أمانة جدة تكشف عن قيمة مخالفة تعديات سوق شعبي على شارعين خلال 30 عاما

صحيفة المرصد: حددت أمانة جدة قيمة تعديات على شارعين من قبل مالكي سوق شعبي شمال المحافظة منذ 3 عقود بنحو 547 مليون ريال، معللة تلك الغرامات بضم الشارعين ضمن مساحة السوق الإجمالية. وأكد مصدر في الأمانة بحسب صحيفة الوطن أن مساحة الشارعين تتجاوز 1824 مترا، فيما قال المستشار القانوني عبدالله الصلوي إن المحلات التي توجد على مساحة الشارعين لديها رخص رسمية صادرة من الأمانة، لافتا إلى أن عدد المحلات التي أغلقتها 182 محلا، بينما كان من المفترض إغلاق 62 فقط، في حال كانت التعديات صحيحة.