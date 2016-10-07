تفاصيل جديدة في قضية”تكافؤ النسب”..والزوج مصر على موقفه!

صحيفة المرصد:عقدت محكمة العيينة، أمس الخميس، جلستها للنظر في تطورات قضية تكافؤ النسب التي رفعها ذوو فتاة ضدّ زوجها العام الماضي، مدّعين أنه ليس ذا نسبٍ قبل أن يُرزق بمولودته البكر “نوف”.
ووفقاً لموقع”سبق”شهدت القضية تحولات كثيرة طيلة نظرها داخل أروقة القضاء الفترة الماضية؛ حيث يصرُّ الزوج في جلسات عدة، أنه من ذوي النسب بشهادة الشهود؛ بينما يؤكّد خصومه من ذوي الزوجة عكس ذلك.
وفي الجلسة التي عُقدت أمس، وحضرها محامي الدفاع عن الزوج، والوكيل الشرعي عن ذوي الزوجة؛ ردَّ فيها محامي الزوج على ادّعاءاتهم التي قدّموها في آخر جلسة، وقالوا إنه ليس ذا نسبٍ، وطالب المحامي بتقديم البيّنة والشهود على ذلك، بينما ردّ القاضي، أن الحكم جاهزٌ لديه، ومن المتوقع أن ينطق به الجلسة المُقبلة.
تعليقات ( 33 )
والسببغياب نظام التفرقة العنصرية و الادهى ان القضاء يشجع للمزيد بالتدخل والسماح بالقضية. المفروض اولهم القاضي يحاسب
الزهرانيلك الله ياهذا الزوج ربما يكون نسبك الاصفى والانقى ولكن لله الامر من قبل ومن بعد
قمة الجهلتعرف الرجال بمواقفها ما شاء الله عليه رجل بمعنى الكلمة والله يحفظه ويوفقه وينصره ويجمع شمل عائلته وأقول لزوجته مثل هذا الرجل يوضع على الرأس تمسك بك
عدد التعليقات:5392
المنتصر باللهمن كثر التخلف والحماقه عندنا حتى أمريكا سحبت علانا جاستا الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة 👺 الأصل هو دين خلق ⚘
عدد التعليقات:14208
قلم الحقيقهرجعو المرأة لزوجها فورآ دون قيد أو شرط. متزوجها على سنة الله ورسوله بولي أمر وشهود وعقد شرعي ومهر كامل غير منقوص.بلا حسب بلا نسب ليس من الاسلام في شيء
ابو عربيا اخ مفقود الله كرم بني آدم على سائر المخلوقات وسخرها له
راي عامعندما يغكر الانسان بهذه الطريقه وفي المجلس يجلس نافش ريشه ويحدثك عن العداله والمساواه****
ابو عرباكثر التفرقة من خلع وطلاق بسبب العنصرية حسب المنطقة و اللون و العرق والجنس
عدد التعليقات:5392
المنتصر باللهنفس قضية الرشيدي والحربي وش صار علاها 👺 ليش ما فيه تغطيه لها مثل هذه الحاله اللي في العيينه 👹
قمة الجهللي يقول مَش كفو لها والله هي ابوها عضلها وأبوها مطلق أمها وأسرة الزوجه مَش مستقره يعنى اسرتها تحمد ربها على هذا الرجل البطل في الحد الجنوبي وفي قصته
قاهرهم****الله علي هذه العفليات المتصحره
ابو عربللاسف الشديد لازالت العنصرية لدينا في بلاد الحرمين الشريفين حاول النبي صلى الله علية وسلم ان يقضى عليها ولكن هناك بعض الجهله متمسك بها وهي تخالف السنة
قمة الجهلنحن أمة محمد وديننا الاسلام والي يدخلك الجنة اعمالك وليس القبيلة وشيخ القبيلة والله بعض الناس في قمة الجهل زوج يشهد انه لا اله الا الله ومحمد رسول الل
عدد التعليقات:1
مفقوديجب ان نعرف ان الخيل فيها الاصيل وغير الاصيل وكذلك الصقور وهذا ينطبق على البشر ايضا,
عدد التعليقات:14208
قلم الحقيقهالحكم جاهز لدى الشعب السعودي كافة ماعدا المتشددين الأخونجيين والمتصحرين المتحجرين وهو أن تستمر زوجة الرجل معه ويتم ارجاعها له فورآ دون قيد أو شرط .
عدد التعليقات:1
مفقودلا ادري لماذا يحرج الشخص نفسه , لماذا يتقدم للزواج من فتاة هو ليس كفؤ لها, الا يدري انه حتى لو مرروا له الزواج فان اطفاله سيعانون من نظرة خوالهم لهم
ذو الفقاريجوز اسقاط تكافئ النسب في حاله كان الزوج من مصر ويرغب الزواج من سعوديه
ابو عرببسبب العنصرية اخرج الله ابليس من الجنة وسبب ضياع الأندلس العنصرية و تفرقة بعض المسلمين بسببالعنصرية و كذلك الشيعة عنصريون يعتبرون أنفسهم من الا البيت
قاهرهماقول اطلع علي اي دوله انت وزوجتك وعيش بسلام وربي بنتك بامان بعيد عن عنصريه وتخلف القبيله
اخو زنيفراولآ وين التطور الجديد في القضيه نفس الأدعاء السابق ونفس الكلام لاجديد والقضاء ردد يالليل مطولك قضيه مثل هذه يأخذ رئي الزوجه الأن غيركذا البقيه اوت
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالاب اساسا مطلق ام الزوجه ورباها خالها والاب يرفض كل من يتقدم لها حتى عضلها واقامة دعوى عليه عضل بما انك ناسيها ايها الاب الان انسها واعتبر ماعندك بنت
ذو الفقارالزوج من مصر والزوجه من السعوديه اذن في هذه الحاله يبطل تكافئ النسب ذهب معظم المذاهب الاسلاميه الى بطلان ذلك
قمة الجهليا ويت يا الزوج تفكر في هذه الزوجه اكثر هل تنفع بعد ما أهلها فضحينك على المُلا طلقها وربي يكرمك بنت افضل منها وعند الله أفضل وأكرم منهم ومن قبيلتهم
قاهرهممخالف للنشر
قمة الجهلاش يعني قبيلة وشيخ قبيلة مين الخالق لكل البشر مَش الله ليش الاستهانة بالناس شيخ القبيلة ولا غيره إنسان من الناس الي خلقهم الله والله انك يا الزوج رجل
اذكار المساءاللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اني اسألك عيش السعداء في الدنيا والاخرة لااله الاأنت
اذكار المساءاللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اني اسألك عيش السعداء في الدنيا والاخرة لااله الاأنت
اذكار المساءاللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اني اسألك عيش السعداء في الدنيا والاخرة لااله الاأنت
اذكار المساءاللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اني اسألك عيش السعداء في الدنيا والاخرة لااله الاأنت
النورس المهاجرالعالم تتطور وهؤلاء إلى الخلف سر . لافرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى . وعاشت دولة الامارات المتطورة والمتقدمة وعاش شيوخها شيوخ العرب والفخر والعز
الصراحة الرجال مشكوك في وضعهالحين الرجال هذا ماله قبيلة وشيخ قبيله ،، الموضوع ماهو سليم فيه شي غلط ، المفروض شيخ القبيلة يدخل وينهي هذي القضية سواء باثبات نسب الزوج أو انكاره .
الاحمديالحمد لله رب العالمين
زمن العجايبويقولون ليه النساء يطالبون باسقاط الولايه عن الذكر الظالم