساءلون ” ان هذا الأمر شائع بكثرة في بيوت مصر وهنا انصح الجميع بعدم الإقبال على هذا العمل لأن القرآن خلق ليتدبر ويسمع لقوله تعالى ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون).وأوضح عابدين ان إحلال البركة بالمنزل لن تأتي الا بتدين العبد وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقوى الله في كل امور الحياة وأداء الصلاة في وقتها.



تعليقات ( 19 )

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  1. 19
    7 أكتوبر, 2016 , 4:40 ص

    رؤية وتحول

    ياجماعة من اللي قاعد يسلط علينا هذه *** وهؤلاء المعاقين دينياً وأخلاقياً ويحذفهم علينا بين الحين والأخر ؟؟؟
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  2. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 4:39 ص

    مسمار

    يا تعليق 5 للتصحيح الايه قرانا عجبا وليس قرانا عربيا (( قالو انا سمعنا قرانا عجبا ))
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  3. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 4:38 ص

    مخالف للنشر 1

    والله انك صادق تعليق 16 التاريخ
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  4. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 4:34 ص

    التاريخ

    عسي الجن يركبك هالشامة على جبهتك اجدادنا واباءنا طول عمرهم يسجدون على الرمضاء الحارقة وماصارت لهم علامة كل من لدية هذة العلامة المزيفة لاتأخذون كلامة
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  5. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 4:32 ص

    مخالف للنشر 1

    اقول شف الختم اللى على جبهته مايل اشوى والله غاسل ايدي من مشايخ الازهر في النهار فتاوي وفي الليل **** وادعيلي
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  6. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 4:29 ص
    عدد التعليقات:44

    حسين الحارثي ابوامجد

    شكلك انت من *** اللذي يتاثرون من سماع القران
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  7. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 4:27 ص

    متعب

    فتاوي مصرية
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  8. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 4:23 ص

    تركي

    الجن مخلوقين قبل الانس واكثر عدد وهم متواجدون في كل مكان وفي اي وقت والقران بالبيت فيه بركة وهدوء النفس وافضل من اي حاجة ثانية في البيت كلامك غير صحيح
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  9. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 4:22 ص

    راعي الثانيه

    الشيوخ الازهر ماخذين الفتوى مثل البوم الاغاني لازم يتنوعون بالفتاوى ويجددون! وين المشكله لاتجمعو الجن المسلمين ازين من تطفيته ويتجمعون جن كفار /؟!
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  10. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 4:19 ص

    فارس الزهراني

    يامن يقولون عليك داعيه ..أين اقتدائك بسنة النبي في اعفاء لحيتك ام ان حديثك لا يتعدى حنجرتك ... على الشخص اصلاح نفسه اولا قبل موعظة الاخرين ويكون قدوه
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  11. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 4:15 ص

    فارس الزهراني

    لا اله الا الله وحده لا شريك له
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  12. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 4:14 ص

    فارس الزهراني

    اكثروا يوم الجمعه من الصلاة والسلام على نبينا محمد
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  13. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 4:13 ص

    فارس الزهراني

    داعيه***..... ماتلاحظون شطحات علماء الازهر خلال السنتين الاخيره .. لا يكون احمد قاسم الغامدي خريج الازهر
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  14. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 4:12 ص

    راصد

    المهم ما يكون جني مصري
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  15. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 4:11 ص

    راصد

    قل اوحي الي انه استمع نفرامن الجن فقالوا انا سمعنا قرأنا عربيا يهدي الى الرشد فامنا به
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  16. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 4:10 ص

    فارس الزهراني

    المسلمون من الجن موجودين بيننا وفي منازلنا وقراءة القران للكفار من الجن الذين يأذون المسلمين ولهذا فتشغيل القرأن الكريم في منازلنا ضروري
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  17. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 4:07 ص

    فارس الزهراني

    اذا كان القرأن لا تطرد الشياطين فمن يطردها غناء عدويه .. هؤلاء شيوخ السلطان بمصر وننتظر منكم الكثير فكل يوم يطلع لنا ازهري *****بجديد
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  18. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 3:58 ص

    الدروب سالكة

    كلام معقول
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  19. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 3:55 ص

    شيهانة💤💧

    أقول ي الشيخ عادي إذا الجن مؤمن وين المشكلة؟ ي مرحبــا به ــ هذا القرآن شغال ف بيتي ع مدار الساعة وأسمعه وأكمل الآية ولاعمري شفت جني😎
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