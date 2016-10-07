  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد..سيدة تغافل بائع محل حيوانات وتسرق عصفورين وتلوذ بالفرار

7 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص
شاهد..سيدة تغافل بائع محل حيوانات وتسرق عصفورين وتلوذ بالفرار
  • 1٬784
  • 48
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة أحد محال بيع الطيور والحيوانات الأليفة لسيدة تسرق قفص به عصفورين وتفر هاربة.

حيث يظهر المقطع قيام السيدة ومعها ابنها بمغافلة صاحب المحل وتسرق قفصاً به عصفورين وتخرج من المحل سريعاً ويلحق بها ابنها إلى سيارة كانت تنتظرهما بالخارج أمام المحل.



تعليقات ( 48 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 48
    7 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    صرخة صمت

    السرقة حرام فقط سرقة لاجل السرقة ، ان كانت مريضة الله يشفيها وان كانت بحاجة يمكن تبغى تفرح ولدها وماعندها قيمة العصافير الله يغنيها ويتوب عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 47
    7 أكتوبر, 2016 , 12:38 م

    صرخة صمت

    قد يكون مرض فية مرض هوس السرقة جنون السرقة اسمه كلبتومانيا هذا مرض يدفع للسرقة يعني خارج أرادة الإنسان فية واحد بريطاني ملياردير مسكوه يسرق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 46
    7 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    مواطنه تسرق ***في البلد ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 45
    7 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    عويد

    ابو يمن انتبه لا يجيك مثل ابو سن.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 44
    7 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    جونيم

    كثرتوا الكلام عن النقاب وما النقاب النقاب موجود لأن المخرج عاوز كذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 43
    7 أكتوبر, 2016 , 12:19 م

    عويد

    اشهد انهم فضحونا تو الخليج.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 42
    7 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    عويد

    نعنبوها متينه مره بس عندها لياقه عاليه ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 41
    7 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    عويد

    استخدمت الحجاب وسيله لسرق العصافير؟؟؟لماذا هذا التصرف ونا موجود قفزا الارنب ههههههه شكلها كانت تدور أرنب ولا لقيته وخذت من الموجود ...الجود من الماجود
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 40
    7 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    اه يازمن الرخوم

    قلم الخنبقه اعلم أن.{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } وسوف ياتيك يوم تتمنى الموت لاتجده عذاب من الله بما تفترى على الله كذبآ
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 39
    7 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    Ymni mahobo

    لعنه الله على صدام الطاغيه واسامه بن لادن والبغدادي ويزيد وجورج بوش وكل منهو يحب الطغاه الدواعش الاخونجين ورحم الله الملك فهد،،،،،،،،،
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  11. 38
    7 أكتوبر, 2016 , 12:06 م

    Ymni mahobo

    ههههه قال يمنيه هههه اول مره اشوف يمنيه سمينه وراكبه آخر موديل ولا تاخد عصفور .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  12. 37
    7 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    Ymni mahobo

    الى الحق ينقال ههههه يقول لا يوجد في اليمن عرب عهههههه اجل اليمن وهي منبع العروبه وإذا ما هي من العرب اجل من تكون منبع العروبه أفتنا أنا نراك من المفت
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  13. 36
    7 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    شكلها مدرّسة عجوز بخيلة من مشيتها 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 35
    7 أكتوبر, 2016 , 12:01 م
    عدد التعليقات:243

    خواطر...

    الله يرحم صدااام من بعده سمعنا نهيق ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 34
    7 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    Ymni mahobo

    عليها لعنه الله ولعنه كل مسلم يحب ال بيت والملائكة اجمع...،......،.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 33
    7 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    الحق ينقال

    تعليق 23 اعتقد انها يمنيه فالشعب اليمني خليط من افريقيا ومن شرق آسيا عندماكانت اليمن مرسى للسفن القديمة المتنقلة بين افريقيا وآسيا فلايوجدفي اليمن عرب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 32
    7 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص

    Ymni mahobo

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 31
    7 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    Ymni mahobo

    كلن بينضف قلبه ويترفع من أمور القبيحة الا الاخونجيه......
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 30
    7 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    الشاعر

    كم جرائم ترتكبها بعض النساء تحت شرعية الحجاب وهل هذا ما أراده المشرع....)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 29
    7 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    Ymni mahobo

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 28
    7 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص

    Ymni mahobo

    لعنه الله على صدام اللعين وعلى الدواعش الجرارين الكفره افسدوا في الارض......
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  22. 27
    7 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص

    المشكلة في استخدام الشيء وفي الشخص

    الله امر بالحجاب لكي لاتؤذى المرأة فقال ذلك ادنى ان يغرفن فلا يؤذين : .. ولم يقل فيسرقن .. كذلك امرالله بعدم الاسراف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 26
    7 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    Ymni mahobo

    نعم اخونجيه سرقت لتطعم الداعشي لعنه الله،،،،،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  24. 25
    7 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    اخو صيته

    اسال الله ان يغنيهم بحلاله عن حرامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 24
    7 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    Ymni mahobo

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 23
    7 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    Ymni mahobo

    اعتقد انها اذا ما خاب ضني ايرانيه؟؟؟؟؟؟🙊🙊
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 22
    7 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    ملاحظة

    هناك اغبياء يقولون النقاب وسيلة للسرقة بالعكس المحل هو سهل السرقة لانه لايوجد فيه كاشير وطاولة كاشير على الباب مشغل الكومبيوتر للحساب والكاميرا وعينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 21
    7 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص

    محب للوطن

    قلم الكذب ****اسال الله العظيم ان ينتقم منك ويشغلك بنفسك باين من طريقة حجابها انها اجنبيه نفسها دنيئها اللهم اشغل اذناب المجوس بانفسهم انذال
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  29. 20
    7 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص
    عدد التعليقات:243

    خواطر...

    ماوقفت ع غطاء الوجه والعباه انت وياه ياما شفنا اخبار سرقه بهالصحيفه من كاشفات الوجه يعني غطاء الوجه لاتحطونه دافع للسرقه😏
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 19
    7 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    صدق المثل

    يبلعون الهامور و يشرقون بالربيانة 🙃
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    وشو المشكلة

    واحد لهط ميتين مليون بواسطة عفريت وغيره اخذ سوق كامل واللي لهطوا المليارات دون حسيب او رقيب *** والحين تقوم الدنيا علشان عصفورين 🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  32. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص
    عدد التعليقات:10586

    إنسان منصف

    عباءات,,,,غطاء للوجه,,,,يستخدم,,,,في كثير من الحالان,,,,للنصب ,,,,والسرقه,,,,الواجب ,,,عدم إدخال منقبه,,إلا مع محرم لها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    الولد الصغير حرام تكذب إدامو منشان مايتعلم الكذب فكيف بالسرقة الله يهديا ويتوب علينا وعليا يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:10586

    إنسان منصف

    طيب,,,,,,هذه منقبه ,,,لابسه عبايه,,,,,سوداء,,,ماذا ,,,أفاد,,,,لباسها,,,,سوى التخفي,,,,واستخدامه ,,,كقناع للسرقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  35. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص

    بردقان

    حرام عليكم مكبرين السالفة ؟؟ هذا درس تطبيقي مستقبلي للطفل .. وبعدين حلال عليها ذا الرومانسية ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 11:24 ص
    عدد التعليقات:5469

    الرحااال

    لعباءه للكثير مجرد ديكور .. يوجد الكثير في جميع انحاء العالم..لاتعرف العباءه ولا الحجاب لكن تجد داخلها اسلام حقيقي في التعامل وجميع الامور الأخرى
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  37. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 11:24 ص
    عدد التعليقات:41

    مفقود

    من مساوئ النقاب هو اخفاء شخصية السارق ولابد من اعادة النظر فيه لانه موروث لا يتناسب مع العصر
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  38. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 11:23 ص
    عدد التعليقات:14201

    قلم الحقيقه

    أخونجية سرقت هذه العصافير الصغيرة البريئة الطيبة لتذبحها للأخونجي صاحبها للتأكيد عليه أنها موالية له ومعه في ماهو قادم وأكثر رعبآ في ذبح حمام مسالم.
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  39. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    هههههههههه

    غير معذورة هنا نهائيا لكن لو سرقت اكل او ثياب او علاج فقط كانت معذورة اذا لم تكفل من بيت المال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:5410

    بسمه

    والله البعض يسرق لمجرد السرقه حتى لو ثمنها متوفر ✋🏻
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  41. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:243

    خواطر...

    يالله لهدرجه تفشت السرقه أهم شي تسرق حتى لو كان شي تافه ...العصافير ع هالشجر تصيدي ياما تشبعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص

    душмандары

    شكله ببغاء افريقي يتكلم وغالي الثمن قامت اللصة الحقيرة بسرقته ، للاسف تربي ابنها الصغير على السرقة ، عليها من الله ماتستحق.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:5410

    بسمه

    استغفر الله ايش هذا؟؟؟.طول وعرض وحجاب وابنها طفل معاها وتسرق ياربي عفوك ولا تبلانا يارب وعصفافير في النهاية والله مايحوج كل هذي الاكشن والابن يساعد😖
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  44. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    نسأل الله العافية والسلامة حتى الطفل اللي معها قد يتعلم السرقة فاحرصوا على اطفالكم لايروا منكم القبيح والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص

    اسمرعبر

    اذا سرقت اسرق جمل وهذي المسيكينة طموحها عصفور .. يالله لا تبلانا يعني ممكن نتقبل سارق ذكر لكن أنثى !! وزوجها يساعدها هذي المصيبة والابن تربى ع السرقات
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  46. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص

    سمسم

    اتقوا الله حق تقاته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:14163

    عمر السميري

    لاشيئ يهذب السلوك كالتمسك بدين الله القويم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  48. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:14163

    عمر السميري

    دناءة نفس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم