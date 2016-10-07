شاهد..سيدة تغافل بائع محل حيوانات وتسرق عصفورين وتلوذ بالفرار

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة أحد محال بيع الطيور والحيوانات الأليفة لسيدة تسرق قفص به عصفورين وتفر هاربة.

حيث يظهر المقطع قيام السيدة ومعها ابنها بمغافلة صاحب المحل وتسرق قفصاً به عصفورين وتخرج من المحل سريعاً ويلحق بها ابنها إلى سيارة كانت تنتظرهما بالخارج أمام المحل.