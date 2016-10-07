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فيديو.. علي جمعة: مشاهدة الأفلام التي بها “عري”.. جائز!

7 أكتوبر, 2016 , 15:42 م
فيديو.. علي جمعة: مشاهدة الأفلام التي بها “عري”.. جائز!
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صحيفة المرصد: قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه يجوز مشاهدة الأفلام التى تتضمن مشاهد عري أو مساخر مضيفا: “لا يوجد فيلم مصري مفيهوش خمرة”، فمن الممكن التغاضي عن النظر لهذه اللقطات وما شابهها من العرى، والأخذ بمضمون الفيلم، لأن المؤلف يريد أن يوصل رسالة يقول فيها “إن الشر لا ينفع” وهذا حسن.

وتابع “جمعة” في أحد دروسه التي نشرتها صفحته الرسمية على موقع “يوتيوب” أمس الخميس، أنه لا يجب أن يحرم الآباء أبناءهم من مشاهدة الأفلام أو الذهاب إلى السينما لأنهم سيذهبون إلى ما منعوا عنه، مشددًا على أن هذا الأسلوب ليس من الطريقة النبوية.

واستطرد جمعة، قائلا: “ابحث عن الخير في الفيلم، معندكش القدرة على النظرة النقدية يبقا متتفرجش، وعلم ولادك النظرة النقدية دي، النهاردة في مساخر بكرة ما يبقاش فيه مساخر”.



تعليقات ( 43 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 43
    7 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    الزهراني

    كلام ماعليه غبار الاحلال بين والحرام بين خذ ماينفعك واترك الباقي ربنا ينور بقى
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  2. 42
    7 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    بطل *** ياعلي جمعه**** مشكله والله بضرب الصبح وبيفتي على كيف كيفك
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  3. 41
    7 أكتوبر, 2016 , 16:45 م
    عدد التعليقات:3294

    ولدالشيوخ

    في يوم الجمعه منك لله يـ سي جمعه منك لله..
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  4. 40
    7 أكتوبر, 2016 , 16:42 م
    عدد التعليقات:3294

    ولدالشيوخ

    متشوف حاجه تانيه بقى وانتا معندكش غير الفن والفنانين..
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  5. 39
    7 أكتوبر, 2016 , 16:41 م

    علي جمعة ي****الصباح ويجيب أم العيد نسأل الله السلامة والعافية.
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  6. 38
    7 أكتوبر, 2016 , 16:40 م

    مشــعل

    لو قلت الاختلاط حرام وبعدها القيت محاضرة بجامعة مختلطة طبلوا لك اخوان الشياطين هههههههههههههههه
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  7. 37
    7 أكتوبر, 2016 , 16:34 م

    محمد الدوسري

    حسبنا الله ،، جهز نفسك يا شيخ جمعه واحمل اوزار كل من صدقك وشاهد افلام الخمور والعري ( وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ )
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  8. 36
    7 أكتوبر, 2016 , 16:33 م

    ااببووححمموودد

    وهل مشاهدتك **** جائز او مستحب ,, يا شيخ جمعة ؟
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  9. 35
    7 أكتوبر, 2016 , 16:33 م

    الله فوق

    والله شي يبكي ليش كذا الامه تتمزق ليل نهار وأنتم اللي نريد منكم حثنا ع التقوى ومراقبة الله تتكونون بالعكس ما تسلط علينا الأعداء الا بهالذنوب وانت تدعو
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  10. 34
    7 أكتوبر, 2016 , 16:32 م
    عدد التعليقات:3294

    ولدالشيوخ

    هو الجدع ده مورهوش غير الفتاوي بتاعة النسوان..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 33
    7 أكتوبر, 2016 , 16:28 م
    عدد التعليقات:14208

    قلم الحقيقه

    كلامه صحيح فالأخونجي يختفي في مخيمه وآخرتهايخرج علينا بحزام ناسف وارهاب يقتل به ناس مسالمين.والمتصحر يختفي في بيته يذبح ويسلخ في حرمته ولادرى عنه أحد
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  12. 32
    7 أكتوبر, 2016 , 16:27 م
    عدد التعليقات:3294

    ولدالشيوخ

    يانهار ازرق ومتنيل بـ 60 نيله..
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  13. 31
    7 أكتوبر, 2016 , 16:26 م

    مشــعل

    لو قال روحوا للجهاد بسوريا وطلع باليوم الثاني لاوروبا كان صار داعية مفدس
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  14. 30
    7 أكتوبر, 2016 , 16:14 م

    محمد الحربي

    للأسف السنوات الاخيره الازهر لايخرج الا ميزو ومنهم على شاكلته والمشائخ الباقين اصابهم الكبر مثل هذا المستشيخ واصبح يتحدث بما لايفقه
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  15. 29
    7 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    شيهانة💤💧

    (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفحشاء والمنكر)
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  16. 28
    7 أكتوبر, 2016 , 16:11 م

    فارس الزهراني

    استغفر الله ياجمعه وتب فلن يدفن معك الا عملك وما تقدمه تقوله سوف يكون شاهدا عليك ...
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  17. 27
    7 أكتوبر, 2016 , 16:09 م

    مشــعل

    أذناب المجوس الاخونجية يعتبرون التعرض لعلماء حزبهم من الكبائر .. بينما هم يبيحون لأنفسهم نهش لحوم علماء المسلمين هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 26
    7 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    فارس الزهراني

    أعطهم
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  19. 25
    7 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    شيهانة💤💧

    أبعد عن الشر ومقدماته قدام لاتعض أصابع الندم المسلسلات والأفلام مافيها خير بالعكس تهدم القيم والأخلاق وتثير الشهوات والبشر ضعيف أمام تلك المثيرات.
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  20. 24
    7 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    الحمد لله

    تعترف أن فيه فيه حرام كيف تفتي بالنظر فيه هل هو صوفي الصوفيه عندهم مجال في هذا والدخان والحشيشه وياعم الله يحفظ علماء المملكه دين الله ما فيه مجامله
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  21. 23
    7 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    عبدالعزيز اةةةةة

    ‏يا شيهانة أنا لا اتكلم عن النفع أو الظرر اتكلم عن الحكم الشرعي وتغييره بحكم أن الشعب لا يفقه ولا يعي ما ينفع او يضر
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  22. 22
    7 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    فارس الزهراني

    ت 15 التدخين أفه الله يتوب على كل مدخن ومدخنه .. اما الغير مدخنين فينعمون بصحه وسعاده عكس ما ذكرتي
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  23. 21
    7 أكتوبر, 2016 , 16:05 م

    هذا المتمشيخ يعد افضل شيوخ الصوفيه وخذ معهم الليبراليه ً****
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  24. 20
    7 أكتوبر, 2016 , 16:04 م

    فارس الزهراني

    وقالوا ربنا اننا اطعنا كبرائنا وسادتنا فأضلونا السبيلا .. ربنا اعطفهم ضعفين من العذاب .
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  25. 19
    7 أكتوبر, 2016 , 16:03 م

    شيهانة💤💧

    تقول ي علاوي والأخذ بمضمون الفيلم، لأن المؤلف يريد أن يوصل رسالة “.....// طيب مافيه إمكانية يوصل المضمون بدون عري ومسخرة🤔??!
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  26. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    فارس الزهراني

    الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا
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  27. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    سعد

    كل شئ جائز عند الصوفيه وجمعه مفتي للصوفيه وبكيفهم هم ومفتيهم يتابع رسوم متحركه او غيرها المهم لا تعطون الاشكال ذي اكبر من حجمها
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  28. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 16:00 م

    فارس الزهراني

    يا علي يا جمعه ممكن تقول لي من هم الخوارج ........ انا لله وانا اليه راجعون ناس باعوا اخرتهم بعرض من الدنيا وكل يوم طالع لي ازهري بمصيبه جديده
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  29. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    شيهانة💤💧

    أنا أستغرب حال أغلب المدخنين إذا هو مبسوط يدخن وإذا هو متضايق يدخن يعني ف كلا الحالتين مخربها نسأل الله أن يعافي كل مُبتلى بهذا السم القاتل وملحقاته.
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  30. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    ابن البلد

    رؤيتها تنشر الفحش بين المسلمين.رؤيتها محرمة وسئلوا علماء المسلمين الآخرين
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  31. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    نعوذ بالله من شر كل ضال مضل
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  32. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    شيهانة💤💧

    3 -- الدخان مكروه ولاحرام مو هذي المشكلة لكن هل أنت تشوف أن الدخان فيه فائدة🤔مُغذي مثلاً ؟ إتلاف للصحة وهي أغلى ماعندك وتضييع للمال ورائحة😷
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  33. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 15:54 م

    نعوذ بالله من شر كل ضال مضل
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  34. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 15:54 م

    المولد

    طيب وبعدين نشاهد افلام خليعة وتتحمل انت وزر هذه الفتوى
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  35. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 15:53 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    هل يعرف معنى كلمة زنديق
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  36. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    ذو الفقار

    كلام الشيخ جميل وصحيح ...لكن حسبنا الله على من يحاول يصطاد في الماء العكر . الرجاء سماع المقطع كاملا .
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  37. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    مشاهدة الافلام الذي فيها مافيها تشجيع على استمرارها فأين الحكمة من الحث على مشاهدة افلام العري بطريقة مبطنة نعوذبالله والله أعلم
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  38. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    مخالف للنشر
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  39. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 15:48 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الله سبحانه انزل ايه .. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ...وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ..... اخي المؤمن اختي المؤمنة ان شاءالله سوف تتبعون كتاب الله
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  40. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    كذلك مشاهدة هذه الافلام فيها تشجيع وحث على استمرارها فأين الحكمة لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    عبدالعزيز اةةةةة

    ربما فتواه هي الصحيحه ،:.::،‏طول عمري اسمع عن الدخان حرام ويوم كبرت عرفت انه مكروه.: ‏الافضل أن نعرف الأحكام الصحيحة من غير وصايه
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  42. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 15:45 م

    عامر الفهيد

    غير مستغرب من مفتي ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 15:45 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الله سبحانه انزل ايه .. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ...وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ..... اخي المؤمن اختي المؤمنة ان شاءالله سوف تتبعون كتاب الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

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