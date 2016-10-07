شاب يقتل صديقه بمسدس في فطيحة بيش بجازان

صحيفة المرصد: أقدم شاب على قتل اخر بسلاح ناري في قرية الفطيحة بمحافظة بيش بجازان وأرداه قتيلا على الفور، وألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني وإيداعه دار الملاحظة الاجتماعية بجازان ومواصلة التحقيقات.

ووفقا لصحيفة الرياض, قال الناطق الرسمي لشرطة جازان المقدم عبد الرحمن الزهراني أنه عند الساعة 8 مساء الخميس ورد بلاغ لمركز شرطة الفطيحة بمحافظة بيش تعرض شاب سعودي يبلغ من العمر 15 عاما للإصابة بطلق ناري في الرأس وعلى الفور هرعت الجهات الأمنية ممثلة بمركز شرطة الفطيحة وفريق من الأدلة الجنائية والتحريات والبحث للموقع بداخل بلدة الفطيحة، واتضح ان الشاب قد انتقل الى رحمة الله في الموقع ومن خلال التحريات المبدئية اتضح أن المجني عليه كان يرافقه أحد الأشخاص سعودي الجنسية يبلغ من العمر 17 عاما كان يحمل سلاحا نوع مسدس أثناء وقوع الجريمة حيث تم القبض عليه و تم بعثه لدار الملاحظة الاجتماعية بجازان والتحفظ على السلاح وتم بعث الجثمان لثلاجة مستشفى بيش العام لعرضها على الطبيب الشرعي ، ولازالت أسباب ارتكاب الجريمة وأبعادها رهن التحقيقات.