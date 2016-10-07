النصراويون (قلبوا) على عبدالغني

عندما توالت انتقادات الكثير من النصراويين وعلى رأسهم ماجد عبدالله للاعب حسين عبدالغني بعد (دورة تبوك) بسبب استمرار مشاكله وعنترياته تذكّرت الانتقادات التي ظللنا نوجهها له منذ أكثر من أربعة مواسم وراحوا بسببها يهاجموننا ويزعمون أن دوافعها هي الميول والأهواء..

** الفارق.. هو أن الانتقادات النصراوية لحسين تخللها أيضاً ضرورة سحب شارة القيادة منه وإبعاده عن الفريق.. في حين أن انتقاداتنا له كانت ترتكز فقط على ضرورة إيقاف عنترياته وسوء سلوكه ومعاقبته بأشد العقوبات عملاً بالأنظمة ومن أجل منافسة شريفة.. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: ما الذي تغير وجعل هؤلاء النصراويين (يقلبون) على حسين في الفترة الأخيرة وعلى اعتبار أن (عنترياته ومشاكله) هي ليست وليدة (دورة تبوك) وإنما كانت (أو زادت) بعد انضمامه للنصر؟..

** الذي تغير باعتقادي هو أن عبدالغني (فنياً) لم يعد مفيداً ولهذا أصبح لا داعي لاستمراره نصراوياً لاسيما (وهذا مهم) أن مشاكله امتدت أيضاً إلى داخل أروقة فريقه (مع لاعبين وإداريين) فكان لابد من أن يطالبوا بإبعاده مما يؤكد (وهنا المصيبة) أن سلوكيات حسين ومشاكله (ضد من هم غير نصراويين) في نظر النصراويين وكأنها كانت حق مشروع له حتى وإن بلغت حد الإيذاء والبذاءة وتشويه صورة المنافسة.. والدليل على ذلك هو أن حسين عندما (تمشكل) مع لاعبين وإداريين في أندية أخرى (خلال مواسمه السابقة مع النصر) لم يحركوا ساكناً بل وكأنهم كانوا يقولون له (خذ راحتك يا بوعمر لا يهمونك)..

** بالمناسبة.. المشكلة الأخيرة (يوم الثلاثاء الماضي) التي حدثت بين حسين عبدالغني وعوض خميس.. (المنتصر فيها) هما ماجد عبدالله وبدر الحقباني تحديداً.. لأن الأول طنشوه عندما انتقد سوء سلوكيات عبدالغني وطالب بسحب شارة القيادة منه قبل بضعة أيام.. ولأن الآخر (الحقباني) استقال من إدارة الكرة النصراوية احتجاجاً على عدم معاقبة حسين..

سعود يغالط الحقيقة

** تداخلت هاتفياً قبل أيام في إحدى برامج (قناة 24) لتصحيح تلك المعلومات التاريخية الخاطئة التي ذكرها الزميل سعود الصرامي وكانت تتمثل في أن الهلال وصل إلى نهائي بطولة أندية آسيا عام 1988م دون أن يلعب تصفيات أولية.. ولأن مداخلتي كانت في آخر وقت البرنامج لم يسمح لي الوقت بتصحيح بعض المعلومات التي ذكرها الزميل سعود..

** من أهم تلك المعلومات الخاطئة قوله إن الهلال لعب مع الرشيد العراقي في تصفيات بطولة أندية آسيا عام 1987م وليس تصفيات عام 1988م وهذا غير صحيح لأن الهلال في (تصفيات 87م) واجه فريق الشرطة اليمني ذهاباً وإياباً (في الرياض).. فاز في الأول (2/ صفر).. وفي الثانية (5/ صفر) ومنها تأهل لنهائيات البطولة التي استضافها في الرياض وضمت إلى جانبه فرق فوركاوا الياباني وخسر الهلال منه بنتيجة (3/ 4) بعد أن أضاع صالح النعيمة ضربة جزاء.. والطلبة العراقي وفاز الهلال (2/ 1).. ولياونج الصيني وكسبه الهلال (2/ 1) وحقق فوركاوا البطولة..

** الهلال في تصفيات البطولة الآسيوية عام 1988م واجه فريق بنك بانكوك التايلندي وكسبه بنتيجة (4/ صفر) ومن ثم التقى فريق الرشيد العراقي وكسبه بنتيجة (2/ 1) ومنها تأهل إلى مواجهة فريق يوموري الياباني في النهائي.. الزميل سعود الصرامي زعم أن الهلال (انسحب) من هذا النهائي بحجة أن الهلال كان سيلعب (مباراة الإياب) في اليابان وهو يريدها في الرياض.. وهذا غير صحيح أيضاً لأن الهلال كان سيلعب هذه المباراة (في الرياض).. ومباراة الذهاب في اليابان..

** نعم هذه هي الحقيقة.. والدليل على ذلك أن انسحاب الهلال تم قبل سفره إلى اليابان لخوض (مباراة الذهاب).. وذلك بسبب رفض اتحاد الكرة السعودي السماح للاعبي الهلال الدوليين المرتبطين أيامها بمعسكر المنتخب (أو حتى أربعة منهم) بالمشاركة مع فريقهم في هذه المباراة.. هارد لك يا بوفهد..

أول مشاركة مونديالية

** تعد مشاركة منتخبنا الوطني الأول في التصفيات الحالية لمونديال كأس العالم 2018م هي المشاركة رقم (11) في تاريخه.. أول مشاركة له كانت في تصفيات مونديال 1978م وكان في المجموعة التي ضمت إلى جانبه منتخبي (سوريا.. وإيران) بعد انسحاب منتخبي العراق والأردن.. (مع العلم) أن منتخب سوريا لم يكمل التصفيات حيث انسحب منها قبل نهايتها..

** في هذه التصفيات كسب منتخبنا (في جدة) منتخب سوريا بنتيجة (2/ صفر) سجلها سمير سلطان (الهلال) وسعود جاسم (القادسية).. وفي مباراة الإياب (في دمشق) خسر منتخبنا بنتيجة (1/ 2)..

** وأمام إيران خسر منتخبنا مباراتي الذهاب والإياب.. (في الذهاب) وكانت في الرياض بنتيجة (صفر/ 3).. وهذه المباراة بالمناسبة كانت هي أول مباراة ينقلها التلفزيون السعودي بـ(الألوان) وأقيمت في يوم الجمعة (17-1-1397هـ) وعلَّق عليها الأستاذ سليمان العيسى – رحمه الله..

** وخسر منتخبنا مباراته الأخرى (الإياب.. في مدينة شيراز الإيرانية) بنتيجة (صفر/ 2)..

** (خاتمة).. الأهلي دفع للمدرب قوميز (عشرة أضعاف) ما كان يتقاضاه في التعاون وبعد عدة مباريات ألغي عقده.. وأعاد مدربه السابق جروس (بعقد خياااالي).. هذا هو (الهدر المالي) الذي يقولون عنه (بالمناسبة) يتردد أن أحد أهم أسباب استغناء الأهلي عن (قوميز) هي قضيته مع النصر.. من (باع) غيرنا ممكن (يبيعنا).

نقلا عن الجزيرة