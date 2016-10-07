فيديو.. علي جمعة: مشاهدة الأفلام التي بها “عري”.. جائز!

صحيفة المرصد: قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه يجوز مشاهدة الأفلام التى تتضمن مشاهد عري أو مساخر مضيفا: “لا يوجد فيلم مصري مفيهوش خمرة”، فمن الممكن التغاضي عن النظر لهذه اللقطات وما شابهها من العرى، والأخذ بمضمون الفيلم، لأن المؤلف يريد أن يوصل رسالة يقول فيها “إن الشر لا ينفع” وهذا حسن.

وتابع “جمعة” في أحد دروسه التي نشرتها صفحته الرسمية على موقع “يوتيوب” أمس الخميس، أنه لا يجب أن يحرم الآباء أبناءهم من مشاهدة الأفلام أو الذهاب إلى السينما لأنهم سيذهبون إلى ما منعوا عنه، مشددًا على أن هذا الأسلوب ليس من الطريقة النبوية.

واستطرد جمعة، قائلا: “ابحث عن الخير في الفيلم، معندكش القدرة على النظرة النقدية يبقا متتفرجش، وعلم ولادك النظرة النقدية دي، النهاردة في مساخر بكرة ما يبقاش فيه مساخر”.

