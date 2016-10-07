بعد أرتفاع الفواتير إلى 40 ألفاً…الكهرباء :الموظفين أخطأوا القراءة

صحيفة المرصد:في وقت ارتفعت فواتير استهلاك الكهرباء لدى عملاء في المنطقة الغربية حتى وصلت إلى الحد الأعلى خلال الشهر الماضي بما يتجاوز 40 ألف ريال لبعضها، اعترفت مصادر في شركة الكهرباء بحدوث خلل في قراءة العدادات، الأمر الذي تسبب في نقل فواتير عدد من المشتركين لشرائح الفئة العليا حسب التسعيرة الجديدة.

ووفقاً لموقع”عكاظ”بررت المصادر تصعيد الفواتير إلى الفئة الأعلى بخلل في القراءة من قبل موظفي القراءة والتوزيع، إضافة إلى تأخر القراءة لأكثر من 30 يوما، مبينة أنه في حال تقديم اعتراض من أي مشترك فستتم مراجعة القراءة وتصحيح الخطأ ووضعه على الفئة التي يستحقها.

وأكدت المصادر أن الخطأ يعود إلى سرعة تركيب العدادات خلال الأشهر الخمسة الماضية، وزيادة عدد العدادات بشكل كبير، بناء على توجيهات توصيل الكهرباء إلى الأراضي التي لا تملك صكوكا بعد موافقة البلديات والأمانات.

وأشارت إلى أن عملية تركيب العدادات ارتفعت الأشهر الماضية دون أي مواكبة في زيادة موظفي القراءة والتوزيع بالشركة، الأمر الذي تسبب في حدوث أخطاء في قراءة العدادات من قبل موظفي القراءة.