  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

كشف تفاصيل جديدة عن «مفقود» تركيا.. وسيدة نقلته إلى المستشفى

7 أكتوبر, 2016 , 4:16 ص
كشف تفاصيل جديدة عن «مفقود» تركيا.. وسيدة نقلته إلى المستشفى
  • 338
  • 2
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية انتهاء فترة غياب المواطن السعودى أحمد آل الشيخ، وعثر عليه مساء أول من أمس، في أحد مستشفيات إسطنبول، منهياً سبعة أيام من البحث المضني عنه من الشركة التركية والسفارة السعودية وذويه، فيما قالت إدارة المستشفى إن سيدة أحضرته، وكان في حالة سيئة وغير مستقرة.
وبحسب صحيفة الحياة ,أوضح إبنه أن والده (أحمد آل الشيخ) «عثر عليه في إحدى مستـــــشفيات إسطنبول، بعد اتصال هاتفي من فضائية تركية أعلنـــت فقدانه، وعلى الفور حضر إلى مــــــوقع المستشفى ثلاثة من موظفي القنصلية السعــــودية في إسطنبول وكنت معهم».

وقال آل الشيخ: «بحسب ما أفادتنا به إدارة المستشفى فأن امرأة أحضرته في حالة صحية غير مستقرة، ربما نتيجة سيره على الأقدام ساعات طويلة للبحث عنا ووصوله إلى مكان بعيد، وحالته الصحية بحسب التقرير الطبي لا تسمح بالتحدث معه طويلاً، إلا أننا وموظفو القنصلية نتابع مع إدارة المستشفى والأطباء والممرضين حالته». وأضاف: «اطلعت على التقرير الطبي الذي صدر صباح أمس، ويبين أن حالته الصحية بدأت تستقر، ويوجد معنا ثلاثة من موظفي القنصلية للتحقق من تفاصيل حادثة اختفائه بعد السماح لنا من الأطباء».

 



تعليقات ( 2 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 4:29 ص

    الله لايبلانا ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 4:27 ص

    ابوسجى

    لك الله يا استاذنا الله يحسن خاتمتك ويعوضك عما فقدت كل خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم