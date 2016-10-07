أمانة جدة تكشف عن قيمة مخالفة تعديات سوق شعبي على شارعين خلال 30 عاما

صحيفة المرصد: حددت أمانة جدة قيمة تعديات على شارعين من قبل مالكي سوق شعبي شمال المحافظة منذ 3 عقود بنحو 547 مليون ريال، معللة تلك الغرامات بضم الشارعين ضمن مساحة السوق الإجمالية. وأكد مصدر في الأمانة بحسب صحيفة الوطن أن مساحة الشارعين تتجاوز 1824 مترا، فيما قال المستشار القانوني عبدالله الصلوي إن المحلات التي توجد على مساحة الشارعين لديها رخص رسمية صادرة من الأمانة، لافتا إلى أن عدد المحلات التي أغلقتها 182 محلا، بينما كان من المفترض إغلاق 62 فقط، في حال كانت التعديات صحيحة.
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تعليقات ( 5 )
عزوزالمواطن يبي يعرف اين الامانه عنهم 35 سنه واين البلديه الفرعيه والا كان لهم نصيب من الكعكه وتتوارث لروسا البلديه الفرعيه ممكن معرفة الحقيقه
عبداللهيعني سارق الدولة ومتعدي على المال العام هالحرامي 30 سنة وغيره كثير من الحرامية
الصارميكون مخالف في حاله وحده فقط إذا كان عنده إشعار أو إنذار بالإزالة ولم ينفذ، إذا كانت البلديه لاتعلم الا بعد شكاوي مواطنين فهي مشكلتهم ولا يلحقه شيء
عبداللهطيب وكبار التجار الي استولوا على حدائق ليش ماحسب عليهم غرامه ولا ع الناس المساكين والاكباريه والتجار لا خافو الله
علياءاولا : بلد عسل ...... ثانيا : بدري !! 30 سنة ؟؟ ليش مستعجلين