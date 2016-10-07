تعرف على “دابق”أرض داعش الموعودة !-فيديو

صحيفة المرصد:يعتمد تنظيم داعش في نشر أفكاره على قرية “دابق” التي يدافع عنها بكل قوها منذ أن سيطر عليها في أغسطس عام2014 ,حتى أنه أطلق إسمها على مجلته الإنجليزية.

ووفقاً لموقع”العربية نت” تقع دابق على سهل واسع وخصيب في منطقة إعزاز، وهي على بعد 35 كلم شمال شرقي مدينة حلب، وتتبع دابق إداريا ناحية أخترين.وتمثل القرية حلقة وصل ما بين بلدة مارع و مدينة الرقة عاصمة داعش .

الأهمية العقائدية لدابق

ويستند داعش إلى الحديث النبوي “لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق”، ولذلك يولي البلدة أهمية تاريخية ودينية فهي حسب التنظيم ستجري فيها معركة كبرى في نهاية الزمان بين جيوش المسلمين وخصومهم.

حاول المتطرفون إضفاء القدسية على القرية، وبالقرب من القرية جرت معركة مرج دابق الشهيرة بين العثمانيين والمماليك عام 1516م وأدى نصر العثمانيين فيها إلى انتقال الخلافة إليهم لما يزيد عن 500 عام.

وهي معتقدات لا يضعها الجيش الحر في حساباته، فقادة درع الفرات يقولون إنهم لا يعطون دابق أهمية خاصة بل يضعونها في الخانة نفسها مع باقي المناطق التي تحيط بنقطة وجودهم في “تركمان باح” التي سيطروا عليها مؤخرا وتبعد ستة كيلومترات عن دابق، وأوضحوا أن سيطرتهم على دابق ستحطم تنظيم داعش.