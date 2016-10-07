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إيران تعتقل شاعرًا أحوازيًا أشاد بالملك سلمان-فيديو

7 أكتوبر, 2016 , 15:36 م
إيران تعتقل شاعرًا أحوازيًا أشاد بالملك سلمان-فيديو
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صحيفة المرصد: قبضت السلطات الإيرانية على الشاعر الأحوازي عارف الناصري أبونايف، بعدما ألقى قصيدة، أشاد فيها بمواقف الملك سلمان بن عبد العزيز، في عملية هي الثانية التي تنفذها السلطات ضد شعراء الإقليم العربي المحتل، حيث مازال الشاعر أحمد سبهان أبو منتصر الحزباوي يقبع في السجن منذ عام ونصف عام.

وأشار إلى أن آخر قصيدة ألقاها الشاعر الناصري كانت قبل أيام خلال تشييع جثامين اثنين من المواطنين الأحوازيين، اللذين أعدما في طهران، حيث حضر الآلاف من الأحوازيين في بلدة قلعة كنعان في شرق الأحواز العاصمة، وحينها ألقى الشاعر أهزوجة، أشاد فيها بمواقف الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث قال: سيف العرب يا سلمان شبه بيك من صلاح الدين هيج بعيني أشوفنك عندك جيش بالأحواز ينتظر أمر منك بس تامر طهران ايدوسه.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    7 أكتوبر, 2016 , 16:33 م

    محمد

    لو فيكم ديك الرجولة كان حررتوا ارضكم بنفسكم وما استنيتو كلمة والا امر
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  2. 19
    7 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    محمد

    لو سألني واستشارني كان قلت له لا تقول شعر ولا تتعب نفسك لان محدن حولك، المملكة بها مشاكلها واهلها مشغولين بيها ما هي ناقصة جبهة جديدة تنفتح
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  3. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 16:21 م

    فارس الزهراني

    الاحواز وجزر ابوموسى وطمب الكبرى وطمب الصغرى والى متى ننتظر
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  4. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 16:18 م

    فارس الزهراني

    تم احتلاله بمؤامره دوليه وضعف العرب
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  5. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    اذناب الماجوس يدافعون عن الظام الايراني لانه اعتقل الشاعر الي يمدح ملكنا سلمان النصر والعزه بعد الله
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  6. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    فارس الزهراني

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد .
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  7. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 16:15 م

    فارس الزهراني

    هؤلاء احفاد مالك بن فهم والنصر قريب ان شاء الله على الفرس
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  8. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 16:14 م

    مناور

    رحمه مستلم !! حرب صدام لم يكون الهدف منها تحرير الاحواز واسباب الحرب لم تتضمن ذلك حاول تتثقف في اوقات تسليمك
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  9. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    مناور

    الاحواز كانت بلد مستقل ذو سيادة وتم إحتلاله عام 1326 هجري
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  10. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    رحمه

    يقولون صدام كان يبغي يحرركم خاس ومات
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  11. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    قرناس هوا

    طبيعي جدا يعتقلونه تخيلوا يطلع شاعر عندنا ويمدح الحوثيين
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  12. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    @@@ المختصر@@@

    يالله على فرحتهم ورقصهم بالقصيدة فقط فما بالكم لو تم تحريرهم من قبضة المجوس؟ هؤلاء المفترض ان نقف معهم وندعمهم لا دول قلبت علينا وشعوب تكرهنا وتسب بنا
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  13. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 15:50 م

    @@@ المختصر@@@

    تخلى عنهم العرب والخليجيين لكنهم لا يتخلو وظلو متمسكين بحبهم و وفائهم للعرب والعروبة وبكل مناسبة نجدهم اول المؤيدين لنا رغم الحصار عليهم .خجلت من نفسي
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  14. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 15:48 م

    طلو

    مخالف للنشر
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  15. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 15:48 م

    @@@ المختصر@@@

    سامحونا يا احوازين والله انكم افضل منا تخلينكم عنكم سنين وتنسيانكم سنين لكنكم لم تنسونا وقابلتم جحودنا والنكران بالوصل والعرفان وشهامة العربي الاصيل
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  16. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 15:42 م

    عامر الفهيد

    ايضا هنالك بلدان تعتقل لمجرد إنتقاد بسيط في قناة تلفزيونية أو مقال في صحيفة وحتى لمجرد تغريدة والاحكام سجن لعشرات السنين
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  17. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    شايب الديمن

    والله دوخت المجوس والحوثهى ياملكنا الغالي حفظك الله من كل شر
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  18. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    ابو جلمبو للدراسات

    فوضى وارهاب وفتن واضطرابات يعيشها الشعب الايراني بكافه اعراقه من صناعه الملاليه الاسرائيلية الارهابية
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  19. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    شايب الديمن

    كفو يابطل
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  20. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 15:38 م
    عدد التعليقات:2018

    توووووونسية

    الله ينصركم يا احوازيين الله يسخر لكم العرب السنة لمساعدتكم حتى تنتصرو على دولة الشر إيران الله ينجيك من ظلمهم ويفك أسر يارب
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