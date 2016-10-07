شاهد: ردة فعل مواطن تفاجأ بــ” بوكيه” غريب داخل محل للزهور!

صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن في أحدى محلات الورود وقد تفاجأ عند دخوله المحل بزبون ترك عشرات الالاف من الريالات من فئة500 ريال لدى العمال وطلب منهم صناعة مجسم ورود مغطى بهذه الاموال، وقد تذمر المواطن مما رأه وأعتبره لعب واستهتار بالنعمة على حد تعبيره.
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تعليقات ( 13 )
عدد التعليقات:14201
قلم الحقيقهفاستبدلو الورود الجميلة ذات المعاني السامية للانسان بأوراق المال وكأنهم يريدون المباهات بها أمام عيون الآخرين وهو نوع من سقوط الأخلاق والقيم لأصحابها.
عدد التعليقات:14201
قلم الحقيقهمثل هؤلاء الماديين كل مالديهم يحسبونه بالفلوس وهم من أسوأ عينات البشر على الاطلاق.لأنهم لايقيسون أنفسهم الا بمالهم لأنهم جياع أخلاق وقيم وانسانية.
عدد التعليقات:1451
بلادي زوينا***** هو فقير او متوسط الحال لكن ليظهر امام الناس بأنه غني ،،، لماذا لم يعملون التجار اصحاب المليارات هذا العمل !
متابعتعليق 1 و2 يقدر يسلمها إلى المهداة إلية بدون مباهات وهياط وإثارة مشاعر المحتاجين من الناس .. فهمتو القصد يامن تدافعون عن هذا الشخص؟؟؟
عدد التعليقات:1451
بلادي زويناصاحب المحل يجب أن يعاقب مشترك بالكفر بالنعمه ،،، غلق محله وغرامة مالية ،،،
عدد التعليقات:1451
بلادي زويناويصورون المقطع لينشروة بين أبناء عمومتهم و هو قبل كم سنه فقير معدم ،،، الأعرابي يطغاء أذا أغناه الله .... طبعا البعض ،،
عدد التعليقات:14201
قلم الحقيقهالله لايوفقه أو يوفقها ولايوفق مناسبتهم التي من أجلها عملو هذا البوكيه بالمال وهي دلالة على المستوى الاستفزازي الذي وصلت اليه نفوسهم في سقوط أخلاقهم.
علي العمرياللهم. **. ناس. ماتو. فقر. في حلب. وهذا. ***. يعمل. كذا
متابعتعليق 1 و2 يقدر يسلمها إلى المهداة إلية يد بدون هذه المباهات والهياط
عدد التعليقات:1451
بلادي زوينامن المفترض على ولي الأمر مصادرة مال كل من يعبث بالنعمه لأنه ليس أهل لها ،، يذكرني هذا المقطع بواحد يأتي بالشعار ليمدحوه و يوزع لعابهم ٢٠٠٠ ريال و بشت
ابوعابدهذي فسقه وكفر بالنعمه عندك خير أحمد ربك واذا بغيت تهدي حطها في ظرف بدل المهايط .. واللي يدافعون عنه هم الحمقي والسفهاء والمغفلين
غادهياشين اللقافه فلوسه وحر فيها بعدين الي يسمعك يقولك بيرميها اكيد انه بيهديها لعزيز عليه او بترجع له من راقب الناس مات هما
عدد التعليقات:41
مفقودماله وهو حر فيه, وماذا فعل حتى لا يرضي الله ورسوله؟ قد تكون هدية لامه او زوجته او محتاج, اتركوا اللقافة