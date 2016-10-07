  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

7 أكتوبر, 2016 , 10:21 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
  • 222
  • 12
  • حجم الخط

1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-عبد الله المرزوق

5

الجزيرة-مفرح الزيادي

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الرياض-ربيع

9

الرياض-عبد السلام الهليل

10

الرياض-الكاريكاتير

11

الوطن-خالد

12

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 12 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:2

    إنسان منصف

    أول مره,,,,الزلول ,,,,يقول,,,شي ,,,صح,,,,,أكيد,,,,كان ,,,,بالسجن,,,,,مع ,,,خويه ,,,,أبوسن,,,,,,وقال ,,,,توبه,,,,,,,توبه,,,,,,توبه ,,,إن كنت أفلها ثاني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:5387

    المنتصر بالله

    الساعه 11 أن شاءالله سوف أروح إلى الصلاة وأدعو ربي ان يهدي أعضاء وزوار المرصد لما يحبه الله ويرضاه علم إنسان منتف علم 👹
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:5387

    المنتصر بالله

    إنسان منتف وش خصك في تعليقات الإخوان والأخوات في المرصد تشب 👹
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص
    عدد التعليقات:2

    إنسان منصف

    فعل المعاصي ,,,,,,,,,,,,,,,تجلب ,,,,,,,,,,,,,,,((( الحرمان ))),,,,,,,,,,,,,,,,من الرزق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 10:38 ص
    عدد التعليقات:5387

    المنتصر بالله

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ الحرمان وليتك تغير معرفك وتحطه الكسبان وتترك عنك التشاؤم وتفاءل في الخير تجدوووووه علم 👺
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص
    عدد التعليقات:2

    إنسان منصف

    اللي ,,,يحب ,,,,(( الحرمان )),,,,جعله ,,,خويه ,,,إلألى الأبد ,,,يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:2

    إنسان منصف

    داوم على الأذكار ,,,صبح مساء,,,,يبتعد عنك,,,,,,الحرمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:2

    إنسان منصف

    إبتسم,,,,تبعد ,,,الحرمان,,,إلى الأبد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:7132

    الحرمان

    🦂🔨🦂🔨🦂🔨🦂🔨
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص
    عدد التعليقات:2

    إنسان منصف

    أول مره أشوف ,,,(( حرمان )) ,,,الله يعافينا ,,,ولا يبتلينا ,,,ويسلم,,,,,سلم ,,,على*****,الله يبعدكم عنا,,,آآمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص
    عدد التعليقات:7132

    الحرمان

    سلام عليكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم