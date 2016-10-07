بالفيديو..داعية مصري: تشغيل “القرآن” بالمنزل يجلب الجن!

صحيفة المرصد: انكر الداعية المصري “محمود عابدين ” أحد مشايخ الأهر ما يقوم به البعض من تشغيل صوت القرآن في الراديو ويذهب الى عمله أو يسافر لأسبوع أو أسبوعين بحجة طرد الشياطين وتعميم البركة بالمنزل. وأشار الى ان ذلك اعتقاد خاطئ تماما بل على العكس فهو يجذب الجن المؤمن للاستماع للقرآن. وأضاف خلال برنامج “المسلمون يتساءلون ” ان هذا الأمر شائع بكثرة في بيوت مصر وهنا انصح الجميع بعدم الإقبال على هذا العمل لأن القرآن خلق ليتدبر ويسمع لقوله تعالى ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون).وأوضح عابدين ان إحلال البركة بالمنزل لن تأتي الا بتدين العبد وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقوى الله في كل امور الحياة وأداء الصلاة في وقتها.

