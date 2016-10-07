شاهد..سيدة تغافل بائع محل حيوانات وتسرق عصفورين وتلوذ بالفرار

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة أحد محال بيع الطيور والحيوانات الأليفة لسيدة تسرق قفص به عصفورين وتفر هاربة.
حيث يظهر المقطع قيام السيدة ومعها ابنها بمغافلة صاحب المحل وتسرق قفصاً به عصفورين وتخرج من المحل سريعاً ويلحق بها ابنها إلى سيارة كانت تنتظرهما بالخارج أمام المحل.
تعليقات ( 48 )
صرخة صمتالسرقة حرام فقط سرقة لاجل السرقة ، ان كانت مريضة الله يشفيها وان كانت بحاجة يمكن تبغى تفرح ولدها وماعندها قيمة العصافير الله يغنيها ويتوب عليها
صرخة صمتقد يكون مرض فية مرض هوس السرقة جنون السرقة اسمه كلبتومانيا هذا مرض يدفع للسرقة يعني خارج أرادة الإنسان فية واحد بريطاني ملياردير مسكوه يسرق
عويدابو يمن انتبه لا يجيك مثل ابو سن.
جونيمكثرتوا الكلام عن النقاب وما النقاب النقاب موجود لأن المخرج عاوز كذا
عويداشهد انهم فضحونا تو الخليج.
عويدنعنبوها متينه مره بس عندها لياقه عاليه ههههه
عويداستخدمت الحجاب وسيله لسرق العصافير؟؟؟لماذا هذا التصرف ونا موجود قفزا الارنب ههههههه شكلها كانت تدور أرنب ولا لقيته وخذت من الموجود ...الجود من الماجود
اه يازمن الرخومقلم الخنبقه اعلم أن.{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } وسوف ياتيك يوم تتمنى الموت لاتجده عذاب من الله بما تفترى على الله كذبآ
Ymni mahoboلعنه الله على صدام الطاغيه واسامه بن لادن والبغدادي ويزيد وجورج بوش وكل منهو يحب الطغاه الدواعش الاخونجين ورحم الله الملك فهد،،،،،،،،،
Ymni mahoboههههه قال يمنيه هههه اول مره اشوف يمنيه سمينه وراكبه آخر موديل ولا تاخد عصفور .
Ymni mahoboالى الحق ينقال ههههه يقول لا يوجد في اليمن عرب عهههههه اجل اليمن وهي منبع العروبه وإذا ما هي من العرب اجل من تكون منبع العروبه أفتنا أنا نراك من المفت
💎⭐️عهود⭐️💎شكلها مدرّسة عجوز بخيلة من مشيتها 😂
عدد التعليقات:243
خواطر...الله يرحم صدااام من بعده سمعنا نهيق ****
Ymni mahoboعليها لعنه الله ولعنه كل مسلم يحب ال بيت والملائكة اجمع...،......،.....
الحق ينقالتعليق 23 اعتقد انها يمنيه فالشعب اليمني خليط من افريقيا ومن شرق آسيا عندماكانت اليمن مرسى للسفن القديمة المتنقلة بين افريقيا وآسيا فلايوجدفي اليمن عرب
Ymni mahoboمخالف للنشر
Ymni mahoboكلن بينضف قلبه ويترفع من أمور القبيحة الا الاخونجيه......
الشاعركم جرائم ترتكبها بعض النساء تحت شرعية الحجاب وهل هذا ما أراده المشرع....)
Ymni mahoboمخالف للنشر
Ymni mahoboلعنه الله على صدام اللعين وعلى الدواعش الجرارين الكفره افسدوا في الارض......
المشكلة في استخدام الشيء وفي الشخصالله امر بالحجاب لكي لاتؤذى المرأة فقال ذلك ادنى ان يغرفن فلا يؤذين : .. ولم يقل فيسرقن .. كذلك امرالله بعدم الاسراف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ..
Ymni mahoboنعم اخونجيه سرقت لتطعم الداعشي لعنه الله،،،،،،،
اخو صيتهاسال الله ان يغنيهم بحلاله عن حرامه
Ymni mahoboمخالف للنشر
Ymni mahoboاعتقد انها اذا ما خاب ضني ايرانيه؟؟؟؟؟؟🙊🙊
ملاحظةهناك اغبياء يقولون النقاب وسيلة للسرقة بالعكس المحل هو سهل السرقة لانه لايوجد فيه كاشير وطاولة كاشير على الباب مشغل الكومبيوتر للحساب والكاميرا وعينه
محب للوطنقلم الكذب ****اسال الله العظيم ان ينتقم منك ويشغلك بنفسك باين من طريقة حجابها انها اجنبيه نفسها دنيئها اللهم اشغل اذناب المجوس بانفسهم انذال
عدد التعليقات:243
خواطر...ماوقفت ع غطاء الوجه والعباه انت وياه ياما شفنا اخبار سرقه بهالصحيفه من كاشفات الوجه يعني غطاء الوجه لاتحطونه دافع للسرقه😏
صدق المثليبلعون الهامور و يشرقون بالربيانة 🙃
وشو المشكلةواحد لهط ميتين مليون بواسطة عفريت وغيره اخذ سوق كامل واللي لهطوا المليارات دون حسيب او رقيب *** والحين تقوم الدنيا علشان عصفورين 🤔
عدد التعليقات:10586
إنسان منصفعباءات,,,,غطاء للوجه,,,,يستخدم,,,,في كثير من الحالان,,,,للنصب ,,,,والسرقه,,,,الواجب ,,,عدم إدخال منقبه,,إلا مع محرم لها
أرزة 🌲 لبنانالولد الصغير حرام تكذب إدامو منشان مايتعلم الكذب فكيف بالسرقة الله يهديا ويتوب علينا وعليا يارب
عدد التعليقات:10586
إنسان منصفطيب,,,,,,هذه منقبه ,,,لابسه عبايه,,,,,سوداء,,,ماذا ,,,أفاد,,,,لباسها,,,,سوى التخفي,,,,واستخدامه ,,,كقناع للسرقه
بردقانحرام عليكم مكبرين السالفة ؟؟ هذا درس تطبيقي مستقبلي للطفل .. وبعدين حلال عليها ذا الرومانسية ..
عدد التعليقات:5469
الرحاااللعباءه للكثير مجرد ديكور .. يوجد الكثير في جميع انحاء العالم..لاتعرف العباءه ولا الحجاب لكن تجد داخلها اسلام حقيقي في التعامل وجميع الامور الأخرى
عدد التعليقات:41
مفقودمن مساوئ النقاب هو اخفاء شخصية السارق ولابد من اعادة النظر فيه لانه موروث لا يتناسب مع العصر
عدد التعليقات:14201
قلم الحقيقهأخونجية سرقت هذه العصافير الصغيرة البريئة الطيبة لتذبحها للأخونجي صاحبها للتأكيد عليه أنها موالية له ومعه في ماهو قادم وأكثر رعبآ في ذبح حمام مسالم.
ههههههههههغير معذورة هنا نهائيا لكن لو سرقت اكل او ثياب او علاج فقط كانت معذورة اذا لم تكفل من بيت المال
عدد التعليقات:5410
بسمهوالله البعض يسرق لمجرد السرقه حتى لو ثمنها متوفر ✋🏻
عدد التعليقات:243
خواطر...يالله لهدرجه تفشت السرقه أهم شي تسرق حتى لو كان شي تافه ...العصافير ع هالشجر تصيدي ياما تشبعين
душмандарыشكله ببغاء افريقي يتكلم وغالي الثمن قامت اللصة الحقيرة بسرقته ، للاسف تربي ابنها الصغير على السرقة ، عليها من الله ماتستحق.
عدد التعليقات:5410
بسمهاستغفر الله ايش هذا؟؟؟.طول وعرض وحجاب وابنها طفل معاها وتسرق ياربي عفوك ولا تبلانا يارب وعصفافير في النهاية والله مايحوج كل هذي الاكشن والابن يساعد😖
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمنسأل الله العافية والسلامة حتى الطفل اللي معها قد يتعلم السرقة فاحرصوا على اطفالكم لايروا منكم القبيح والله أعلم
اسمرعبراذا سرقت اسرق جمل وهذي المسيكينة طموحها عصفور .. يالله لا تبلانا يعني ممكن نتقبل سارق ذكر لكن أنثى !! وزوجها يساعدها هذي المصيبة والابن تربى ع السرقات
سمسماتقوا الله حق تقاته
عدد التعليقات:14163
عمر السميريلاشيئ يهذب السلوك كالتمسك بدين الله القويم
عدد التعليقات:14163
عمر السميريدناءة نفس