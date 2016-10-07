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مقذوفات يمنية تودي بحياة مقيم وإصابة اخرين بمحافظة الطوال

7 أكتوبر, 2016 , 14:03 م
مقذوفات يمنية تودي بحياة مقيم وإصابة اخرين بمحافظة الطوال
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صحيفة المرصد:أسفرت مقذوفات أطلقتها الميليشيات الحوثية على عددٍ من القرى الحدودية السعودية، عن وفاة مقيم يمني وإصابة طفلة يمنية ووالدها بإصاباتٍ متفرقة في محافظة الطوال.

ووفقاً لموقع”سبق”قال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد يحيى عبدالله القحطاني: “فرق الدفاع المدني باشرت في السابعة من صباح اليوم، موقع سقوط المقذوفات العسكرية في محافظة الطوال”.

وأضاف: “نُقلت الطفلة ووالدها المصابان، وجثمان المقيم المتوفى، إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة”.



تعليقات ( 1 )

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  1. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    عبادي

    يجب ترحيل اليمنيين من جميع مدن وقرى جنوب المملكة فإن البقر قد تشابه علينا ، إبني الصغير بإمكانه إرسال إحداثيات ، بالله عليكم كيف تم قصف صناعية نجران ؟
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