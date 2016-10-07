إيران تعتقل شاعرًا أحوازيًا أشاد بالملك سلمان-فيديو

صحيفة المرصد: قبضت السلطات الإيرانية على الشاعر الأحوازي عارف الناصري أبونايف، بعدما ألقى قصيدة، أشاد فيها بمواقف الملك سلمان بن عبد العزيز، في عملية هي الثانية التي تنفذها السلطات ضد شعراء الإقليم العربي المحتل، حيث مازال الشاعر أحمد سبهان أبو منتصر الحزباوي يقبع في السجن منذ عام ونصف عام.

وأشار إلى أن آخر قصيدة ألقاها الشاعر الناصري كانت قبل أيام خلال تشييع جثامين اثنين من المواطنين الأحوازيين، اللذين أعدما في طهران، حيث حضر الآلاف من الأحوازيين في بلدة قلعة كنعان في شرق الأحواز العاصمة، وحينها ألقى الشاعر أهزوجة، أشاد فيها بمواقف الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث قال: سيف العرب يا سلمان شبه بيك من صلاح الدين هيج بعيني أشوفنك عندك جيش بالأحواز ينتظر أمر منك بس تامر طهران ايدوسه.