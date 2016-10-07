فيديو.. علي جمعة: مشاهدة الأفلام التي بها “عري”.. جائز!

صحيفة المرصد: قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه يجوز مشاهدة الأفلام التى تتضمن مشاهد عري أو مساخر مضيفا: “لا يوجد فيلم مصري مفيهوش خمرة”، فمن الممكن التغاضي عن النظر لهذه اللقطات وما شابهها من العرى، والأخذ بمضمون الفيلم، لأن المؤلف يريد أن يوصل رسالة يقول فيها “إن الشر لا ينفع” وهذا حسن.
وتابع “جمعة” في أحد دروسه التي نشرتها صفحته الرسمية على موقع “يوتيوب” أمس الخميس، أنه لا يجب أن يحرم الآباء أبناءهم من مشاهدة الأفلام أو الذهاب إلى السينما لأنهم سيذهبون إلى ما منعوا عنه، مشددًا على أن هذا الأسلوب ليس من الطريقة النبوية.
واستطرد جمعة، قائلا: “ابحث عن الخير في الفيلم، معندكش القدرة على النظرة النقدية يبقا متتفرجش، وعلم ولادك النظرة النقدية دي، النهاردة في مساخر بكرة ما يبقاش فيه مساخر”.
تعليقات ( 43 )
الزهرانيكلام ماعليه غبار الاحلال بين والحرام بين خذ ماينفعك واترك الباقي ربنا ينور بقى
عدد التعليقات:3294
ولدالشيوخفي يوم الجمعه منك لله يـ سي جمعه منك لله..
عدد التعليقات:3294
ولدالشيوخمتشوف حاجه تانيه بقى وانتا معندكش غير الفن والفنانين..
مشــعللو قلت الاختلاط حرام وبعدها القيت محاضرة بجامعة مختلطة طبلوا لك اخوان الشياطين هههههههههههههههه
محمد الدوسريحسبنا الله ،، جهز نفسك يا شيخ جمعه واحمل اوزار كل من صدقك وشاهد افلام الخمور والعري ( وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ )
ااببووححممووددوهل مشاهدتك **** جائز او مستحب ,, يا شيخ جمعة ؟
الله فوقوالله شي يبكي ليش كذا الامه تتمزق ليل نهار وأنتم اللي نريد منكم حثنا ع التقوى ومراقبة الله تتكونون بالعكس ما تسلط علينا الأعداء الا بهالذنوب وانت تدعو
عدد التعليقات:3294
ولدالشيوخهو الجدع ده مورهوش غير الفتاوي بتاعة النسوان..
عدد التعليقات:14208
قلم الحقيقهكلامه صحيح فالأخونجي يختفي في مخيمه وآخرتهايخرج علينا بحزام ناسف وارهاب يقتل به ناس مسالمين.والمتصحر يختفي في بيته يذبح ويسلخ في حرمته ولادرى عنه أحد
عدد التعليقات:3294
ولدالشيوخيانهار ازرق ومتنيل بـ 60 نيله..
مشــعللو قال روحوا للجهاد بسوريا وطلع باليوم الثاني لاوروبا كان صار داعية مفدس
محمد الحربيللأسف السنوات الاخيره الازهر لايخرج الا ميزو ومنهم على شاكلته والمشائخ الباقين اصابهم الكبر مثل هذا المستشيخ واصبح يتحدث بما لايفقه
شيهانة💤💧(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفحشاء والمنكر)
فارس الزهرانياستغفر الله ياجمعه وتب فلن يدفن معك الا عملك وما تقدمه تقوله سوف يكون شاهدا عليك ...
مشــعلأذناب المجوس الاخونجية يعتبرون التعرض لعلماء حزبهم من الكبائر .. بينما هم يبيحون لأنفسهم نهش لحوم علماء المسلمين هههههههه
فارس الزهرانيأعطهم
شيهانة💤💧أبعد عن الشر ومقدماته قدام لاتعض أصابع الندم المسلسلات والأفلام مافيها خير بالعكس تهدم القيم والأخلاق وتثير الشهوات والبشر ضعيف أمام تلك المثيرات.
الحمد للهتعترف أن فيه فيه حرام كيف تفتي بالنظر فيه هل هو صوفي الصوفيه عندهم مجال في هذا والدخان والحشيشه وياعم الله يحفظ علماء المملكه دين الله ما فيه مجامله
عبدالعزيز اةةةةةيا شيهانة أنا لا اتكلم عن النفع أو الظرر اتكلم عن الحكم الشرعي وتغييره بحكم أن الشعب لا يفقه ولا يعي ما ينفع او يضر
فارس الزهرانيت 15 التدخين أفه الله يتوب على كل مدخن ومدخنه .. اما الغير مدخنين فينعمون بصحه وسعاده عكس ما ذكرتي
فارس الزهرانيوقالوا ربنا اننا اطعنا كبرائنا وسادتنا فأضلونا السبيلا .. ربنا اعطفهم ضعفين من العذاب .
شيهانة💤💧تقول ي علاوي والأخذ بمضمون الفيلم، لأن المؤلف يريد أن يوصل رسالة “.....// طيب مافيه إمكانية يوصل المضمون بدون عري ومسخرة🤔??!
فارس الزهرانيالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا
سعدكل شئ جائز عند الصوفيه وجمعه مفتي للصوفيه وبكيفهم هم ومفتيهم يتابع رسوم متحركه او غيرها المهم لا تعطون الاشكال ذي اكبر من حجمها
فارس الزهرانييا علي يا جمعه ممكن تقول لي من هم الخوارج ........ انا لله وانا اليه راجعون ناس باعوا اخرتهم بعرض من الدنيا وكل يوم طالع لي ازهري بمصيبه جديده
شيهانة💤💧أنا أستغرب حال أغلب المدخنين إذا هو مبسوط يدخن وإذا هو متضايق يدخن يعني ف كلا الحالتين مخربها نسأل الله أن يعافي كل مُبتلى بهذا السم القاتل وملحقاته.
ابن البلدرؤيتها تنشر الفحش بين المسلمين.رؤيتها محرمة وسئلوا علماء المسلمين الآخرين
شيهانة💤💧3 -- الدخان مكروه ولاحرام مو هذي المشكلة لكن هل أنت تشوف أن الدخان فيه فائدة🤔مُغذي مثلاً ؟ إتلاف للصحة وهي أغلى ماعندك وتضييع للمال ورائحة😷
المولدطيب وبعدين نشاهد افلام خليعة وتتحمل انت وزر هذه الفتوى
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمهل يعرف معنى كلمة زنديق
ذو الفقاركلام الشيخ جميل وصحيح ...لكن حسبنا الله على من يحاول يصطاد في الماء العكر . الرجاء سماع المقطع كاملا .
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهممشاهدة الافلام الذي فيها مافيها تشجيع على استمرارها فأين الحكمة من الحث على مشاهدة افلام العري بطريقة مبطنة نعوذبالله والله أعلم
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهممخالف للنشر
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالله سبحانه انزل ايه .. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ...وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ..... اخي المؤمن اختي المؤمنة ان شاءالله سوف تتبعون كتاب الله
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمكذلك مشاهدة هذه الافلام فيها تشجيع وحث على استمرارها فأين الحكمة لاحول ولاقوة الابالله
عبدالعزيز اةةةةةربما فتواه هي الصحيحه ،:.::،طول عمري اسمع عن الدخان حرام ويوم كبرت عرفت انه مكروه.: الافضل أن نعرف الأحكام الصحيحة من غير وصايه
عامر الفهيدغير مستغرب من مفتي ****
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالله سبحانه انزل ايه .. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ...وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ..... اخي المؤمن اختي المؤمنة ان شاءالله سوف تتبعون كتاب الله