شاهد: ردة فعل مواطن تفاجأ بــ” بوكيه” غريب داخل محل للزهور!

صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن في أحدى محلات الورود وقد تفاجأ عند دخوله المحل بزبون ترك عشرات الالاف من الريالات من فئة500 ريال لدى العمال وطلب منهم صناعة مجسم ورود مغطى بهذه الاموال، وقد تذمر المواطن مما رأه وأعتبره لعب واستهتار بالنعمة على حد تعبيره.