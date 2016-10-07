شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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تعليقات ( 12 )
عدد التعليقات:2
إنسان منصفأول مره,,,,الزلول ,,,,يقول,,,شي ,,,صح,,,,,أكيد,,,,كان ,,,,بالسجن,,,,,مع ,,,خويه ,,,,أبوسن,,,,,,وقال ,,,,توبه,,,,,,,توبه,,,,,,توبه ,,,إن كنت أفلها ثاني
عدد التعليقات:5387
المنتصر باللهالساعه 11 أن شاءالله سوف أروح إلى الصلاة وأدعو ربي ان يهدي أعضاء وزوار المرصد لما يحبه الله ويرضاه علم إنسان منتف علم 👹
عدد التعليقات:5387
المنتصر باللهإنسان منتف وش خصك في تعليقات الإخوان والأخوات في المرصد تشب 👹
عدد التعليقات:2
إنسان منصففعل المعاصي ,,,,,,,,,,,,,,,تجلب ,,,,,,,,,,,,,,,((( الحرمان ))),,,,,,,,,,,,,,,,من الرزق
عدد التعليقات:5387
المنتصر باللهوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ الحرمان وليتك تغير معرفك وتحطه الكسبان وتترك عنك التشاؤم وتفاءل في الخير تجدوووووه علم 👺
عدد التعليقات:2
إنسان منصفاللي ,,,يحب ,,,,(( الحرمان )),,,,جعله ,,,خويه ,,,إلألى الأبد ,,,يارب
عدد التعليقات:2
إنسان منصفداوم على الأذكار ,,,صبح مساء,,,,يبتعد عنك,,,,,,الحرمان
عدد التعليقات:2
إنسان منصفإبتسم,,,,تبعد ,,,الحرمان,,,إلى الأبد
عدد التعليقات:7132
الحرمان🦂🔨🦂🔨🦂🔨🦂🔨
عدد التعليقات:2
إنسان منصفأول مره أشوف ,,,(( حرمان )) ,,,الله يعافينا ,,,ولا يبتلينا ,,,ويسلم,,,,,سلم ,,,على*****,الله يبعدكم عنا,,,آآمين
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
عدد التعليقات:7132
الحرمانسلام عليكم