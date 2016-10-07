تفاصيل جديدة في قضية”تكافؤ النسب”..والزوج مصر على موقفه!

صحيفة المرصد:عقدت محكمة العيينة، أمس الخميس، جلستها للنظر في تطورات قضية تكافؤ النسب التي رفعها ذوو فتاة ضدّ زوجها العام الماضي، مدّعين أنه ليس ذا نسبٍ قبل أن يُرزق بمولودته البكر “نوف”.

ووفقاً لموقع”سبق”شهدت القضية تحولات كثيرة طيلة نظرها داخل أروقة القضاء الفترة الماضية؛ حيث يصرُّ الزوج في جلسات عدة، أنه من ذوي النسب بشهادة الشهود؛ بينما يؤكّد خصومه من ذوي الزوجة عكس ذلك.

وفي الجلسة التي عُقدت أمس، وحضرها محامي الدفاع عن الزوج، والوكيل الشرعي عن ذوي الزوجة؛ ردَّ فيها محامي الزوج على ادّعاءاتهم التي قدّموها في آخر جلسة، وقالوا إنه ليس ذا نسبٍ، وطالب المحامي بتقديم البيّنة والشهود على ذلك، بينما ردّ القاضي، أن الحكم جاهزٌ لديه، ومن المتوقع أن ينطق به الجلسة المُقبلة.