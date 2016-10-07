إيران تعتقل شاعرًا أحوازيًا أشاد بالملك سلمان-فيديو

صحيفة المرصد: قبضت السلطات الإيرانية على الشاعر الأحوازي عارف الناصري أبونايف، بعدما ألقى قصيدة، أشاد فيها بمواقف الملك سلمان بن عبد العزيز، في عملية هي الثانية التي تنفذها السلطات ضد شعراء الإقليم العربي المحتل، حيث مازال الشاعر أحمد سبهان أبو منتصر الحزباوي يقبع في السجن منذ عام ونصف عام.
وأشار إلى أن آخر قصيدة ألقاها الشاعر الناصري كانت قبل أيام خلال تشييع جثامين اثنين من المواطنين الأحوازيين، اللذين أعدما في طهران، حيث حضر الآلاف من الأحوازيين في بلدة قلعة كنعان في شرق الأحواز العاصمة، وحينها ألقى الشاعر أهزوجة، أشاد فيها بمواقف الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث قال: سيف العرب يا سلمان شبه بيك من صلاح الدين هيج بعيني أشوفنك عندك جيش بالأحواز ينتظر أمر منك بس تامر طهران ايدوسه.
تعليقات ( 20 )
محمدلو فيكم ديك الرجولة كان حررتوا ارضكم بنفسكم وما استنيتو كلمة والا امر
محمدلو سألني واستشارني كان قلت له لا تقول شعر ولا تتعب نفسك لان محدن حولك، المملكة بها مشاكلها واهلها مشغولين بيها ما هي ناقصة جبهة جديدة تنفتح
فارس الزهرانيالاحواز وجزر ابوموسى وطمب الكبرى وطمب الصغرى والى متى ننتظر
فارس الزهرانيتم احتلاله بمؤامره دوليه وضعف العرب
فارس الزهرانياللهم صل وسلم على نبينا محمد .
فارس الزهرانيهؤلاء احفاد مالك بن فهم والنصر قريب ان شاء الله على الفرس
مناوررحمه مستلم !! حرب صدام لم يكون الهدف منها تحرير الاحواز واسباب الحرب لم تتضمن ذلك حاول تتثقف في اوقات تسليمك
مناورالاحواز كانت بلد مستقل ذو سيادة وتم إحتلاله عام 1326 هجري
رحمهيقولون صدام كان يبغي يحرركم خاس ومات
قرناس هواطبيعي جدا يعتقلونه تخيلوا يطلع شاعر عندنا ويمدح الحوثيين
@@@ المختصر@@@يالله على فرحتهم ورقصهم بالقصيدة فقط فما بالكم لو تم تحريرهم من قبضة المجوس؟ هؤلاء المفترض ان نقف معهم وندعمهم لا دول قلبت علينا وشعوب تكرهنا وتسب بنا
@@@ المختصر@@@تخلى عنهم العرب والخليجيين لكنهم لا يتخلو وظلو متمسكين بحبهم و وفائهم للعرب والعروبة وبكل مناسبة نجدهم اول المؤيدين لنا رغم الحصار عليهم .خجلت من نفسي
طلومخالف للنشر
@@@ المختصر@@@سامحونا يا احوازين والله انكم افضل منا تخلينكم عنكم سنين وتنسيانكم سنين لكنكم لم تنسونا وقابلتم جحودنا والنكران بالوصل والعرفان وشهامة العربي الاصيل
عامر الفهيدايضا هنالك بلدان تعتقل لمجرد إنتقاد بسيط في قناة تلفزيونية أو مقال في صحيفة وحتى لمجرد تغريدة والاحكام سجن لعشرات السنين
شايب الديمنوالله دوخت المجوس والحوثهى ياملكنا الغالي حفظك الله من كل شر
ابو جلمبو للدراساتفوضى وارهاب وفتن واضطرابات يعيشها الشعب الايراني بكافه اعراقه من صناعه الملاليه الاسرائيلية الارهابية
شايب الديمنكفو يابطل
عدد التعليقات:2018
توووووونسيةالله ينصركم يا احوازيين الله يسخر لكم العرب السنة لمساعدتكم حتى تنتصرو على دولة الشر إيران الله ينجيك من ظلمهم ويفك أسر يارب